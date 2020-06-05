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Криклий обещает запуск нескольких международных авиарейсов из Запорожья после 15 июня

Криклий обещает запуск нескольких международных авиарейсов из Запорожья после 15 июня

После 15 июня, когда в Украине будет восстановлено международное регулярное авиасообщение, из аэропорта Запорожье планируются рейсы в Минск, Бургас, Вену, Вильнюс, Варшаву, Вроцлав, Гданьск, Краков, Будапешт, Стамбул, Анталью и другие города.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий при осмотре международного аэропорта "Запорожье" в пятницу.

Как сообщается на правительственном портале, в аэропорту Запорожья выполнен капитальный ремонт аэродромных покрытий искусственной взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки (РД-1) и перрона. Установлены и введены в эксплуатацию современные системы светосигнального оборудования и РТО, а также построен новый пассажирский терминал с пропускной способностью 400 пассажиров в час.

"Сейчас я нахожусь в аэропорту Запорожья, который демонстрировал великолепную динамику до карантина. Надеюсь, что уже скоро рейс "Запорожье-Киев" примет своих первых пассажиров. Мы будем максимально быстро возвращать нашу авиацию к нормальной работе. Конечно, с соблюдением всех требований безопасности ", - сказал Криклий, отметив, что в пятницу после карантина в Украине было восстановлено внутреннее регулярное авиасообщение.

Как отмечается в сообщении, пассажиропоток запорожского аэропорта за минувший год составил 434,1 тысяч человек.

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аэропорт (1509) Запорожье (2648) авиасообщение (793) Криклий Владислав (323)


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Министр, ты дятел. Ты вообще в курсе событий? ЕС отложил открытие внешних границ как минимум до 01 июля. Турция тоже с июля. Остается шо? Минск? Это шоб опзжопцам на расию через Минск летать или белорусский коронавирус экспортировать?
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05.06.2020 21:00 Ответить
А принимающая сторона наверное как всегда не в курсе.
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05.06.2020 21:11 Ответить
а хто літатиме? МЯУ чи європейці? Бо у Відень окрім "австрійців" з Дніпра ніхто не літає.
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05.06.2020 23:36 Ответить
І з Запору так само.
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05.06.2020 23:36 Ответить
 
 