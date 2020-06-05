Маски нужно носить в магазинах, общественном транспорте и там, где нельзя соблюдать дистанцию, - ВОЗ
Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски не во всех случаях, а лишь когда наблюдается ускоренное "активное массовое распространение" коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию.
Об этом журналистам сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическая дистанцию", - сказал он.
В качестве примера подобных мест глава ВОЗ привел общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.
За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 тысяч человек скончалось.
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В настоящее время многие страны начали ослаблять ограничительные меры, однако призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе держать дистанцию и носить медицинские маски.
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а вот ты очень не умный, так что удачной вакцинации
какие к черту маски?
когда люди начнут слушать ученых, а не мошенников, которые зарабатывают на масках золотые горы?
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,
ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????