Маски нужно носить в магазинах, общественном транспорте и там, где нельзя соблюдать дистанцию, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски не во всех случаях, а лишь когда наблюдается ускоренное "активное массовое распространение" коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию.

Об этом журналистам сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическая дистанцию", - сказал он.

В качестве примера подобных мест глава ВОЗ привел общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 тысяч человек скончалось.

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В настоящее время многие страны начали ослаблять ограничительные меры, однако призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе держать дистанцию и носить медицинские маски.