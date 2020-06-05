РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10234 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
6 561 128

Маски нужно носить в магазинах, общественном транспорте и там, где нельзя соблюдать дистанцию, - ВОЗ

Маски нужно носить в магазинах, общественном транспорте и там, где нельзя соблюдать дистанцию, - ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения рекомендует носить медицинские маски не во всех случаях, а лишь когда наблюдается ускоренное "активное массовое распространение" коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию.

Об этом журналистам сказал глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическая дистанцию", - сказал он.

В качестве примера подобных мест глава ВОЗ привел общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 тысяч человек скончалось.

Также на Цензор.НЕТ: Незначительная динамика роста заболеваемости COVID-19 не помешает выйти из карантина, - Ляшко

В настоящее время многие страны начали ослаблять ограничительные меры, однако призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе держать дистанцию и носить медицинские маски.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) маска (166) Гебрейесус Тедрос (158) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) маски (115)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+8
в основному їх вдягають лише для формальності , а не задля безпеки.
в когось маска на лобі, в когось на бороді, в когось причеплена на верхньому одязі, або висить на вухові.
показать весь комментарий
05.06.2020 20:46
+7
маска прєждє всєго

Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 475
показать весь комментарий
05.06.2020 20:56
+5
В даний час Управління охорони здоров'я Данії не радить широкій
громадськості носити маски для обличчя на публіці, стверджуючи, що їх
переваги є недоведеними і що це може спонукати людей не дотримуватися
правил соціальної дистанції.

https://www.eurointegration.com.ua/news/2020/06/5/7110757/

Жителей Японии призывают снимать маски из-за наступившей жары
https://reporter-ua.com/2020/06/05/360780_zhiteley-yaponii-prizyvayut-snimat-maski-iz-za-nastupivshey-zhary

а нам продолжают сношать мозги, что маска - панацея
показать весь комментарий
05.06.2020 20:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Правительство Германии ничего лучшего не нашло, как заявить, что документ это просто "мнение", а мужика, слившего документ в прессу (сотрудника министерства), отстранили от работы.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:03 Ответить
И правильно сделали, а также необходимо поувольнять всех журналистов, которые выдавали промежуточные результаты научных исследований за окончательные выводы...
показать весь комментарий
05.06.2020 21:14 Ответить
да, особенно тех кто писал и продолжает писать в духе "мы все умрем"
показать весь комментарий
05.06.2020 23:42 Ответить
Почему правда должна быть конфиденциальной. Тоесть коронапсихоз должен цензорить правду?) Ясно понятно. С вами. Ты коронапаникер. Одень намордник и не ходи по магазинам) а то умрёшь,)
показать весь комментарий
06.06.2020 00:49 Ответить
А как в других странах поступают с сотрудниками министерств, сливающих конфиденциальные документы в прессу? Выдают талоны на усиленное питание?
показать весь комментарий
06.06.2020 00:45 Ответить
а на пляже???и в воде?
показать весь комментарий
05.06.2020 21:10 Ответить
Короче , - грипп уже прошёл . Осталось бороться с осложнениями . ( Выходит , что так ) .
показать весь комментарий
05.06.2020 21:10 Ответить
В пандемію демократія - зло!
показать весь комментарий
05.06.2020 21:19 Ответить
Украинцы наверное Чемпионы Мира по самоорганизации, поэтому карантин мы будем бдить, бо дурных нэма.
показать весь комментарий
05.06.2020 21:34 Ответить
Маски потрібно носити в магазинах, громадському транспорті і там, де не можна дотримуватися дистанції, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 2891
показать весь комментарий
05.06.2020 21:34 Ответить
а почему воз умалчивает что этих масок должно быть не менне 5 шт.на дедь и они каждые 4 часа должны меняться...... иначе пользы от этой маски как сифилитику от аспирина
показать весь комментарий
05.06.2020 21:55 Ответить
Истину глаголите. Однако в лабазах и транспорте мы редко проводим больше 3х часов в день. Потому 2 маски в день вполне достаточно.
показать весь комментарий
07.06.2020 00:09 Ответить
Це не означає що бидлак в ліфт має пхатися без намордника, тому і виходжу(((
показать весь комментарий
05.06.2020 22:06 Ответить
Пока быдло люмпенское полицаи не станут совать в каталажку за появленик в общественных местах без маски пандемия не кончится!
показать весь комментарий
05.06.2020 22:56 Ответить
как же оно лижет аваковскую сраку))
показать весь комментарий
06.06.2020 08:14 Ответить
"..Зайдёшь в банк без маски - выгонят, зайдёшь в маске - пристрелят !" ))
показать весь комментарий
05.06.2020 23:33 Ответить
Пусть тебе Богуцкая подскажет вьіход,она знает как надо
показать весь комментарий
06.06.2020 02:12 Ответить
да мне пофиг кто и ради чего её будет носить...главное чтоб эта маска была на нужном месте...тоесть фейси-морде-лице...и т.п...а те кому пофиг...то и х.у.й на их...пусть дышат как рыбки...правда не в аквариуме...а поза нього...может тогда дойдёт наконец.то...от чего погибли 400000...умных...очень умных и самоуверенных людей на планете...(...придурки...б.л.я.д.ь...неужели так тяжело поносить эту сранную тряпочку и помыть рученьку после улицы и т.п...нет нудо жеж героически подвергать себя и своих близких смертельной опасности ради...личных убеждений...ну и хер на вас...
показать весь комментарий
06.06.2020 00:18 Ответить
очень умных, но к сожалению очень старых

а вот ты очень не умный, так что удачной вакцинации
показать весь комментарий
06.06.2020 08:16 Ответить
Это - Активное массовое распространение- не что иное как учение секты ковид19 . А по руски можно ответить Шо це в биса таке? В цифрах желательно. С чем сравнить?
показать весь комментарий
06.06.2020 01:10 Ответить
Для цифр и аргументов, которые могли бы удовлетворить вопросы "людей в теме", у них мозгов не хватит. А управляет этим сборищем маразматиков-грантоедов и вовсе странный субъект из надоразвитой во всех отношениях Африки. Это как в известном анекдоте: вумных послали к вумным, а меня к табе...
показать весь комментарий
06.06.2020 08:02 Ответить
Коронавирусный психоз просто в очередной раз показал степень интеллектуальной и моральной деградациии современного человечества, а также то, что власть во всем мире методично узурпируется подонками, мошенниками и даже лицами с явными признаками психических нарушений. Финал подобного развития событий вполне очевиден и неоднократно подтвержден историей.
показать весь комментарий
06.06.2020 07:57 Ответить
https://amantonio.livejournal.com/52798.html
какие к черту маски?
когда люди начнут слушать ученых, а не мошенников, которые зарабатывают на масках золотые горы?
показать весь комментарий
06.06.2020 08:17 Ответить
Удивительно!
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,


ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????
показать весь комментарий
06.06.2020 11:31 Ответить
Прикол в том, что эффективность маски 50-60%, а респиратора с 2й степенью защиты 95%. То есть масочники это типа смертнички, или саперы, которые по минному полю лазят без миноискателя. Если повезет и мины не густо закопаны, то обойдется. Фигня что в жару респиратор тяжело носить, потому хоть маску. Ну и креститься и молиться почаще. А кто хочет на себя уповать, надевает респираторы 3M, степень защиты 2 (порядка 10 баксов штука), и уверен что не заразится.
показать весь комментарий
07.06.2020 00:16 Ответить
Каждый с головой может сам для себя решить - стоит ли овчинка выделки, но эти дигинираты воют про ПРИНЦИПИАЛЬНУЮ БЕСПОЛЕЗНОСТЬ маски.
показать весь комментарий
07.06.2020 10:04 Ответить
Часто замечаю что нос масками не закрывают. Рот и все. Это ноу-хау, авось в нос не попадет )))
показать весь комментарий
07.06.2020 00:20 Ответить
Ты очки носишь?
показать весь комментарий
07.06.2020 10:05 Ответить
Страница 2 из 2
 
 