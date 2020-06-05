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Глава Донецкой ОГА Кириленко об открытии КПВВ: "Можем получить вторую волну пандемии уже сейчас"

Глава Донецкой ОГА Кириленко об открытии КПВВ:

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко считает преждевременным открытие КПВВ на Донбассе, учитывая эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости COVID-19.

Об этом он заявил 5 июня на брифинге в Краматорске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Острым вопросом у нас остается открытие КПВВ. Даты открытия я пока не назову. Беру на себя всю ответственность, и в этом случае, я не являюсь сторонником открытия КПВВ, как бы кто-то не манипулировал этой ситуацией", - сказал глава области.

Чиновник добавил, что к этому вопросу сможет взвешенно подойти после детального изучения ситуации после ослабления карантина. Только тогда, по его мнению, возможно говорить об определенной смене режима работы КПВВ, пропуск групп лиц.

"Знаю, что многие люди имеют родственников на подконтрольной территории, но также прошу отнестись всех с пониманием. Тот результат, ставший без преувеличения весомым, который достигли в борьбе с пандемией на территории области, он просто может быть сведен на нет. ... И мы тогда даже не будем говорить о второй волне, эта вторая волна может наступить уже сейчас. Поэтому, пожалуйста, с пониманием отнеситесь к этому", - сказал Кириленко, обращаясь к жителям Донетчины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава Луганской ОВГА Гайдай заявил, что открывать пункт пропуска в Станице Луганской рано: на оккупированной территории много инфицированных COVID-19

Напоминаем, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно приостановлен с 22 марта с целью противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции. 

2 июня главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня.

Автор: 

карантин (16729) Донецкая область (9557) КПВВ (330) Кириленко Павел (638) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Нэхай у себя в дырляндие сидят ! А те кто здесь - пускай повышают свой уровень патриотизма.и вообще у нас как бы война с дырявыми вроде бы
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05.06.2020 22:03
+3
2,5 месяца прошло , а уже сколько воя.- Зачем тогда всю кашу заварили и занесли чужой прапор в свой Дом.
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05.06.2020 22:05
+3
Бывших сепаратистов как бывших проституток и наркоманов не бывает ! Делайте выводы.тот кто понял шо Украина лучше параши - тот живёт в Украине и не тявкает.тявкает лишь двуанусная личность .собственно эти личности любимый персонаж акул рекламного бизнеса и собственно пиарагентов
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05.06.2020 22:40
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Да скажи уж прямо: никого не впускаем-нкого не выпускаем.
PS у меня там мать если что.
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05.06.2020 22:01 Ответить
Муж с 15-го марта застрял в Донецке.
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05.06.2020 22:23 Ответить
Trash'n'roll словом.
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05.06.2020 22:26 Ответить
пусть в вяликую ездят
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05.06.2020 22:03 Ответить
Нэхай у себя в дырляндие сидят ! А те кто здесь - пускай повышают свой уровень патриотизма.и вообще у нас как бы война с дырявыми вроде бы
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05.06.2020 22:03 Ответить
Мурчик. А если ещё столько же ещё не пускать, повысится ли в 2 раза уровень патриотизма? Или попрёт в геометрической прогрессии? Они только стокгольмский синдром от туда привезут, рано или поздно.
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05.06.2020 22:35 Ответить
Бывших сепаратистов как бывших проституток и наркоманов не бывает ! Делайте выводы.тот кто понял шо Украина лучше параши - тот живёт в Украине и не тявкает.тявкает лишь двуанусная личность .собственно эти личности любимый персонаж акул рекламного бизнеса и собственно пиарагентов
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05.06.2020 22:40 Ответить
Ольстер помните? Как мирились Англия и Северная Ирландия. Я тогда в школу пошла.
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05.06.2020 22:48 Ответить
На сколько я помню это спорная между ирландией и великобританией территория .белфаст.еще помню там очень мудро сделали таки конфликт около 40 лет был.но это Европа .а здесь мозги промыли так - как в рашке скажут баранам,так и будет у них или частично здесь.незабывайте шо кабаев манипулирует почти всем миром,и что хуже короны СПИДа и укуса кобры - путин
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05.06.2020 23:02 Ответить
не встрявайте в дискусії з ватою,що не розуміють досі,що з сепарами-терористами у всьому світі розмова коротка -через приціл автомата..
Белфаст не той випадок..Хоч Англія і вважає інакше...
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06.06.2020 11:31 Ответить
особливо тупим..


ірландці -нація..

ДНРці -ні..
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06.06.2020 11:28 Ответить
2,5 месяца прошло , а уже сколько воя.- Зачем тогда всю кашу заварили и занесли чужой прапор в свой Дом.
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05.06.2020 22:05 Ответить
Едь в Донецк, разберись на месте.
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05.06.2020 22:10 Ответить
Все вірно каже , заручників випускати хіба що .
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05.06.2020 22:14 Ответить
Вернуться на Родину - конституционное право любого гражданина. Поэтому ненька не может отказать в приёме своих блудных детей. 80 дней карантин, а дети едут и едут, даже из мест с более высокой степенью заболеваемости. Донбасс - это Украина, поэтому сидите *** там.
Никакого нарушения конституции нет. И это верно.
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05.06.2020 22:30 Ответить
БАХрейн заборонив ВСІМ(також своїм громадянам)в"їзд на початку епідемії..

І що ?
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06.06.2020 11:21 Ответить
Впускати всіх хто має довідку про відсутність COVID-19 при умові що довідка надана українськими медиками. Вроді і послали але ж як культурно.
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05.06.2020 22:35 Ответить
немає змісту..враховуючи місцеву корупцію
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06.06.2020 11:32 Ответить
Чим довше тримати тим гірше буде потім, по перше за пенсіями все рівно поїдуть, це борги, по друге нам нав'язують відмову від людей. Це не є справедливо, коли забирають здалека. Там воюють кілька десятків тисяч, інші лише жертви політики останніх 30 років.
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05.06.2020 22:36 Ответить
10% - стоит обналичка украинской банковской карты на территории дыры. Ну и получите в руБЛЯх. Там воет тысяча жителей подконтрольной территории которых мгновенное перекрытие блок постов оставило в зимних вещах в дыре. Местным похер. Пусть карантин вечно будет. Все соц выплаты автоматически продлили. Бабло исправно платят - проверки отменили. Там только сейчас поняли чего до счастья не хватало.
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05.06.2020 22:59 Ответить
11:04 06.06.2020

Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделюhttps://interfax.com.ua/news/general/667251.html

ПОДНАЖМЬОМ !?
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06.06.2020 11:22 Ответить
Тобто навіть тисяча нікому не потрібна? Боже, як це низько.
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05.06.2020 23:16 Ответить
Пусть нюхают "русский мир"!
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06.06.2020 09:37 Ответить
Придётся по этому поводу выразить "очень глубокую озабоченность".
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06.06.2020 09:51 Ответить
Де факто это не "линия разграничения" , а линия фронта, где происходят ежедневные обстрелы. в связи с эти какие на хр...н КПП, ( только гуманитарный коридор для беженцев, коль такие еще остались за 6 лет войны, который должен существовать только в ОДНУ сторону, в сторону Украины) Что по дополнительном поводу , имею в виду пандемию, то это только дополнительный стимул закрыть эту линию наглухо. Заметьте на очень позитивные данные ( рекордные) по заболеваемости в украинских Донецкой и Луганской областях, разве их можно сравнить даже с теми брехливыми данными что озвучивают оккупационные администрации. Поэтому понятно, что в случае открытия КПП рост заболеваемости подскочит в разы ( в десятки раз), и со стороны власти это будет как пособничество бактериологическому терроризму. Поэтому главы ОГА Донецкой и Луганской области выступают против открытия, снимая с себя ответственность и перекладывая решения на центральную власть ( читай Зеленского), для которой это больше политика чем медицина. И тут вопрос только в одном, примет ли Зе на себя эту ответственность, переложит эту ответственность на Минзрав и Ляшко или нагнет губернаторов на это решения. К сожалению Зе так и не понял специфику Украины, любое решение народ будет ассоциировать с первым лицом, а значит именно с ним. ( можно получить конечно в первые недели благодарность от "вато настроенных", но когда вирус разгуляется и нужно будет вводить доп. меры карантина, то я Зе не завидую. В общем как и все у новой власти , постоянный цугцванг .
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06.06.2020 09:53 Ответить
"нужно лішь прекратить стрелять"(((

за дебилизм етой фразочки -ЕТО ПЯТЬ !
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06.06.2020 11:25 Ответить
а попробуй зробити біля КПП "карантин на 14 днів" -рашен пропаганда "заістерить" про укропські концтабори..((

тому НІЯКИХ відкритів КПП без гарантій карантину в"їзжачих на 14 діб..
"самоізоляція не проканає"..
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06.06.2020 11:27 Ответить
Ще не вистачало, щоб лугандони позаражували наших військових, які стоять на блок-постах, а потім все це піде в окопи на передову. Хто тоді там стане - Зельц? Відкривати ні в якому разі не можна до повного припинення розповсюдження вірусу. Нехай сидять там , хотіли расію і путіна, а тепер хочуть пенсій від біндер. Пенсії тільки переселенцям, а той, хто суне до нас через лінію розмежування, то мешканці окупованих територій, а не переселенці, переселенці живуть на підконтрольній території.
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06.06.2020 19:39 Ответить
Сложно всё. Вот к моему коллеге в Киев приехала мать из Макеевки, очень проукраински настроенная женщина. Карантин сделал невозможным ее возвращение в Донбасс. За время карантина ее квартиру трижды （!） ограбили... Вынесли много нажитого годами, реальность Донбасса с уголовниками у власти.
Что ей теперь делать, этой женщине, бывшей учительнице? Я думаю, она подаст в европейский суд на Украину, ведь именно наше любимое государство НЕ СМОГЛО （причины не важны）часть своей территории от врага； а теперь не дало гражданке Украины быть в месте постоянного проживания.
Даже сегодня никто не знает, когда начнется движение через блок-посты. Председатель ОГА Кириленко - это враг Украины, ему чем дрльше закрыта граница, тем больше навар от контрабанды. Зеленая шмаркля вообще невменяесая, он совсем не понимает, что творится в государстве； у шмаркли главный воаг это "Порох". И такие настроения у многих, кто страдает от войны...
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11.06.2020 22:49 Ответить
 
 