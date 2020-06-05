Глава Донецкой ОГА Кириленко об открытии КПВВ: "Можем получить вторую волну пандемии уже сейчас"

Председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко считает преждевременным открытие КПВВ на Донбассе, учитывая эпидемиологическую ситуацию по заболеваемости COVID-19.

Об этом он заявил 5 июня на брифинге в Краматорске, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Острым вопросом у нас остается открытие КПВВ. Даты открытия я пока не назову. Беру на себя всю ответственность, и в этом случае, я не являюсь сторонником открытия КПВВ, как бы кто-то не манипулировал этой ситуацией", - сказал глава области.

Чиновник добавил, что к этому вопросу сможет взвешенно подойти после детального изучения ситуации после ослабления карантина. Только тогда, по его мнению, возможно говорить об определенной смене режима работы КПВВ, пропуск групп лиц.

"Знаю, что многие люди имеют родственников на подконтрольной территории, но также прошу отнестись всех с пониманием. Тот результат, ставший без преувеличения весомым, который достигли в борьбе с пандемией на территории области, он просто может быть сведен на нет. ... И мы тогда даже не будем говорить о второй волне, эта вторая волна может наступить уже сейчас. Поэтому, пожалуйста, с пониманием отнеситесь к этому", - сказал Кириленко, обращаясь к жителям Донетчины.

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Напоминаем, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно приостановлен с 22 марта с целью противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.

2 июня главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня.