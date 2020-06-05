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"Слуга народа" Верещук не исключает своего участия в выборах мэра Киева: Амбиция есть, а разговора с президентом еще не было. ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук не отрицает возможность своего выдвижения кандидатом на мэры Киева от правящей партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью журналисту программы "Свобода слова Савика Шустера" в перерыве ток-шоу.

Отвечая на вопрос о том, что партия "Слуга народа" выдвинет на должность мэра Киева женщину, Верещук сказала, что было бы удивительно если бы партия не делегировала на местные выборы женщин, которые имеют опыт управления, знают и понимают, что такое местное самоуправление.  

Говоря о том, не ее ли выдвинут кандидатом в мэры, Верещук отметила: "Разговора с президентом по этом поводу еще не было и вопрос остается открытым"

Говоря о праймериз, после которых будет определен кандидат на мэра, она отметила, что еще не известны условия праймериз : "Не знаю условий и параметров".

Говоря о том, интересно ли ей место мэра Киева, Верещук заявила: "Да, у меня есть такая амбиция".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офис Омбудсмена нужно менять, - нардеп "Слуги народа" Верещук

Автор: 

Киев (25489) местные выборы (2752) Слуга народа (2629) Верещук Ирина (504)


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Топ комментарии
+55
Амбиции у зеленого стада есть...а вот мозгов нет...и в этом вся беда...
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05.06.2020 22:05
+26
баранка им от бублика, а не Киев !
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05.06.2020 22:18
+22
Не, ну каждая прости...Господи может стать мэром Киева! я с нашим наридом уже не чему не удивляюсью.
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05.06.2020 22:07
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Амбиции у зеленого стада есть...а вот мозгов нет...и в этом вся беда...
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05.06.2020 22:05 Ответить
баранка им от бублика, а не Киев !
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05.06.2020 22:18 Ответить
Так Киев за Зеленского и проголосовал) Хотя это скорее печально...
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05.06.2020 23:16 Ответить
мертвечВерещук

https://twitter.com/ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya НепоганаТетяна @ian_tanya

https://twitter.com/ian_tanya https://twitter.com/ian_tanya



Ирина Верещук

попала в список СН по квоте Суркова.
В 2014-2015гг у Суркова её использовали как голос западноукраинской громады, которая за мир и дружбу, и за то, что "на Донбассе война между США и РФ"
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05.06.2020 23:30 Ответить
Ого, какой только мрази в зелёном болоте нет.
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05.06.2020 23:45 Ответить
Не, ну каждая прости...Господи может стать мэром Киева! я с нашим наридом уже не чему не удивляюсью.
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05.06.2020 22:07 Ответить
"Слуга нарорда" Верещук не исключает своего участия в выборах мэра Кива: Амбиция есть, а разговора с президентом еще не было - Цензор.НЕТ 7270советн\министра инфраструктуры Криклия В.Довгань,в компании приятелей Среди которых мужчина,похожий на директора по стратег\развитию и инвест\политике "Укрзализныци" А.Саболевского Употребляют наркотики
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05.06.2020 22:08 Ответить
если это видео, то где фас морд ?
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05.06.2020 22:18 Ответить
Сегодня кто-то запостил
https://web.facebook.com/100015411133731/videos/850074008849629?_rdc=1&_rdr
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05.06.2020 22:24 Ответить
ганя герман 2, сс...ука.
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05.06.2020 22:09 Ответить
Ви навіть собі не уявляєте на скільки Ви праві! Цю сучку у Раві-Руські добре знають хто вона така!!!
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05.06.2020 22:29 Ответить
точно, ****** на ту ганю...
колись така собі леся оробець хотіла на мера києва...вона часто вживала слово "броніки", но це їй не помогло
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05.06.2020 23:41 Ответить
Мэр Кива...Вы поправьте, пожалуйста, в тексте статьи и заголовке. А то как представить, так аж страшно становится Заранее спасибо.
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05.06.2020 22:11 Ответить
у нее есть амбиции и она женщина ...
а что еще...?
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05.06.2020 22:11 Ответить
еще ?
еще ЗЕльоная гиря на ногах
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05.06.2020 22:20 Ответить
хм...
а разве зелень плохой фураж для нашего мудрого нарида...?
у блазня поддержка 40% до сих пор...
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05.06.2020 22:24 Ответить
только не в Киеве !
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05.06.2020 23:07 Ответить
Арахамия говорил , что появится женщина , - Вот и обьявилась.Попробовав пищу и она оказалась вкусной и заслюнявило весь рот. Жага власти и денег мутит ум при его имении.
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05.06.2020 22:13 Ответить
хер этой сепарше Медведчуковской!
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05.06.2020 22:13 Ответить
https://www.chesno.org/politician/23259/ Верещук Ірина Андріївна - вся правда Біографія, Балотування, Фракції, Декларація
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05.06.2020 22:19 Ответить
Билецкий говорил, что Верещук ездила раньше в патриотический лагерь на озере в РФ, который Путин поддерживает.
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05.06.2020 22:14 Ответить
не удивлюсь, если и ездила.
а у Белецкого никто не ездил ?
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05.06.2020 22:22 Ответить
***** назвати путіним може тільки москаль.
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05.06.2020 22:27 Ответить
На озеро Селигер, Медведчук со своей закарпатской мафией послал ее на пропагандистское рашистское сборище
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05.06.2020 23:44 Ответить
Слуга Народа Верещук Ирина Андреевна оказалась протеже Тараса Козака и Виктора Медведчука

https://compromat.name/sluga-naroda-vereshchuk-irina-andreevna-okazalas-protezhe-tarasa-kozaka-i-viktora-medvedchuka
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06.06.2020 11:53 Ответить
На кого не плюнь, у всех всех амбиции бл*дь, а страна в ж*пе!
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05.06.2020 22:14 Ответить
Нененене...

СН - это токсично. Это либо подлец, либо идиот, либо и то, и другое. Других в СН не держат.

Выбрать мэром столицы кого-то из СН - это практически то же самое, что выбрать кого-нить из Единой Роиси.
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05.06.2020 22:16 Ответить
ну, вибрали же прЗЕдента... і навіть у ВР... Лінь шукати в архівах, скільки процентів дали кияни... Багато!
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05.06.2020 22:25 Ответить
Так надо повторить уже непосредственно у себя дома чи шо?
Тем более, что за год уже всем все стало ясно насчет ЗЕ и СН.

Тот, кто сейчас проголосует за СН - враг Украины. Не идиот, а именно осознанный враг.
А своих врагов надо знать...
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05.06.2020 22:29 Ответить
не надо! Але повторять...
А віх ворогів на цензорі - я заношу в кондуїт.
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05.06.2020 22:44 Ответить
Лучше в реале запоминай симпатиков ЗЕ вокруг себя. Пригодится.
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06.06.2020 00:31 Ответить
"Кондуїт" не провисне? я вже "махнув рукою", після того, як кілька аркушів зі списками викинув... Надоїло...
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06.06.2020 06:59 Ответить
Не говорите больше о праймериз,- Вы уже показали , что решает все один человек и на кого пальцем покажет тот и проиграет Выборы .
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05.06.2020 22:16 Ответить
Ошибаетесь,батенька.! Называть человеком зеленую макаку..........это перебор !
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06.06.2020 00:31 Ответить
Ірцю...Та тебе хіба в доярки.....До худоби!!!
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05.06.2020 22:18 Ответить
та навіть в піхву, аби верещала
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05.06.2020 22:26 Ответить
Вы надеетесь, шо Ира Геращенко будет верещать? Поздно! Она свое отверещала.
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06.06.2020 02:49 Ответить
як шо шо, буде верещать?
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05.06.2020 22:19 Ответить
с ее интеллектом можно руководить разве что свинофермой. или бригадой по сбору картофеля... видел как она пререкалась с белецким на ток шоу. это было поведение не депутата, а базарной торговки
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05.06.2020 22:23 Ответить
Какой мэр? Возвращайся под ободок унитаза вероломная Зе-фекалия.
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05.06.2020 22:25 Ответить
"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіції є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 5026
клоун прыйдэ, мэра у кыйив прывэдэ
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05.06.2020 22:26 Ответить
1% максимум.
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05.06.2020 22:28 Ответить
"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіції є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 2570
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05.06.2020 22:28 Ответить
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK


https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
https://twitter.com/Rage4oK
K0५EGAR

@Rage4oK

·https://twitter.com/Rage4oK/status/1268969245217640449 1 ч Грустно всё это.

"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіція є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 6772
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05.06.2020 22:31 Ответить
поляки что то подозревают. ну или знают
"Слуга народу" Верещук не виключає своєї участі у виборах мера Києва: Амбіція є, а розмови з президентом ще не було - Цензор.НЕТ 8373
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05.06.2020 22:32 Ответить
Сильный ход. Может выиграть.
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05.06.2020 22:34 Ответить
Але не вистачало щоб ще й в про-українську столицю Української держави. Та обрали продажного анти-українського мера міста з ЗЕбілів - капітулянтів.
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05.06.2020 22:36 Ответить
У 2010 році була обрана Рава-Руської міською головою (Львівська область) від партіїhttps://chesno.org/party/14/ "Сильна Україна" як безпартійна. У 2013 році, після відмови влади https://chesno.org/politician/77142/ Віктора Януковича від євроінтеграційного курсу, закликала країни Європейського Союзу підписати окрему угоду про асоціацію з містом Рава-Руська. На початку 2015 року подала у відставку з посади.
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05.06.2020 22:39 Ответить
Оно петикам надо, то что Вы написали? Они только спамить умеют!
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06.06.2020 02:51 Ответить
Я прочитала то что о ней написано но это бумага написать красиво можно что угодно- но есть факт, когда она лично написала о войне Украины с Россией и сказала что у нас воюет США с Россией и то что её продвинул Суркис тоже не куда не деть
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06.06.2020 10:36 Ответить
Дурень думкою багатіє ,тільки хто в Києві за тебе проголосує ? хоча є свій нюанс, обрали двічі мером шахрая Льою космос,а ще на виборах до ВР по всіх 13 округах кияни проголосували за нікому невідомих слуг,,хоч на кожному окрузі були розумні патріотичні кандидати.
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05.06.2020 22:40 Ответить
на что надеются эти мерзавцы ?
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05.06.2020 22:40 Ответить
https://censor.net/news/3200345/jiteli_bolshih_gorodov_na_mestnyh_vyborah_smogut_protestirovat_onlayingolosovanie_svoyi_vybor_mojno/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_73917986
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05.06.2020 22:50 Ответить
они надеются обойти Кличка, поэтому сейчас они в поиске кандидата поадекватнее
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06.06.2020 06:25 Ответить
И то верно. Он Петю послал и этим обеспечил себе мэрство.
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06.06.2020 02:53 Ответить
3:14 Истинно говорю вам: дальше всего от власти держите тех кто наиболее её ищет. И облекайте доверием своим тех кто власти не желает и почитает обузою.
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05.06.2020 22:48 Ответить
https://censor.net/news/3200411/sluga_naroda_vereschuk_ne_isklyuchaet_svoego_uchastiya_v_vyborah_mera_kieva_ambitsiya_est_a_razgovoraочь мента
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05.06.2020 22:49 Ответить
Это надо же так девке "ОБДОЛБАТЬСЯ".
Вам ЗЕленым МУДАКАМ надо выпускать последний резерв - БАБУ ДУНЮ - повариху из 95-Квартала - она и то больше голосов наберет, чем эта ДУРА.
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05.06.2020 23:06 Ответить
У этой при*уры один ответ на все вопросы, а что вы предлагаете.
Ей говорят, воруете, а она, а что вы предлагаете.
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05.06.2020 23:31 Ответить
Пішов Кличко президента шукати, і не знайшов. Тільки якогось віслюка бачив в ОПі.
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05.06.2020 23:35 Ответить
молоде, зелене
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05.06.2020 23:55 Ответить
Уже реально похер,зелёное стадо уже столько всего натворило,что похер просто похер,пускай веселятся
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06.06.2020 00:15 Ответить
Ситему самоуправления надо менять. Выборный шериф, судья, прокурор.И распределение податкив теми кто их платит.
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06.06.2020 00:57 Ответить
Когда видишь ето чмо верещучку, единственное желание что возникает - ето взять битв, та так зарядить по хлебалу, чтобьі до конца **** своей никчемной жизни верещала
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06.06.2020 06:22 Ответить
Не скрою, иногда тоже такое желание возникает. Но потом как подумаю - оно же дибилл - и попускает...
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06.06.2020 07:56 Ответить
Черноротая прислуга урода собралась в меры Киева? Пущай в своем родном селе на голову балотируется. Впрочем, лично мне, интересен % конченых дебилов кои проголосуют за любого из ЗЕленых на выборах мера Киева.
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06.06.2020 07:09 Ответить
В 2019 уже голосовали по приколу - вам мало???? Вся Украина расхлебывает...
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06.06.2020 09:50 Ответить
Мне лично с головой хватает. Профессиональной интерес, как психиатра.
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06.06.2020 14:49 Ответить
Вот что значит - Из грязи в князи!
Амбиции млять у них!
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06.06.2020 07:39 Ответить
Хрен редьки не слаще. Ребята учитесь шинель скатывать - вам скоро "бери шинель вали домой" сделают те кто вас выбирал.
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06.06.2020 07:40 Ответить
Понятно. Если Осел Оманский благословить - то і в мери Київа піде. Своєї голови у Верещук нема. Тож і Київ ляже під Осла.
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06.06.2020 07:54 Ответить
Дурна курка! Її місце на бессарабці!
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06.06.2020 07:54 Ответить
Верещук, а з Медведчуком ти вже порадилась?
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06.06.2020 08:35 Ответить
лошадиная "сила" ...
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06.06.2020 09:12 Ответить
Навіть не мрій,бо ти дуже дурна для цієї посади.Не кожна доярка може керувати містом.
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06.06.2020 09:23 Ответить
Она же взяточница. Как можно ее выдвигать.И какой ступит будет голосовать за этих слуг.
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06.06.2020 09:52 Ответить
фамилия говорит обо всём ,кроме визга и тряской губ у этой верещуки абсолютно всё по нулям...и ведь из трусов выскакивает,а к корыту пусти,хоть наполнитель мозгов отсутствует напрочь.
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06.06.2020 11:06 Ответить
Чтоооо..!! Эта пустая балаболка Верещук, будет мэром Киева!! Пипец тогда будет Киеву!! тогда уж лучше кухарку!!
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06.06.2020 12:52 Ответить
Лёня был мэром,опять же Виталик и пипец не настал.Ну пограбили,как полагается после выборов,посмешили лохов.Если киевлянам нравится "педалик" и он воровал с прибыли,то пусть будет "педалик".
Мэром должен быть человек знающий куда и как перетекают бюджетные деньги,умеющий подбирать кадры, и при этом имеющий какие-то моральные "стопы".
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06.06.2020 13:31 Ответить
Вон багато говорить аусто. Як на мене, то Притула і по інтелекту і по патріотизму взує любого претендента на посаду мера Києва!
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06.06.2020 14:02 Ответить
разве у"зе". к которому обращалась амбиция есть более 3х млн голосов киевлян?
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06.06.2020 16:00 Ответить
 
 