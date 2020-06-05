"Слуга народа" Верещук не исключает своего участия в выборах мэра Киева: Амбиция есть, а разговора с президентом еще не было. ВИДЕО

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Ирина Верещук не отрицает возможность своего выдвижения кандидатом на мэры Киева от правящей партии.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в интервью журналисту программы "Свобода слова Савика Шустера" в перерыве ток-шоу.

Отвечая на вопрос о том, что партия "Слуга народа" выдвинет на должность мэра Киева женщину, Верещук сказала, что было бы удивительно если бы партия не делегировала на местные выборы женщин, которые имеют опыт управления, знают и понимают, что такое местное самоуправление.

Говоря о том, не ее ли выдвинут кандидатом в мэры, Верещук отметила: "Разговора с президентом по этом поводу еще не было и вопрос остается открытым"

Говоря о праймериз, после которых будет определен кандидат на мэра, она отметила, что еще не известны условия праймериз : "Не знаю условий и параметров".

Говоря о том, интересно ли ей место мэра Киева, Верещук заявила: "Да, у меня есть такая амбиция".

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