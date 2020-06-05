РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10786 посетителей онлайн
Новости
8 560 67

Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России. ДОКУМЕНТ

Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" направили в Офис генпрокурора обращение, в котором требуют привлечь Муждабаева к ответственности за разжигание розни.

Текст их обращения обнародовал в Фейсбуке сам Муждабаев, информирует Цензор.НЕТ.

"А. Муждабаев дерзко обвиняет УПЦ в распространении COVID-19 в Украине, постоянно называя УПЦ подразделением ФСБ России, чем открыто презирает украинцев. Более того, этот человек безосновательно утверждает, что УПЦ направляет средства, пожертвованные ее прихожанами, в ФСБ России якобы для поддержки войны России против Украины. Называет УПЦ и резидентурой России в Украине, и торговым представителем так называемого "Русского Мира" в Украине, Церковью-убийцей, а самих верующих-украинцев УПЦ называет "рабами Путина", у которых две извилины в мозгу", — говорится в обращении.

Депутатов возмутило видео под названием "Церковь-ложь", "церковь-смерть, "церковь-зло". Московские попы доказали, что презирают украинцев", которое Муждабаев опубликовал в YouTube в конце апреля.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Московский Патриархат в Офисе Зеленского. Как первый заместитель главы ОП толерирует "русский мир". ВИДЕО

Представители "ОПЗЖ" требуют привлечь Муждабаева к ответственности за нарушение ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан).

Под обращением стоят подписи 14 нардепов из ОПЗЖ.

"Напугали ежа голой опзжопой", – прокомментировал обращение Муждабаев.

Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России 01

Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России 02
Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России 03

Автор: 

УПЦ МП (1560) Муждабаев Айдер (23) Оппозиционная платформа - За жизнь (452) Офис Генпрокурора (2462)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+48
...все вірно,я з Муждабаєвим згоден ! опзж йде на...
Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России - Цензор.НЕТ 9445
показать весь комментарий
05.06.2020 22:49
+46
І я називаю рпц неканонічною сектою, безтомосними самопроголошеними відступниками,колаборантами та перевертнями які служать чортам і є підрозділом фсб московії!
Можете на мене в спортлото пожалітися-колаборанти опизждівські!
показать весь комментарий
05.06.2020 22:49
+43
консервы уже не стыдятся.

последний и решительный
показать весь комментарий
05.06.2020 22:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России - Цензор.НЕТ 8533
показать весь комментарий
05.06.2020 22:46 Ответить
Очень многие, не зная всей глубины истории, даже не подозревают, что именно греческая (эллинская, как ее тогда называли на Руси) церковь стояла у истоков начала конфликта между Киевом и его северными колониями в Залесье. Именно злейший враг Киева - константинопольская церковь, осев вопреки воле Киева во Владимире, привела в 1169 г. орду северных варваров, которые разгромили и разграбили киевскую митрополию. Это и было началом того, что продолжается до сих пор.
показать весь комментарий
06.06.2020 09:21 Ответить
и откуда же ты узнал, что константинопольская церковь осела во владимире при боголюбском или даже раньше ?

археологи нашли корочку константинопольского попа ?
показать весь комментарий
06.06.2020 10:03 Ответить
Нашли визитку Яроша)). Коротко:
Киев воевал с Константинополем регулярно с 8 по 12 век включительно (Бравлин, Аскольд и Дир, Олег, Игорь, Святослав, Владимир, Ярослав, Ярополк и др.). Соответственно "воевали" между собой Киевская и Византийская церкви. Доказано рядом исторически подтвержденных случаев (хроника Сурожского, высылка из Киева Константинопольского епископа, непризнание Константинополем Киевского митрополита и т.д.). Воевали даже после "принятия христианства" Владимиром, хотя Брайчевским доказано крещение Руси при Аскольде и Дире. Сам Владимир принял арианскую, а не византийскую (никейскую) версию. Доказано в ПВЛ. Боголюбский все имущество и старые руськие святыни киевской митрополии вывез во Владимир на Клязьме, где и построил для византийской (никейской) церкви храм Покрова Богородицы. Мокшанский праздник (Покрова) придуманный при участии Боголюбского ( о котором сами греки мало, что знают) посвящен иконе, благодаря которой греки победили руський флот Аскольда и Дира в 860 г. В киевской летописи погром Киева и его монастырей погаными орды Боголюбского, т.е. еще не крещеными по канонам киевской митрополии, был в 1169 г.
показать весь комментарий
06.06.2020 11:11 Ответить
инсинуации.

вечером вернусь
показать весь комментарий
06.06.2020 11:35 Ответить
консервы уже не стыдятся.

последний и решительный
показать весь комментарий
05.06.2020 22:46 Ответить
Чикотило на суде сказал - невиноватая я маленький мальчик сам ко мне с ножом пришел....
показать весь комментарий
05.06.2020 22:46 Ответить
)
показать весь комментарий
05.06.2020 22:47 Ответить
А пачему в списке нет Габиновича
показать весь комментарий
05.06.2020 22:48 Ответить
Он на главного раввина Украины донос пишет
показать весь комментарий
05.06.2020 22:55 Ответить
"опзжопа"
показать весь комментарий
05.06.2020 22:49 Ответить
...все вірно,я з Муждабаєвим згоден ! опзж йде на...
Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России - Цензор.НЕТ 9445
показать весь комментарий
05.06.2020 22:49 Ответить
Будиш їсти морську капусту.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:58 Ответить
https://censor.net/user/393857 ... кацапи йдуть разом з опзж ...
показать весь комментарий
05.06.2020 23:02 Ответить
І я називаю рпц неканонічною сектою, безтомосними самопроголошеними відступниками,колаборантами та перевертнями які служать чортам і є підрозділом фсб московії!
Можете на мене в спортлото пожалітися-колаборанти опизждівські!
показать весь комментарий
05.06.2020 22:49 Ответить
Называть вещи своими именами при "новых лицах" вздумал?!
Да ещё так неосторожно, не боясь разозлить путена ???!
Ну всё...
показать весь комментарий
05.06.2020 22:50 Ответить
Пора Шуфричу пострадать лицом за богоугодное дело.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:50 Ответить
А что не так? Контора она и есть контора
Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії - Цензор.НЕТ 2505
показать весь комментарий
05.06.2020 22:52 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/22018595.html Обнародованы документы КГБ СССР, об образовании Московской Патриархии.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:52 Ответить
Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії - Цензор.НЕТ 6987
показать весь комментарий
05.06.2020 22:53 Ответить
Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії - Цензор.НЕТ 5933
показать весь комментарий
05.06.2020 22:56 Ответить
Он еще мягко назвал этих ублюдочных "МАСКОВСКИХ ПАПОВ".
показать весь комментарий
05.06.2020 22:53 Ответить
А ківа православний?! Він тут яким боком ?
показать весь комментарий
05.06.2020 22:56 Ответить
Он как то дрочил на икону святой Гликерии,так что тоже считает себя праворуким правочленным православным.
показать весь комментарий
06.06.2020 00:10 Ответить
Генбендендіктова дай відповідь - Кому не подобається Чумадан - Вокзал - Рашка.
показать весь комментарий
05.06.2020 22:56 Ответить
Весь земной шар знает, что РПЦ МП - гундяевская сатанистская секта, работающая на ФСБ по зомбированию психически неустойчивых расиян....И только ОПЗЖ об этом не знает....
показать весь комментарий
05.06.2020 22:58 Ответить
"И только ОПЗЖ об этом не знает...." - Какой вздор. Они-то знают лучше других, ибо как сами на рф работают!
показать весь комментарий
05.06.2020 23:02 Ответить
От якраз ОПЗЖ прекрасно знають.
Це 50% з 73,22% не знають.
показать весь комментарий
05.06.2020 23:06 Ответить
Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру

=======================================
краще пожалійтеся в прокуратуру на свого однопартійця ківу який в залі ВР дрюкав свого хобота.
показать весь комментарий
05.06.2020 23:40 Ответить
Кнопкодавив самовисуванця...
показать весь комментарий
06.06.2020 00:26 Ответить
Филиал ФСБ в Украине (ОПЗЖ), жалуется в прокуратру Украины курируемую агентами ФСБ, что одно из подразделений ФСБ ( Мацковский ***********), известный крымско-татарский журналист назвал таки подразделением ФСБ. Абсурд вроде, ан нет это к сожалению срез по реальной ситуации в Украине. Вывод, если кто-то из официально-судебного Киева хоть одно кривое слово скажет по этой ситуации в сторону Муджабаева, значит он тоже агент ФСБ, и не важно кто скажет кривое слово Ермак, Ткаченко или даже сам Зеленский.
показать весь комментарий
05.06.2020 23:09 Ответить
Все это напоминает требование наказать за рассекречивание.
показать весь комментарий
07.06.2020 06:59 Ответить
В "Оппозиционной платформе- За жизнь" в основному атеїсти та особи що сповідують релігію іудаїзм, неясно чого вони вписуються за УПЦ МП. Дебіли не приклали до зверненення довідки про свою релігійну приналежність. А фамілії граждан с оскорбльонними религиозними чувствами ? От нехай граждане УПЦ МП с оскорбльоннимі чувствамі самі пишуть заяви в поліцію і самі подають позови до суду. Які ж вони всі чувствітєльниє. Їдьте собі в рашку лижіть портрети нєізвєстних мушчин и женшчин, частини трупів та розбивайте лоби в церквах.
показать весь комментарий
05.06.2020 23:11 Ответить
пусть докажут обратное

Депутати ОПЗЖ поскаржилися в прокуратуру на журналіста Муждабаєва, який назвав УПЦ МП підрозділом ФСБ Росії - Цензор.НЕТ 850
показать весь комментарий
05.06.2020 23:13 Ответить
Муждабаев и так пострадал от оккупации своего дома, а эти подонки еще добивают.. какие подонки, а
показать весь комментарий
05.06.2020 23:17 Ответить
Так они с оккупантами суть одно! Чему уж тут удивляться?
показать весь комментарий
05.06.2020 23:27 Ответить
Подписываюсь под каждым словом, и все сказанное в отношении мп относится к опзж, и если честно, то берет стыд за украинскую нацию, что уже 300 лет тупо терпит унижение от москальского агрессивного православного насилия, опомнитесь, где ваша гордость, самолюбие и честь, вот настоящий наш украинский президент Муждабаев!
показать весь комментарий
05.06.2020 23:29 Ответить
який підрозділ?
резидентура натурале
показать весь комментарий
05.06.2020 23:29 Ответить
станеться - зебіли з ДБР, ГПУ напишуть аналогічне і на Порошенка: за Томос, за створення ЗСУ, за мовний закон...
показать весь комментарий
05.06.2020 23:36 Ответить
опзж московського патріархату пожалілись
показать весь комментарий
05.06.2020 23:43 Ответить
Суки православные
показать весь комментарий
06.06.2020 00:52 Ответить
А Муждабаев какая **** по породе? В мусульманстве много течений и украинцам не приходит в голову эти течения сортировать и устраивать дискриминацию по религиозному признаку. Почему это позволяет себе Муждабаев ?
показать весь комментарий
06.06.2020 07:45 Ответить
П'ята колона у свому руслі.Я б здивувався якби їх зацікавило чому не викионується Закон України "Про свободу совісті та релігійні організації", де УПЦ МП має вказувати у своїй назві належність до країни-агресора.
показать весь комментарий
05.06.2020 23:55 Ответить
Правильно назвав...
РПЦ в Україні, то відділ ФСБ...
показать весь комментарий
06.06.2020 00:12 Ответить
ОПЗЖ це колишні регіонали, це вони причетні до загибелі Небесної сотні. Дивно що вони не за гратами.. також це посібники російських окупантів разом з московськими попами. Росіяни, валіть з України!
показать весь комментарий
06.06.2020 00:47 Ответить
Молодец Айдер. Полностью поддерживаю.
показать весь комментарий
06.06.2020 01:03 Ответить
Ах ви ж падаль ефесбешна! Кожному по кулі!!!
показать весь комментарий
06.06.2020 01:23 Ответить
А що не правда? Муджабаєв прав, і підпис Шуфрича на тому документі і є тому блискавичне підтвердження!
показать весь комментарий
06.06.2020 02:44 Ответить
Поддерживаю Муждабаева!
показать весь комментарий
06.06.2020 07:00 Ответить
Эти ОПА из ЖОПЫ совсем обнаглели и потеряли страх. Мало того что практически развязали войну, они ещё набираются наглости переть на власть. Мы помним с какой партии был этот янык и кому он писал маляву "введи вайска брат Ху-ло". И Ху-ло таки ввело именно в те места где они боговали. К стенке - это всё что они заслужили.
показать весь комментарий
06.06.2020 07:37 Ответить
А що Муджабаєв сказав неправильно. Все вірно Безмозглі Курви вони і є курвами
показать весь комментарий
06.06.2020 07:45 Ответить
ОПЗЖ сама і є філіалом ФСБ.
показать весь комментарий
06.06.2020 08:03 Ответить
ТАК, ОКУПАЦІЙНИЙ МОСКОВСЬКИЙ ПАТРІАРХАТ ( УПЦ - МП) ЗАСЛАЛИ В УКРАЇНУ І СТВОРЮВАЛИ АГЕНТИ НКДБ, - ДОКУМЕНТИ СБУ
Помісний Собор Російської Православної Церкви, на якому в 1945 році був обраний московський патріарх, проходив під контролем НКДБ, що було попередником КДБ у кривавій в'язниці народів срср.
Про це свідчать архівні документи колишнього управління КДБ України, з яких ще до продажних ЗЕбілів капітулянтів СБУ зняла гриф таємності, і які тепер публікуються у вигляді справжніх договірних фотокопій, документів... прес- служба СБУ.
Ось і виходить що ця ворожа Україні УПЦ московського патріархата вона є філіалом кацапської РПЦ, так нехай негайно забирається геть собі в свою ворожу нам прокляту Москву.
показать весь комментарий
06.06.2020 08:51 Ответить
Хорошие списки подписантов, прям ничего придумывать не придется.
показать весь комментарий
06.06.2020 08:12 Ответить
-
Якщо проклята українським народом ворожа педірація паРаша яка веде свою криваву загарбницьку війну проти Української Держави. І яка злочинно тимчасово окупувала суверенну українську землю Криму і Донбасу, при цьому вбивши і покалічивши десятки тисяч українців а ще мільйони українців стали біженцями рятуючись від репресій і геноциду кривавих російських окупантів і терористів з бандитів колаборантів. Звичайно ця фашистська Росія тепер стала нашим самим найлютішим кривавим ворогом в усьому світі.
Природно! що і її кацапська церква замаскована під УПЦ но ворожого нам московського патріархата (МП).на нашій українській землі вона також ворожа так як у всьому підтримує в окупації суверені українські території, підтримує своїх кремлівських фашистів )(уйла і весь свій личаковий московський світ чомусь названий і замаскований нашими кремлівськими ворогами і фашистом )(уйлом нібито (руським миром).
Ну і навіщо ******** Русі -Україні i українському народові потрібна ця сепаратистська закордонна бандитська церква МП? Ця філія розкольницької РПЦ яка впроваджена нам з проклятої ворожої фашистскої паРаші. І звичайно що її місце не в Україні - Русi а тільки в своїй дуже ворожій нам кацапскій підірації в паРаші.
показать весь комментарий
06.06.2020 08:39 Ответить
ФАКТ,що РПЦ -підрозділ ФСБ важко заперечити буде..
показать весь комментарий
06.06.2020 09:21 Ответить
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
я знову ж переконуюсь,
яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
показать весь комментарий
06.06.2020 09:22 Ответить
Так їх всі так називають . Бо вони реально терористи і диверсанти з фсб .
показать весь комментарий
06.06.2020 09:38 Ответить
Якщо цих прокацапських під#рів щось не влаштовує,то можна сказати тільки одне: чемодан-вокзал-расея.(нах.. за парєбрік). А Айдеру респект та щира подяка!
показать весь комментарий
06.06.2020 10:22 Ответить
А этот Скорик - часом не сынок Ларисы Скорик, которая была такая патриотичная, такая патриотичная, не меньше Анны Герман?
показать весь комментарий
06.06.2020 11:13 Ответить
эти вражеские депутаты должны подтвердить докуметально противоположное .что это не так а ровно все на оборот-церьковь молится за Украину,благословляет защитников украинской территории признает.что Путин есть оккупант Украины а посему есть врагом Украины...что есть документально доказано мировым сообществом...Защищая рашистских престуников в Украине- они являются соучастниками рашистского преступления в Украи ибо именно рашист.на основании созданной им розни начал оккупацию и Крыма и начал войну в украинском Донбассе.
показать весь комментарий
06.06.2020 15:58 Ответить
А шо не ?
показать весь комментарий
06.06.2020 18:45 Ответить
А какую статью пришить хотят? Разглашение гостайны РФ?
показать весь комментарий
06.06.2020 19:14 Ответить
Оппужоппу підірвало - правда очі виєдає.
показать весь комментарий
06.06.2020 22:09 Ответить
 
 