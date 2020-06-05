Депутаты ОПЗЖ пожаловались в прокуратуру на журналиста Муждабаева, назвавшего УПЦ МП подразделением ФСБ России. ДОКУМЕНТ

Народные депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" направили в Офис генпрокурора обращение, в котором требуют привлечь Муждабаева к ответственности за разжигание розни.

Текст их обращения обнародовал в Фейсбуке сам Муждабаев, информирует Цензор.НЕТ.

"А. Муждабаев дерзко обвиняет УПЦ в распространении COVID-19 в Украине, постоянно называя УПЦ подразделением ФСБ России, чем открыто презирает украинцев. Более того, этот человек безосновательно утверждает, что УПЦ направляет средства, пожертвованные ее прихожанами, в ФСБ России якобы для поддержки войны России против Украины. Называет УПЦ и резидентурой России в Украине, и торговым представителем так называемого "Русского Мира" в Украине, Церковью-убийцей, а самих верующих-украинцев УПЦ называет "рабами Путина", у которых две извилины в мозгу", — говорится в обращении.

Депутатов возмутило видео под названием "Церковь-ложь", "церковь-смерть, "церковь-зло". Московские попы доказали, что презирают украинцев", которое Муждабаев опубликовал в YouTube в конце апреля.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Московский Патриархат в Офисе Зеленского. Как первый заместитель главы ОП толерирует "русский мир". ВИДЕО

Представители "ОПЗЖ" требуют привлечь Муждабаева к ответственности за нарушение ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан).

Под обращением стоят подписи 14 нардепов из ОПЗЖ.

"Напугали ежа голой опзжопой", – прокомментировал обращение Муждабаев.



