Зеленский ответил на петицию и обещает внести в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции против домашнего насилия

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Министерству иностранных дел Украины и Министерству социальной политики Украины предложено оперативно проработать указанный вопрос", - говорится в ответе Зеленского на соответствующую петицию, набравшую на сайте президента более 25 тыс. подписей.

Зеленский напомнил, что законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч. 3 ст. 105 Регламента Верховной Рады Украины он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года.

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Стамбульская конвенция - это международное соглашение Совета Европы, которую подписали уже более 35 стран Европейского Союза. Украина была одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала.