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Зеленский ответил на петицию и обещает внести в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции против домашнего насилия

Зеленский ответил на петицию и обещает внести в Раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции против домашнего насилия

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал внести на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект о ратификации Конвенции Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на официальный сайт главы государства.

"Министерству иностранных дел Украины и Министерству социальной политики Украины предложено оперативно проработать указанный вопрос", - говорится в ответе Зеленского на соответствующую петицию, набравшую на сайте президента более 25 тыс. подписей.

Зеленский напомнил, что законопроект о ратификации Стамбульской конвенции был внесен пятым президентом Украины Петром Порошенко на рассмотрение парламента 8-го созыва в ноябре 2016 года. Но поскольку законопроект не был принят в первом чтении за основу, и в связи с прекращением полномочий президента Украины, которым законопроект был внесен, в соответствии с ч. 3 ст. 105 Регламента Верховной Рады Украины он был снят с рассмотрения 20 мая 2019 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН призвала Украину ускорить ратификацию Стамбульской конвенции

Стамбульская конвенция - это международное соглашение Совета Европы, которую подписали уже более 35 стран Европейского Союза. Украина была одной из стран-авторов Конвенции и одной из первых подписала ее в 2011 году, однако до сих пор не ратифицировала.

Автор: 

Зеленский Владимир (20260) насилие (392) петиция (356)


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Топ комментарии
+13
Там много подводных камней, которые очень плохо скажутся на обществе. Эту конвенцию нельзя принимать. А законов против домашнего насилия предостаточно, лишь бы исполнялись. Лучше бы преподавали детям в школах психологию, чтобы молодые люди были обучены как определять психопатов, кого стоит опасаться и избегать, с какими нельзя связываться, как вести себя при насилии, как защищаться, самооборона. Это для зеленых олигофренов трудная задача. Им лучше принять то, что тычет им под нос мировое правительство.Вот их законы они голосуют быстро, без особого обсуждения с народом и несмотря на петиции. Идиоты.
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05.06.2020 23:13
+13
Гораздо более распространено домашнее насилие на в таком виде:
Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства - Цензор.НЕТ 5778

а в таком:
Зеленський відповів на петицію та обіцяє внести в Раду законопроєкт про ратифікацію Стамбульської конвенції проти домашнього насильства - Цензор.НЕТ 3248
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05.06.2020 23:17
+11
Эта конвенция с подвохом и ратификация ее ведет к нарушениям прав человека, семейных ценностей и нарушениям воспитания детей и их самоидентификации как личность. Не удивительно, что такую хрень подало в Раду зеленое ЧМО.
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05.06.2020 23:01
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Страница 2 из 2
Подписываем петицию ПРОТИВ вышеуказанной античеловеческой конвенции: https://petition.president.gov.ua/petition/96078
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07.06.2020 16:36 Ответить
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