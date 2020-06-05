Троим тернопольским полицейским, которые избили вызвавшего их мужчину, вручили подозрения, - прокуратура

Полицейские избили мужчину еще в сентябре прошлого года. Их подозревают в превышении власти или судебных полномочий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

"По версии следствия, в конце сентября 2019 работники полиции прибыли на вызов в один из ресторанов г. Тернополя для проверки сообщения об избиении гражданина. На месте происшествия правоохранители без всяких на то оснований применили к заявителю спецсредство наручники, после чего нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Если суд признает полицейских виновными, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.