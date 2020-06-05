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Троим тернопольским полицейским, которые избили вызвавшего их мужчину, вручили подозрения, - прокуратура

Троим тернопольским полицейским, которые избили вызвавшего их мужчину, вручили подозрения, - прокуратура

Полицейские избили мужчину еще в сентябре прошлого года. Их подозревают в превышении власти или судебных полномочий.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Тернопольской области.

"По версии следствия, в конце сентября 2019 работники полиции прибыли на вызов в один из ресторанов г. Тернополя для проверки сообщения об избиении гражданина. На месте происшествия правоохранители без всяких на то оснований применили к заявителю спецсредство наручники, после чего нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения", — сказано в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Также на Цензор.НЕТ: Полицейские угрожали несовершеннолетнему и его другу: "Ты сопляк ##аный, щенок засцатый. ... Ты такое подпишешь, что ох#еешь нах#й. Тут еще и не такое подписывали". ВИДЕО

Если суд признает полицейских виновными, им грозит от 3 до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Автор: 

избиение (9791) Нацполиция (16434) произвол (37) прокуратура (5007) Тернополь (769)


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Топ комментарии
+21
І знову винна Деканоідзе, а Аваков білий і пухнастий?
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05.06.2020 23:10
+13
Кого вы боитесь больше бандитов или украинских копов.? Ответ напрашивается сам собой - конечно копов.бандит отберет деньги и цацки, а менты еще и покуражатся.
Бандитам можно дать отпор, а ментам нельзя.Они же представители власти.
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05.06.2020 23:11
+9
отсюда мораль, зачем вызывать полицию, если она только делает проблемы, а не решает их
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05.06.2020 23:09
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Спасибо что живой...
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05.06.2020 23:09 Ответить
и даже не изнасилованный
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06.06.2020 05:52 Ответить
Так тебя ж там не было, поэтому повезло мужику.
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06.06.2020 10:12 Ответить
Я розумію що у тебе був досвід сідання на пляшку кацапський кокозяблик
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06.06.2020 10:25 Ответить
ты больше на каца похож, лахта
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06.06.2020 10:50 Ответить
отсюда мораль, зачем вызывать полицию, если она только делает проблемы, а не решает их
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05.06.2020 23:09 Ответить
І знову винна Деканоідзе, а Аваков білий і пухнастий?
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05.06.2020 23:10 Ответить
Это при Порошенко было..... это порох виноват.Я ж наполеон я почти святой,за меня 73% голосовало
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05.06.2020 23:14 Ответить
Був Наполеон ІІІ. Тепер 4 Наполеон?
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05.06.2020 23:24 Ответить
Пятый .....четвертый живет в стране скрепов и батутов с которых летают в космос
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05.06.2020 23:27 Ответить
А что они вылупились только в сентябре прошлого года?
Ведь была Петина "реформа" - милицию назвали полицией, провели аттестацию, пошили новую форму....
Просто таких кадров раньше тупо отмазывали, а теперь начали ПЫТАТЬСЯ устраивать показательные порки.
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05.06.2020 23:33 Ответить
Кого вы боитесь больше бандитов или украинских копов.? Ответ напрашивается сам собой - конечно копов.бандит отберет деньги и цацки, а менты еще и покуражатся.
Бандитам можно дать отпор, а ментам нельзя.Они же представители власти.
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05.06.2020 23:11 Ответить
"подозрение" ПОЛИЦЕЙСКИМ вручать надо УЖЕ В КПЗ а не в ихнем ********** по месту работы !
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05.06.2020 23:18 Ответить
Короче, авакорюкзак создал в Украине из мусоров опг государственного масштаба, и вовчик его крышует.
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05.06.2020 23:40 Ответить
А мы их всех терпим - Страна Терпилия!
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06.06.2020 11:44 Ответить
Дно пробивается каждый месяц, а воз и ныне там, голосуем по-приколу дальше
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05.06.2020 23:49 Ответить
З другої сторони цих ментів не місяця сюди привозять,вони тут живуть серед людей,вони це ми-хворе,озлоблене суспільство.
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06.06.2020 00:20 Ответить
Деградация!
Ничего не изменилось после распада ссср , даже на один миллиметр не продвинулись к цивилизации !
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06.06.2020 00:21 Ответить
Это общество утилизирует само себя !
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06.06.2020 00:23 Ответить
Скорее бы,стадо не имеет права на страну,его поглотит более злобное стадо
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06.06.2020 02:45 Ответить
рот закрой, псина кацапская.
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06.06.2020 05:49 Ответить
Падаль,тебя забыл спросить,пнх мразь
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06.06.2020 14:12 Ответить
хватит уже причитать, полиция самоочищается, делается лучше, виновные будут наказаны, все хорошо
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06.06.2020 03:15 Ответить
У кого хорошо? Этих ментов приговорят к трехнедельному самоочищению по месту работу с удержанием ящика пива из зарплаты, а мужик в жопу рад шо, не убили или не сделали инвалидом? И судьи себе заработали бонус, которые потом менты олжны будут отработать.
Так шо все хорошо, даже Цензору было о чем написать...
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06.06.2020 11:47 Ответить
4го добавьте - мало 3....
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06.06.2020 05:44 Ответить
Мусора ********!
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06.06.2020 08:43 Ответить
во главе с авакяном...
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06.06.2020 10:51 Ответить
Аваков борется за кресло и ищет козлов о(т)пущения. Вытаскивают любые инциденты даже старые, шоп публично наказать. Этот прием называется "канализация агрессии" накажем десяток лошков в форме общество попуститься, сольет сове негодование и дядя Арсенчик останется в кресле. И таки ж останется.
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06.06.2020 10:20 Ответить
"По версии следствия, в конце сентября 2019 работники полиции прибыли на вызов в один из ресторанов г. Тернополя для проверки сообщения об избиении гражданина. На месте происшествия правоохранители без всяких на то оснований применили к заявителю спецсредство наручники, после чего нанесли ему множественные удары руками и ногами по телу, причинив потерпевшему физическую боль и телесные повреждения",

Во изверги!
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06.06.2020 10:59 Ответить
Дай угадаю - мужик оказался терпилой типа "два в одном"! Сначала его мусор или их друг побил в ресторане, а потом мужик вызвал других мусоров, чтобы те ему добавили?
Премия Дарвина присуждается дебилу, который позвонил на 102 пребывая "в плену у призрачных надежд"!
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06.06.2020 11:51 Ответить
 
 