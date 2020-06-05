Проблема воров в законе в Украине больше проблема тюрем, чем общества, - Сакварелидзе

Экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил о том, что в отличии от Грузии, в Украине проблема воров в законе - это проблема не столько общества, сколько тюрьмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"

Сакварелидзе отметил, что трудно сравнивать Грузия и Украину. Грузинское общество пострадало от него очень сильно.

По его словам, воровские правила внедрялись уже детям на улице. Я был тинейджером - сталкивался с воровскими разборками. Знали колекс воровских правил. На улице в конфликты между подростками мог вмешаться вор в законе.

Те кто старше, кто пошел в бизнес и политику тоже были заражены эти явлением.

Сакварелидзе продолжил: "Воры в законе - хрошо организованы. Когда они не могут купить свободу - покупают билет в другую страну. Когда в Грузии поменялись законы, то остались самые наглые и смелые, которые загремели в тюрьму".

По словам экс-замгенпрокурора в Украине воры в законе не имеют влияния в обществе, но контролируют тюрьмы. Если госаппарат имеет волю, то проблему можно решить за месяц-два.

Сакврелидзе отметил, что в Украине нет социальной проблемы. В Украине 15 воров в законе. У МВД есть оперативные данные.

"Ликвидировать воров в законе можно, если МВД, прокуроры и судьи не будут продавать им свободу", - резюмировал Сакварелидзе.

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