Проблема воров в законе в Украине больше проблема тюрем, чем общества, - Сакварелидзе
Экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе заявил о том, что в отличии от Грузии, в Украине проблема воров в законе - это проблема не столько общества, сколько тюрьмы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера"
Сакварелидзе отметил, что трудно сравнивать Грузия и Украину. Грузинское общество пострадало от него очень сильно.
По его словам, воровские правила внедрялись уже детям на улице. Я был тинейджером - сталкивался с воровскими разборками. Знали колекс воровских правил. На улице в конфликты между подростками мог вмешаться вор в законе.
Те кто старше, кто пошел в бизнес и политику тоже были заражены эти явлением.
Сакварелидзе продолжил: "Воры в законе - хрошо организованы. Когда они не могут купить свободу - покупают билет в другую страну. Когда в Грузии поменялись законы, то остались самые наглые и смелые, которые загремели в тюрьму".
По словам экс-замгенпрокурора в Украине воры в законе не имеют влияния в обществе, но контролируют тюрьмы. Если госаппарат имеет волю, то проблему можно решить за месяц-два.
Сакврелидзе отметил, что в Украине нет социальной проблемы. В Украине 15 воров в законе. У МВД есть оперативные данные.
"Ликвидировать воров в законе можно, если МВД, прокуроры и судьи не будут продавать им свободу", - резюмировал Сакварелидзе.
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А проблєма дєдовщини в армії-це проблєма армії?
разведет там отведет - короче все путем будет......
Россия на своё дно Украина на своё дно. Но эти два процесса взаимосвязаны.
Покуда плеть нужна холопу
Нам ветер свежих перемен
Всегда вдували через ЖО....
А вообще это распространённое явление, когда тупое начальство с комплексами берёт к себе в подчинение тех кто не отсвечивает своим умом, дабы не казаться на их фоне лохом. Не говоря уже об кумовстве...
35 или там 36 кандидатов было в первом замесе...
не - мы самого идиота найдем - ну не молодцы ли мы )
для "друзей" вроде тебя - просто петро....
прокуроствуют понимаешь.....
Не реклама,но то что было.