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Прошлый созыв Рады не смог проголосовать законопроект о "ворах в законе" поскольку было значительное давление, - глава Нацполиции Клименко

Прошлый созыв Рады не смог проголосовать законопроект о

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о том, с какими сложностями был принят закон против "воров в законе"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он заявил: "Принят вчера закон. И я хотел бы отойти немного от юридических терминов для того, чтобы пояснить простым языком, чтобы каждый гражаднин Украины понимл, что мы приняли. Какая наша цель. Цель не только Национальной полиции, но я думаю, что цель власти в Украине".

"Закон про "воров в законе" минувший созыв Верховной Рады не смог проголосовать. Было настолько значительное давление на депутатов Верховной Рады в том числе тех людей, относительно которых мы этот закон приянли, что депутаты не смогли проголосовать, дело дошло только для обсуждения. И поэтому я хочу сказать по вчерашнему дню, по вчерашнему голосованию - 236 голосов депутатов, которые не испугались принять такое решение", - подчеркнул Клименко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Проблема воров в законе в Украине больше проблема тюрем, чем общества, - Сакварелидзе

Автор: 

вор в законе (314) ВР (29230) Клименко Игорь (393)


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Топ комментарии
+10
А прошлая Рада получается ...?
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06.06.2020 00:06
+10
сомнения нет !ведь барыгу-мальдивского "короновал"на "престол" Сеня Могилевич(уважаемый человек босс боссов)через довірену особу фирташа!а основная часть депутатов от бпп бывшие рыги к примеру как леша гончаренко(папа -костусев тоже рыг сбежал в рашку с яныком) тесно повязаны с криминалом!!математика простая!!
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06.06.2020 06:48
+9
На простой вопрос :"ЧЕМ вам поможет этот закон?"--- мент так и не смог ответить.Ничем. Простой обычный зеленый пиар и никакой конкретной пользы...

К слову, он озвучил, что местных "воров в законе" в Украине аж 15 человек(большинство из них постоянно живут за границей в Испании, Англии, Турции, Греции)---вне зоны досягаемости, а остальные (35 чел) приезжие из кацапии и Грузии, но они с фальшивыми доками, поэтому с ними ничего сделать нельзя)))

Закон имеет размытые формулировки , может быть применен почти к ЛЮБОМУ пересичному---так пишут законы зедебилы)))
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06.06.2020 00:27
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А прошлая Рада получается ...?
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06.06.2020 00:06 Ответить
Да-да.
Они самые.
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06.06.2020 06:30 Ответить
ты думаешь по чему они до последнего зубами держались за кресла?
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06.06.2020 07:23 Ответить
Никто из нормальных тот бред не хотел оформлять. Тут уж реально тем кто это сочинил, надо таблетки принимать а не законы.Новий закон про "злодіїв в законі". Як депутати посилили владу Авакова та поліцейський терор
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U
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06.06.2020 08:32 Ответить
нікого такі закони не цікавлять.
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06.06.2020 00:15 Ответить
Потрібно приймати окремі закони для порушників ПДР, *********..... Так виходить? А Кримінального кодексу мало вже? І чим "вор в законі" відрізняється від крадіжника? Тим, що всі їх знають, а посадити очко жим-жим?
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06.06.2020 06:38 Ответить
Уже 29-ть лет проблемой Украины есть не вор в законе,а крадун во власти и его владобесие.Решение простое-украл-в тюрьму,а не во власть.Но,увы-в Украине нет границы между властью и крадуном.Может быть теперь появится?
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06.06.2020 00:21 Ответить
Преступность начинается снизу, а организуется сверху. Именно так показала борьба в Нью Йорке. Почитайте историю.
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06.06.2020 00:54 Ответить
You wrong for that meaning.В Нью-Йорке меры сдерживания («палка»)способствуют большему снижению уровня преступности , чем улучшение экономики.И это- факт.
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06.06.2020 01:18 Ответить
Факт - снижение преступности в Нью Йорке в разі в начале века. И єто неоспоримо.
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06.06.2020 01:23 Ответить
На простой вопрос :"ЧЕМ вам поможет этот закон?"--- мент так и не смог ответить.Ничем. Простой обычный зеленый пиар и никакой конкретной пользы...

К слову, он озвучил, что местных "воров в законе" в Украине аж 15 человек(большинство из них постоянно живут за границей в Испании, Англии, Турции, Греции)---вне зоны досягаемости, а остальные (35 чел) приезжие из кацапии и Грузии, но они с фальшивыми доками, поэтому с ними ничего сделать нельзя)))

Закон имеет размытые формулировки , может быть применен почти к ЛЮБОМУ пересичному---так пишут законы зедебилы)))
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06.06.2020 00:27 Ответить
Диванній, борьба всегда конкретна.
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06.06.2020 00:56 Ответить
так пишут законы зедебилы))) ... которые внедрились еще в прошлый созыв парламента "минувший созыв Верховной Рады не смог проголосовать..."
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06.06.2020 02:04 Ответить
сабакова на мнари...https://www.youtube.com/watch?v=9foVejDQ-nY "Дна не існує" - Деканоїдзе про заяви Геращенка і діяльність Авакова на чолі МВС... ...те,що я листував ранійше,так воно є...
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06.06.2020 01:07 Ответить
Вор от Автодора не при делах
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06.06.2020 01:32 Ответить
сомнения нет !ведь барыгу-мальдивского "короновал"на "престол" Сеня Могилевич(уважаемый человек босс боссов)через довірену особу фирташа!а основная часть депутатов от бпп бывшие рыги к примеру как леша гончаренко(папа -костусев тоже рыг сбежал в рашку с яныком) тесно повязаны с криминалом!!математика простая!!
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06.06.2020 06:48 Ответить
Твоя математика працює лише в кацапії.
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06.06.2020 07:29 Ответить
зе от конкурентов избавляется
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06.06.2020 06:53 Ответить
Даже не вериться. Депутаты майдановцы, пришедшие в Раду на крови украинцев, крышевали бандитов и воров? Кому же теперь верить?
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06.06.2020 07:19 Ответить
Для тих зелених дебілів,що радіють,як Бєня після обрання Зєлі,почитайте свої коментарі на Цензорі,після прийняття закону про скасування депутатської недоторканності :
https://censor.net/ua/news/3168090/***************************************************
Аж усцикалися з радості.
Gerri Philantrop:

Скільки демократів не тринділи, не вішали нам лапшу на вуха про депутатську недоторканість - нічого ми не побачили-б...
Але ми були мудрі, та обрали справжнього, нормального, відповідаючого за свої слова Президента. Який довів, що требе не 3,14здіти, а просто взяти та зробити!!
За що йому - велика подяка!!!

ігор Глас:
Порохобєнєбариг і всіх інших корупціонерів на нари пожиттєво з конфіскацією. Щоб було благополуччя в Україні, щоб усе було Бандера.

Аль Капучіно:
нарешті сталось те, що Петро Олексійович так хотів зробити всі 5 років !
тільки порохоботики чомусь не задоволені )))

Олег Петрович ed2c8e0a:
Зеленский оказался самым честным Президентом перед народом .Все предыдущие тупо брехалы як собакы и не собирались снимать неприкосновенность.
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06.06.2020 07:53 Ответить
Квартальные клоуны продолжают свое шоу лишь бы хоть немного удержать свой стремительно падающий рейтинг. Ведь только тупорый плебс насмотревшийся кацапских сериалов поверит в то что бубочкин "закон про воров" поможет побороть воров... ахахаха)) вы только вдумайтесь в этот бред! К ахметову, пинчуку, каломойше, мертведчуку, бойкам, фирташам, кучмам, януковичам, которые 30 лет "законно" грабят страну в колосальных масштабах, у зебилов вопросов нет. Точно так же зелесрань никогда вам не ответит на простой вопрос: куда делись 300 млрд, которые пропали из бюджета за год правления ставленника олигархов - зеленского?!
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06.06.2020 07:56 Ответить
Вы, конечно, извините, но с чем связана Ваша забывчивость в упоминании возглавлявшего коррупцию Порошенко? А названый закон против оргпреступности очень нужен, и он еще покажет свою эффективность. Это удача Зеленского, которого можно обвинять лишь в медлительности, но не в отмывании денег, подкупах и злочиности в отличие от хряка мальдивского.
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06.06.2020 08:36 Ответить
Russian troll, why do you hiding your ip address?
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06.06.2020 11:44 Ответить
If I hide my IP-address, why you are saying that I am a Russian troll? )) Besides I ought to say: letters in the abbreviation 'IP' are always capital. Go and learn English, dirty lying pig!
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06.06.2020 13:28 Ответить
Капец, 15 додиков со звёздами на всю страну и это колоссальное давление?? Шо ж тогда про олигархат говорить??
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06.06.2020 08:18 Ответить
бабки решали все! В этом было давление....
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06.06.2020 08:21 Ответить
Та я ты умоляю, это Мелкие гопники, по сравнению с депутатским корпусом даже городского уровня
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06.06.2020 08:27 Ответить
Фракция мальдивского хряка и "Голос" проголосовали в Раде ПРОТИВ этого закона. Это все, что надо знать украинцам о пятом президенте и его подельниках.
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06.06.2020 08:28 Ответить
Вот , что нужно знать об этом законе
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U
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06.06.2020 08:36 Ответить
"Особенность статуса вора в законе состоит в том, что эти лица сами не совершают активных преступных действий. Каждый вор создает целую пирамиду сторонников", - сказал в парламенте глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко, представляя новый закон.
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06.06.2020 09:08 Ответить
В том законе есть определения этой "пирамиды сторонников"? Или каждый мусор будет под это определение записывать тех кто делится не хочет?
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06.06.2020 11:11 Ответить
Слава Богу от них ничего не зависит.
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06.06.2020 08:57 Ответить
Закони не мають ніякого значення, бо не працюють, функції нагляду за їх додержанням прокуратуру позбавили, а іншого органу немає. Тіко фейкові суди(((
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06.06.2020 08:45 Ответить
Получается Петрушка тоже вор в законе!
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06.06.2020 09:05 Ответить
..пока в законе.
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06.06.2020 09:18 Ответить
Попэрэднык воров берёг и лилеял ибо сам такой.
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06.06.2020 09:32 Ответить
 
 