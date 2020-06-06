Прошлый созыв Рады не смог проголосовать законопроект о "ворах в законе" поскольку было значительное давление, - глава Нацполиции Клименко

Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о том, с какими сложностями был принят закон против "воров в законе"

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Он заявил: "Принят вчера закон. И я хотел бы отойти немного от юридических терминов для того, чтобы пояснить простым языком, чтобы каждый гражаднин Украины понимл, что мы приняли. Какая наша цель. Цель не только Национальной полиции, но я думаю, что цель власти в Украине".

"Закон про "воров в законе" минувший созыв Верховной Рады не смог проголосовать. Было настолько значительное давление на депутатов Верховной Рады в том числе тех людей, относительно которых мы этот закон приянли, что депутаты не смогли проголосовать, дело дошло только для обсуждения. И поэтому я хочу сказать по вчерашнему дню, по вчерашнему голосованию - 236 голосов депутатов, которые не испугались принять такое решение", - подчеркнул Клименко.

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