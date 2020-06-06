Прошлый созыв Рады не смог проголосовать законопроект о "ворах в законе" поскольку было значительное давление, - глава Нацполиции Клименко
Председатель Национальной полиции Украины Игорь Клименко рассказал о том, с какими сложностями был принят закон против "воров в законе"
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Он заявил: "Принят вчера закон. И я хотел бы отойти немного от юридических терминов для того, чтобы пояснить простым языком, чтобы каждый гражаднин Украины понимл, что мы приняли. Какая наша цель. Цель не только Национальной полиции, но я думаю, что цель власти в Украине".
"Закон про "воров в законе" минувший созыв Верховной Рады не смог проголосовать. Было настолько значительное давление на депутатов Верховной Рады в том числе тех людей, относительно которых мы этот закон приянли, что депутаты не смогли проголосовать, дело дошло только для обсуждения. И поэтому я хочу сказать по вчерашнему дню, по вчерашнему голосованию - 236 голосов депутатов, которые не испугались принять такое решение", - подчеркнул Клименко.
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Они самые.
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U
К слову, он озвучил, что местных "воров в законе" в Украине аж 15 человек(большинство из них постоянно живут за границей в Испании, Англии, Турции, Греции)---вне зоны досягаемости, а остальные (35 чел) приезжие из кацапии и Грузии, но они с фальшивыми доками, поэтому с ними ничего сделать нельзя)))
Закон имеет размытые формулировки , может быть применен почти к ЛЮБОМУ пересичному---так пишут законы зедебилы)))
https://censor.net/ua/news/3168090/***************************************************
Аж усцикалися з радості.
Gerri Philantrop:
Скільки демократів не тринділи, не вішали нам лапшу на вуха про депутатську недоторканість - нічого ми не побачили-б...
Але ми були мудрі, та обрали справжнього, нормального, відповідаючого за свої слова Президента. Який довів, що требе не 3,14здіти, а просто взяти та зробити!!
За що йому - велика подяка!!!
ігор Глас:
Порохобєнєбариг і всіх інших корупціонерів на нари пожиттєво з конфіскацією. Щоб було благополуччя в Україні, щоб усе було Бандера.
Аль Капучіно:
нарешті сталось те, що Петро Олексійович так хотів зробити всі 5 років !
тільки порохоботики чомусь не задоволені )))
Олег Петрович ed2c8e0a:
Зеленский оказался самым честным Президентом перед народом .Все предыдущие тупо брехалы як собакы и не собирались снимать неприкосновенность.
https://youtu.be/lJIwWLq_e4U