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Новости Коронавирус и карантин
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КПВВ на Донбассе будут открываться адаптивно, в зависимости от эпидемиологической ситуации, - Резников

КПВВ на Донбассе будут открываться адаптивно, в зависимости от эпидемиологической ситуации, - Резников

Смягчение ограничений для пересечения КПВВ с оккупированным Донбассом начнется в середине июня и будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Об этом заявил вице-премьер - министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников эфире программы "Свобода слова Савика Шустера", сообщает Цензор.НЕТ.

"В спокойном режиме мы будем адаптивно открывать КПВВ, начиная с середины июня, принимать решения в зависимости от эпидемиологической обстановки, в том числе на оккупированных территориях", - сказал чиновник.

Министр подчеркнул, что пока нет никакой достоверной информации о реальной ситуации с коронавирусом на оккупированных территориях.

"Только из различныхе источников, из той же правозащитной группы, из других источников мы устанавливаем приблизительную эпидемиологическую ситуацию на той территории и она опасна для Донецкой, Луганской областей, которые сегодня являются контролируемыми правительством Украины", - рассказал Резников.

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Если "просто так" открыть КПВВ, то есть риски внесения инфекции на подконтрольную Украины территорию, считает чиновник.

"Как будут открываться КПВВ на линии разграничения и что будет происходить? Так называемый "адаптивный" будет режим: сначала речь пойдет о детях, о студентах, которые будут возвращаться на учебу, о людях, которые имеют работу на подконтрольной правительству территории", - пояснил Резников.

Вице-премьер напомнил, что сейчас КПВВ люди могут пересекать в случае наличия у них на то "гуманитарных причин".

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Напоминаем, пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств временно приостановлен с 22 марта с целью противодействия и недопущения заноса на подконтрольную правительству Украины территорию коронавирусной инфекции.

2 июня главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак сообщил, что КПВВ на линии разграничения откроют после 10 июня.

Автор: 

карантин (16729) Донбасс (26955) Резников Алексей (1170) КПВВ (330) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
відповідь; - краще, ніколи!
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06.06.2020 00:26
+5
Бубачкі мало везти сюди вірус самальотами. Він хоче і з Бамбасу його впустити.
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06.06.2020 00:14
+2
придуркам ,що збираються відкривати КПП з ОРДЛО..


Ви гарантуєте,що там ситуація з короновірусом краща ?


Ні ?
то припиніть пи..іти про відкриття...
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06.06.2020 10:19
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Бубачкі мало везти сюди вірус самальотами. Він хоче і з Бамбасу його впустити.
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06.06.2020 00:14 Ответить
відповідь; - краще, ніколи!
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06.06.2020 00:26 Ответить
это адаптивное открытие открывает мощнейшие возможности коррупционных "доходов" для местных властей. настолько мощные, что вирус очень захочется придумать, если он не дай Бог исчезнет.
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06.06.2020 05:51 Ответить
навпаки.. місцеві "рішали" АЖ ПИЩАТЬ..
зняти карантин
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06.06.2020 10:21 Ответить
часть решал
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06.06.2020 10:22 Ответить
От дурко цей кабан, та га расії вірусняк гуляє дуже добре, завезуть його на Донбас, а потім до нас... дядя прокинься!!
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06.06.2020 08:23 Ответить
придуркам ,що збираються відкривати КПП з ОРДЛО..


Ви гарантуєте,що там ситуація з короновірусом краща ?


Ні ?
то припиніть пи..іти про відкриття...
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06.06.2020 10:19 Ответить
Причина війни в лугандоні захист узькоязичного насєлєнія ******, чому цензор нав'язує іншій території України "мокшанське нарєчіє" за замовчуванням??
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06.06.2020 10:21 Ответить
Вяло, вяло! И на 17 рублей не тянет!
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06.06.2020 11:16 Ответить
Опять эта пророссийская сволочь из ОРДЛО, нахлынет к нам в Украину за липовыми пенсиями и выплатами, а также дешёвой колбасой и другими продуктами! А потом в ОРДЛО всё перепродавать в три дорога!! И при этом всём этом они там кричат, что Украина это биндеровцы и т.д.!! Плюс там каждый второй житель, больной на коронавирус! И Что мы будем пускать этих предателей в Украину, через наши КППВ, без 2-х недельного карантина?! Странная у нас тогда получается профилактика борьбы с эпидемиями!! 3-х метровый забор на границе,с ОРДЛО это самый надёжный способ защиты от сепаратистов и путиниситов!!!
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06.06.2020 12:47 Ответить
 
 