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Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький. ВИДЕО

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал о денежном обороте в Лукьяновском СИЗО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Старенький ответил: "Я Вас скажу на примере только киевского СИЗО. На сегодняшний день общак киевского СИЗО, "Лукьяновка" он в народе известен, это в месяц 500 тысяч долларов. Лукьяновское СИЗО оно конечно там центральное".

Он продолжил: "Сейчас в тюрьмах разрешили телефоны, разрешили и нтернет. Мы все пользуемся банкингом, мы все грамотные люди. Там это все проходит за минуты, И нет уже такого как "мы пришли к тебе за общаком". Он скажет: "Ну пришли - ищите. Может уберете тут у меня в камере". 

Автор: 

криминалитет (602) СИЗО (1360)


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Топ комментарии
+15
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 6632

Это не абстрактные деньги, это украденные у нас. Вот у меня лично в кафе возле метро "Театральная" цыган украл 1200 долларов, они исторически работают на Крещатике в районе подземного перехода как идти к метро "Театральная". Мусорам они платят 40% от суммы награбленного.
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
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06.06.2020 06:02
+13
Он бы ещё сказал что администрация не имеет в этом своей доли, вплоть до главы пенитенциарной службы, начальники тюрем на пару с авторитетами "клиентов" разводят и ай-яй-яй с ворами ничего поделать не могут.
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06.06.2020 02:16
+8
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 8849
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06.06.2020 03:55
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Правила форума Совет форумчан
500 тыс,а чем докажешь.Может мильён?
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06.06.2020 01:53 Ответить
так понял --- будут облагать налогом... не резать же курицу....
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06.06.2020 08:36 Ответить
Пахан под кумом (опером) ходит Отчет полный, иначе под шконку.
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06.06.2020 12:40 Ответить
завидно старенькому.
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06.06.2020 02:04 Ответить
Тепер Старенький чесний і правдоруб, коли від "общака" відсунули
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06.06.2020 07:29 Ответить
Он бы ещё сказал что администрация не имеет в этом своей доли, вплоть до главы пенитенциарной службы, начальники тюрем на пару с авторитетами "клиентов" разводят и ай-яй-яй с ворами ничего поделать не могут.
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06.06.2020 02:16 Ответить
Насколько я знаю, общак направлен на "подогрев" зоны! Тоесть им распоряжается администрация, это воры имеют в нём долю!
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06.06.2020 07:03 Ответить
и ето еще не предел....
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06.06.2020 02:24 Ответить
Гнилое и завонявшееся государство,которое доедают трупные черви
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06.06.2020 02:48 Ответить
Теперь мы знаем!...
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06.06.2020 02:49 Ответить
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 9908
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06.06.2020 02:51 Ответить
Блатные номера как и сама недореспублика
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06.06.2020 07:10 Ответить
За людское, против мусорского. Мусора не люди (Аваков)
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06.06.2020 03:18 Ответить
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 8849
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06.06.2020 03:55 Ответить
Украина же свободна от варов в законе?
от тока беня и бабки по зонам - но ето не в счет!
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06.06.2020 04:45 Ответить
в натуре...епта!
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06.06.2020 06:04 Ответить
Ну так всё к отстрелу идет + тех кто на похоронах
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06.06.2020 05:21 Ответить
ну какой же это общак, это на коммунальные платежи новых вип камер, сам министр презентовал
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06.06.2020 05:21 Ответить
😂
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06.06.2020 10:26 Ответить
Говорят, что они из тюрем умудряются украинцев на бабки разводить- типа у вас кто-то в аварию попал и пришлите срочно деньги на такой то расчётный счёт
И почему то полиция не может по номеру телефона и счета вычислить мошенников
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06.06.2020 05:33 Ответить
😀😀😀

кстати , полиция совсем не ищет тех кто продаёт базы информации о гражданах
Шото не слышала про такие находки
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06.06.2020 05:47 Ответить
Патаму што не хоца))))
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06.06.2020 06:29 Ответить
Отличный "ИЗОЛЯТОР"
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06.06.2020 05:37 Ответить
В Украине осело около 10% "воров в законе" со всего мира. Большинство из них - не украинцы.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина",
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06.06.2020 06:00 Ответить
По его словам около 15-25 "воров в законе" сейчас находятся на территории Украины.
"Но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство "воров в законе" - не украинцы. Украинцев меньше 6%. Как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта. Это паспорт или поддельный, или этот паспорт на другую фамилию... Где-то в мире 450 "воров в законе". В Украину заезжает примерно 50", - сказал Клименко.https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-oselo-okolo-10-vorov-zakone-mira-1591396500.html
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06.06.2020 06:01 Ответить
«Как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта. Это паспорт или поддельный, или этот паспорт на другую фамилию...»
ОСОБО ПОРАДОВАЛА ЖТА ФРАЗА 😀😀😀то есть у пограничников нет никакой электронной базы , как в ЕС ??? Саваков за 7 лет сидения в кресле министра НЕ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ , что на границе не могут определить качество паспорта?
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06.06.2020 06:04 Ответить
Да зачем это ему? Свой кусок масла на кусок хлеба он имеет!
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06.06.2020 06:31 Ответить
А в Раде остальные 90% сидят.
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06.06.2020 07:59 Ответить
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 6632

Это не абстрактные деньги, это украденные у нас. Вот у меня лично в кафе возле метро "Театральная" цыган украл 1200 долларов, они исторически работают на Крещатике в районе подземного перехода как идти к метро "Театральная". Мусорам они платят 40% от суммы награбленного.
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
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06.06.2020 06:02 Ответить
А тот что сейчас цыгане по всему Киеву на перекрёстках торгуют ЛАНДЫШАМИ из красной книги ? Полиция в упор не видит
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06.06.2020 06:06 Ответить
Полиция у нас вообще слепоглухонемая
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06.06.2020 06:32 Ответить
Как не сфера деятельности от тюрьмы до самых высоких кабинетов- БАНДИТИЗМ, КОРРУПЦИЯ,взяточничество,АМОРАЛЬНОСТЬ,продажность,БЕЗНАКАЗАННОСТЬ,проституция
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06.06.2020 06:05 Ответить
Ну, им же надо вертухаям платить ежедневно, и самим существовать
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06.06.2020 06:26 Ответить
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 9483
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06.06.2020 07:00 Ответить
За "общак" надо садить.
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06.06.2020 07:08 Ответить
Вместо тюрем и лагерей где взращивается воровское сообщество,расстрел и одиночные ямы-зинданы,и криминал исчезнет.
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06.06.2020 07:13 Ответить
????🤕«Слуги народу» внесли в Раду проєкт закону про «відшкодування шкоди за біль та жаль»
Ініціаторами законопроєкту вказані 14 нардепів від «Слуги народу»

Наразі тексту законопроєкту немає

Народні депутати від партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким змінюється законодавство щодо «відшкодування шкоди за біль та жаль».

Про це йдеться на сайті Верховної Ради.

Наразі тексту законопроєкту немає. Головним комітетом, що повинен його розглядати вказано комітет з правової політики.

Ініціаторами вказані 14 нардепів від «Слуги народу».
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06.06.2020 07:21 Ответить
Мені так шкода, що зе презедент... Хто відшкодує мені завданий біль?)
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06.06.2020 08:17 Ответить
😀
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06.06.2020 09:07 Ответить
Ой да не смешите вы парашу. Этих денег нашим унтерпришибеям от минюста, ну разве что на семечки.
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06.06.2020 07:26 Ответить
А в Раде размер общака???
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06.06.2020 07:43 Ответить
"Як Зеленський боровся з коронавірусом: з благодійного фонду при ОПУ безслідно зникли мільйони гривень, - розслідування."https://espreso.tv/news/2020/06/05/yak_zelenskyy_borovsya_z_koronavirusom_z_blagodiynogo_fondu_pry_opu_bezslidno_znykly_milyony_gryven_rozsliduvannya
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06.06.2020 07:45 Ответить
Мобильные телефоны, интернет, вип камеры. Еще бы баб свободно пускали ...
Нафига им свобода?
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06.06.2020 07:51 Ответить
Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький - Цензор.НЕТ 1122
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06.06.2020 08:10 Ответить
Бубачка білий та пухнастий.
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06.06.2020 08:36 Ответить
Потому, что у них нет воровства и коррупции.
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06.06.2020 08:35 Ответить
А звідки ж ти це знаєш і чому нічого не зробив щоб цього уникнути? Не вигідно було знищувати бо ти з нього ***** кормився?
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06.06.2020 09:03 Ответить
Що тре відключити в міуі10 щоб не виправляло, *****?
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06.06.2020 09:09 Ответить
не діляться ?
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06.06.2020 09:44 Ответить
Що за блаж?
Якби пару злодіїв такого рангу випадково і за нез,ясованих обставин загинули,то більше б не їхали сюди
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06.06.2020 10:25 Ответить
Ла-ла-ла,
Владимирский Централ, ветер северный,
Лукьяновский СИЗО, бабла немеряно....
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06.06.2020 10:54 Ответить
А администрация в доле?
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06.06.2020 11:08 Ответить
80% общака йде на підкуп адміністрації,тому менти в ньому мають долю,а 20 % це грів в шізо наркота і алкоголь які тоже заносять вертухаї.Так що все отримує адміністрація
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06.06.2020 11:51 Ответить
Вскорее тот "общак" может превысить и доходы Госбюджета. Думай-те в правительстве где можно брать транш.
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06.06.2020 18:33 Ответить
Хто бажає побороти злочинність, той із нею бореться, а хто ні, той розповідає про гуманність та права людини. Я вважаю, що ми перейшли межу адекватності. Права має мати людина, що живе по закону, а не злодій. А так, ми просто нівілювали це поняття, через що злодії права мають, а порідні люди - ні. В США, (не знаю чи у всіх штатах) для обшуку у людини з непогашеною судимістю, непотрібно ніяких рішень судів - бо це злодій!!!
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06.06.2020 19:04 Ответить
По ОЛХ зеки наярюють частенько.Адміністрація створює умови для роботи і гребе на рівні коллекторів.
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07.06.2020 00:13 Ответить
 
 