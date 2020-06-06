Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький. ВИДЕО

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал о денежном обороте в Лукьяновском СИЗО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Старенький ответил: "Я Вас скажу на примере только киевского СИЗО. На сегодняшний день общак киевского СИЗО, "Лукьяновка" он в народе известен, это в месяц 500 тысяч долларов. Лукьяновское СИЗО оно конечно там центральное".

Он продолжил: "Сейчас в тюрьмах разрешили телефоны, разрешили и нтернет. Мы все пользуемся банкингом, мы все грамотные люди. Там это все проходит за минуты, И нет уже такого как "мы пришли к тебе за общаком". Он скажет: "Ну пришли - ищите. Может уберете тут у меня в камере".