Воровской "общак" Лукьяновского СИЗО составляет сумму $500 тыс. в месяц, - экс-глава ГПтСУ Старенький. ВИДЕО
Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький рассказал о денежном обороте в Лукьяновском СИЗО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
Старенький ответил: "Я Вас скажу на примере только киевского СИЗО. На сегодняшний день общак киевского СИЗО, "Лукьяновка" он в народе известен, это в месяц 500 тысяч долларов. Лукьяновское СИЗО оно конечно там центральное".
Он продолжил: "Сейчас в тюрьмах разрешили телефоны, разрешили и нтернет. Мы все пользуемся банкингом, мы все грамотные люди. Там это все проходит за минуты, И нет уже такого как "мы пришли к тебе за общаком". Он скажет: "Ну пришли - ищите. Может уберете тут у меня в камере".
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от тока беня и бабки по зонам - но ето не в счет!
И почему то полиция не может по номеру телефона и счета вычислить мошенников
кстати , полиция совсем не ищет тех кто продаёт базы информации о гражданах
Шото не слышала про такие находки
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина",
"Но их заезжает в Украину значительно больше. Большинство "воров в законе" - не украинцы. Украинцев меньше 6%. Как правило, "воры в законе" не имеют украинского паспорта. Это паспорт или поддельный, или этот паспорт на другую фамилию... Где-то в мире 450 "воров в законе". В Украину заезжает примерно 50", - сказал Клименко.https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-oselo-okolo-10-vorov-zakone-mira-1591396500.html
ОСОБО ПОРАДОВАЛА ЖТА ФРАЗА 😀😀😀то есть у пограничников нет никакой электронной базы , как в ЕС ??? Саваков за 7 лет сидения в кресле министра НЕ ЗАДАЛСЯ ВОПРОСОМ , что на границе не могут определить качество паспорта?
Это не абстрактные деньги, это украденные у нас. Вот у меня лично в кафе возле метро "Театральная" цыган украл 1200 долларов, они исторически работают на Крещатике в районе подземного перехода как идти к метро "Театральная". Мусорам они платят 40% от суммы награбленного.
Задержать эту банду - это как 2х2, но 300-400 тысяч долларов в месяц взятки мусорам - это ощутимый кусок для коррупционных мусоров. Жаль, что со времен майдана никто эту связку цыган-карманников и мусоров так и не разбил.
Ініціаторами законопроєкту вказані 14 нардепів від «Слуги народу»
Наразі тексту законопроєкту немає
Народні депутати від партії «Слуга народу» зареєстрували у Верховній Раді законопроєкт, яким змінюється законодавство щодо «відшкодування шкоди за біль та жаль».
Про це йдеться на сайті Верховної Ради.
Наразі тексту законопроєкту немає. Головним комітетом, що повинен його розглядати вказано комітет з правової політики.
Ініціаторами вказані 14 нардепів від «Слуги народу».
Нафига им свобода?
Якби пару злодіїв такого рангу випадково і за нез,ясованих обставин загинули,то більше б не їхали сюди
Владимирский Централ, ветер северный,
Лукьяновский СИЗО, бабла немеряно....