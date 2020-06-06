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Новости Коронавирус и карантин
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Самый пораженный коронавирусом Монастырисский район Тернопольской области вышел из эпидемии

Самый пораженный коронавирусом Монастырисский район Тернопольской области вышел из эпидемии

За последние 19 дней (с 17 мая) в Монастырисском районе Тернопольской области не зафиксировано ни одного инфицированного коронавирусом SARS-CoV-2.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке. сообщил глава Монастырисской районной госадминистрации Павел Дронь.

"Сегодня район вышел из состояния эпидемической угрозы и при введенном Кабмином Украины адаптивном карантине до 22 июня у нас есть все объективные предпосылки (согласно рекомендациям Минздрава) для максимального ограничения карантинных мероприятий в местах локализации коронавирусной опасности, что мы и сделали", - написал Дронь.

По его словам, в Монастырском районе на Сovid-19 протестировано 1630 человек. Выздоровели - 188 из 194-х инфицированных. Двое детей еще ожидают повторных результатов тестов. 4 жителя района скончались от коронавирусной болезни.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тернопольская область готова к выходу из жесткого карантина, - глава ОГА Труш

"Фактически, мы первыми вышли из эпидемии благодаря своевременно принятым штабом эффективным мерам", - считает Дронь.

Он напомнил, что ни один административный район в Украине в течение марта-апреля не был поражен коронавирусом в такой степени, как Монастырисский.

"Темпы распространения инфекции, заполнение госпиталя больными, нагрузка на медперсонал и тому подобное. Недаром же СМИ назвали его "Уханем"", - отметил глава РГА.

Дронь заявил о поддержке намерения Минздрава провести на базе района всеукраинский форум медиков по вопросам эффективного противодействия COVID-19.

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Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Тернопольская область (725)


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Топ комментарии
+3
ахаха .але й єресь! та не було там хворих .родичі в мене там жиють
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06.06.2020 02:57
+2
Ухань? 😆😂 Да что Ухань. У вас там вторая Италия. А кто эти 4 жертвы? 90 летние дедушки?
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06.06.2020 02:58
+2
Секта проповедует только ковид 19. А что с другими болезнями и какие там успехи говорить не велено. Блажен кто верует. А еще гоаворят что религия отделена от государства. Не плохо и от шаахраив ковида отделить.
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06.06.2020 06:16
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И мы узнали об этом... первыми?!
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06.06.2020 02:29 Ответить
Как вышел, так и зашел.
Марк Аврелий...
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06.06.2020 10:07 Ответить
ахаха .але й єресь! та не було там хворих .родичі в мене там жиють
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06.06.2020 02:57 Ответить
Ухань? 😆😂 Да что Ухань. У вас там вторая Италия. А кто эти 4 жертвы? 90 летние дедушки?
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06.06.2020 02:58 Ответить
Да уж...ЭТО ПРОСТО ЖЕНСКИЙ МОНАСТЫРЬ там понятно почему непорядок...Интересно..что делается в мужском???
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06.06.2020 03:02 Ответить
в поряде все в мужском.... - молимся, до господа пытаемся достучатся,
пока одни маты из за двери - занят господь значит....
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06.06.2020 04:52 Ответить
как мне у Вас нравится..Можно пофилософствовать...АТО этот фейспук --не могу понять он говарит шо ДНЕПР берет начало сначала из Москвы...Москва присоединила к КИЕВУ ДНЕПР..???и шо ДНЕПР --ЭТО МОСКВА...Вот поэтому не понимаю...ВСТРЕЧАТЬ ПУТИНА как ГИТЛЕРА..или как НАПОЛЕОНА??
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06.06.2020 13:20 Ответить
Ви хочете сказати що 90 річний дідусь не вартий щоб жити? Чи ваше саркастичне повідомлення написане щоб заспокоїти молодих людей, наче вони не помруть а помруть їх батьки з дідусями і бабусями, квартирку звільнять, так?
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06.06.2020 08:26 Ответить
Ні, дідусь заслужив на те, шоб його ховали в мішку.
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06.06.2020 09:19 Ответить
людина хоче сказати .що під ковід списують тих людей .які і так вже одною ногою були в могилі.
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06.06.2020 10:18 Ответить
Секта проповедует только ковид 19. А что с другими болезнями и какие там успехи говорить не велено. Блажен кто верует. А еще гоаворят что религия отделена от государства. Не плохо и от шаахраив ковида отделить.
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06.06.2020 06:16 Ответить
да..я сама видела...шо другие болезни гуляют...А ДОКТОРА ДРУГИХ БОЛЕЗНЕЙ ПЬЮТ.....я как увидела...шо делают доктора.....Я ТОЖЕ ПОЖАЛЕЛА ШО НЕ ДОКТОР.
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06.06.2020 13:23 Ответить
Результаты вскрытия показали, что Флойд был болен коронавирусом. Однако болезнь, скорее всего, проходила у него бессимптомно.
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06.06.2020 07:58 Ответить
Спокуха! приЗЕдент из Штатов еще пару самолетов больных подкинет.
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06.06.2020 08:20 Ответить
ще би тобі мозгів хто підкинув і було би просто чудесно)
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06.06.2020 10:16 Ответить
Що - зєлєбобік? Торкнуло? Нічого, скоро попусте.
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06.06.2020 11:30 Ответить
писати навчись культурно .бидлото...
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06.06.2020 15:46 Ответить
Зачепило, зачепило.... Нічого, вилікуєм. Розпеченим залізом.
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06.06.2020 15:50 Ответить
в задницю собі засунь розпечене залізо .даун ти недороблений
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06.06.2020 15:55 Ответить
Навіщо мені? Є ж твоя. Розроблена.
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06.06.2020 15:58 Ответить
 
 