Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 бойца, уничтожен оккупант
За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.
Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям возле Авдеевки российские наемники открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Павлополя и Опытного был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Позиции ООС у Старогнатовки были дважды обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям ООС рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Вольного и Новоалександровки враг использовал крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке штаба
По данным украинской разведки, 5 июня украинские военные уничтожили одного российского наемника.
"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сводке.
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Горіть у пеклі москалі !!!
Убей русского !
Правильная, здравая мысль (держа билет на московщину в зубах). Нахер они нам все не украинцы здесь нужны. "Довольно украинским хлебом кормиться москалям и швабам" Вон всех.
1. В Украине 130 национальностей со своими языками - вычёркиваем.
2. Чтобы по два раза не вставать Диалекты украинского языка традиционно группируют в три наречия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 юго-западное (включающее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B волынско-подольские , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B галицко-буковинские и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B карпатские говоры ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 северное и ставшее основой современного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA литературного языка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 юго-восточное наречие . Ещё вычеркиваем.
3. Чтобы три раза не вставать. Диалектные особенности юго-восточного наречия (наряду с особенностями северного) лежат в основе говоров украинских переселенцев в России (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD) Кубани , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Поволжье , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C Сибири , на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Дальнем Востоке ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстане и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F Киргизии . Включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 среднеподнепровские , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 слобожанские и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 степные говоры .
Скрипач,нет слобожанщина и степняк не нужны - вычёркиваем.
Вот тогда запануем. А земля то наша, українська -жри от пуза. Безработицы нет. Ничего нет навколо тільки солов'їнна мова. Лепота.
4. Чтобы совсем не вставать. Всё это в истории уже неоднократно было. Потом вы начнёте измерять длину оселедця и покрой шальваров.
Оставаясь о вас хорошего мнения считаю вас не врагом Украины, а просто дураком. С уважением.