Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 бойца, уничтожен оккупант

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям возле Авдеевки российские наемники открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Павлополя и Опытного был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ООС у Старогнатовки были дважды обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям ООС рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Вольного и Новоалександровки враг использовал крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке штаба

По данным украинской разведки, 5 июня украинские военные уничтожили одного российского наемника.

Читайте также: КПВВ на Донбассе будут открываться адаптивно, в зависимости от эпидемиологической ситуации, - Резников

"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сводке.



