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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 бойца, уничтожен оккупант

Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 бойца, уничтожен оккупант

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе 12 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего ранения получили двое украинских военнослужащих.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" по украинским позициям возле Авдеевки российские наемники открывали огонь из 82-мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Павлополя и Опытного был зафиксирован огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции ООС у Старогнатовки были дважды обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, а опорные пункты у Широкино - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по позициям ООС рядом с Новолуганским и трижды вблизи Южного российские наемники вели огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. По окрестностям Хутора Вольного и Новоалександровки враг использовал крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

"Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения", - говорится в сводке штаба

По данным украинской разведки, 5 июня украинские военные уничтожили одного российского наемника.

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"С начала текущих суток российские вооруженные формирования активности не проявляли. За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - сказано в сводке.

Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 бойца, уничтожен оккупант 01
Враг за сутки 12 раз обстрелял позиции ОС на Донбассе: ранены 2 бойца, уничтожен оккупант 02

ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Вже час повертати війська назад, як обіцяв Брехун оманський.
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06.06.2020 08:32
+8
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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06.06.2020 08:24
+7
Якщо не припиняє, значить наживається на війні.
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06.06.2020 08:48
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Правила форума Совет форумчан
про разведение уже никто не вспоминает, уже поняли, что надо просто перестать нести этот бред?
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06.06.2020 08:24 Ответить
Вже час повертати війська назад, як обіцяв Брехун оманський.
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06.06.2020 08:32 Ответить
вони тіхой сапой
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06.06.2020 08:36 Ответить
Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі !!!
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06.06.2020 08:24 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть масковським окупантам!!!!
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06.06.2020 08:29 Ответить
Головнокомандуючого на передову!
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06.06.2020 08:32 Ответить
Быстрого выздоровления и возвращения в строй нашим воинам, смерти и тяжелых ранений врагам!
Убей русского !
Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено 2 бійців, знищено окупанта - Цензор.НЕТ 197
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06.06.2020 08:34 Ответить
03.06.2020 Никита "Малыш" Олексишин пошёл на концерт Кобзона. Билет стоил 200 рублей. Обстоятельства и личные данные требуют уточнения. Детали на 🔥Telegram - https://t.me/a_shtirlitz?fbclid=IwAR3rts5OHD3arK4jq5VcVqHMFBmfHMXBDG8WUgn27VE3rbUKb9cP-lwfg5s https://t.me/a_shtirlitz

Ворог за добу 12 разів обстріляв позиції ОС на Донбасі: поранено 2 бійців, знищено окупанта - Цензор.НЕТ 1067
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06.06.2020 08:42 Ответить
Бойцы ОС не отойдут, пока по ним стреляют сепары, а когда сепары перестанут стрелять бойцы отойдут. Где логика.
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06.06.2020 08:42 Ответить
Зеленський, чому ти не припинив війну?
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06.06.2020 08:44 Ответить
Якщо не припиняє, значить наживається на війні.
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06.06.2020 08:48 Ответить
Цю виразку тра' лікувати радикально - кому мова чужа - на московщину, де йєзиком мели шо хоч, але во славу хвюрера. А земля то наша, українська. Для того й людство, пройшовши через дві світові війни, придумало рішення - кордони непорушні, а шоп нацменшинам жилось без утисків - відкриті кордони: ото хочуть мадьйяри по-свому - їжжайте на мадьярію навсігда. Так же й безродні, яким йєзик подавай, бо мовою вони гидують, то не мучайтесь тут - московія широка, много в нєй полєй, лєсов і рєк - шагайтє сібє на сібір і дальше, де вас приймуть як своїх, і живіть мирним трудом. Кому ото тра' кожного дня та стрілянина і нещастя???
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06.06.2020 08:53 Ответить
https://censor.net/ua/user/191128 - Цю виразку тра' лікувати радикально - кому мова чужа - на московщину, .... А земля то наша, українська. а шоп нацменшинам жилось без утисків - відкриті кордони: ото хочуть мадьйяри по-свому - їжжайте на мадьярію навсігда.
Правильная, здравая мысль (держа билет на московщину в зубах). Нахер они нам все не украинцы здесь нужны. "Довольно украинским хлебом кормиться москалям и швабам" Вон всех.
1. В Украине 130 национальностей со своими языками - вычёркиваем.
2. Чтобы по два раза не вставать Диалекты украинского языка традиционно группируют в три наречия: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 юго-западное (включающее https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B волынско-подольские , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%BE-%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B галицко-буковинские и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B карпатские говоры ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 северное и ставшее основой современного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA литературного языка https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 юго-восточное наречие . Ещё вычеркиваем.

3. Чтобы три раза не вставать. Диалектные особенности юго-восточного наречия (наряду с особенностями северного) лежат в основе говоров украинских переселенцев в России (на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD) Кубани , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D1%8C%D0%B5 Поволжье , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C Сибири , на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Дальнем Востоке ), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Казахстане и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%8F Киргизии . Включает https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%8B_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 среднеподнепровские , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 слобожанские и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0 степные говоры . Скрипач, нет слобожанщина и степняк не нужны - вычёркиваем.

Вот тогда запануем. А земля то наша, українська -жри от пуза. Безработицы нет. Ничего нет навколо тільки солов'їнна мова. Лепота.

4. Чтобы совсем не вставать. Всё это в истории уже неоднократно было. Потом вы начнёте измерять длину оселедця и покрой шальваров.

Оставаясь о вас хорошего мнения считаю вас не врагом Украины, а просто дураком. С уважением.


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06.06.2020 09:36 Ответить
драсті! Які ше 130 національності??? Маємо три корінні народи - українці, киримли та караїми. Всі інші "національності" мають свої "родіни", де їх мова і культура під захистом їхньої національної держави: у москалів - московія, у мадьярів - Угорщина, у вірмен - Вірменія, у болгар- Болгарія... у йюдеїв - Мєдінат Ісраель. Якшо вони хочуть жити в Україні - раді бога - вчіть мову і живіть на радість і загальне щастя. А якшо хочеш з України зробити московію, чи болгарію, чи ісраель для свого удопства, то іді-Тє нахєр
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06.06.2020 11:46 Ответить
діалекти - то живе джерело української мови - вичеркують їх тіко вороги України та недолугі "урускойєзичні патріоти"
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06.06.2020 11:49 Ответить
 
 