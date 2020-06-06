Уголовная ответственность за статус "вор в законе" коснется только преступного мира, а не всего общества, - глава Нацполиции Клименко
Принятый Верховной Радой так называемый закон о ворах в законе позволит полиции документировать этих людей и запрещать им въезд в Украину, никаких инструментов для влияния на общество и преследования законодательные изменения не содержат.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".
"Что это означает для людей? В первую очередь… это означает, что каждый гражданин в ближайшее время поймет, что он живет в более безопасном государстве", - сказал Клименко.
По словам главы Национальной полиции, в большинстве своем воры в законе - это этнические грузины, россияне, украинцев среди них меньше 6%. "Как правило, воры в законе не имеют украинского паспорта. Этот паспорт либо поддельный, либо на другую фамилию… Воровской мир – это государство в государстве… Воры в законе, которые есть в Украине, являются настоящими кукловодами, которые тянут тысячи и тысячи ниточек", - рассказал Клименко.
Он отметил, что всего в мире около 450 воров в законе, в Украину приезжает около 50. "И очень часто они руководят преступными организациями на расстоянии", - добавил он.
Говоря о том, как поменяется ситуация после принятия закона, Клименко уточнил, что в частности, выдворенным за пределы Украины ворам в законе можно будет запретить въезд в страну.
"Полиция документирует воров в законе, задерживает, в прошлом и нынешнем году - 11 человек. Часть из них находится в пунктах временного содержания… Часть мы выдворили, но они возвращаются в Украину, так как нет законных оснований запретить им взъезд в Украину. А этот закон дает возможность запретить каждому вору в законе въезд на территорию Украины на три года", - сказал глава Нацполиции.
Отвечая на вопрос о том, насколько мир воров в законе связан с политическим миром, глава Нацполиции сказал: "Сегодня мы видим, что все криминальные группировки работают на вора в законе. Деньги, которые идут от преступной деятельности каждой криминальной группировки, оседают у воров в законе. Отсюда эти лица имеют возможность влиять как на социально-политическое, так и на социально-экономическое положение в государстве. Более того, они влияют и на массовые мероприятия, они могут дестабилизировать обстановку как в отдельном регионе, так и в дальнейшем в государстве в целом".
Глава Нацполиции опроверг мнение о том, что принятый парламентом закон может стать источником коррупции и давлением в целом на общество, поскольку предполагается ответственность не за конкретные действия, за попадание в категорию "субъекта преступного влияния".
При этом он добавил: "Это искажение фактов – что мы сможем каким-то образом влиять на общественные организации. Мы говорим о преступниках!".
"Думаю, что гражданам Украины наши дискуссии в кулуарах Верховной Рады, в полиции не нужны. Граждане Украины хотят чувствовать защиту от криминала", - подытожил Клименко.
Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада ввела уголовную ответственность за получение статуса "вора в законе" и за создание преступных сообществ, а также участие в них.
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проблема "коронованих" надумана і вкинута в суспільство, лише б відволікти від реальних "боків" цієї й*баної зеленої влади... все х*йня, давай спочатку
на фотку глянь когда грамоту ( томос ) давали могет поймешь
если воров начнут закрывать ( неверится ) то воздух станет немного чище
немає у нас проблеми зі злодіями в законі... навіть ваш любий Сакварелідзе сказав, що це проблема тюрем, а не суспільства...
ЗЛОЧИН-КАРА, так має діяти закон, а не за принципами НАПИСАЛИ-ЗАТАВРУВАЛИ-ПОРІШАЛИ... це повний дибілізм, розразований на повних дебілів... і бачимо, маси хавають
по сущесту тебе сказать нечего
А товарищ даже рад такому повороту событий: покинул Украину, теперь живет в нормальной стране.
Какой дурак не увидит связи между мафиозным олигархатом и ворьём?А это курс на полицейское государство по типу параши.
І хто буде потрапляти в категорію "суб'єкт злочинного впливу",вирішуватиме не якийсь Клименко,а суд.Печерський,наприклад.
Одну мразь з дамбіса((( не успели изолировать так она.в Ривном "14-летний подросток изнасиловал 12-летнюю школьницу в подъезде многоэтажки". Источник: https://censor.net/n3200435
беня вне подозрения....
Тепер плюс Пенсія - від сьогоднішньої ЗП Дехпутатів - так що як кажкть доля склалась непогано
Ну а про той "будиночок" на 30-ть покоїв (буде Готель) - а своїм очам я ще вірю - і говорити не будем...
Отакі вони у нас "рядові" слуги - хто вище по рангу - ті мільтиміліонери
ДумайтЄ- якщо е чим ...
Ну и вопрос, о чем думать??? Кого во власть? Так ты ж всё по полкам разложил. Предлагай, посмеемся...
И последнее: думаешь, я буду пальцы в кровь стирать за кого-то из них, кто у власти? Вот тока за хлопцев на передовой переживаю, шоб не сорвались, пока говноком квартальный из лука пуляет и видосики запиливает
А у Гаврилюка все сложилось ....- к тому что он имел и кем был....
Про те що ВСІ на УТРИМАННІ у ВерхЗраді....- чи про Михайла....
Я тобі скажу більше - я особисто із ним знайомий...- ОСОБИСТО!!!!, Я і і із багатьма іншими із Чернівецької....- починаючи із покійного - нехай із Миром почивае, від Олександра Зінченка..., і дальше...
Так що я не по "слухам" це все знаю...
І це - я ніколи не скажу що всі Гавнюки - ти не повіриш, і Чікотило - і той же Якувич, чи Портнов - для деяких е чудовими Людьми
Все відносно- ВСЕ...
"Лошадь " в "Сенат" я вводить не буду - сама "жизнь" єто делала- делает и делать будет Єто назівается Еволюция.... Вот такие вот "смех@ечки...
Кандидатуры давай... с Михайлом выяснили - шкура продажная, на майдане голым понтовался. Это, если б членом по роялю, тогда и презики можно, а так - чучело какое-то коррумпированное... шота я не пойму твою политплатформу...
Да, кстати, тож не лыком делан: 25см, феррари в гараже и подружка-модель к подруге ревнует...
Відносно Михайла - я ж не сказав що він е Злом для України - ні, він простий смертний, який , як кажуть - "небыло б Счастья -да "роздевание" помогло ... - хоча і там було не все так просто - він був ******* якоюсь рідиною - тому його трохи і "розділи" - я впевнений що сьогодні він вдячний Долі за то...І грошенята завелись - Молода Гарна Дружина -яка ніколи би в Житті не Покохала Щиро та Палко , того !!! Михайла - який був та жив у своему Селі в Хотинському.... Нічого особистого до Михайла - але е таке : Цесарю-Цесарьове.... Героїв потрібно було "ліпити"- зліпили ...
Ти не повіриш - ідіотам , рояльного пАяца впарили Презом через зомбоящик, і що ..., схавали - то що , я їм всім Доктор - а ми тут відносно Просто Михайла...Віват Михайорві !!!!!!!!
Відносно тих перерахованих - вони е покидьки - але як наприклад для Оксани Марченко - її мЕртвечук е просто Найкращим, і так інші...
Відносно моеї "політ платформи" - ТВОРИ ДОБРО ... - це так, щоб коротко
Все - вАпросы еще имеются ..... Не Кашляй...
І які б закони ви не плодили - толку не буде.
Как Америка борется за страдание чёрных!
До речі, кацапо-ординські "вори у законі" (навіть саме поняття кацапське) працювали на кремлядь під час анексії Криму...
А под закон попадут их шестерки
Клас!
Але спершу треба, щоб вони звідси виїхали...