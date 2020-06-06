Уголовная ответственность за статус "вор в законе" коснется только преступного мира, а не всего общества, - глава Нацполиции Клименко

Принятый Верховной Радой так называемый закон о ворах в законе позволит полиции документировать этих людей и запрещать им въезд в Украину, никаких инструментов для влияния на общество и преследования законодательные изменения не содержат.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил лава Национальной полиции Игорь Клименко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Что это означает для людей? В первую очередь… это означает, что каждый гражданин в ближайшее время поймет, что он живет в более безопасном государстве", - сказал Клименко.

По словам главы Национальной полиции, в большинстве своем воры в законе - это этнические грузины, россияне, украинцев среди них меньше 6%. "Как правило, воры в законе не имеют украинского паспорта. Этот паспорт либо поддельный, либо на другую фамилию… Воровской мир – это государство в государстве… Воры в законе, которые есть в Украине, являются настоящими кукловодами, которые тянут тысячи и тысячи ниточек", - рассказал Клименко.

Читайте также: Прошлый созыв Рады не смог проголосовать законопроект о "ворах в законе" поскольку было значительное давление, - глава Нацполиции Клименко

Он отметил, что всего в мире около 450 воров в законе, в Украину приезжает около 50. "И очень часто они руководят преступными организациями на расстоянии", - добавил он.

Говоря о том, как поменяется ситуация после принятия закона, Клименко уточнил, что в частности, выдворенным за пределы Украины ворам в законе можно будет запретить въезд в страну.

"Полиция документирует воров в законе, задерживает, в прошлом и нынешнем году - 11 человек. Часть из них находится в пунктах временного содержания… Часть мы выдворили, но они возвращаются в Украину, так как нет законных оснований запретить им взъезд в Украину. А этот закон дает возможность запретить каждому вору в законе въезд на территорию Украины на три года", - сказал глава Нацполиции.

Читайте также: Проблема воров в законе в Украине больше проблема тюрем, чем общества, - Сакварелидзе

Отвечая на вопрос о том, насколько мир воров в законе связан с политическим миром, глава Нацполиции сказал: "Сегодня мы видим, что все криминальные группировки работают на вора в законе. Деньги, которые идут от преступной деятельности каждой криминальной группировки, оседают у воров в законе. Отсюда эти лица имеют возможность влиять как на социально-политическое, так и на социально-экономическое положение в государстве. Более того, они влияют и на массовые мероприятия, они могут дестабилизировать обстановку как в отдельном регионе, так и в дальнейшем в государстве в целом".

Глава Нацполиции опроверг мнение о том, что принятый парламентом закон может стать источником коррупции и давлением в целом на общество, поскольку предполагается ответственность не за конкретные действия, за попадание в категорию "субъекта преступного влияния".

При этом он добавил: "Это искажение фактов – что мы сможем каким-то образом влиять на общественные организации. Мы говорим о преступниках!".

"Думаю, что гражданам Украины наши дискуссии в кулуарах Верховной Рады, в полиции не нужны. Граждане Украины хотят чувствовать защиту от криминала", - подытожил Клименко.

Как сообщалось, 4 июня Верховная Рада ввела уголовную ответственность за получение статуса "вора в законе" и за создание преступных сообществ, а также участие в них.