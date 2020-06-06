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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 550 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 26 514 случаев

В Украине за сутки - 550 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 26 514 случаев

По состоянию на 6 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19. За сутки - 550 новых случая. 15 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Днем ранее сообщалось о 553 новых случаях заболевания COVID-19, за 4 июня – о 588 новых заболевших, 3 июня – о 483.

За сутки умерли 15 пациентов (стуками ранее - столько же), всего - 777.

За последние сутки выздоровели 440 человек (сутками ранее - 330), всего - 11 812.

Всего в Украине сейчас болеет 13 925 человек, что на 95 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.

В Николаевской и Херсонской областях новых заболевших нет.

Читайте также: Самый пораженный коронавирусом Монастырисский район Тернопольской области вышел из эпидемии

карантин (16729) СНБО (4430) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Новости нашего городка:
У нас в Австралии ТЫСЯЧИ маршируют в зашиту памяти убиенного наркомана Флойда.
ТЫСЯЧИ обсосов.
Тысячи "соросовских и росшильдовских" сявок *.
НИКАКОГО СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ (смотрите фотографии в СМИ).
Если эти ТЫСЯЧИ не будут посажены в карантин, то Chief Medical Officer of Australia вместе с прем-ерами штатов, вместе в министрами здравоохранения штатов и Министром дравоохранения федеральным, господином Хантом, могут засунуть себе коронавирус туда, куда никогда не подают лучи солнца, а именно в ваши дупы.
Над вами откровенно хохочут в комментариях, над вашим карантином глумятся австралийские граждане. Вы, власти, - вы стали посмешищем, а хуже этого для власти ничего нет.
И да, теперь вам придется ответить за экономический урон, нанесенный Австралии вашей липовой "пандемией", потомучто ваш короновирус - ЛАЖА.

P.S. "сорос и ротшильды" - имя нарицательное, собирательный образ. Я не знаю, как их еще назвать, на "рептилодов" они обижаются? Может, назвать ***********?
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06.06.2020 09:43
+10
Це нехтування елементарними санітарними правилами.
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06.06.2020 09:39
+10
Бандерівський сайт читають по всьому світу.
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06.06.2020 10:07
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В Украине за сутки - 550 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 26 514 случая - Цензор.НЕТ 9784
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06.06.2020 09:34 Ответить
Ми маємо збільшення результатів аналізів а не збільшення захворювання. Ми ще не знаходимось на тому етапі боротьби з вірусом щоб відслідковувати нових хворих, ми ще не знаємо скільки в нас старих хворих які вже 2-3 місяці розносять коронавірус по Україні! МОЗ не вирішив головної проблеми епідемії - не взяв ситуацію під контроль, бо немає масових ПЛР тестувань, а їх немає бо немає лабораторій які можуть робити сотні тисяч тестів на добу, а без цього боротьба з коронавірусом стає звичайним бігом по колу! Ми тупо витратили час на пустопорожню болтовню ідіотів, замість того щоб будувати нові лабораторії які є основним інструментом визначення інфікованих та припинення нових випадків зараження! А все це відбувалось бо медициною біля Зеленського займається Радуцький який за освітою фізкультурник і немає жодного відношення до ******** медицини, він лише лікує лохів в своїй приватній лікарні і не є фахівцем з медицини! Міністрами призначають ідіотів які не працювали ніколи лікарями, не є науковцями в галузі медицині і взагалі не знайомі з передовими методами визначення та лікування особливо небезпечних захворювань! Сьогодні ми вже маємо переходити до медичної сертифікації, щоб люди самі за власний кошт робили ПЦР тести і отримували медичні сертифікати на 15 діб, для пересування по місту та по Україні. Бо далі надіятись на чиновників неможливо! Чиновники завели ситуацію в тупік, ввели безглуздий карантин, вбили економіку і лишились на тому самому місці з чого все і починалось - захворюваність зростає, ми неготові і що робити ніхто не знає! Потрібно вводити медичну сертифікакцію! Тільки людина зі свіжим медичним сертифікатом може пересуватись в міському транспорті, працювати в офісах та магазинах, подорожувати залізницею, літаками, водним та автомобільним транспортом! Тільки так і ніяк інакше, бо чекати поки говноменеджери наведуть порядок вже неможливо! Ситуація наближається до критичної!
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06.06.2020 15:38 Ответить
Та ти Дон Кіхот) зібрався з вітряками воювати)
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06.06.2020 21:44 Ответить
Послаблюємо карантин далі.
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06.06.2020 09:34 Ответить
а что делать? нельзя же всю жизнь сидеть на карантине. человечеству придется приспосабливаться к новой реальности...
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06.06.2020 09:36 Ответить
Це нехтування елементарними санітарними правилами.
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06.06.2020 09:39 Ответить
Ось сам подумай. Маленький епізод у центрі Києва. Тераси ресторанчика. Люди вечеряють, підходять два бомжі (маски під підборіддям), починають жебрати. Підлетіла дівчина східного типу без маски, почала їх відганяти. Спочатку подумав що то офіціантка, виявилося що відвідувачка. І ніякої огорожі, жодного охоронця. Знімати карантинні обмеження?
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06.06.2020 11:51 Ответить
погано те,що послаблює карантин Столиця, пробуючи це робити централізовано..
Хоча би це повинні робити облздороввідділи..

наприклад ,з десяток областей(не Львівська,Чернівецька обл і м.Київ) вже би могли зняти більшість обмежень,і навіть дозволити міжміські перевезення між цими областями..
Апропо Києва,Львова -приміські електрички поки що запускати НЕ МОЖНА.
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06.06.2020 09:46 Ответить
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06.06.2020 09:37 Ответить
Карантин нужно было вводить на пол-года, а лучше на полтора года))) Полный провал карантина.
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06.06.2020 09:37 Ответить
Собянін в москві так і заявив -карантин до 2021.

БО НЕ СМІШНО,дурантинофіли!
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06.06.2020 09:48 Ответить
Новости нашего городка:
У нас в Австралии ТЫСЯЧИ маршируют в зашиту памяти убиенного наркомана Флойда.
ТЫСЯЧИ обсосов.
Тысячи "соросовских и росшильдовских" сявок *.
НИКАКОГО СОЦИАЛЬНОГО ДИСТАНЦИРОВАНИЯ (смотрите фотографии в СМИ).
Если эти ТЫСЯЧИ не будут посажены в карантин, то Chief Medical Officer of Australia вместе с прем-ерами штатов, вместе в министрами здравоохранения штатов и Министром дравоохранения федеральным, господином Хантом, могут засунуть себе коронавирус туда, куда никогда не подают лучи солнца, а именно в ваши дупы.
Над вами откровенно хохочут в комментариях, над вашим карантином глумятся австралийские граждане. Вы, власти, - вы стали посмешищем, а хуже этого для власти ничего нет.
И да, теперь вам придется ответить за экономический урон, нанесенный Австралии вашей липовой "пандемией", потомучто ваш короновирус - ЛАЖА.

P.S. "сорос и ротшильды" - имя нарицательное, собирательный образ. Я не знаю, как их еще назвать, на "рептилодов" они обижаются? Может, назвать ***********?
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06.06.2020 09:43 Ответить
Думаєш австралійська влада читає "цензор"?
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06.06.2020 09:46 Ответить
А то как же.
И не только читает, но цицитирует.
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06.06.2020 09:47 Ответить
Бандерівський сайт читають по всьому світу.
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06.06.2020 10:07 Ответить
А если попробовать выучить английский и разить молниями правительство Австралии на австралийской какой-нибудь сайте?
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06.06.2020 11:10 Ответить
А если рептилоидная пресса не пропускает комментариев?
Прямо не знаю, что и делать, может почтовыми голубями в газетку "The Age" штата Виктория комментарии посылать, как полагаете?
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06.06.2020 11:12 Ответить
В чём-то я тебя понимаю. Сам сталкивался. Пиши между строк!
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06.06.2020 12:03 Ответить
ает контролируемая Москвой группа влияния в Гане - CNNИюнь 5, 2020

Перед президентскими выборами в США возобновилась деятельность российских интернет-троллей, которые пытаются повлиять на американскую политику, выяснил CNN. Телеканал провёл собственное расследование и пришёл к выводу, что теперь боты лучше замаскированы, более целенаправленны и действуют не только из офиса в Санкт-Петербурге, как раньше, а через Гану и Нигерию.
Изданием «Укрифнформ» https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3040148-rossijskie-trolli-obosnovalis-v-afrike.html предоставлен сегодня перевод статьи, https://igtds.org/2020/06/u-s-protests-are-backed-by-russian-pressure-group-cnn-disclosed-in-ghana/ опубликованной на сайте Института глобальных угроз и изучений демократий IGTDS, США.
Корреспонденты телеканала отметили, что организация «Устранения барьеров для освобождения Африки» (Eliminating Barriers for the Liberation of Africa, ****) являлась прикрытием для функционирования кибергрупп влияния с территории Ганы, ориентированной, по утверждениям журналистов телеканала, преимущественно на освещение радикальных событий в США, продвигая идеи усиления афроамериканского движения и нетерпимости к белому населению.
Целью российской кампании по дезинформации, по мнению экспертов, являлось провоцирование беспорядков и искусственное разделение американского общества.
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06.06.2020 09:50 Ответить
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3039203-rossijskij-sled-v-amerikanskih-protestah.html Российский след в американских протестах

04.06.2020 11:16

Россия уже много лет заигрывает с радикалами в США, способствуя углублению социального раскола

Массовые протесты, несколько дней пылающие в США, демонстрируют миру старые раны Америки, которые кровоточат уже сотни лет. Хотя причиной беспорядкам послужила трагическая смерть Джорджа Флойда, противоречия в американском обществе разжигались уже давно. Как показывает анализ Института изучения глобальных угроз и демократий, к этому уже длительное времени прилагает немалые усилия Россия.
Укринформ приводит собственный перевод https://igtds.org/2020/06/russian-connection-in-us-riots/ статьи Института .
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06.06.2020 09:52 Ответить
Через Гану и Нигерию действуют?
А что бы и не иметь влияния в Гане и Нигерии?
Удар, которых был нанесен американской дем. партии по репутации США, как государства, колоссален, ведь убиенного наркомана и вооруженного грабителя Флойда хоронили в золотом гробу!
В Китае власти наркодилеров расстреливают публично, а демократы США наркоманов в золотый гробах хоронят.
И вот скажут наши русские мышебратья властям Ганы и Нигерии: "Сушайте, ребята, а зачем вам дружить с Америкой? Они из наркоманов нац. героев делают, в золотых гробах их хоронят, стипендии университетские в их честь утверждают. Вам такое в вашей стране нужно? А мы, по примеру китайцев, наркоманов то стрельнем - и тем самым вас, элиту Ганы/Нигерии защитим, ведь наркомафия - это параллельная власть в стране, зачем же вам своей властью рисковать?"
И все, на этом дружба Ганы/Нигерии с США и закончится.
Или будут там переговоры дедушки Байдена, Президента США (свят-свят-свят, плюю через левое плечо) с китайским лидером. И прищурит китайский лидер свой узкий глаз и скажет, улыбаясь, что на совещании "малого Совнаркома КПК" они поспорили, а наркоманов в США действительно хоронят в золотых гробах или только позолоченных? И после этого дедушке Байдену можно будет засунить себе в дупу годы американской политики международной, и ракетами дедушке трясти не поможет, у КНР свое ЯО есть. И в китайцы дедушке Байдену записаться не получится - китайцем нужно родиться. Мы, простые смертные - люди второго сорта по сравнению с китайцами, ведь мы произошли от Хомо Сапиенса, а китайцы - от Хомо Эректуса!

Демократическая партия США полагает, чт это они Президенту Трампу рейтинг сейчас понизили.
Нет, зайчики от дем партии, это вы разрушили репутацию США, как мирового лидера.
И самое примечательное, что и эвакуироваться то демократам из США некуда - ослабееет США, всех нас "сожрут" уголовники мировые, и потому никому нигде не будет укрытия.

P.S. В Гане огромные залежи золота, а в Нигерии нефть замечательная, сладкая. Ничего, это просто вопрос времени, как мышебратья у "ротшильдов: в гане и Нигерии отожмут и золото, и нефть. Русские прекрасно умеют пользоваться чужими ошибками, в этом им в мире равных нет.
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06.06.2020 10:08 Ответить
вся проблема в том что их как и пиндосов ( правительство) ни там ни там не терпят... , так что кАцапне там ничего не обломится...- скорее Китай там возьмет Монополию...
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06.06.2020 13:35 Ответить
"Стерпится-слюбится" - так в народе говорят.
А русские предложить могут многое, и, самое главное, защиту местным элитам. Китай то только деньги предлагает, причем не дает наличкой, а только кредитами.
И работников своих привозит.
Так что в краткосрочной перспективе Китай выгоно покупает задешево местных политиков, но в долгосрочной перспективе русские выгоднее.
Кроме того, китайцы в Гане зверскими, кустарными методами добычи золота загадили почву и воду ртутью, а поскольку страны мира показали ООН толстый средний палец на ее предложение "климатического" беженца, то бежать африканцам некуда, и придется им с ртутью жить (а нам есть шоколад с ртутью, Гана же не только золото, но и огромный экспортер какао-бобов).
Нет, в долгосрочной перспективе русские для недоразвитых стран - выгоднее, для элиты ихней.
Выдавили "ротшильдов" из ЦАР, сейчас принялись за Гану (золото, какао-бобы) и Нигерию (нефть и прочее), на очереди Намибия (алмазы) и ЮАР (алмазы, золото, уран и вся таблица Менделеева), потом за Мадагаскар примутся (мировой рынок ванили).
Русские ничего изобрести не могут, но воспользоваться чужими ошибками - тут им равных нет.
"Будем посмотреть'(С) с огромным интересом, как они будут выжимать из Африки "прогрессивное мировое человечество".
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06.06.2020 13:55 Ответить
на "долгострочную" у кАцапов нет ничего - ничего ....- это помни и знай.... "бензоколонку" закрывают....
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06.06.2020 14:03 Ответить
Так написала же, что они - как это по-русски - импортозамещаются, и переходвт на африканские золото, алмазы, уран, какао-бобы и ваниль?
Вспомнила русское слово - "диверсификация" же!
Раньше только нефть по всему миру отжимали, а теперь будут отжимать диверсифицированно.

P.S. Бензин сегодня в Австралии 1 доллар 35 центов за литр, а был на днях меньше бакса! То ли Ливию удачно мышебратья отбомбили, то ли еще что ...
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06.06.2020 14:08 Ответить
ну раз ты написал- тогда да....
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06.06.2020 14:37 Ответить
Лучше не скажешь миром правит бранобесие а ротшильды используют его для сдирания шкур с баранов.
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06.06.2020 09:55 Ответить
Так пусть бы бараны и платили, но почему должны платить федеральные власти Австралии?
Ведь это же федералы, а не власти штатов платят баранам пособие!

P.S. О баранах: жалились мне тут прихвостни "сороса и ротшильдов", что деньги потеряли на акциях они из-за падений биржи по случаю коронавируса. Не предупредили их хозяева о готовящемся кипише, не вышли бараны из акций и "это мы понять можем"(С): служба - службой, а денюжки врозь, - вот баранов и остригли, Бееее. Меее.
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06.06.2020 10:13 Ответить
а может, те, кто марширует в память о наркомане и грабителе, повыздыхвют?
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06.06.2020 10:05 Ответить
повыздыхают
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06.06.2020 10:06 Ответить
Хрен, если бы так то.
Суд (!) штата Новый Южный Уэльс сказал, что маршировать в память убиенного наркомана можно, не опасно. Во какие в суде штата сидят крутые эпидемиологи.
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06.06.2020 10:10 Ответить
это что в Миннеаполисе на полном серьезе требуют полицию разогнать. то-то раздолье для определенных категория граждан.
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06.06.2020 12:25 Ответить
Может они там в Миннеаплоисе все такие богатые, что хотят ЧОП сами нанимать? Без ЧОПов то их разденут чернож*пые уголовники, как у наркомана Флойда.
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06.06.2020 13:57 Ответить
cреди марширующих нет 90 летних хроников по-этому там даже насморка ни у кого не будет. это не пандемия а кармановирус
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06.06.2020 12:32 Ответить
Как раз престарелые люди менее опасны (с точки зрения распространения вируса) - у них из-за ослабленной имунной системы сразу проявляются симптомы и они как минимум лежат дома. А более молодые даже если они инфицированы, но не знают об этом, т.к. не имеют симптомов, свободно гуляют по улицам, магазинам, ресторанам и т.п. (естественно без всяких масок и соблюдения дистанции).
Просто престарелые невыгодны для медицины - их приходиться дольше лечить и тратить на них больше средств. Вот такая проза жизни.
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06.06.2020 13:18 Ответить
Ты, что ПОЦ вместе с чорножопыми на марше ОБДОЛБАЛСЯ.
Это ты свой комент распечатай и засунь СЕБЕ В СРАКУ, МУДИЛО..
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06.06.2020 10:35 Ответить
Эй, ты русский или ты сявка Сороса?
Как там дедуля Сорос, он еще жив после пандемии, не преставился?
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06.06.2020 10:39 Ответить
У нас в Австралии ...ТЫСЯЧИ обсосов.Тысячи "соросовских и росшильдовских" сявок /Это та которая гневно разоблачала и обвиняла Ивана Петровича Сидорова в антисемитизме.А сейчас жалобами на австралийских"соросовских и росшильдовских" сявок залила украинский сайт.
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06.06.2020 12:33 Ответить
Австралия потеряла 620 миллиардов долларов на этой афере под названием "коронавирус".
Chief Medical Officer of Australia вместе с премьерами штатов, вместе в министрами здравоохранения штатов и Министром зхравоохранения федеральным, господином Хантом - должны ответить за эту сумму денег.

И сдается мне, что они таки ответят.
Господин Моррисон, уважаемый господин Премьер Австралии, не открывайте границ ни в коем случае!
Они должны ответить за это преступление.
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06.06.2020 09:46 Ответить
Не вся сума "на їх совісті"..
ЗАкрився Китай і авіасполучення по всьому світу -і це "списати на рішення " взагалі-то "з обмеженими можливостями" міністрів охорони здоров"я штатів ?
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06.06.2020 09:55 Ответить
Вы хотите сказать, что все вышеперечесленные - агенты КПК?
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06.06.2020 10:14 Ответить
Сначала параметры когда вводится и когда заканчивается карантин цифры. Или это сказка без начала и конца . Для барановирусных сойдет. Хватит такого заклинания -при массовом активном заражении всем одеть .... Слова без параметров это пустой не заполненый бланк
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06.06.2020 09:50 Ответить
Все каже про те що в Кієві зарано ще послаблювати карантин.
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06.06.2020 09:54 Ответить
Та тут не те що в Києві.
Позавчора в глухому селі (Сумська обл. Білопільський р-н) впіймали продавщицю місцевого магазину з короною. З ким мала контакти - та практично з усім селом і не тільки. Тепер там бігають зондер-команди і відловлюють заразних. За два дні наловили 13 шт. Я так зрозумів, що село заблокують наглухо і чекатимуть поки у всіх буде прививка природнім шляхом.
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06.06.2020 10:06 Ответить
все тільки починаеться....
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06.06.2020 13:38 Ответить
А входа у придурков нет. Деньги закончились. Закроют опять Киев будут бунты. Карантин убил бюджеты и кучу предриятий. Второй карантин - это контрольный выстрел
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06.06.2020 10:07 Ответить
нужны бунты по идее. кто организует?
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06.06.2020 12:33 Ответить
если бы люди соблюдали дистанцию и носили маски, не был бы нужен ни 1ый, ни 2ой карантин.
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06.06.2020 16:46 Ответить
Власти штатов Австралии еще не поняли, что они сделали сегодня, разрешив это шествие "городских сумасшедших".
ВЫ ПОТЕРЯЛИ ДОВЕРИЕ АВСТРАЛИЦЕВ, ВАШИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
Вы, власти штатов Австралии, можете теперь сколько угодно кричать "караул, режут", когда вас действительно будут резать, или "караул, горим", если вас подожгут - вам НИКТО НИ В ЧЕМ НЕ ПОВЕРИТ.
Доверие, то есть репутация властей, теряется один раз - но уже навсегда.
Вы стали посмешищем, власти штатов, а хуже этого для власти ничего нет, это как самим сделать себе харакири.
И что самое, приятное, вы сделали это себе сами, "без ансамбля, сами бл*, одни бл*"(С).
Какие комментарии еще с утра были в федеральной прессе, огонь, а не комментарии.

Лейбористкие партии Австралии должны быть законодательно запрещены, как иностранные агенты, нанесшие колоссальный экономический урон экономике страны.
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06.06.2020 09:54 Ответить
Власти штатов Австралии еще не поняли, что они сделали сегодня, разрешив это шествие "городских сумасшедших". а хто винен австралійцям,що обирають популістів ?
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06.06.2020 09:56 Ответить
СМИ, конечно.
Украинцы за кого проголосовали, когда им сериал показали про Голобородько?
Или Вы полагаете, что это я проголосовала за лейбористов?
Я голосовала на выборах в штате Викотоя за партию хантеров, фишеров, шутеров и фермеров (а также партию защиты животных, потому как зверей обижать нельзя).
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06.06.2020 10:15 Ответить
Де логіка? Як можна одночасно голосувати за партію «Стрільців та рибалок» та партію захисту тварин? Вбивці тварин - хантери, захищають тварин в Австралії?
Судячи з ваших коментарів зробила висновок, що ви голосували за «партію коноплі».
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06.06.2020 11:21 Ответить
Нет, это у Вас нет логики.
По -вашему, получается, что любой охотник - это садист, так, что ли?
Не интересовались, сколько в Австралии диких кроликов и какой они урон наносят?
Диких хряков не видели, нет?
Лис, которыы убивают местную фауну?
Впрочем,Вы, мадам, крайне глупы, так что проходите по стрелочке, не задеживайтесь.

P.S. Вы слишком много уделяете мне внимания, скажут, что Вы ко мне не равнодушны. Успокойтесь, мадам, я - не лезбиян, и Вы мне не интересны.
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06.06.2020 13:44 Ответить
Мадам! Ви непомірно дурнуваті та зловживаєте подвійними стандартами. Ваша ліва півкуля моску нє в курсє дєла шо пише права півкуля. То тваринок треба захищати чи вбивати? Ви можете мені дати однозначну відповідь?

Доречі, кожний мисливець - це вбивця! Так, кожний мисливець - це психопат, який не відчуває болю та жалю до братів наших менших. Тобто ви, мадам, голосували за партію вбивць та партію захисників тварин. Якщо для вас це логічно, тоді погодьтесь, що це принаймі конфлікт інтересів. Канабіс австралійський у вас забористий.
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06.06.2020 14:12 Ответить
Так сватать?
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06.06.2020 14:15 Ответить
Звичайно, що ви не лєзбіян, бо таких не існує. Ви - гей!
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06.06.2020 14:23 Ответить
Как оживилась "ротшильдовская" шестерка, как заерзала...
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06.06.2020 13:45 Ответить
Ти юна путіністка тут вже весь сайти обдристала. Ти там в Ольгіно на підвищення пішла?
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06.06.2020 14:15 Ответить
Нет, не женятся, Вы очень глупы и потому одиноки.
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06.06.2020 14:16 Ответить
Тьотя, ви мене лякаєте!
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06.06.2020 14:21 Ответить
В Україні за добу - 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків - Цензор.НЕТ 4222
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06.06.2020 09:56 Ответить
Вы стали посмешищем, власти штатов, а хуже этого для власти ничего нет, это как самим сделать себе харакири.
И что самое, приятное, вы сделали это себе сами, "без ансамбля, сами бл*, одни бл*"(С).

В ТОЧКУ )))
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06.06.2020 09:57 Ответить
одне зауваження.


вы сделали это себе сами, "без ансамбля, сами бл*, одни,бл*"(С).
після одни має бути кома.)
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06.06.2020 10:00 Ответить
Нах поезда пустили, теперь в Славянске остановки нет потому что пандемия. А во Львове есть остановка. 7 дней тесты ждут, сколько стоит машинка на которой тестируют. Зелёные дебилы что вы со страной делаете
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06.06.2020 10:15 Ответить
95 квартал на гастролях в Україні.
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06.06.2020 10:20 Ответить
Кварталівшина плюс аваківщина = знущання бандитів над українцями в угоду олігархату і малоросам
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06.06.2020 10:24 Ответить
В последнее время возникают очень большие сомнения когда нагнетается паника о заболевших. Научились выявлять,то,что бродит по миру уже в течении нескольких лет и возможность содрать деньги за платное тестирование,когда фактически любого можно назвать зараженным,затем выздоровевшим,затем опять зараженным...Проведите бесплатное поголовное тестирование всех и вопрос решится сам собой,а смертность,так человеку с тяжелыми заболеваниями стало гораздо трудней получить медицинскую помощь и своевременное лечение.
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06.06.2020 10:23 Ответить
Жало, жмет и будет жать пока не внедрят вакцину
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06.06.2020 10:30 Ответить
Последние дни начали активно поднимать количество заболевших. Как мне кажется хотят сорвать окончание карантина и продлить его.
Кому то это очень нужно.
Доверять нашей статистике нельзя. Она управляется в ручном режиме.
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06.06.2020 10:32 Ответить
да это психологическое запугивание. Верить этим сказочникам - себя не уважать.
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06.06.2020 12:37 Ответить
И еще: почему для демострантов не были закрыты властями штата туалеты в центре гоорода (в CBD (central business district), он же сити, он же даунтаун)? В нац. парках сортиры закрыты из-за "угрозы коронавируса", ни посс*ть, ни памперс ребенку поменять, а эти маршировали со всеми удобствами? Почему бы демонстрантам не обосс*вать здания в центре годода, ведь посетителям парков приходиться гадить в кустах?
Почему такая избирательность, что в городе сс*ть на стены зданий нельзя, и сортирами пользоваться можно, угрозы заражения нет, а в парках - гадте под заборами, граждане, или в кустках, так как сортиры закрыты, ибо заражение?
Пусть власти шататов Австралии обоснуют это с научной, медицинской точки зрения.
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06.06.2020 10:37 Ответить
Так, з півночі 6 червня до 6 ранку 8 червня в Баку, Сумгаїті, Гянджі, Ленкорані й Апшеронському районі вводиться жорсткий карантинний режим. Жителям цих міст у найближчі два дні повністю заборонено залишати свої будинки. Порушникам загрожує штраф в еквіваленті від 58 до 117 доларів. Винятки допустимі лише у двох випадках: у разі необхідності невідкладної медичної допомоги або для участі в похоронах близького родича.
На вихідних будуть закриті всі магазини, аптеки і підприємства громадського харчування, перестане працювати громадський транспорт. Користуватися особистими автомобілями теж заборонено. Продовжити роботу зможуть лише лікарні, правоохоронні органи, комунальні та аварійні служби, а також безперервні виробництва.

Влада Азербайджану вирішила ввести дводенний жорсткий карантин у зв'язку з тим, що число заражених коронавірусною інфекцією почало зростати з пом'якшенням обмежувальних заходів. В останні дні фіксувалося до 300 випадків зараження на добу. На цей момент у країні виявлено 6860 випадків захворювання, 82 людини померли.Розслабилися українці після пом'якшення карантинних обмежень - мамки з малюками в візках в супермаркетах і без масок - достатній привід для нескасування карантинних обмежень в Україні.
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06.06.2020 11:04 Ответить
Люди втратили пильність, познімали маски та припинили обробляти руки. Швидко ж ми до всього звикаємо, от і до коронавірусу вже звикли.
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06.06.2020 11:28 Ответить
Люди такі люди... Той, хто захворів, лежить пластом і молиться. А всі решта пистять про липовий вірус. І так воно вертиться. Парадокс. Так, наприклад, і зі Сталіним. Ті, хто випадково вижив, розмірковують, який мудрий "менеджер" керував країною. Це ж треба - як він знав, що саме я хароший і мене вбивати не треба.
Завжди залишиться живим якесь тупе чмо, яке зможе сказати - це все фейк.
Але я знаю одного чоловіка, який колись повернувся з того світу після пташиного грипу. Ці люди в соцмережах не серуть.
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06.06.2020 11:30 Ответить
Саме так, знаю двох, які захворіли та лежали молились, щоб одужати. Та й я теж подумки за них молилась. Одужали, в коронавірус вірять.
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06.06.2020 11:34 Ответить
За столом сидят дураки, в вирус не верят, один умный стоит сзади вдалеке?
В Україні за добу - 550 нових випадків COVID-19, померли 15 осіб, загалом зафіксували 26 514 випадків - Цензор.НЕТ 157
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06.06.2020 12:07 Ответить
ПРИВИТЫ КОРРУПЦОВИРУСОМ !)
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06.06.2020 14:11 Ответить
вы правы! наш 1ый депутат (шахов?), как заболел, обос*лся от страха, видосики пулял каждый день с перепуганными глазами. Вылечился и сказал - фигня тот ваш коронавирус....
вот такие люди.
А помер бы, так бы не сказал.
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06.06.2020 16:49 Ответить
Золоті слова ))
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06.06.2020 18:29 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/6/7254740/ Коронавірус виявили вже більш ніж у 5 тисяч українських медиків - каждый пятый заболевший, медик. Это говорит о том, что или наши медики не доучились, или Зеленский с бандой не обеспечили их защитным обмундированием. Думаю,что второе.
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06.06.2020 11:33 Ответить
1 до 5 ще не погана статистика. В Нідерландах було 1 до 3-4.
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06.06.2020 14:09 Ответить
на своем опыте подтверждаю, что и 1ое тоже.
Пришлось зайти в мед.учереждение, и просто офигел, сколько медиков там шастают без масок....
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06.06.2020 16:51 Ответить
!
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06.06.2020 14:06 Ответить
ТЕ КТО ВЫСТУПАЕТ ЗА ОБЪЕДИНЕНИЕ СТРАН В ДАННОЕ ВРЕМЯ - ГЛУПЫЕ !!! УКРАИНЕ НЕОБХОДИМО ТОЛЬКО СИЛЬНОЕ ЯДЕРНОЕ ВООРУЖЕНИЕ !!!
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06.06.2020 14:10 Ответить
ЧЕЛОВЕК НЕ ИМЕЕТ ПРАВА НА ПРОДОЛЖЕНИЕ РОДА ЕСЛИ ОН ОБОКРАЛ СВОЮ СТРАНУ !!!
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06.06.2020 14:12 Ответить
 
 