В Украине за сутки - 550 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 26 514 случаев

По состоянию на 6 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 514 случаев COVID-19. За сутки - 550 новых случая. 15 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Днем ранее сообщалось о 553 новых случаях заболевания COVID-19, за 4 июня – о 588 новых заболевших, 3 июня – о 483.

За сутки умерли 15 пациентов (стуками ранее - столько же), всего - 777.

За последние сутки выздоровели 440 человек (сутками ранее - 330), всего - 11 812.

Всего в Украине сейчас болеет 13 925 человек, что на 95 больше, чем днем ранее.

Больше всего новых случаев выявили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.

В Николаевской и Херсонской областях новых заболевших нет.

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