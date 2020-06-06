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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в мире: число инфицированных - 6,7 млн, количество жертв приближается к 400 тыс.

COVID-19 в мире: число инфицированных - 6,7 млн, количество жертв приближается к 400 тыс.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по киевскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805. На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106 человек.

Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.

Всего в мире сначала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 6 млн 740 тыс. 023 инфицированных COVID-19, рост составил 100 тыс. 931 против 127 тыс. 369 сутками ранее, излечились около 2,8 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 852 тыс. 818 человек, скончались более 398 тыс., излечились 3,3 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 897 тыс. 838 (109 тыс. 143 скончавшихся), Бразилии - 645 тыс. 771 (35 тыс. 026), Великобритании - 284 тыс. 734 (40 тыс. 344), Индии - 236 тыс. 657 (6 тыс. 649), Испании - 240 тыс. 978 (27 тыс. 134), Италии - 234 тыс. 531 (33 тыс. 774), Франции - 190 тыс. 180 (29 тыс.114), Перу - 187 тыс. 400 (5 тыс. 162), Германии - 184 тыс. 924 (8 тыс. 658), Турции - 168 тыс. 340 (4 тыс. 648), Иране - 167 тыс. 156 (8 тыс. 134), Чили - 122 тыс. 499 (1 тыс. 448), Мексике - 110 тыс. 026 (13 тыс. 170).

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.

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Напомним, по состоянию на утро 6 июня в Украине лабораторно подтверждены 550 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 26 514 случаев.

карантин (16729) пандемия (113) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
Ти маєш цифри по смертям за 2019-2020 роки, то ділися, бо в нас їх нема.
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06.06.2020 10:50
+3
Зі свинячим грипом світ задовбавсь робити тести і пандемія здулась.
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06.06.2020 10:28
+2
Шо ти веселі картинки суєш? Якшо ти хворів на свинячий грип в 2009-му, будеш аж 4-м в моїй статистиці.
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06.06.2020 10:43
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Правила форума Совет форумчан
Согласно статистике, акулы убивают всего 10 человек в год, львы еще 100, а крокодилы - 1000. А сколько человек убивают… улитки? Ответ шокирует: 10 тысяч.
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06.06.2020 10:05 Ответить
Так ето еще не все переболели и выработали имунитет. Тут же утверждают многие что нужно всем переболеть для иммунитета. Сколько там будет 5% смертности от 7 миллиардов людей?
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06.06.2020 10:11 Ответить
менше буде..

60-70 відсотків достатньо для"колективного імунітету"
і смертні сть в кінцевому рахунку буде не 5, а максимум 2 відсотка...
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06.06.2020 10:29 Ответить
Цензор а чому ти нав'язуєш українцям рейтинг новин мокгшанським нарєчієм в україномовній версії сайту? Це що за дискримінація українців??? Я не зобов'язаний розуміти узькій язик, що став причиною лінгвоциду українців!!!
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06.06.2020 10:19 Ответить
Вяло, вяло! И 17 рублей не стоит!
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06.06.2020 12:21 Ответить
http://www.privatmed.ru/article/37/239/2532/ Нобелевский лауреат: карантин убил больше людей, чем спас
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06.06.2020 10:20 Ответить
Майкл Левитт, лауреат Нобелевской премии по химии .
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06.06.2020 10:32 Ответить
а билл и мепинда в какой области нобеля получили, о поклонник фашистской медицины?
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06.06.2020 10:52 Ответить
Зі свинячим грипом світ задовбавсь робити тести і пандемія здулась.
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06.06.2020 10:28 Ответить
тупа брехня..
COVID-19 у світі: кількість жертв наближається до 400 тис. осіб, кількість інфікованих - 6,7 млн - Цензор.НЕТ 6068.
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06.06.2020 10:36 Ответить
Шо ти веселі картинки суєш? Якшо ти хворів на свинячий грип в 2009-му, будеш аж 4-м в моїй статистиці.
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06.06.2020 10:43 Ответить
Так-так! Світова змова! Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G!
Блін, та пийте вже свою урінотерапію хоч і відрами, на фіга до людей лізти, сектанти бісові?
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06.06.2020 10:39 Ответить
так вы же лезете! надели на людей намордники как на собак... сидели бы себе тихо и ссались кто бы вас трогал.
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06.06.2020 10:58 Ответить
Біжи унітази на камеру облизуй, шиза.
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06.06.2020 11:06 Ответить
выглядишь тем, кем ты есть: перепуганным злобным идиотом приятных тебе кошмаров. только простыни по утрам меняй
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06.06.2020 11:08 Ответить
Боится прилюдно разувериться.
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06.06.2020 11:12 Ответить
Хлебчи свою сечу і лікуйся у бабок-шептух. Головне- напоказ свою дурість не виставляй.
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06.06.2020 12:02 Ответить
Шото забагато в тебе - про сечу і унітази, то не до мене.
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06.06.2020 12:18 Ответить
Та переспілкувався з мамочками-овуляшками, котрі начиталися інтернетиків на планшетиках.
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06.06.2020 13:07 Ответить
Зябліков,кажись із Москви.. )) \\там Собянін реально "надів " намордники)))

одне з останніх нововведень - разові перепустки на виїзд автомобілем..
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06.06.2020 11:08 Ответить
тупо передёргиваешь, о поклонник фашистской медицины... сам-то откуда буИшь?
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06.06.2020 11:09 Ответить
1. зі Львова..
а що ?
Ніколи цього не приховував.



2.Карантини бувають різні,включно з озброєним оточенням,що має право стріляти..
І це не вважається фашизмом.
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06.06.2020 11:14 Ответить
оспаривать корректность применения слова "фашистский" можно, канеш... а на фига? ты меня понял. но на всякий случай выражусь более определённо. я про взгляды, когда несчастный вирусочек считается оправданием массовых нарушений прав и свобод.
а убедиться, откуда я, по сути очень просто: спроси чё-нить про укр. язык. тестик какой-нидь у тебя есть? лично я люблю спрашивать, какая ошибка в песне "Зніми, фотограф, нас"
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06.06.2020 11:22 Ответить
Давай, давай ещё гавна про права несчастных негров!
Свабоду Анджеле Дэвис!
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06.06.2020 12:24 Ответить
лечиться не пробовал? или это амплуа такое? "деревенский дурачок" называется. держи 11.80, кароч, лахта.
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06.06.2020 12:26 Ответить
Ты забыл про своих гарлемских братьев? На тибя надели рабскую маску?
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07.06.2020 09:56 Ответить
Зелена влада відчуває свою безкарність, устроїла безпрєдєл - такого беззаконня навіть при Януковичу не було ....

COVID-19 у світі: кількість жертв наближається до 400 тис. осіб, кількість інфікованих - 6,7 млн - Цензор.НЕТ 8190
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06.06.2020 10:36 Ответить
гробки с тройцьой внесут свою долю. потом спас убьет свою часть. покрова,.....
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06.06.2020 10:38 Ответить
Хватит врать. Нет никакого "ковида". Есть грандиозная мировая кампания по дезинформации населения и разорению экономики.
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06.06.2020 10:41 Ответить
а кто тогда в больницах умирает и от куда такой скачек смертности ?
а врачи тогда чего ж не открывают правду что это ложь ????
что то тут не все клеится у тебя ....
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06.06.2020 10:43 Ответить
Ти маєш цифри по смертям за 2019-2020 роки, то ділися, бо в нас їх нема.
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06.06.2020 10:50 Ответить
у "австралійця" типовий підхід "бидломаси" -Цього не бачу -значить цього не існує..

А взагалі-то Астралія запровадила,маючи на це можливість , з самого початку найправильніший карантин -"проганяла" через карантин на віддаленому острові ВСІХ новоприбулих..

Не робила "санжари"...
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06.06.2020 11:12 Ответить
Ага. А до протестів в США РФ не має жодного відношення, то все Байден та соросята хочуть усунути Трампа- першого президента США, котрий ;наш; і не сцить росіянам у ліфтах!
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06.06.2020 10:47 Ответить
трамп частково сам нарвався..Дурнуватим пі..єжом у твітері..
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06.06.2020 11:06 Ответить
Вполне возможно что РФ помогала "протестутам". Но, соросята - действительно, главные организаторы этого цырка.
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06.06.2020 11:59 Ответить
рассиянская статистика подтвердіт -еслі запісать в прічіни смерті ВСЕ возможние супутсвующие болезни,то на ковид пріпадет процентов 10 прічін смерти..

ІЛІ оні всьо одно должни билі умереть. !
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06.06.2020 11:04 Ответить
Откуда взялись те самые 2-3% смертности во всех этих телепередачах, статьях и интервью? Кто-то просто взял и посчитал количество смертей по отношению к общему числу заразившихся в данный момент времени. Что дает мне эта цифра? Абсолютно ничего! Только ложное чувство спокойствия. Вроде 2% - это не так уж и много. Подумаешь, от гриппа смертность аж 0,5%. Но считать сейчас по такой формуле смертность от коронавируса - это все равно, что зайти в курятник, обнаружить там 96 яиц, 2-х живых цыплят и 2- мертвых, и на основании этих фактов сделать вывод, что вылупляемость яиц 4%, а смертность цыплят 50%. Но это же в корне неверно. Нужно либо собирать статистику за длительный период времени, например, за год. Либо ждать пока эти показатели в среднесрочной перспективе стабилизируются.https://habr.com/ru/post/486874/

Так что же важно мне сейчас как обывателю? Сейчас, когда тех, кто еще болеет, на порядок больше тех, кто уже не болеет. А мне важна летальность!

Летальность (англ. Case fatality rate (CFR)) - статистический показатель, равный отношению числа умерших от какой-либо болезни, к числу переболевших этой болезнью за определенный временной промежуток. То есть те, кто еще болеет, в расчет не берутся.COVID-19 у світі: кількість інфікованих - 6,7 млн, кількість жертв наближається до 400 тис. - Цензор.НЕТ 2263
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06.06.2020 10:42 Ответить
порахуємо летальність.
за офіційними даними країн
померло 398 т
вилікувалось 3361 т

Летальність від коронавирусу 2019-nCoVстаном на сьогодні за час пандемії становить ((398)/(398 + 3361)) * 100% = 10,58%.
Є надія,що після знайдення вакцини чи хоча б якихось дієвих ліків (десь за рік) летальність зменшиться до прогнозованих 2-х відсотків..

Побажання всім ДОЖИТИ до цього..Особливо чоловікам в Україні 60 +.
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06.06.2020 10:55 Ответить
Удивительно!
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,

ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????
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06.06.2020 12:22 Ответить
 
 