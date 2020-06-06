COVID-19 в мире: число инфицированных - 6,7 млн, количество жертв приближается к 400 тыс.
Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по киевскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805. На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106 человек.
Об этом сообщил американский университет Джонса Хопкинса, передает Цензор.НЕТ.
Всего в мире сначала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 6 млн 740 тыс. 023 инфицированных COVID-19, рост составил 100 тыс. 931 против 127 тыс. 369 сутками ранее, излечились около 2,8 млн. человек.
По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 852 тыс. 818 человек, скончались более 398 тыс., излечились 3,3 млн.
Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 897 тыс. 838 (109 тыс. 143 скончавшихся), Бразилии - 645 тыс. 771 (35 тыс. 026), Великобритании - 284 тыс. 734 (40 тыс. 344), Индии - 236 тыс. 657 (6 тыс. 649), Испании - 240 тыс. 978 (27 тыс. 134), Италии - 234 тыс. 531 (33 тыс. 774), Франции - 190 тыс. 180 (29 тыс.114), Перу - 187 тыс. 400 (5 тыс. 162), Германии - 184 тыс. 924 (8 тыс. 658), Турции - 168 тыс. 340 (4 тыс. 648), Иране - 167 тыс. 156 (8 тыс. 134), Чили - 122 тыс. 499 (1 тыс. 448), Мексике - 110 тыс. 026 (13 тыс. 170).
Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.
Напомним, по состоянию на утро 6 июня в Украине лабораторно подтверждены 550 новых случаев COVID-19, умерли 15 человек, всего зафиксировали 26 514 случаев.
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60-70 відсотків достатньо для"колективного імунітету"
і смертні сть в кінцевому рахунку буде не 5, а максимум 2 відсотка...
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Блін, та пийте вже свою урінотерапію хоч і відрами, на фіга до людей лізти, сектанти бісові?
одне з останніх нововведень - разові перепустки на виїзд автомобілем..
а що ?
Ніколи цього не приховував.
2.Карантини бувають різні,включно з озброєним оточенням,що має право стріляти..
І це не вважається фашизмом.
а убедиться, откуда я, по сути очень просто: спроси чё-нить про укр. язык. тестик какой-нидь у тебя есть? лично я люблю спрашивать, какая ошибка в песне "Зніми, фотограф, нас"
Свабоду Анджеле Дэвис!
а врачи тогда чего ж не открывают правду что это ложь ????
что то тут не все клеится у тебя ....
А взагалі-то Астралія запровадила,маючи на це можливість , з самого початку найправильніший карантин -"проганяла" через карантин на віддаленому острові ВСІХ новоприбулих..
Не робила "санжари"...
ІЛІ оні всьо одно должни билі умереть. !
Так что же важно мне сейчас как обывателю? Сейчас, когда тех, кто еще болеет, на порядок больше тех, кто уже не болеет. А мне важна летальность!
Летальность (англ. Case fatality rate (CFR)) - статистический показатель, равный отношению числа умерших от какой-либо болезни, к числу переболевших этой болезнью за определенный временной промежуток. То есть те, кто еще болеет, в расчет не берутся.
за офіційними даними країн
померло 398 т
вилікувалось 3361 т
Летальність від коронавирусу 2019-nCoVстаном на сьогодні за час пандемії становить ((398)/(398 + 3361)) * 100% = 10,58%.
Є надія,що після знайдення вакцини чи хоча б якихось дієвих ліків (десь за рік) летальність зменшиться до прогнозованих 2-х відсотків..
Побажання всім ДОЖИТИ до цього..Особливо чоловікам в Україні 60 +.
Тысячи тысяч дыбилов - и ни одной головы!
Да читайте же, проклятые!
1. Заражение - процесс ВЕРОЯТНОСТНЫЙ
2. При прохождении потока воздуха с каплями, содержащими вирус, часть их сталкивается с волокнами маски и оседает на них, вследствие чего количество капель, прошедших через маску, УМЕНЬШАЕТСЯ,
ЧТО из вышесказанного эти ванючие кретины хотят апаравегнуть ???????????????????????????????????