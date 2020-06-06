Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура
В прокуратуре Киева уверяют, что без нарушений осуществляли процессуальное руководство по делу экс-главы Минздрава времен Януковича Раисы Богатыревой.
Позицию прокуратуры обнародовала ее пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.
В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве с 2014 по 2018 осуществляла Генеральная прокуратура. В этот период следователи и ГПУ вручили подозрение Богатыревой в соответствии с законом.
Когда экс-глава Минздрава вернулась в Украину в августе 2019 года, Богатыреву задержали и доставили в суд.
При этом в прокуратуре отмечают, что вместо нового подозрения вручили Богатыревой и ее защитнику копию ходатайства об аресте и копию уведомления о подозрении от октября 2014 года. Объясняют это тем, что для нового сообщения о подозрении не увидели оснований, а действующими нормами УПК повторное вручение подозрения не предусмотрено.
Также отмечается, что в настоящее время расследованием дела занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.
Накануне в ВАКС сообщили, что "прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении".
Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.
Богатыреву задержали 27 августа в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.
Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.
Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну, арештовуйте та вучайте підозру по новому. Там, термін давності, здається, 15 років.
иначе это замкнутый круг и мы никогда не избавимся от крыс. это большая ошибка команды зе. и за это придёт расплата.
кстати о Рашке
что скажите об этом его требовании?
Не знаю, реальныхх украинофобов никто не трогает и им предоставляют охрану за счёт налогоплательщиков...
Рассказывай этот бред про специального с нарушениями лохам, которые на это поведутся.
Не было и не будет такого гетьмана-президента, чтоб значительная часть населения не считала его врагом Украины.
сопливыхподсказок. И пока большинство не выпьет до дна чашу сию, не изменится ничего к лучшему. Шоколадный, как и зельц, оставил эту гниду именем Украины подписывать бумаги - это лучший индикатор, кто враг Украины. Не видать обоим булавы, последнему, надеюсь, досрочно. И делишки обоих обязательно получат достойную оценку, рано или поздно дети обоих будут стесняться своей фамилии...
От вам і 'хуже не будет, от вам і 'какая разніца' ...