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Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура

Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура

В прокуратуре Киева уверяют, что без нарушений осуществляли процессуальное руководство по делу экс-главы Минздрава времен Януковича Раисы Богатыревой.

Позицию прокуратуры обнародовала ее пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве с 2014 по 2018 осуществляла Генеральная прокуратура. В этот период следователи и ГПУ вручили подозрение Богатыревой в соответствии с законом.

Когда экс-глава Минздрава вернулась в Украину в августе 2019 года, Богатыреву задержали и доставили в суд.

При этом в прокуратуре отмечают, что вместо нового подозрения вручили Богатыревой и ее защитнику копию ходатайства об аресте и копию уведомления о подозрении от октября 2014 года. Объясняют это тем, что для нового сообщения о подозрении не увидели оснований, а действующими нормами УПК повторное вручение подозрения не предусмотрено.

Также отмечается, что в настоящее время расследованием дела занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Накануне в ВАКС сообщили, что "прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении".

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Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

Богатыреву задержали 27 августа в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.

Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.

Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.

Богатырева Раиса (715) прокуратура (5007) Антикоррупционный суд (1206)


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Топ комментарии
+8
ФОПи згадуватимуть президенство Порошенка, як золоті часи, а президенство Зеленського, як руїну
От вам і 'хуже не будет, от вам і 'какая разніца' ...

Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3034
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06.06.2020 10:50
+7
вор должен сидеть в тюрьме. с.
иначе это замкнутый круг и мы никогда не избавимся от крыс. это большая ошибка команды зе. и за это придёт расплата.
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06.06.2020 10:46
+7
Дамбаська акушерка знов на слуху.
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06.06.2020 11:02
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Значить, це "ситникові орли" прошляпили.
Ну, арештовуйте та вучайте підозру по новому. Там, термін давності, здається, 15 років.
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06.06.2020 10:44 Ответить
вор должен сидеть в тюрьме. с.
иначе это замкнутый круг и мы никогда не избавимся от крыс. это большая ошибка команды зе. и за это придёт расплата.
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06.06.2020 10:46 Ответить
ничего не помогает ни революции ни смена презедентов -МАФИЯ БЕЗСМЕРТНА
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06.06.2020 10:47 Ответить
Главное за националистов не голосуйте! И смотрите по больше олигарх-ТВ.
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06.06.2020 11:17 Ответить
г+г или мертвечуковский пул или петины?
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06.06.2020 11:23 Ответить
Особое внимание уделяйте авторитетам, рассказывающих вам о братской россии и гражданской войне.
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06.06.2020 11:28 Ответить
я особо нахер посылаю весь этот пучок олигарх-тв
кстати о Рашке
что скажите об этом его требовании?

Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура - Цензор.НЕТ 1510
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06.06.2020 11:43 Ответить
Ганапольский?
Не знаю, реальныхх украинофобов никто не трогает и им предоставляют охрану за счёт налогоплательщиков...
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06.06.2020 16:19 Ответить
А що ж п"ять років робили мальдівські куми якщо нема жодної справи на жодного рига? За які такі заслуги суспільство їх утримувало? Ганьба свинарнику.
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06.06.2020 10:48 Ответить
А чего "гражданина США" волнуют внутриукраинские дела ?
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06.06.2020 10:53 Ответить
Вот только 5 лет рыги в раше шкерились! Почему они все срочно вернулись?
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06.06.2020 11:14 Ответить
Євремова теж Петро відпустив?
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06.06.2020 11:21 Ответить
Отпустил суд, на который влиял петро. Потому, что "следствие" - группа бездельников на шее налогоплательщиков(справедливости ради, они и сейчас никем не поменяны), по указанию петра привычно ничего не делала, а если делала - то, как обычно, с нарушением закона, чтоб в суде развалилось. То же и по александровской, штепе и много еще кому. Нет прощения петру и прокурорской мразоте!
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06.06.2020 11:53 Ответить
Так влиял, что при нём сидел а при клоуне вышел?
Рассказывай этот бред про специального с нарушениями лохам, которые на это поведутся.
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06.06.2020 16:22 Ответить
По-твоему, без приговора, по мере пресечения, это он сидел? И не при пете вышли остальные - штепа, александровская? Узость (другими словами, отсутствие масштабности) мышления не позволяет тебе понять, что и петя и зельц - враги Украины, и кроме этих двух фамилий полно гораздо более порядочных(возможно, потенциально, но надо же что-то менять, если маячит перспектива улучшения, мы ж не расия и не бсср, где десятки лет правит всякая сволочь, одна и та же) людей в бюллетене.
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06.06.2020 17:15 Ответить
Вот именно узость тебе не даёт понять, какими масштабными были изменения в сторону ненормального европейского государства и как быстро страна опять катится в рашку.
Не было и не будет такого гетьмана-президента, чтоб значительная часть населения не считала его врагом Украины.
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06.06.2020 17:29 Ответить
Всю эту систему падения в пропасть=в расию(причем на самое дно расии, в этом у большеичья их интерес) построил уголовник кучма и я, разумеется, видел это еще тогда, без сопливых подсказок. И пока большинство не выпьет до дна чашу сию, не изменится ничего к лучшему. Шоколадный, как и зельц, оставил эту гниду именем Украины подписывать бумаги - это лучший индикатор, кто враг Украины. Не видать обоим булавы, последнему, надеюсь, досрочно. И делишки обоих обязательно получат достойную оценку, рано или поздно дети обоих будут стесняться своей фамилии...
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06.06.2020 19:53 Ответить
Охренеть! ну тогда наградить и выплатить компенсацию за 6 лет неполученных зарплат. Да на ней и её сынке клейма негде ставить, воровство, коррупция, подделка лекарств....
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06.06.2020 10:49 Ответить
ФОПи згадуватимуть президенство Порошенка, як золоті часи, а президенство Зеленського, як руїну
От вам і 'хуже не будет, от вам і 'какая разніца' ...

Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3034
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06.06.2020 10:50 Ответить
При чём тут зе? Её за 5 лет ни разу не посадил попэрэднык. Почему? А, шоб его сейчас никто не посадил, ибо вор вора кроет.
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06.06.2020 11:00 Ответить
Підстав для нової підозри Богатирьовій не було, їй вручили копію підозри від 2014 року, - прокуратура - Цензор.НЕТ 7060
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06.06.2020 11:01 Ответить
Когда там якуневич возврсщаетса?
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06.06.2020 10:51 Ответить
Я ваш приговор...
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06.06.2020 10:53 Ответить
Чёрт знает что. Вместо того чтобы украсть, она тратила деньги на всякую ерунду.
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06.06.2020 10:58 Ответить
Дамбаська акушерка знов на слуху.
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06.06.2020 11:02 Ответить
Вот так злостную воровку, укравшуюю с бюджета Украины, вместе с фирмой-прокладкой своего сына, 400 млн. гривен, при клоуне-президенте зеленском, спокойно отпускают на волю!! Сейчас она отдохнём месяц на канарах и в суд! А там не за горами Венидиктова ей выплатит материальную и моральную компенсацию, за 6-ть лет. Вот такой у нас президент и дебильные его слуги!!
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06.06.2020 12:35 Ответить
В заголовке опечатка.Надо поменять слова "копию подозрения" на "премию" и тогда всё станет на свои места.
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06.06.2020 13:44 Ответить
ВАКС зняв звинувачення з Богатирьової за халатне відношення генпрокуратури до своїх обовязків,а прокуратура все відкидає.Винуваті люди,які живуть в Україні.
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06.06.2020 17:26 Ответить
Сомневаюсь, что это именно халатное, а не намеренное!
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06.06.2020 22:05 Ответить
А растраченные 63,5 млн гривен + 279 млн гривен, она вернет или уже необязательно??
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06.06.2020 22:04 Ответить
 
 