Оснований для нового подозрения Богатыревой не было, ей вручили копию подозрения от 2014 года, - прокуратура

В прокуратуре Киева уверяют, что без нарушений осуществляли процессуальное руководство по делу экс-главы Минздрава времен Януковича Раисы Богатыревой.

Позицию прокуратуры обнародовала ее пресс-служба, передает Цензор.НЕТ.

В прокуратуре отмечают, что досудебное расследование и процессуальное руководство в уголовном производстве с 2014 по 2018 осуществляла Генеральная прокуратура. В этот период следователи и ГПУ вручили подозрение Богатыревой в соответствии с законом.

Когда экс-глава Минздрава вернулась в Украину в августе 2019 года, Богатыреву задержали и доставили в суд.

При этом в прокуратуре отмечают, что вместо нового подозрения вручили Богатыревой и ее защитнику копию ходатайства об аресте и копию уведомления о подозрении от октября 2014 года. Объясняют это тем, что для нового сообщения о подозрении не увидели оснований, а действующими нормами УПК повторное вручение подозрения не предусмотрено.

Также отмечается, что в настоящее время расследованием дела занимаются детективы Национального антикоррупционного бюро Украины.

Накануне в ВАКС сообщили, что "прокуратурой города Киева были допущены грубые нарушения норм УПК Украины в части надлежащего вручения уведомления о подозрении".

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Напомним, в 2014 году Раису Богатыреву обвинили в растрате государственных средств в особо крупных размерах. Ей инкриминируют растрату 63,5 млн гривен на закупках иммунобиологических препаратов и лекарственных средств, а также 279 млн гривен на закупках инсулинов. Осенью 2014 года ее объявили в розыск.

Богатыреву задержали 27 августа в аэропорту "Жуляны" в Киеве. Она прибыла в Украину впервые за почти 5 лет и ее сразу задержали пограничники. Ей инкриминировали растрату средств в особо крупных размерах при закупке лекарств.

Печерский райсуд Киева 28 августа взял Богатыреву под стражу на 60 суток с возможностью залога в 6 млн гривен.

Экс-депутат от "Оппозиционного блока", бизнес-партнер Рината Ахметова Вадим Новинский внес за Богатыреву залог в 6 млн гривен и она вышла из СИЗО.