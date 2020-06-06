Павлоградский отдел полиции расформируют, новое руководство пройдет проверку на полиграфе, - Клименко

В Павлоградском отделе полиции назначено временное руководство и проводится служебная проверка.

Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, которые в него входят.

Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделения досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, должны будут пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок до 20% руководящего состава будет сокращено.

Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.

Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игорь Мартищук.

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Напомним, 4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.