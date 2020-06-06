Павлоградский отдел полиции расформируют, новое руководство пройдет проверку на полиграфе, - Клименко
В Павлоградском отделе полиции назначено временное руководство и проводится служебная проверка.
Об этом сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что председатель Нацполиции Игорь Клименко принял решение о переформатировании Павлоградского отдела полиции, вместе с четырьмя кустовыми подразделениями, которые в него входят.
Кроме расформирования Павлоградского отдела полиции, будут оптимизированы структуры криминальной полиции, превенции и подразделения досудебного расследования. Лица, которые будут претендовать на руководящие должности и лица, проходящие по базе внутренней безопасности, должны будут пройти процедуру проверки на полиграфе. После проверок до 20% руководящего состава будет сокращено.
Сейчас всех работников отдела вывели за штат. Отдельно проводится служебная проверка по факту фальсификации служебных материалов.
Временным руководителем отделения назначен начальник Департамента внутренней безопасности полковник Игорь Мартищук.
Напомним, 4 июня работники Департамента внутренней безопасности НПУ, Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пресекли деятельность преступной группировки, которую организовал начальник Павлоградского отдела полиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
сами себя дурят и нас зовут присоединяться...клоуны
Из-за того, что в памяти застрял немецкий язык после нескольких лет в Германии, неправильно понял фразу и удивлённо-радостно вздрогнул:
мысленно прочитал фразу в следующем варианте:
"Сейчас всех работников отдела вывеЗли за город."
Ну, в смысле, что вывезли за город, в лес закапывать... ))
А похоже, шо надо было уже много лет назад, еще с тех же 90-х.
А сделать все просто, лишь бы захотеть. Берем листок по учету кадров кагарлыцких "мачо" и смотрим, кто выписывал премии, кто подписывал поощрения и повышения. И этих людей на фиг на вольные хлеба с отметкой "потенциально опасен для любых госструктур" - в вечные грузчики!
Чтобы у начальника появилось чуство ответственности за подчиненных - даже любой пахан, который даже не заканчивал Харьковский институт юридической мудрости, знает, шо з дебильными подельниками прямой путь за решетку.
Зараз бюрократії більше ніж в СРСР в декілька разів, право на справедливість з боку потерпілого, чиї права порушені розчавлено всліякими дурними нормами, для виконання яких потрібно стільки ж зусиль, скільки для написання якоїсь кандидатської роботи.
До речі дуже цікаво було б почути, чи є показники в НАБУ, ДБР, прокуратурі, САП і т.д., вони багато роблять? а суди, багато? при розрахунку зарплата/кофіцієнт корисної дії як на мене поліція, при всіх тих ганебних явищах буде найбільш ефективна ніж інші.
Этого же судить надо.
якась хєрня радянська продовжується... по разнарядкє звільняють. можемо дозволити скоротити 20%... виконуйте
А ось який він повинен бути: "Державний прапор Украї́ни - ******** прапор України, стяг із двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини 2:3.
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%80_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 https://uk.wikipedia.org/wiki/Державний_прапор_України
Думаю что новое управление такой судьбы не захочет да и остальные в стране приструнятся.