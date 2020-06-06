РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7782 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
3 440 28

Коронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко. КАРТА

Коронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко. КАРТА

За минувшие сутки в Киеве подтвердили 83 новых случая заболевания COVID-19, среди них 11 медиков. В больницы доставили едва ли не наибольшее количество киевлян с момента начала пандемии.

Об этом городской глава столицы Виталий Кличко сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Два человека за минувшие сутки умерли. Всего за период пандемии 75 летальных случаев. На сегодня в столице уже 3375 подтвержденных случая заболевания COVID-19", - написал он.

Среди заболевших 41 женщина в возрасте от 19 до 79 лет, 38 мужчин в возрасте от 18 до 82 лет, и четверо детей – девочка 10 лет и мальчики в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Больше всего случаев обнаружено в Соломенском районе – 19, в Деснянском – 17. В Дарницком и Днепровском районах – по 10 случаев.

Коронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко 01

Читайте на Цензор.НЕТ: Кривые заболеваемости COVID-19 в Украине ухудшаются уже неделю. ИНФОГРАФИКА

В больницы госпитализировали 25 пациентов.

"Отмечу, что это – едва ли не самое большое количество госпитализированных за сутки за весь период пандемии", - подчеркнул Кличко.

Всего в больницах с диагнозом COVID-19 лечатся 205 пациентов, в том числе 5 детей. 35 больных в тяжелом состоянии, трое – под аппаратами ИВЛ.

Еще 67 человек находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Среди них 8 детей.

Выздоровели за минувшие сутки 12 киевлян. Всего коронавирус преодолели 888 жителей столицы.

Также на Цензор.НЕТ: COVID-19 в мире: число инфицированных - 6,7 млн, количество жертв приближается к 400 тыс.

Автор: 

карантин (16729) Киев (25490) Кличко Виталий (4637) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+4
Супер. Пора закрывать метро, транспорт, штрафы 17000 и побольше ломбардов, Эпицентров и Рошенов. Еще один карантин и страна превратится в одно большое кладбище безработных и банкротов
показать весь комментарий
06.06.2020 13:09
+4
Та нє, ясно тільки одне - скільки дибілів кругом, які пхнуться в транспорт без масок, але в уявних шапочках з фольги.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:29
+3
приключения кармановируса и дурантина. Секта масочнико - вспышка в киеве
показать весь комментарий
06.06.2020 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
https://www.5.ua/polityka/ni-obitsianok-ni-probachen-z-blahodiinoho-fondu-pry-opu-bezslidno-znykly-miliony-hryven-rozsliduvannia-216684.html "НІ ОБІЦЯНОК, НІ ПРОБАЧЕНЬ": З БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ ПРИ ОПУ БЕЗСЛІДНО ЗНИКЛИ МІЛЬЙОНИ ГРИВЕНЬ - РОЗСЛІДУВАННЯ


Журналісти дізнавалися, як ОПУ з благодійним фондом збирали кошти від великого бізнесу на боротьбу коронавірусом.



Коронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 4152
показать весь комментарий
06.06.2020 12:55 Ответить
а **** давать деньги на кармановирус?? смысл какой?? для монополии большого бизнеса?
показать весь комментарий
06.06.2020 12:56 Ответить
Взятка за возможность работать. Официальная, не подкопаешься.
показать весь комментарий
06.06.2020 14:35 Ответить
приключения кармановируса и дурантина. Секта масочнико - вспышка в киеве
показать весь комментарий
06.06.2020 12:55 Ответить
Ничего интересного, просто "https://bison-info.pro/ukrainskij-nardep-zadeklariroval-158-kvartir/ Украинский нардеп задекларировал 158 квартир " - Листай дальшеКоронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 8459
показать весь комментарий
06.06.2020 12:57 Ответить
Коронавирус обнаружили еще у 83 жителей Киева, в том числе у 11 медиков, - Кличко - Цензор.НЕТ 1650
показать весь комментарий
06.06.2020 13:03 Ответить
вы дифференцируете расстояние соц. дистанции кассира и врача, работающего с ковидным больным???? кассир интубирует покупателя, залазит ему в рот? сутками находится возле него??
показать весь комментарий
06.06.2020 16:14 Ответить
"Теплый воздух или влажность не влияют на коронавирус, поэтому летом его распространение не прекратится. Вероятность второй волны распространения коронавируса составляет около 90% и может начаться в июле или августе. Такой прогноз сделал известный в Японии инфекционист Акихиро Сато."
показать весь комментарий
06.06.2020 13:09 Ответить
а что была волна? а что-то никто не заметил эту волну. Дяденька где была волна?)
показать весь комментарий
06.06.2020 13:14 Ответить
Прийде 9-й вал.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:26 Ответить
А у нас что был пик !? У нас как говорят Зебилы идет плато.. только временами ямы и горы..
у этого вируса свои правила - и все еще впереди..
показать весь комментарий
06.06.2020 14:11 Ответить
Так и будет 500+- болтаться, хоть с масками, хоть без них.
показать весь комментарий
06.06.2020 14:37 Ответить
Говорить можно много и очень правильно но...увы...https://youtu.be/ZdIJHsx7wv4 коронавирус это надолго ..
показать весь комментарий
06.06.2020 14:06 Ответить
Супер. Пора закрывать метро, транспорт, штрафы 17000 и побольше ломбардов, Эпицентров и Рошенов. Еще один карантин и страна превратится в одно большое кладбище безработных и банкротов
показать весь комментарий
06.06.2020 13:09 Ответить
І зараз набіжать свідки Світової Змови і розкажуть як Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:10 Ответить
Одно уже точно ясно, что свидетели секты карантина обосрались. Карантин ничем не помог, только уничтожил экономику страны
показать весь комментарий
06.06.2020 13:13 Ответить
Та нє, ясно тільки одне - скільки дибілів кругом, які пхнуться в транспорт без масок, але в уявних шапочках з фольги.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:29 Ответить
Потому что вирус - фэйк. Смертность нулевая. А ты и дальше верь пропаганде
показать весь комментарий
06.06.2020 13:32 Ответить
Ось-ось. По таких як ви я і кажу
показать весь комментарий
06.06.2020 13:34 Ответить
https://censor.net/user/466511 Если нет мозгов в головах людей,никакой карантин не поможет.
показать весь комментарий
06.06.2020 14:41 Ответить
Ultr они?
показать весь комментарий
06.06.2020 13:12 Ответить
Чому досі не заборонили всім "керувальникам", які знаходяться в Київі викликати до себе людей з інших областей?!
А також потрібно заборонити їм їздити по Україні з різними перевірками!
показать весь комментарий
06.06.2020 13:25 Ответить
Предполагаемые последствия: не пойдут учиться на врачей - платят мало, опасности много, от государства помощи не дождешься, а в первые ряды затыкать просчеты - это обязательно.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:29 Ответить
Я так вам скажу - раніше мені дуже шкода було лікарів, переживав за них. Аж ось треба було по поліклінікам походити тиждень назад. Так от - наш сімейний лікар в масці, рукавичках все як треба. А напроти неї в кабінеті сидить медсестра за 60 з опущеною маскою і косо дуже на нас дивилася (ми втрьох в масках були). Як пояснила лікар - медсестра не вірить в коронавірус. Більше того, пройшовши поліклінікою я помітив ледь не третину персоналу, мамаш і т.п. без масок.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:33 Ответить
Спостерігав як дівчина-фармацевт "відпускає" поштучно маски в аптеці. У самої маска прикриває лише рота, рукавичок на руках нема, кладе 1-2-3-4-5... на свою частину прилавку, покупець протягує їй картку в руки... або готівку і отримує решту...
А процес придбання масок у Сільпо виглядає так: касирка перевдягається у чисті рукавички, обличчя прикрите щитком з оргскла, маски кладе поштучно у чистий пакет, покупець сам підносить картку до терміналу.
Хто з них має медичну освіту?
показать весь комментарий
06.06.2020 14:23 Ответить
тоже самое. Был в шоке увидев кучу медперсонала без масок!! так жалел их сперва, а теперь не жалко. Если идиоты работают медиками, и понимают, что каждый пациент - это потенциальный ковид зараженный и не утруждают себя ношением масок, мне понятно откуда у нас такой % заражения именно медиков. Ругал правительство сперва. Они тоже идиоты, но по 2-ой причине, но теперь знаю, что медики могут обижаться только на самих себя.
показать весь комментарий
06.06.2020 16:19 Ответить
Бережёного Бог бережёт . А не бережёного конвой стережёт.Полезное правило для всех случаев жизни.
показать весь комментарий
06.06.2020 13:41 Ответить
блин, стремно!
показать весь комментарий
06.06.2020 14:03 Ответить
 
 