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Новости
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Убийство киевлянки экс-супругом: обвинительный акт передан в суд, фигурантам грозит пожизненное заключение

Убийство киевлянки экс-супругом: обвинительный акт передан в суд, фигурантам грозит пожизненное заключение

В Киеве следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчин, которые похитили и убили женщину осенью 2019 года.

Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

В октябре прошлого года в Днепровское управление полиции обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении ее 44-летней подруги. Заявительница рассказала, что получила от подруги сообщение о том, что ее похитил бывший муж.

В тот день мужчина вместе с товарищем назначил бывшей жене встречу возле одной из АЗС Дарницкого района для обсуждения имущественных вопросов. Однако вместо делового разговора подельники силой затолкали женщину в автомобиль и направились за пределы города. Злоумышленники отвезли потерпевшую в лесополосу и убили. После завладели ее автомобилем и скрылись с места преступления.

По данному факту были начаты уголовные производства по п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Бориспольский горрайонный суд Киевской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Киев (25490) похищение (1685) суд (25084) убийство (6479)


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Топ комментарии
+4
В связи с єкономическим положением, попытка к бегству, найлучшее решение, за мой счёт, платника податків!
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06.06.2020 13:32
+2
Наверное ***** вытворяла будучи замужем, развалила семью, угрожала бывшему мужу, шантажировала ребенком, вымогала деньги именно так себя ведут эти твари после развода.
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06.06.2020 13:50
+1
ілі іскрєннєйє раскаяньйє на брючном рємнє (шворкє от штанов)
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06.06.2020 13:36
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В связи с єкономическим положением, попытка к бегству, найлучшее решение, за мой счёт, платника податків!
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06.06.2020 13:32 Ответить
ілі іскрєннєйє раскаяньйє на брючном рємнє (шворкє от штанов)
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06.06.2020 13:36 Ответить
Хто знає, коли почне діяти закон про обов'язкове завантаження стартової сторінки державною мовою а не мокшанським нарєчієм??
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06.06.2020 13:45 Ответить
Наверное ***** вытворяла будучи замужем, развалила семью, угрожала бывшему мужу, шантажировала ребенком, вымогала деньги именно так себя ведут эти твари после развода.
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06.06.2020 13:50 Ответить
...а соответственно твари противоположного пола их мочат и прикапывают в посадках - правильно?
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06.06.2020 14:08 Ответить
А как по вашему в матриархальном государстве привлечь их к ответственности!
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06.06.2020 14:21 Ответить
в матриархальном - понять и простить.
но разве на украине матриархат ??
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06.06.2020 18:56 Ответить
А зачем на тварях жениться?
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06.06.2020 19:48 Ответить
Неизлечимо болен?
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06.06.2020 21:14 Ответить
УВ.форумчане,а как же классика?"Каждая семья несчастлива по своему..."И разве вам не говорили,что вмешиваться в чужую семейную жизнь вообще не порядочно и не по людски...
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07.06.2020 13:58 Ответить
 
 