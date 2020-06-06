Убийство киевлянки экс-супругом: обвинительный акт передан в суд, фигурантам грозит пожизненное заключение

В Киеве следователи направили в суд обвинительный акт в отношении мужчин, которые похитили и убили женщину осенью 2019 года.

Об этом сообщает столичная полиция, передает Цензор.НЕТ.

В октябре прошлого года в Днепровское управление полиции обратилась женщина, которая сообщила об исчезновении ее 44-летней подруги. Заявительница рассказала, что получила от подруги сообщение о том, что ее похитил бывший муж.

В тот день мужчина вместе с товарищем назначил бывшей жене встречу возле одной из АЗС Дарницкого района для обсуждения имущественных вопросов. Однако вместо делового разговора подельники силой затолкали женщину в автомобиль и направились за пределы города. Злоумышленники отвезли потерпевшую в лесополосу и убили. После завладели ее автомобилем и скрылись с места преступления.

По данному факту были начаты уголовные производства по п. 3, 6, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 3 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 4 ст. 187 (разбой), ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

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Сейчас досудебное расследование завершено, материалы уголовного производства с обвинительным актом направлены в Бориспольский горрайонный суд Киевской области. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.