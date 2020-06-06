Правительство выдаст китайцам ваучеров на $1,7 млрд на шоппинг и рестораны, - СМИ
Местные власти выдадут жителям более чем 50 китайских городов ваучеры, которые можно потратить в магазинах и ресторанах. Таким образом они пытаются стимулировать потребительскую активность, уровень которой упал на фоне пандемии COVID-19.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.
Муниципальное правительство Пекина собирается выдать горожанам ваучеры на $1,7 млрд. Их можно потратить на покупки, еду, туризм, образование и спорт.
За первые 4 месяца 2020 года торговля в городе просела на 20,4%. Это больше, чем общий уровень падения в 16,2% по стране.
Ранее как минимум 50 китайских городов уже раздали своим жителям подобные ваучеры. Среди них — Ухань, Гуанчжоу, Нанкин и Шеньчжень.
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єтой суммы хватит ровно по 1 (одному !!!) доллару на каждого жителя Поднебесной
таки коммунизм !!!
еще и лыбится, скотыняка
Так, наприклад, бутерброд із сьомгою в буфеті Верховної Ради подешевшав до 21 грн (раніше коштував 22,51 грн), а з лососевою ікрою - до 27,23 грн (29,95 грн). Також у меню подешевшав варений язик - з 51,49 грн він став коштувати 30,55 грн, і варена сьомга з маслинами та лимоном - зі 106,69 грн до 97,22 грн.
Крім того, з меню були виключені дві страви - шашлик із сьомги та парова котлета з кролика. За інформацією "Слово і діло""
з
ез
Покупали машину в Китае ?