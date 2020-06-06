Правительство выдаст китайцам ваучеров на $1,7 млрд на шоппинг и рестораны, - СМИ

Местные власти выдадут жителям более чем 50 китайских городов ваучеры, которые можно потратить в магазинах и ресторанах. Таким образом они пытаются стимулировать потребительскую активность, уровень которой упал на фоне пандемии COVID-19.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Bloomberg.

Муниципальное правительство Пекина собирается выдать горожанам ваучеры на $1,7 млрд. Их можно потратить на покупки, еду, туризм, образование и спорт.

За первые 4 месяца 2020 года торговля в городе просела на 20,4%. Это больше, чем общий уровень падения в 16,2% по стране.

Ранее как минимум 50 китайских городов уже раздали своим жителям подобные ваучеры. Среди них — Ухань, Гуанчжоу, Нанкин и Шеньчжень.

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