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Больше половины населения считает, что события в Украине движутся в неправильном направлении, - Центр SOCIS

Больше половины населения считает, что события в Украине движутся в неправильном направлении, - Центр SOCIS

Все больше украинцев считают ответственным за социально-экономическую ситуацию президента Зеленского, а не правительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 22 по 29 мая Центром SOCIS.

"Так, в мае на президента ключевую ответственность возлагает большая часть населения (28,6%), а правительство Украины на втором месте - (21,9%). В марте же соответствующие показатели составляли 35,5% (правительство) и 31,4% (президент)", - говорится в сообщении социологов.

Более половины (56,1%) населения считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Первый год работы Владимира Зеленского на должности президента оценивается весьма критически. По сравнению с сентябрем прошлого года существенно выросли негативные чувства: разочарование (с 7% до 28,8%), отчаяние (с 2,8% до 6,2%), апатия (с 1,9% до 3,7%). Зато на 17% уменьшился уровень надежды (с 45,5% в сентябре прошлого года до 28,5% в мае этого года).

Вдвое увеличилась доля респондентов, которые считают, что избиратели сделали неправильный выбор, проголосовав за Владимира Зеленского (с 14,2% до 29,2%).

Большая часть опрошенных считает, что провалов у Владимира Зеленского было больше, чем побед. С сентября количество таких респондентов увеличилась почти втрое (с 13,9% до 37,9%).

Выполнение Зеленским предвыборных обещаний по пятибалльной шкале преимущественно оценивают на "1" ( "совсем не выполнен"). Выполнение обязанностей Главнокомандующего оценили в среднем на 2,5, а представительство Украины на международной арене - средняя оценка 2,8.

Несмотря на то, что половина населения (51,3%) все еще верит в то, что президентство Владимира Зеленского будет для страны успешным, количество оптимистов с сентября прошлого года упало почти на четверть (в сентябре составляла 74,7%).

Исследование проведено с 22 по 29 мая методом телефонного опроса (CATI) с использованием планшетов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины). Объем выборки 2000 респондентов.

общество (154) опрос (2824)


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Топ комментарии
+34
У тебя устарелые на чуть более года данные. Сейчас мы двигаемся в кацапию и таможенный союз
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06.06.2020 14:50
+32
Пересични украинци привыкли возлагать ответственность на подонков и идиотов, которых онт выбирают, не понимая, что лупить по затылку им следует только самих себя. Дурак не виноват в том, что десятки миллионов населения назначают его на пост президента своей страны. Виноваты только те, кто сейчас "чувствует разочарование и апатию". Подойдите к зеркалу и почувствуйте отвращение!
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06.06.2020 14:53
+22
Нужны досрочные президентские выборы чтобы спасти страну
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06.06.2020 14:49
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Менше в казки треба вірити ...і кількість ніколи не була планка якості ..суть не в кількості населення , а в кількості завилин в населення і патріотизму ...,,
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07.06.2020 14:36 Ответить
Ну смотря как посмотреть.Если в сторону Майдана,то в правильном направлении
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06.06.2020 21:26 Ответить
Зе президент двоечник.
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06.06.2020 22:35 Ответить
Тупое быдло начало что то подозревать!
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06.06.2020 22:53 Ответить
разочарование (с 7% до 28,8%), отчаяние (с 2,8% до 6,2%), апатия (с 1,9% до 3,7%)
боль и сожаление - 73%
Источник: https://censor.net/n3200466
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06.06.2020 23:55 Ответить
Не сожаліти 73% ....ще казотці не кінець , ще може прийти чарівна добра фея і вам принести чудо завершену в газетку..Нерозслабляемося ..., віримо .., комедія продовжуеться .., побільше уяви ..., во в комунізм скільки вірило і вірить .., а там ще не такі лозунги давали ...
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07.06.2020 14:40 Ответить
Нененене. Так не пойдет.

Нельзя вот просто так взять и сказать, что вдруг все пошло не так. Давайте снова 25% полезет на баррикады и все исправит.
73% должны вдоволь нажраться говна.

И помощи ждать теперь неоткуда.
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07.06.2020 03:23 Ответить
Насправді все не так страшно. Із 73 відсотків совко-говно-їдів, руССофілів та прімкнувших до них клінічних ідіотів 31 відсоток розчарувався... Значить, не так швидко йдемо в Рашку і Сибір, як вони того хотіли.
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07.06.2020 12:02 Ответить
.....))....но ... я вірю .., **.., а ось історія придане про Івана дурачка .., йому царь відав пів царства і принцесу в додачу ..Во!! І правив Іванушка дурачок .., цю історію кожна дитина знае .......,
...правда ца*ь дав тільки пів царства Івану дурачку ,.. і не написано як народ відчув на своему горбі це правління .., але така історія була ...
.. судячи казки ******* в Україні ...
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07.06.2020 14:28 Ответить
Больше половины населения считает, что события в Украине движутся в неправильном направлении..........это те 73 % ? шо уже прозрели так быстро ?
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08.06.2020 21:04 Ответить
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