Больше половины населения считает, что события в Украине движутся в неправильном направлении, - Центр SOCIS

Все больше украинцев считают ответственным за социально-экономическую ситуацию президента Зеленского, а не правительство.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного 22 по 29 мая Центром SOCIS.

"Так, в мае на президента ключевую ответственность возлагает большая часть населения (28,6%), а правительство Украины на втором месте - (21,9%). В марте же соответствующие показатели составляли 35,5% (правительство) и 31,4% (президент)", - говорится в сообщении социологов.

Более половины (56,1%) населения считает, что события в Украине развиваются в неправильном направлении.

Первый год работы Владимира Зеленского на должности президента оценивается весьма критически. По сравнению с сентябрем прошлого года существенно выросли негативные чувства: разочарование (с 7% до 28,8%), отчаяние (с 2,8% до 6,2%), апатия (с 1,9% до 3,7%). Зато на 17% уменьшился уровень надежды (с 45,5% в сентябре прошлого года до 28,5% в мае этого года).

Вдвое увеличилась доля респондентов, которые считают, что избиратели сделали неправильный выбор, проголосовав за Владимира Зеленского (с 14,2% до 29,2%).

Большая часть опрошенных считает, что провалов у Владимира Зеленского было больше, чем побед. С сентября количество таких респондентов увеличилась почти втрое (с 13,9% до 37,9%).

Выполнение Зеленским предвыборных обещаний по пятибалльной шкале преимущественно оценивают на "1" ( "совсем не выполнен"). Выполнение обязанностей Главнокомандующего оценили в среднем на 2,5, а представительство Украины на международной арене - средняя оценка 2,8.

Несмотря на то, что половина населения (51,3%) все еще верит в то, что президентство Владимира Зеленского будет для страны успешным, количество оптимистов с сентября прошлого года упало почти на четверть (в сентябре составляла 74,7%).

Исследование проведено с 22 по 29 мая методом телефонного опроса (CATI) с использованием планшетов. Выборка репрезентирует взрослое население Украины (кроме Крыма и неподконтрольных территорий на Востоке Украины). Объем выборки 2000 респондентов.