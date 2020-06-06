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Адвокаты Порошенко обжаловали в суде "бездеятельность" Венедиктовой в деле Музея Гончара

Адвокаты Порошенко обжаловали в суде

Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, поскольку Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, поданных после "незаконного силового захвата" ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", - пишет Головань.

Смотрите также: Суд отказал ГБР в разрешении на обыск в музее Гончара, следователи действовали незаконно, - Головань. ВИДЕО

Адвокат отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил еще 3 июня. "Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суде", - отметил адвокат Порошенко.

"Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, которые осуществили незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащую семье Порошенко", - сообщил Головань.

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Он также сказал, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", - пишет Головань.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергли информацию о штурме здания музея и пояснили, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Позже активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара.

музей (722) Порошенко Петр (19594) суд (25084) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+35
радуйся бобиг) Только после порошенка отети деятели начнут пресовать подобным образом уже таких как ты. Твои братья-олигофрены с Даунбаса тож думали что братушки машины будут отжимать только у "укропов")
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06.06.2020 15:41
+31
Адвокаты Порошенко обжаловали в суде "бездеятельность" Венедиктовой в деле Музея Гончара - Цензор.НЕТ 505
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06.06.2020 15:44
+26
Зебіли з ватанами сполохалися. Печалька. Не тікає той Порошенко, ніяк. Ще й бенедіктову з соколовим, копняками ганяє
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06.06.2020 15:50
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ще один "вершитель судеб" з луб'янки
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06.06.2020 16:37 Ответить
Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 594
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06.06.2020 16:35 Ответить
Класно зроблено
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06.06.2020 17:23 Ответить
Геніально!
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07.06.2020 02:14 Ответить
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06.06.2020 16:43 Ответить
Пора собирать....
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06.06.2020 17:26 Ответить
Пора, Петя, пора...
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06.06.2020 17:09 Ответить
Подпаливать зелёные пердаки? 😁😁😁
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06.06.2020 17:23 Ответить
У тебя уже давно все огнетушители кончились.
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06.06.2020 17:27 Ответить
Я "глубоко озабочен "твоим мнением, срашкофил
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06.06.2020 20:09 Ответить
Кацапе не дочекаєшся.А якщо зробиш це то своєю кровю вмиєшся лапоть.
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06.06.2020 17:26 Ответить
Шо таке - "кровю"?
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06.06.2020 17:28 Ответить
В Ольгіно клавіатури без апострофів
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06.06.2020 17:31 Ответить
Да-да! И с твёрдЪым знаком.
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06.06.2020 17:34 Ответить
На вас, зепилье, и апострофа человеку жалко))
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06.06.2020 21:29 Ответить
Как бомбит порохоботов)))
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06.06.2020 17:32 Ответить
Гуманитарная помощь.
Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 6218
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06.06.2020 17:35 Ответить
Кто такие "порохоботы"?
Ты дурачок, или сможешь пояснить?
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06.06.2020 17:42 Ответить
Ты всё равно не поймёшь.
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06.06.2020 17:43 Ответить
Я - порохобот, бо прихильниця Порошенка, і не тілки не соромлюсь, а пишаюсь цим, бо за Порошенка я вихвалялась Україною перед знайомими, а зараз соромлюсь. А, наприклад, Ларсен - типовий зебот, тобто прихильник зеленського. Вони всі, починаючи з їх ідола, безсоромні брехуни і маніпулятори. Я не вірю жодній їх заяві, бо в дійсності все виявляється прямо навпаки.
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06.06.2020 18:58 Ответить
Звісно, з Канади вам видніше, що тут коїться.
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06.06.2020 19:04 Ответить
Поделись мудростью , табаки))
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06.06.2020 21:32 Ответить
Открой же, о великую мудрость.
Вроде не дурак, а притворяешься.
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07.06.2020 18:17 Ответить
Судебные склоки.
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06.06.2020 17:45 Ответить
Порошенко грає з зеленими більшовиками в шахи, а зелені з ним - в чапаєва. Народу це дуже подобається. Дави гнилу інтелігенцію.
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06.06.2020 18:43 Ответить
Пролетарии всех стран соединяйтесь!
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06.06.2020 19:30 Ответить
Напевно не стріляти з ЦИБУЛІ
Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 3632
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06.06.2020 19:56 Ответить
Куди це Петро Джавелін тарабанить? На базар?
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06.06.2020 19:57 Ответить
З базару.
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06.06.2020 20:04 Ответить
Ні один Джавелін не був використаний, щоб не дратувати путена.
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06.06.2020 20:14 Ответить
У нинішніх обставинах на фронті використання Джавелінів заборонено Штатами.
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06.06.2020 20:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aGD-Lows4WA&feature=youtu.be ІМЕНЕМ ВІКІПЕДІЇ! ВИ ЗААРЕШТОВАНІ! РОЗСЛІДУВАННЯ МАРІЇ МАДЗІГОН

Адвокати Порошенка оскаржили в суді "бездіяльність" Венедіктової у справі Музею Гончара - Цензор.НЕТ 8864
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06.06.2020 19:31 Ответить
Розслідування схеми переслідування картин Айвазовського та Репіна, руками слідчих та спецпризначенців ДБР.
Як за допомогою Вікіпедії та Володимира Зеленського стати ******** українським Шерлоком Голмсом?
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06.06.2020 19:32 Ответить
Поршенку респект, молодець!!!
А куди ви зелебенські будете тікати коли закінчиться ваш строк у владі, в паРашу?
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06.06.2020 20:06 Ответить
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