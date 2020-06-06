Адвокаты Порошенко обжаловали в суде "бездеятельность" Венедиктовой в деле Музея Гончара

Адвокаты пятого Президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко оспаривают в суде бездействие Генерального прокурора Ирины Венедиктовой, поскольку Офис генпрокурора до сих пор не отреагировал на заявления об уголовных правонарушениях, поданных после "незаконного силового захвата" ГБР Музея Гончара.

Об этом сообщил на своей странице в сети Facebook адвокат Игорь Головань, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Генерального прокурора работает по ночам, когда надо зарегистрировать что-то полезное для государства-агрессора или политических преследований оппозиции. А когда речь идет о привлечении к ответственности зарвавшихся следователей и оперативников ГБР, которые совершили вооруженное нападение на Музей Ивана Гончара и незаконный обыск музея, прокуроры энтузиазма не демонстрируют", - пишет Головань.

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Адвокат отметил, что пять заявлений об уголовных правонарушениях (злоупотребление властью и служебным положением, незаконное проникновение во владения лица с целью обыска, служебный подлог, воспрепятствование деятельности депутатов, журналистов и адвокатов) Офис Генерального прокурора получил еще 3 июня. "Установленные законом 24 часа давно прошли. Обжаловали бездеятельность Генерального прокурора в суде", - отметил адвокат Порошенко.

"Также направили в суд заявления об отводе следователей ГБР, которые осуществили незаконный обыск, а теперь пытаются блокировать выставку коллекции картин, принадлежащую семье Порошенко", - сообщил Головань.

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Он также сказал, что судебное заседание о рассмотрении апелляции на постановление Печерского суда об аресте картин в пятницу не состоялось, поскольку следователи не предоставили суду материалы производства.

"Поэтому в дополнение к отводу следователей, чтобы защитить работников Музея Ивана Гончара, направили в суд заявление о разъяснении решения следственного судьи. Пусть судья объяснит, может ли музей позволить посетителям увидеть арестованные в результате незаконного обыска картины", - пишет Головань.

Как сообщал Цензор.НЕТ, 26 мая сотрудники ГБР, применяя физическую силу, взломали дверь музея Ивана Гончара в Киеве, в котором была открыта выставка картин из частной коллекции Петра и Марины Порошенко.

В ГБР опровергли информацию о штурме здания музея и пояснили, что проводят осмотр картин в рамках расследования уголовного производства.

Позже активисты зафиксировали незаконную слежку за музеем Гончара.