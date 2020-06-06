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Быть журналистом в Украине небезопасно, и эту ситуацию в корне надо менять, - Венедиктова

Быть журналистом в Украине небезопасно, и эту ситуацию в корне надо менять, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сегодня в Украине небезопасно быть журналистом.

Об этом она сказала в своем обращении в День журналиста 6 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня День журналиста. Но безопасно ли в Украине быть журналистом? Должны признать, что нет, и в корне надо менять эту ситуацию", - убеждена Венедиктова.

По ее словам, задача правоохранительных органов - сделать так, чтобы "правда не стоила жизни".

"Каждое преступление против представителей СМИ должно быть раскрыто, а виновные - наказаны. Гонгадзе, Шеремет, Веремий, Сергиенко, Бузина - ни в одном из этих убийств еще не поставлено законную точку. Между тем журналистам продолжают препятствовать в их профессиональной журналистской деятельности, они чувствуют давления, получать угрозы применения насилия... ", - отметила она.

Венедиктова объяснила, что журналистов сегодня преследуют за критику или разоблачения, у них незаконно изымают собранные материалы, отбирают технику, их бьют. По словам генпрокурора, в текущем году правоохранителями расследовалось более 400 уголовных производств этой категории. "Благодаря принятым дополнительным мерам сейчас уже завершено досудебное расследование по более сотни таких производств... За 5 месяцев в суд уже направлено около 10 обвинительных актов", - уточнила она.

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"Дела о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, посягательство на их жизнь, похищения, угрозы или применение насилия в отношении них, умышленное уничтожение или повреждение их имущества - на контроле у Офиса Генпрокурора", - подытожила Венедиктова.

журналистика (3289) Венедиктова Ирина (726)


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Топ комментарии
+19
Бузина - ніколи не був журналістом. Не потрібно змішувати Гонгадзе й Шеремета з якимось бузиною. Хто читав опуси бузини - той зрозуміє.
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06.06.2020 15:57
+11
о, бузина у зебилятни уже "журналист", - скоро и Моторола станет активистом-правозащитником...
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06.06.2020 16:19
+10
Надо брать пример с Лещенко или Мандель...никакой опасности для них нет...
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06.06.2020 15:58
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"убрать" журналистов ...
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06.06.2020 15:54 Ответить
Венедиктова попала пальцем в небо. Да в Украине вообще всем жить небезопасно с такими законами как пишут наши рептилодные депутаты. Если заказным убийцам дают 6 лет, а потом выпускают досрочно за хорошее поведение, тюрьмы закрывают и продают, то о чем речь? Преступность растете как грибы, рецидивы процветают,а законопослушным гражданам жить тяжело и опасно. Но пусть рептилии помнят, что плодя преступность, они и себя подвергают опасности и своих родственников.Закон бумеранга никто не отменял.
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06.06.2020 16:00 Ответить
Такие заказчики,как ахметов,суркисы,мертвечук,фирташ живут на другой планете.
И придумывают для нас законы.А нарпеды их принимают.И каждому из них светит штук по 5 пожизненных
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06.06.2020 16:19 Ответить
Ваш клован 🤡🤢 хочет, намордники пожизненные одеть на всех , кто не будет плясать под их заказуху
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06.06.2020 16:52 Ответить
небезопасно только для шарийских и кацапских-ватных мразей!
а для остальных все гуд!
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06.06.2020 15:55 Ответить
наоборот....
для ватных мразей под защитой таких Венедиктовых все гуд...., для патриотов хреново...
мерзавец Бузина исключение....
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06.06.2020 16:20 Ответить
"Все надо делать с юмором!" - сказал палач и нарезал голову дольками.
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06.06.2020 15:56 Ответить
Бузина - ніколи не був журналістом. Не потрібно змішувати Гонгадзе й Шеремета з якимось бузиною. Хто читав опуси бузини - той зрозуміє.
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06.06.2020 15:57 Ответить
Надо брать пример с Лещенко или Мандель...никакой опасности для них нет...
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06.06.2020 15:58 Ответить
бузина був письменником..
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06.06.2020 15:59 Ответить
Гітлер також був письменником.Бестселлер написав.
Быть журналистом в Украине небезопасно, и эту ситуацию в корне надо менять, - Венедиктова - Цензор.НЕТ 8845
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06.06.2020 16:06 Ответить
Адольф Алоїзович - він більш по живопису й архітектурі.
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06.06.2020 16:09 Ответить
Больше по архитектуре.Больше,чем пол европы развалил со сталиным
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06.06.2020 16:22 Ответить
Оно было гнидой кацапской
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06.06.2020 16:53 Ответить
И Бузину сюда всунула...
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06.06.2020 16:04 Ответить
наверное у этой московской суки любимый автор...
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06.06.2020 16:17 Ответить
Ради Бузины это спич и затевался, собственно...
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06.06.2020 17:04 Ответить
Однозначно, не так просто и Поклонская с Гиркиным интервью дают...
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06.06.2020 17:39 Ответить
харя комісарська,чому не кожанці са звяздой краснай?
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06.06.2020 16:06 Ответить
Бесконечный, бессмысленный треп на телекартинку.
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06.06.2020 16:07 Ответить
А активистом и волонтёром быть ещё опасней!
Слава зебилам !
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06.06.2020 16:08 Ответить
Это явка с повинной.
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06.06.2020 16:12 Ответить
Бути журналістом в Україні небезпечно, і цю ситуацію докорінно треба міняти, - Венедіктова - Цензор.НЕТ 3450
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06.06.2020 16:13 Ответить
о, бузина у зебилятни уже "журналист", - скоро и Моторола станет активистом-правозащитником...
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06.06.2020 16:19 Ответить
ОПЯТЬ ЛЖЁТ И ДАЖЕ НЕ МОРГАЕТ.
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06.06.2020 16:20 Ответить
ТАК КОГО ТЫ **** ПОСАДИЛА УЖЕ !!!??? ИЛИ ТЕБЕ СПИСОК ДАТЬ ДУРА !!!
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06.06.2020 16:23 Ответить
Ну да, бенядиктова приоткрывает окошко овертона... Ватный бузина, блин, у нее -журналист! Смотри, уродина пуйловская, шоб тебя сквозняком сквозь это окно не втянуло и не гэпнуло об любимую твою землюшку кацабскую!!!
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06.06.2020 16:37 Ответить
Блин......первое слово в первом абзаце вместо «генеральный» сначала прочитала «гениальный».......😬😬😬
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06.06.2020 16:38 Ответить
А хто захистить журналістів від прєзових зазіхань ?
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06.06.2020 16:42 Ответить
Стає страшно жити,згадайте стрелянину в Броварах і в Одесі (7 клм), побиття ногами групою людей водія трамвая за зауваження надіти маски і ніхто нічого не розслідував.Навіщо така Генпрокуратура і МВС?
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06.06.2020 16:46 Ответить
Больше не выпускать журналистов из вузов.
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06.06.2020 16:47 Ответить
Быть журналистом совсем непросто,выстроить точную логическую направленность того или иного события в Мире,умеют далеко не все.Для этого нужен опыт,колосальные знания всего и вся любой страны Мира,от Японии до Британии,от ЮАР до Каира и т.д.Нужно политическое чутье,типа особая хватка,почему именно тот или иной негодяй не имеет морального права занимать доллжность призедента или премьера,где то в Ливии или Венесуэле...,не говоря об Украине или РАБссии...
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06.06.2020 16:53 Ответить
Глядя на это, типо лицо, ватной зеленой совкодрочерши, возникает только один вопрос... За сколько же ее папаша-мусор купил ей мужа, который сейчас по долгу службы отслеживает наши допысы за наши же налоги?!
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06.06.2020 16:56 Ответить
А главное , чтобы они не продавались ,как Лещенко с найемом
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06.06.2020 16:58 Ответить
Нардепа Пономарёва, который напал на журналистов в верховной раде и отобрал два телефона (то есть по сути ограбил) уже посадили? Нет, дело закрыли и обвинили журналистов в том, что плохо себя вели и хулиганили. Или госпожа Венедиктова говорит про каких то других журналистов, типа пропагандистов русского мира Шария и прочих, которым место в тюрьме?
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06.06.2020 17:20 Ответить
Я знаю лишень одного журналіста,який писав гостро і правдиво і за це поплатився головою...в прямому розумінні цього слова...Гія Гонгадзе...Всі інші,які теж говорили гостро і правдиво подібні на свиней з басні Глазового,які спочатку кричали,а потім,дорвавшись до корита,тільки плямкали...Наєм,Лещенко і іже...
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06.06.2020 17:20 Ответить
Ватна мерзота. Гнида.
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06.06.2020 17:22 Ответить
Если разницу между журналистом международного класса Портниковым и пропагандонами Шалавьевым и Сикелевым,или ********** не можете определить по одной только фразе,то вы точно спец и дока типа осуждамс и одобрям-с....
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06.06.2020 17:24 Ответить
Немного философии в тему.
Откуда может взяться совесть
Когда нет Чести у людей
Достоинство давно сменила подлость
И жажда низменных страстей!
Автора этой фразы к сожалению и стыду забыл...
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06.06.2020 17:38 Ответить
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06.06.2020 19:21 Ответить
А возле музея ГБР не совершало преступлений против журналистов?
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06.06.2020 17:45 Ответить
Следаки ГБР пришли в музей по полному боевому тарифу,типа на Дамбасс культурно и вежливо,
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06.06.2020 18:00 Ответить
Боевик в снаряге от 511 и с ножом Глок особо повеселил.
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06.06.2020 18:24 Ответить
В корне менять - значит будут садить всех кто говорит неугодное, от этих можно ждать только такого
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06.06.2020 18:39 Ответить
Журналістів все менше стає, залишаються одні запроданці і говорящі голови такі як на ТБ каналах NewsOne, 112, ZIK які проводять під час війни за бабки ворога Медведчука антидержавну політику, ВОРОЖУ ДО УКРАЇНИ. Залишилась і приходить на ці канали одна погань без совісті і честі. ЖУРНАЛІСТИ з професійною честю вже покинули ці осинні кубла. Залишились "кукли" накачані ботексом погань без совісті і честі. NewsOne, 112, ZIK треба закрити як канали які проводять антидержавну політику під час війни. Якщо влада не протидіє зрадникам то наступає дія народного гніву. Слугам Пу не місце в Україні.
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06.06.2020 21:48 Ответить
Якщо бузина з шарієм журналісти то венедиктова прокурор.
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06.06.2020 22:38 Ответить
 
 