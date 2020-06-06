Быть журналистом в Украине небезопасно, и эту ситуацию в корне надо менять, - Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что сегодня в Украине небезопасно быть журналистом.

Об этом она сказала в своем обращении в День журналиста 6 июня, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня День журналиста. Но безопасно ли в Украине быть журналистом? Должны признать, что нет, и в корне надо менять эту ситуацию", - убеждена Венедиктова.

По ее словам, задача правоохранительных органов - сделать так, чтобы "правда не стоила жизни".

"Каждое преступление против представителей СМИ должно быть раскрыто, а виновные - наказаны. Гонгадзе, Шеремет, Веремий, Сергиенко, Бузина - ни в одном из этих убийств еще не поставлено законную точку. Между тем журналистам продолжают препятствовать в их профессиональной журналистской деятельности, они чувствуют давления, получать угрозы применения насилия... ", - отметила она.

Венедиктова объяснила, что журналистов сегодня преследуют за критику или разоблачения, у них незаконно изымают собранные материалы, отбирают технику, их бьют. По словам генпрокурора, в текущем году правоохранителями расследовалось более 400 уголовных производств этой категории. "Благодаря принятым дополнительным мерам сейчас уже завершено досудебное расследование по более сотни таких производств... За 5 месяцев в суд уже направлено около 10 обвинительных актов", - уточнила она.

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"Дела о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, посягательство на их жизнь, похищения, угрозы или применение насилия в отношении них, умышленное уничтожение или повреждение их имущества - на контроле у Офиса Генпрокурора", - подытожила Венедиктова.