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Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского

Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из

У госкомпании "Центрэнерго", которой руководит менеджмент олигарха Коломойского, около 4 млрд грн кредиторской задолженности.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко изданию "Украинская правда", передает expro.com.

"Мы оцениваем потенциальный убыток компании за 2019 год в 2 млрд гривен (плюс) против 0,5 млрд прибыли годом ранее. И около 4 млрд гривен кредиторской задолженности", - отметил Сенниченко.

Напомним, по данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герус игнорирует требование комитета провести аудит контролируемого Коломойским "Центрэнерго", - нардеп

Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018-м она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу "Приват") в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

Также читайте: В схемы Коломойского на "Центрэнерго" вошла государственная "Укрнафта", - расследование "Радио Свобода"

Автор: 

Коломойский Игорь (1791) энергетика (2553) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+64
Зебіли, де ваші коментарі?

Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского - Цензор.НЕТ 7254
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06.06.2020 18:46
+62
При Порошенко - 1,4 миллиарда прибыли.
При ЗЕкловуне - 4 миллиарда убытка.
Внимание вопрос - как для ЗЕбилоботов сделать виноватым Порошенко???
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06.06.2020 18:49
+48
А потом зебилы ищут крайних в подорожании электроэнергии.
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06.06.2020 18:44
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пришла пора зеленых овец стричь
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06.06.2020 19:36 Ответить
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1649
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06.06.2020 19:42 Ответить
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 8631
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06.06.2020 19:43 Ответить
...но оставим эту незначительную новость и вернемся к картинам Порошенко!
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06.06.2020 19:44 Ответить
Мразота,що сказати.Терпіли мовчать,а мразота користається.
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06.06.2020 19:46 Ответить
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 458
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06.06.2020 19:49 Ответить
Зеленський бореться, бореться, бореться з Коломойським, аж сивіти став...., а той все заможніше становиться та заможніше....Якась ЗАГАДКА СТОЛІТТЯ! ДУМАЙ ТЄ!
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06.06.2020 19:52 Ответить
скотство.. мы походу просрали страну.
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06.06.2020 19:53 Ответить
А давай вгадвю, лиш би не Порошенко
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06.06.2020 20:29 Ответить
ОМАНСКИЙ ОСЕЛ---ТЕБЯ ,БУДУТ СУДИТЬ КАК ПРЕДАТЕЛЯ УКРАИНСКОГО НАРОДА !!!!!!
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06.06.2020 23:01 Ответить
?!
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07.06.2020 09:29 Ответить
Беня, по ходу, больной человек... Хочется спросить его - зачем это тебе?
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06.06.2020 20:40 Ответить
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 6210
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06.06.2020 20:50 Ответить
Наша Труфальдина не подкачала. Игорь Валерич ,зелебобик - это ваша самая удачная инвестиция.
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06.06.2020 21:18 Ответить
зеЛя гнида и подонок!ублюдина
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06.06.2020 21:18 Ответить
ні ...воно при3,14#дент ...
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06.06.2020 21:39 Ответить
Кинець епохи бідності "тушите свет".
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06.06.2020 21:39 Ответить
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1150
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06.06.2020 21:41 Ответить
Александр Кочетков: Зеленский в виде компенсации за "Приватбанк" отдал Коломойскому на "кормление" Днепр? Так с городами даже в темные времена крепостного права не поступали

Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину?
Все-таки Днепр - удивительный город, и не случайно он рождал руководящие кадры и в период СССР, и в период независимости. Судите сами: еще местные выборы не подошли, а в Днепре идет натуральная политическая артподготовка…
Напомню: мэр Борис Филатов обратился к Михеилу Саакашвили с просьбой помочь со строительством метро, так как работу блокирует областная власть во главе с губернатором Александром Бондаренко и главой облсовета Святославом Олейником, из-за спины которых, не особо маскируясь, выглядывает Игорь Коломойский. Саакашвили мэра поддержал, обвинив областную власть в халатности, но ответка не замедлила: СБУ обвинила турецкую фирму "Лимак", ведущую строительство метро, в срыве сроков и хищении миллионных средств.А вот это уже иезуитство: сначала заблокировать строительство, в частности, затягивая разрешение на взрывные работы путем вымогания всяческих не предусмотренных нигде в мире справок, а потом обвинить в том, что сроки стройки затягиваются, а раз деньги по контракту продолжают выделяться, то это будем считать хищением…
Фирма "Лимак", я погуглил и теперь знаю, хотя бы входит в известный холдинг, в портфолио которого сооружение крупнейших инфраструктурных объектов в мире, в отличие от других строительных ноунэйм-контор, которые прекрасно себя чувствуют в Украине. Но вот объясните, каким боком к этому СБУ?
Если речь о хищениях, то это подследственность Нацполиции. Если коррупция, то это НАБУ. Если преступления высоких должностных лиц, то ГБР. Или все дело в том, что СБУ - единственная силовая структура, которая управляется из офиса президента Зеленского в ручном режиме?

То есть, все дело в том, что практически лишив Коломойского шансов на возврат "Приватбанка", наша власть решила выдать ему компенсацию в виде города Днепра вместе с населением в качестве территории окормления? Так с городами даже в темные времена крепостного права не поступали.
И еще интересно: Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину? В частности, перед тем же Рэджепом Эрдоганом, с которым он вроде договаривался об экономическом взаимодействии и неких совместных усилиях в сдерживании агрессивный действий России в Черноморском регионе?Впрочем, вопрос скорее риторический: если бы понимал, не влипал бы в неприглядные международные ситуации, в которые он последнее время, к сожалению, оказывается все чаще.
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06.06.2020 22:06 Ответить
Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1125
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06.06.2020 21:51 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского"

Щось ніхто не чинить опір, і навіть саша дубінський з "плюсами" "Г+Г" мовчать.

Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 1516
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06.06.2020 21:57 Ответить
Що промукає ЗЄ у відповідь?
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06.06.2020 22:22 Ответить
ЦЕНЗОР.НЕТ - "Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из......"
Продолжение исчезновений: "Из благотворительного Фонда при ОП исчезли миллионы гривен"

Фонд держмайна підтвердив виведення 4 млрд грн із "Центренерго" на користь Коломойського - Цензор.НЕТ 8244
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06.06.2020 22:28 Ответить
выводит бабло, писдит, пока есть возможность, как из приватбанка.. вот это мародер 80-го лвл
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07.06.2020 00:33 Ответить
Коррупция и воровство при зеленых выросло в разы---это видят ВСЕ , этого не видит только осел Оманский...
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07.06.2020 01:09 Ответить
А, ему не надо видеть, он ее возглавляет.
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07.06.2020 10:46 Ответить
ЗеБеня і Компанія грабують Україну, але барига у зебілів - Порошенко.
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07.06.2020 09:38 Ответить
ЗЕЛЯ, МАТЬ ТВОЮ ЗЕ, а почему БЕНЯ до сих пор не на ЗОНЕ???
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07.06.2020 10:47 Ответить
Зафиксировали, задукоментировали...и что дальше? А дальше разоренное Центрэнерго продают за копейки тому же вору которые разворовал. И самое интересное, что Зеля честнейший из честнейших и ничего не крал.
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07.06.2020 11:11 Ответить
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