Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского

У госкомпании "Центрэнерго", которой руководит менеджмент олигарха Коломойского, около 4 млрд грн кредиторской задолженности.

Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко изданию "Украинская правда", передает expro.com.

"Мы оцениваем потенциальный убыток компании за 2019 год в 2 млрд гривен (плюс) против 0,5 млрд прибыли годом ранее. И около 4 млрд гривен кредиторской задолженности", - отметил Сенниченко.

Напомним, по данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго".

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Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018-м она была прибыльной (1,4 млрд грн).

В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу "Приват") в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".

12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".

В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.

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