Фонд госимущества подтвердил вывод 4 млрд грн из "Центрэнерго" в пользу Коломойского
У госкомпании "Центрэнерго", которой руководит менеджмент олигарха Коломойского, около 4 млрд грн кредиторской задолженности.
Об этом сообщил председатель Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко изданию "Украинская правда", передает expro.com.
"Мы оцениваем потенциальный убыток компании за 2019 год в 2 млрд гривен (плюс) против 0,5 млрд прибыли годом ранее. И около 4 млрд гривен кредиторской задолженности", - отметил Сенниченко.
Напомним, по данным обнародованного ранее журналистского расследования программы "Схемы: коррупция в деталях" (совместный проект Радио Свобода и UA: Первый) компании, связанные с олигархом Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 млрд грн на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго".
Как сообщалось, летом 2019 года в госкомпании "Центрэнерго" был назначен новый менеджмент, который связывают с группой "Приват" Игоря Коломойского. По итогам 2019 года убытки госкомпании составили 2,5 млрд грн, в 2018-м она была прибыльной (1,4 млрд грн).
В частности, в августе "Центрэнерго" подписала договор на поставку угля из России на 400 млн грн с ООО "Нефть Форс", основатель и директор которой был оператором на АЗС ANP (входит в группу "Приват") в Киеве. По информации издания "Цензор.НЕТ", уголь поставлялся по цене 3165 грн за тонну, что вдвое больше рыночной на тот момент - 1741 грн за тонну. Кроме того, "Центрэнерго" начало поставлять по заниженным ценам электроэнергию на предприятия группы "Приват" - Никопольский и Запорожский завод ферросплавов, "Днепразот", а также трейдера "Юнайтед Энерджи".
12 мая народный депутат от "Батькивщины" Михаил Волынец и его коллега из фракции "Европейской солидарности" Михаил Бондарь призвали премьер-министра Дениса Шмыгаля, а также и.о. министра энергетики Ольгу Буславец разобраться с закупкой энергоносителей для госкомпании "Центрэнерго".
В начале мая во время совещания в Минэкоэнерго и.о. министра Ольга Буславец раскритиковала "Центрэнерго" за отказ от закупки угля государственных шахт, долги перед шахтерами и начало закупок природного газа у компании "Юнайтед Энерджи", близкой к олигарху Игорю Коломойскому, которая стала крупнейшим импортером электроэнергии из России после так называемой "поправки Геруса" по открытию прямых поставок из РФ.
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Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину?
Все-таки Днепр - удивительный город, и не случайно он рождал руководящие кадры и в период СССР, и в период независимости. Судите сами: еще местные выборы не подошли, а в Днепре идет натуральная политическая артподготовка…
Напомню: мэр Борис Филатов обратился к Михеилу Саакашвили с просьбой помочь со строительством метро, так как работу блокирует областная власть во главе с губернатором Александром Бондаренко и главой облсовета Святославом Олейником, из-за спины которых, не особо маскируясь, выглядывает Игорь Коломойский. Саакашвили мэра поддержал, обвинив областную власть в халатности, но ответка не замедлила: СБУ обвинила турецкую фирму "Лимак", ведущую строительство метро, в срыве сроков и хищении миллионных средств.А вот это уже иезуитство: сначала заблокировать строительство, в частности, затягивая разрешение на взрывные работы путем вымогания всяческих не предусмотренных нигде в мире справок, а потом обвинить в том, что сроки стройки затягиваются, а раз деньги по контракту продолжают выделяться, то это будем считать хищением…
Фирма "Лимак", я погуглил и теперь знаю, хотя бы входит в известный холдинг, в портфолио которого сооружение крупнейших инфраструктурных объектов в мире, в отличие от других строительных ноунэйм-контор, которые прекрасно себя чувствуют в Украине. Но вот объясните, каким боком к этому СБУ?
Если речь о хищениях, то это подследственность Нацполиции. Если коррупция, то это НАБУ. Если преступления высоких должностных лиц, то ГБР. Или все дело в том, что СБУ - единственная силовая структура, которая управляется из офиса президента Зеленского в ручном режиме?
То есть, все дело в том, что практически лишив Коломойского шансов на возврат "Приватбанка", наша власть решила выдать ему компенсацию в виде города Днепра вместе с населением в качестве территории окормления? Так с городами даже в темные времена крепостного права не поступали.
И еще интересно: Владимир Зеленский, допуская явный беспредел со стороны назначенных им областных чиновников, а также силовиков, понимает, как он выглядит со стороны? Перед мировыми лидерами, которых призывает инвестировать в Украину? В частности, перед тем же Рэджепом Эрдоганом, с которым он вроде договаривался об экономическом взаимодействии и неких совместных усилиях в сдерживании агрессивный действий России в Черноморском регионе?Впрочем, вопрос скорее риторический: если бы понимал, не влипал бы в неприглядные международные ситуации, в которые он последнее время, к сожалению, оказывается все чаще.
Щось ніхто не чинить опір, і навіть саша дубінський з
"плюсами""Г+Г" мовчать.
Продолжение исчезновений: "Из благотворительного Фонда при ОП исчезли миллионы гривен"