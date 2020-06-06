Возглавить Минобразования могут ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народа" Бабак, руководитель Аппарата ОП Днепров и замдиректора Института математики НАН Антонюк, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом.
Зеленский сообщил, что на должность министра образования претендует, в частности, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Президент отметил, что в ближайшее время планирует посетить Чернигов.
"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человек", - добавил глава государства.
Также Зеленский заявил, что несколько раз предлагал народному депутату, председателю комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность руководителя Минобразования. "У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве. Но когда президент говорит господину Бабаку пять раз в день последнюю неделю: имей совесть, иди в министры - надо иметь, я бы вам сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы и идти отвечать за это, а не говорить, что он плохой, а тот - такой себе", - отметил глава государства.
По его словам, Бабак не поддерживает ни одного кандидата на должность министра образования. "Он говорит: великолепный замминистра. Ну, это не разговор. Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника. Также Зеленский сообщил, что претенденткой на должность министра образования и науки является доктор наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк. "Есть прекрасный человек в науке - Александра Антонюк, я уверен, что она к нам присоединится. Как кандидатура - она очень хорошая и может возглавить направление науки. Она может быть министром", - добавил президент.
Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.
Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.
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Табачника! Цього достатньо для розуміння слуг народу!
Недолуге, ти там до чого? В тебе роботи немає? Сьогодні поранено двох бійців, посли приїзджають до "папєрєдніка", а не до тебе чи Єрмака, про Україну говорять без її представників, порушується Конституція, а ти "хочеш подивиться"???? Ти не дурак, не клоун, не ідіот... Ти - імбецил!
но в 95--м квартале всё зашибись.
Звісно якщо вони взагалі знають що це таке.
Сторонники Зеленского с этим согласны.
Поздравляю сторонников Зеленского - "ви зробили це разом"!
Мову спочатку вивчи Президет мля
Сша
https://www.eduget.com/news/sistema_osviti_v_ssha-239
Шкільна освіта здебільшого державна, у приватних школах навчаються 15% учнів. Освітні заклади контролюються і фінансуються місцевими органами влади. Початкова школа, середня і старша - це не просто різні корпуси, а абсолютно різні школи, в різних районах, з різними директорами і вчителями
Діти, які постійно проживають у Фінляндії, включаючи громадян інших країн, згідно із законом зобов'язані отримати обсяг освіти, обов'язковий для загальноосвітньої школи. Обов'язкове навчання можна отримати як у загальноосвітньому закладі, так і набуваючи відповідного обсягу знань іншими способами. Таким чином, у Фінляндії, по суті, немає «шкільної повинності».
Принцип загальної обов'язкової освіти ввели у країні в 1921 році, тобто незабаром після завоювання державної незалежності в 1917 році. У даний час обов'язкове навчання регулюється законодавством, що набуло чинності в 1998 році. Муніципалітети, яких у Фінляндії налічується близько 450, зобов'язані або самі займатися навчанням усіх дітей, які проживають на їх територіях, або забезпечити освіту дітей шкільного віку іншим способом
міністерство освіти необхідно ліквідувати взагалі.
"Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.