РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10208 посетителей онлайн
Новости
4 587 44

Возглавить Минобразования могут ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народа" Бабак, руководитель Аппарата ОП Днепров и замдиректора Института математики НАН Антонюк, - Зеленский

Возглавить Минобразования могут ректор ЧНТУ Шкарлет,

Президент Украины Владимир Зеленский назвал четырех возможных кандидатов на должность министра образования и науки.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами в резиденции Залесье под Киевом.

Зеленский сообщил, что на должность министра образования претендует, в частности, ректор Черниговского технологического университета Сергей Шкарлет. Президент отметил, что в ближайшее время планирует посетить Чернигов.

"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человек", - добавил глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" проведет праймериз кандидатов на пост мэра Киева, - Зеленский

Также Зеленский заявил, что несколько раз предлагал народному депутату, председателю комитета Верховной Рады по вопросам науки и образования Сергею Бабаку должность руководителя Минобразования. "У Бабака такой приоритет от президента Украины в этом государстве, как ни у какого другого человека в этом государстве. Но когда президент говорит господину Бабаку пять раз в день последнюю неделю: имей совесть, иди в министры - надо иметь, я бы вам сказал, что нужно иметь, чтобы решать такие вопросы и идти отвечать за это, а не говорить, что он плохой, а тот - такой себе", - отметил глава государства.

По его словам, Бабак не поддерживает ни одного кандидата на должность министра образования. "Он говорит: великолепный замминистра. Ну, это не разговор. Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника. Также Зеленский сообщил, что претенденткой на должность министра образования и науки является доктор наук, старший научный сотрудник, заместитель директора по научной работе Института математики Национальной академии наук Украины Александра Антонюк. "Есть прекрасный человек в науке - Александра Антонюк, я уверен, что она к нам присоединится. Как кандидатура - она очень хорошая и может возглавить направление науки. Она может быть министром", - добавил президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Кандидата на пост министра образования Шкарлета уличили в плагиате: "27% текста его монографии - это заимствования". ДОКУМЕНТ

Напомним, 3 июня комитет Верховной Рады провел собеседование с ректором Черниговского национального технологического университета Сергеем Шкарлетом, претендующим на должность министра образования и науки.

Верховная Рада планирует рассмотреть вопрос назначения министра образования на следующей пленарной неделе.

Автор: 

Зеленский Владимир (20266) Минобразования (1735) Бабак Сергей (32) Шкарлет Сергей (297)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
Кроме того, президент рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника. Источник: https://censor.net.ua/n3200490
Табачника! Цього достатньо для розуміння слуг народу!
показать весь комментарий
06.06.2020 20:19
+15
"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человек" Источник: https://censor.net/n3200490

Недолуге, ти там до чого? В тебе роботи немає? Сьогодні поранено двох бійців, посли приїзджають до "папєрєдніка", а не до тебе чи Єрмака, про Україну говорять без її представників, порушується Конституція, а ти "хочеш подивиться"???? Ти не дурак, не клоун, не ідіот... Ти - імбецил!
показать весь комментарий
06.06.2020 20:21
+11
В первом квартале ЖОПА
но в 95--м квартале всё зашибись.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Портнов и Лукаш ещё тоже могут
показать весь комментарий
06.06.2020 20:19 Ответить
ск@беева и с@ловьёв не откажутся.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:36 Ответить
А шо такоє, Юзікі закінчились??
показать весь комментарий
06.06.2020 22:45 Ответить
Кроме того, президент рассказал, что на должность министра образования ему рекомендовали руководителя Аппарата Офиса Президента Алексея Днепрова, который был заместителем министра образования Дмитрия Табачника. Источник: https://censor.net.ua/n3200490
Табачника! Цього достатньо для розуміння слуг народу!
показать весь комментарий
06.06.2020 20:19 Ответить
Почему Зеленский предлагает в министры только совковату, а не проукраински настроенных педагогов с большим опытом? От ваты же кроме дыма ничего не будет!
показать весь комментарий
06.06.2020 20:20 Ответить
Потому что проукраинских там не нужно и они там не выживут, они это тоже понимают и не пойдут туда. 73% избирателей их исключили.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:38 Ответить
там еще от рыгов Табачник. это для вас самое то
показать весь комментарий
06.06.2020 20:21 Ответить
"Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человек" Источник: https://censor.net/n3200490

Недолуге, ти там до чого? В тебе роботи немає? Сьогодні поранено двох бійців, посли приїзджають до "папєрєдніка", а не до тебе чи Єрмака, про Україну говорять без її представників, порушується Конституція, а ти "хочеш подивиться"???? Ти не дурак, не клоун, не ідіот... Ти - імбецил!
показать весь комментарий
06.06.2020 20:21 Ответить
ак вийшло що культурною елітою в нас були повалій, єгорова, білик, квартал в нас був гумором, свати-кіном, тсн-новинами. чому ж ми зараз дивуємось?
показать весь комментарий
06.06.2020 20:22 Ответить
Как это они Димку Табачника из россии не позвали минобразованием в Украине опять рулить. Видимо звали но он отказался.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:23 Ответить
Если он был замом у Табачника, это не означает, что Табачник его назначал ... )
показать весь комментарий
06.06.2020 20:40 Ответить
Тоді не могли взяти заступника Табачнику без його погодження!
показать весь комментарий
06.06.2020 20:56 Ответить
Діма Табачнік на істарічєскай родінє в Ізраїлю
показать весь комментарий
06.06.2020 21:52 Ответить
Сочувствую израильтянам. Племяшка пишет, шо там у них вся совдеповская вата сейчас понавылазила из всех щелей.
показать весь комментарий
06.06.2020 22:03 Ответить
В первом квартале ЖОПА
но в 95--м квартале всё зашибись.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:31 Ответить
Очолити повинен той хто хоча б за п'ять хвилин скаже без калькулятора скільки буде 5!
Звісно якщо вони взагалі знають що це таке.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:25 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=6DkZZyeS2lo Ректор МГУ Садовничий не смог посчитать 15% от числа 200
показать весь комментарий
06.06.2020 20:29 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
06.06.2020 20:30 Ответить
Вот кто будет 4000 евро зарплату получать,только вот такими темпами одни "возглавлятели" останутся,а преподаватели в Польшу уедут ягоды на поля собирать.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:33 Ответить
Ставлю на Днепрова. Фамилие подходящее для МОУ
показать весь комментарий
06.06.2020 20:35 Ответить
Не тільки прізвище їм годиться, але і його регіональна біографія.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:37 Ответить
і перемагає .... зелений клоун! уууу, як неочікувано
показать весь комментарий
06.06.2020 20:35 Ответить
Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8258
показать весь комментарий
06.06.2020 20:41 Ответить
Нагадайте,коли ввели ЗНО і з кого це скопіювали?
показать весь комментарий
06.06.2020 20:44 Ответить
Якщо Зе "підбирає" міністрів (які не належать до відання президента), то це означає, що він - верховний правитель України. Це лзначає, що всі претензії стосовно стану в Україні - лише до нього.
показать весь комментарий
06.06.2020 20:59 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2020 21:30 Ответить
Спорим, что Шкарлет не согласится!?
показать весь комментарий
06.06.2020 21:04 Ответить
А для продажных Слуг - кремля очень подходят про-кремлёвские " сепаратисты, украино-фобы, капитулянты.... Но также ещё своё решающее слово не сказал Владимир Владимирович ()(уйло) . И наш Владимир Александрович ( ЗЕбил - капитулянт). Он обязательно встретиться с другом )(уйлом и рассмотрит в его глазах кандидатуру на должность антиукраинского министра.
показать весь комментарий
06.06.2020 21:05 Ответить
Очолити Міносвіти можуть ректор ЧНТУ Шкарлет, "слуга народу" Бабак, керівник Апарату ОП Дніпров і заступниця директора Інституту математики НАН Антонюк, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8340
показать весь комментарий
06.06.2020 21:08 Ответить
Как же мы без министра полгода? Может он и нафиг не нужен? Как и президент!
показать весь комментарий
06.06.2020 21:14 Ответить
Лисого з Кварталу-95 давай! Він уже уроки онлайн проводив, навчився, готовий.
показать весь комментарий
06.06.2020 21:25 Ответить
а юЗіка не хо хо)?
показать весь комментарий
06.06.2020 21:30 Ответить
нічого не розумію...хіба то його парафія назначати міністра освіти
показать весь комментарий
06.06.2020 21:29 Ответить
"73%" дали ему карт-бланш на любое беззаконие, на полный беспредел, на любую глупость. Во всяком случае так это трактуют у Зеленского.
Сторонники Зеленского с этим согласны.
показать весь комментарий
06.06.2020 22:42 Ответить
Одно можно сказать с уверенностью - реформа образования будет также уничтожена, как и реформа здравоохранения. В итоге получим и образование, и здравоохранение образца Януковича 2013 года. Сплошной "русский мир" и всеобъемлющая коррупция. Аминь.
Поздравляю сторонников Зеленского - "ви зробили це разом"!
показать весь комментарий
06.06.2020 21:34 Ответить
А Кошевой не потянул??
показать весь комментарий
06.06.2020 21:56 Ответить
Я собираюсь прийти в университет, я хочу посмотреть, как он выглядит, поговорить со студентами и понять, что это за человекИсточник: https://censor.net/n3200490

Мову спочатку вивчи Президет мля
показать весь комментарий
06.06.2020 22:40 Ответить
міністерство освіти необхідно ліквідувати взагалі.

Сша
https://www.eduget.com/news/sistema_osviti_v_ssha-239
Шкільна освіта здебільшого державна, у приватних школах навчаються 15% учнів. Освітні заклади контролюються і фінансуються місцевими органами влади. Початкова школа, середня і старша - це не просто різні корпуси, а абсолютно різні школи, в різних районах, з різними директорами і вчителями
показать весь комментарий
06.06.2020 23:10 Ответить
У Німеччині 16 федеральних земель, і в кожній з них саме земельний, а не федеральний уряд, регулює систему шкільної освіти. Як результат, спільного між школами в різних федеральних землях небагато, хіба що той факт, що після чотирьох років початкової школи дитина повинна перейти до школи вищого рівня. До речі, в Берліні та федеральній землі Бранденбург початкова школа триває на два роки довше. https://www.dw.com/uk/%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0-%D0%B2-%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%96-%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%96%D0%BB%D0%BB%D1%8F-%D0%B0%D0%BB%D0%B5-%D1%96%D0%B7-%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%8E/a-47519547
показать весь комментарий
06.06.2020 23:12 Ответить
Загальноосвітня школа
Діти, які постійно проживають у Фінляндії, включаючи громадян інших країн, згідно із законом зобов'язані отримати обсяг освіти, обов'язковий для загальноосвітньої школи. Обов'язкове навчання можна отримати як у загальноосвітньому закладі, так і набуваючи відповідного обсягу знань іншими способами. Таким чином, у Фінляндії, по суті, немає «шкільної повинності».
Принцип загальної обов'язкової освіти ввели у країні в 1921 році, тобто незабаром після завоювання державної незалежності в 1917 році. У даний час обов'язкове навчання регулюється законодавством, що набуло чинності в 1998 році. Муніципалітети, яких у Фінляндії налічується близько 450, зобов'язані або самі займатися навчанням усіх дітей, які проживають на їх територіях, або забезпечити освіту дітей шкільного віку іншим способом

міністерство освіти необхідно ліквідувати взагалі.
показать весь комментарий
06.06.2020 23:16 Ответить
Безграмотность клоуна не исправит ни один министр образования: "...имей , надо иметь, нужно иметь... в этом государстве, в этом государстве..." (НЕПРОСТИТЕЛЬНАЯ ТАВТОЛОГИЯ)
"Он нашел мне уже шесть заместителей министра вместо одного министра", - сказал Зеленский.
показать весь комментарий
07.06.2020 00:38 Ответить
 
 