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Новости Коронавирус и карантин
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Адаптивный карантин работает: ряд областей не ослабляли ограничения, другие - усилили с ростом случаев COVID-19, - Ляшко

Адаптивный карантин работает: ряд областей не ослабляли ограничения, другие - усилили с ростом случаев COVID-19, - Ляшко

В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

В Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области в связи со сложной эпидемической ситуацией сохраняется соблюдения требований жесткого карантина без послаблений.

Также в этих районах нет остановки междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Детские оздоровительные учреждения этим летом открывать нельзя, - главный санврач Ляшко

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом город Киев и Житомирская область приняли решение не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня.

Это означает, что в этих регионах приостановлено открытие заведений питания, а также других учреждений, оказывающих услуги по размещению (хостелы, санатории, дома отдыха).

В Черновицкой, Ривненской и Львовской областях не было введено никаких послаблений карантинных мероприятий.

Также читайте: Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4899) Донецкая область (9562) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Волынская область (994)


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Топ комментарии
+5
Сужу по Киеву - народ послабил булки и чихает в полный рост на корона-карантин и т.д....

хм..как бы он через время не начали чихать и кашлять от коронавируса по взрослому.....
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06.06.2020 23:40
+3
В силу вступает естественный отбор.
Аминь.
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06.06.2020 23:34
+3
У Києві маски вимагають лише в транспорті та в магазині.
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06.06.2020 23:35
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Бо воно на роздоріжжі - вже не знає, чи він - головний санлікар, чи кандидат у мери Києва. Тому і каша у голові. Того і дах рве. ☺️
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06.06.2020 23:59 Ответить
Якщо місцеві ограни влади самі регулюють ступінь послаблень, то нашо нам цей Ляшко? Можливо, навіть зі своїм шефом...
Ой! Шеф же (разом з Аваковим) найкращій міністр! Так казав ЗЕ! А він же ніколи не брехав! От подивіться на його заяви за останній рік - "зовсім ніколи"!
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06.06.2020 23:29 Ответить
Ударим масками по эпидемии коронавируса.
Адаптивный карантин работает: ряд областей не ослабляли ограничения, другие - усилили с ростом случаев COVID-19, - Ляшко - Цензор.НЕТ 7300
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06.06.2020 23:29 Ответить
И видеофиксация по боку.
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06.06.2020 23:31 Ответить
Такой вариант выгоден особенно перед элитными авто , чем больше маска тем больше сходства и меньше различай
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07.06.2020 01:45 Ответить
а количество случаев заражения растёт.
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06.06.2020 23:33 Ответить
Бо Ляшко вже весь у праймеріз на кандидата у мери Києва. 😁
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07.06.2020 00:00 Ответить
Вже настало справжнє літо.Людей вже не загнати в повний карантин.
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06.06.2020 23:33 Ответить
В силу вступает естественный отбор.
Аминь.
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06.06.2020 23:34 Ответить
Людина людині вовк.
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06.06.2020 23:36 Ответить
А хасан хасану хасан.
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06.06.2020 23:39 Ответить
Если кончились деньги или их очень много , то однозначно да
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07.06.2020 01:49 Ответить
https://censor.net/user/459497 Він діє завжди і усюди.
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06.06.2020 23:37 Ответить
И это прекрасно!
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06.06.2020 23:40 Ответить
Судячи з ваших коментарів не зовсім чудово, хоча можливо ще продовжується.
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06.06.2020 23:42 Ответить
Не, спасибо, мы уже там были🙂
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07.06.2020 01:04 Ответить
У Києві маски вимагають лише в транспорті та в магазині.
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06.06.2020 23:35 Ответить
Дуракам Закон не писан.
Они ждут "вымагательства".
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06.06.2020 23:43 Ответить
У нас таких 73%, тобто більшість🤗
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06.06.2020 23:48 Ответить
Сужу по Киеву - народ послабил булки и чихает в полный рост на корона-карантин и т.д....

хм..как бы он через время не начали чихать и кашлять от коронавируса по взрослому.....
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06.06.2020 23:40 Ответить
стало дуже тепло
зараз нагуляють...

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в стране сложилась критическая ситуация в связи с эпидемией https://sprotyv.info/news/pandemiya-koronavirusa-nachalas-s-utechki-v-laboratorii-uhanya-zayavlenie-eks-glavy-mi6 коронавируса . Сам Пашинян ранее также заразился COVID-19, сообщает «Интерфакс».
«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», - констатировал он на брифинге во дворе правительственного дома.
По словам главы правительства Армении, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.
«Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат», - сказал премьер Армении.
В Армении за минувшие сутки, по официальным данным, выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 12 547. Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.
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07.06.2020 00:01 Ответить
Сужу по... Не скажу, бо наедут сюда всякие "эксперты" с комиссиями из "профессионалов". Народ клал на карантин с самого начала его объявления. При входе на рынки температуру тела проверяют на ладони! (надеюсь, это не надо разъяснять) какие-то бомжи без какого-либо образования странного вида приборами. И ничего! От слова совсем. Вот уже четвертый месяц. Весь вред от ограничительных мероприятий, высосанных из пальца турка эфиопского из ВОЗа и его подпевал-грантоедов по всему миру куда более губителен, чем пугалки о контагиозности и уж тем более вирулентности этого коронавируса. Да и осложнения впоне сопоставимы с осложнениями от, скажем так, банального гриппа. Вопроса смертности вообще не стоит касаться, поскольку здесь либо полнейшая профанация, либо хорошо спланированная схема мошенничества.
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07.06.2020 17:02 Ответить
я говорю в целом о народе и властях , народ клал - это бесспорно, а власть клала себе в карман наживаясь на карантине и ничего не делала чтобы подготовить все службы связанные с эпидемией.. Вот и все, ну а проиграют во всем этом шухере естественно мы все..осенью...
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07.06.2020 17:35 Ответить
Кацапські тролі так наполегливо нас переконували, шо коронавірусу немає, що Зебіли в це повірили, от вам і сила кремлівської пропаганди.
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06.06.2020 23:47 Ответить
На Землю летит метеор куме. Снимайте маску ,вирус нам, вже не грозит.
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07.06.2020 00:08 Ответить
Снимай маску, одевай каску.
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07.06.2020 10:28 Ответить
Ну, эффект и в первом, и во втором случае приблизительно одинаков .
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07.06.2020 17:05 Ответить
Правила поведения в карантин (простые вещи которые спасают вам жизнь) -

1. Держите дистанцию с мусорами - подходите к ним не ближе 20 метров.
2. Строго избегайте большого скопления ментов.. (с)
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07.06.2020 00:19 Ответить
Гланый разносчик барановируса степаша энд компани. А как он называется андромед 20 или
ковид 19 не имеет значения, была бы почва для этого - старики с патологиями и перепуганые бараны, а шарлатаны выполняющие волю колективноного ротшильда всегда в избытке. Не забывай влада о тебе заботится только в стране дураков. Помочь может только суспильный договор с владой по примеру контракта с дьяволом.
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07.06.2020 06:23 Ответить
У метро так і не обладнано вагони кварцовими лампами, чи іншими засобами дезінфекції, які повинні, коли вагон стоїть без пасажирів знезаражувати вагони, не підсилено вентиляцію у вагоні, щоб повітря витісняло з вагонів віруси на станціях, коли різко відкриваються двері. Тобто, влада профукала бездіяльністю щоб пристосувати метрополітен і інший транспорт для пандемій, які обов'язково ще будуть. Бо такі виродки як Білл Гейтс і міжнародні корпорації типу NIH не зупиняться на ковіді, а будуть і в подальшому створювати штучні віруси. Я не розумію, для чого оті полоси на підлозі станцій, вони ДСС, а от дієвих заходів - - зась. Для влади ідіотів звичайно легше тупо все закрити, ніж думати і головне діяти на випередження тобто зібрати таланеовитих інженерів і вірусологів і провести розробку впровадження методів захисту транспорту і станцій, для них краще вбити економіку, а значить добити медицину і отримати вимирання населення.
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07.06.2020 07:30 Ответить
В связи с этим нужно продолжить запрет на межобластное сообщение ( включая автомобильный транспорт).. А то у нас не только "народец" расслабился но я смотрю и государство. На работу народ пусть выходит в своих городах и в своих областях. Не чего кататься и развозить заразу. Да и контроль за нарушениями вообще сошел на нет это заметно достаточно выйти на улицу, я уже не говорю о рынках.. В связи с резким послаблением обвалятся все показатели и в сентябре опять будет введен жесткий карантин и дети опять не пойдут в школу.
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07.06.2020 07:58 Ответить
Как можно лечить болезнь ,если её нет?
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07.06.2020 12:03 Ответить
головне - продовжувати зомбування деградованого населення брехливими мантрами)

В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає научного підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/
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07.06.2020 15:02 Ответить
ВІктор - Космос
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07.06.2020 23:53 Ответить
 
 