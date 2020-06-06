Адаптивный карантин работает: ряд областей не ослабляли ограничения, другие - усилили с ростом случаев COVID-19, - Ляшко
В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.
В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.
В Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области в связи со сложной эпидемической ситуацией сохраняется соблюдения требований жесткого карантина без послаблений.
Также в этих районах нет остановки междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.
"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
При этом город Киев и Житомирская область приняли решение не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня.
Это означает, что в этих регионах приостановлено открытие заведений питания, а также других учреждений, оказывающих услуги по размещению (хостелы, санатории, дома отдыха).
В Черновицкой, Ривненской и Львовской областях не было введено никаких послаблений карантинных мероприятий.
Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15.
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Ой! Шеф же (разом з Аваковим) найкращій міністр! Так казав ЗЕ! А він же ніколи не брехав! От подивіться на його заяви за останній рік - "зовсім ніколи"!
Аминь.
Они ждут "вымагательства".
хм..как бы он через время не начали чихать и кашлять от коронавируса по взрослому.....
зараз нагуляють...
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что в стране сложилась критическая ситуация в связи с эпидемией https://sprotyv.info/news/pandemiya-koronavirusa-nachalas-s-utechki-v-laboratorii-uhanya-zayavlenie-eks-glavy-mi6 коронавируса . Сам Пашинян ранее также заразился COVID-19, сообщает «Интерфакс».
«Мы достигли критической отметки и шагаем по аду», - констатировал он на брифинге во дворе правительственного дома.
По словам главы правительства Армении, система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных.
«Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат», - сказал премьер Армении.
В Армении за минувшие сутки, по официальным данным, выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения в стране достигло 12 547. Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.
1. Держите дистанцию с мусорами - подходите к ним не ближе 20 метров.
2. Строго избегайте большого скопления ментов.. (с)
ковид 19 не имеет значения, была бы почва для этого - старики с патологиями и перепуганые бараны, а шарлатаны выполняющие волю колективноного ротшильда всегда в избытке. Не забывай влада о тебе заботится только в стране дураков. Помочь может только суспильный договор с владой по примеру контракта с дьяволом.
В 2019 році дослідження ВООЗ показало, що практично немає научного підтвердження ефективності таких мір, як «соціальне дистанціювання», обмеження використання транспорту і карантин в цілому.
https://www.who.int/influenza/publications/public_health_measures/publication/en/