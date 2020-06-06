Адаптивный карантин работает: ряд областей не ослабляли ограничения, другие - усилили с ростом случаев COVID-19, - Ляшко

В связи с ростом числа заболеваний COVID-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение.

В Ковельском и Владимир-Волынском районах Волынской области в связи со сложной эпидемической ситуацией сохраняется соблюдения требований жесткого карантина без послаблений.

Также в этих районах нет остановки междугородного и межобластного транспорта, который курсирует транзитом, закрыты железнодорожные вокзалы для посадки и высадки пассажиров.

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"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, в которых сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - подчеркнул заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

При этом город Киев и Житомирская область приняли решение не вводить послабления карантина, предусмотренные с 5 и 10 июня.

Это означает, что в этих регионах приостановлено открытие заведений питания, а также других учреждений, оказывающих услуги по размещению (хостелы, санатории, дома отдыха).

В Черновицкой, Ривненской и Львовской областях не было введено никаких послаблений карантинных мероприятий.

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Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15.