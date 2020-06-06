В Иране заявили о скором завершении расследования о сбитом самолете МАУ: "Не считаем, что черные ящики содержат важную информацию"
Дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Alarabiya.
"Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло", - отметил он.
При этом замминистра сообщил, что анализ бортовых самописцев самолета - единственный оставшийся этап расследования.
"Мы не считаем, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - убежден чиновник.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Ранее стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
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Я противник расизму. Ми належимо до слабкої раси, нас дедалі менше і хочеться щоб сильніші раси поглинали нас ввічливо.
Он не скрывает, что работал с тогдашней оппозиции к *****, многие из которых потом оказались сексотами.
Так вот вопрос:
Кто из них консерва и агент кремля?
п.с. Когда Штаты завалили иранский аэробус в 80-х, иранцам были по-барабану ящики или данные с систем американского крейсера. Они требовали деньги и их получили.
-Так.Наша элита и это схавает
И тем, что большинство смирилось с ним.
Но разве мы с тобой себе простим,
Когда мы злу урока не дадим? (с)
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-********-shodo-situaciyi-zi-zbittyam-l-59253 Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані
"...Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців - «чорних скриньок».
Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.
Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.
Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.
Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.
Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.
Усі винні будуть покарані.
Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були...."