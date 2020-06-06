В Иране заявили о скором завершении расследования о сбитом самолете МАУ: "Не считаем, что черные ящики содержат важную информацию"

Дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Alarabiya.

"Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло", - отметил он.

При этом замминистра сообщил, что анализ бортовых самописцев самолета - единственный оставшийся этап расследования.

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"Мы не считаем, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - убежден чиновник.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

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Ранее стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.