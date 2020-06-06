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Новости Крушение самолета МАУ в Иране
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В Иране заявили о скором завершении расследования о сбитом самолете МАУ: "Не считаем, что черные ящики содержат важную информацию"

В Иране заявили о скором завершении расследования о сбитом самолете МАУ:

Дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Alarabiya.

"Расследование почти закончено и нет двусмысленности. Мы знаем, что произошло", - отметил он.

При этом замминистра сообщил, что анализ бортовых самописцев самолета - единственный оставшийся этап расследования.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправит черные ящики самолета МАУ на расшифровку во Францию, - Енин

"Мы не считаем, что черные ящики содержат важную информацию, которая будет полезна для нашего расследования", - убежден чиновник.

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Также читайте: Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

Ранее стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Автор: 

Иран (1781) расследование (3040) МАУ (329) черный ящик (90)


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Топ комментарии
+8
Чорні скриньки завжди важливі для слідства, тому від влади Ірану така заява є брехнею.
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06.06.2020 23:39
+5
Дело в том что есть международные протоколы по техническим заключениям о причинах авиакатостроф. Они базируются на данных из черных ящиков. Вы будете смеяться, но и иранцы про это знают. Им все равно придется их предъявить.
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06.06.2020 23:48
+5
Это тот кого Гиркин сдал прямым текстом, что он шестёрка кремля? А с учётом того,что он не представляет хоть мало-мальской политической силы в Украине, то клеветать про него и смысла нет и гиркин не врёт, то зачем цитировать тут эту консерву?
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06.06.2020 23:55
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Я противник расизму. Ми належимо до слабкої раси, нас дедалі менше і хочеться щоб сильніші раси поглинали нас ввічливо.
В Иране заявили о скором завершении расследования о сбитом самолете МАУ: "Не считаем, что черные ящики содержат важную информацию" - Цензор.НЕТ 5801
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06.06.2020 23:38 Ответить
Это тот кого Гиркин сдал прямым текстом, что он шестёрка кремля? А с учётом того,что он не представляет хоть мало-мальской политической силы в Украине, то клеветать про него и смысла нет и гиркин не врёт, то зачем цитировать тут эту консерву?
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06.06.2020 23:55 Ответить
В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 8195
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06.06.2020 23:59 Ответить
В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 7930
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07.06.2020 00:00 Ответить
В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 8102
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07.06.2020 00:01 Ответить
Корч не для средних мозгов.
Он не скрывает, что работал с тогдашней оппозиции к *****, многие из которых потом оказались сексотами.
В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 4296
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07.06.2020 00:07 Ответить
Гиркин имеет ввиду, что он намерено скрыл карты, чтобы предать себе все плюсы медийной и более известной персоны, дабы таким образом обезопасить себя. "Самоубийство" медийной персоны всегда более рискованное мероприятие, относительно "самоубийства" забытого "героя". Именно,такую задачу и решал Гиркин. И его интервью Гордону только доказывает это, ведь он ему ничего нового не сказал- а только популяризировал и обновил свои старые исповеди. Поэтому Кит- свои "средние" мозги прокачай, хотя бы до средних.
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07.06.2020 00:19 Ответить
Ну моих мозгов хотя бы хватает, чтоб понять , что одной из целей которую преследовал Гиркин, было внести раскол в в патриотические круг украинцев. Но до тебя даже после приведённого выше скрина, не доходит...
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07.06.2020 00:35 Ответить
А причём к этому, не обладающий никакой полит. силой в Украине, в патр.круге, Корчинский? Я поэтому и говорю - клеветать целенаправленно против него, нет никакого смысла. Если бы он хотел внести раскол, то оклеветал бы, хотя бы, того же Порошенко. До элементарной и простой логики, твоих мозгов хватает?
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07.06.2020 00:45 Ответить
Ну вот давай начнём с Порошенко и элементарной логики. В то время, когда давно вскрытые консервы и откровенные украинофобы топили за зеленского, Корч на разных каналах выступал , где жёстко критиковал клоуна, приводя разные исторические параллели, жаль конечно это оказалось слишком сложным для пересичных...
Так вот вопрос:
Кто из них консерва и агент кремля?

В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 2338
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07.06.2020 08:06 Ответить
То твій вибір :слухати Корча,або гіркіна.
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07.06.2020 06:07 Ответить
Чорні скриньки завжди важливі для слідства, тому від влади Ірану така заява є брехнею.
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06.06.2020 23:39 Ответить
Чому, та тому що кукловод у іранців той же що і у нас, відомий під кличкою - ху.йло.
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07.06.2020 12:59 Ответить
Нє, звісно, що на записах чорних скриньок не буде прізвищ стрільців, їх командирів і тих, хто віддавав наказ... Але ці скриньки - то майно, яке належить Україні! "Цяця-цяця і в карман"? Щось дуже московію нагадує...
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06.06.2020 23:42 Ответить
Какая может быть информация в ящиках? Самолёт летел, потом отказ всех систем, упал. - всё.
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06.06.2020 23:43 Ответить
Дело в том что есть международные протоколы по техническим заключениям о причинах авиакатостроф. Они базируются на данных из черных ящиков. Вы будете смеяться, но и иранцы про это знают. Им все равно придется их предъявить.
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06.06.2020 23:48 Ответить
Да плевать всем на эти ящики, которые не дадут никакой новой информации. Это просто отвлечение внимания клоунов от основной темы. Основная тема - получить вменяемую компенсацию на каждого погибшего. Всё.
п.с. Когда Штаты завалили иранский аэробус в 80-х, иранцам были по-барабану ящики или данные с систем американского крейсера. Они требовали деньги и их получили.
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07.06.2020 00:00 Ответить
Это плевать Олегу Петренко) А международным судам не плевать - у них есть определенный порядок действий. Нужно действовать по протоколу. Нарушать протокол это действовать на руку людям желающим уйти от ответственности. Это вам все равно, а по международным законам кроме компенсаций еще виновные должны нести ответственность. Постарайтесь это понять.
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07.06.2020 00:14 Ответить
А Вы спросите пострадавших - интересней им чтобы все ответственные иранцы, которых они никогда не знали и вряд ли хотят узнавать, получили наказание, или быстрее получить деньги.
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07.06.2020 00:16 Ответить
))) Ну ваш первый ответ "Самолёт летел, потом отказ всех систем, упал." - родственников пострадавших тоже не устроит. Кстати вы скорее всего будете удивлены, но родственники погибших заинтересованы в наказании виновных.
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07.06.2020 00:26 Ответить
Я действительно удивлён, поскольку виновные названы и наказаны. Кстати капитан крейсера, завалившего иранский лайнер, получил орден за службу и спокойно ушёл в отставку.
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07.06.2020 00:30 Ответить
И кто определил виновных?)
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07.06.2020 00:35 Ответить
Иранцы признались, что это ошибка ПВО и попросили прощения. Что Вам ещё нужно? Четвертование оператора, нажавшего кнопку?
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07.06.2020 00:38 Ответить
))))))))))))))))))))))))))))))) Приятно было с вами пообщаться.
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07.06.2020 00:40 Ответить
Стопэ! Я хочу точно знать, кто этот оператор и кто им непосредственно командовал. Не имя генерала какого-то, а имя рядом сидящих. Я хочу точно знать, это дикари с перепугу кнопку нажали, или ими кто-то управлял целенаправленно, чтобы подставить, например, или по приказу. В общем, Вы поняли. Мне интересно одно - торчат ли оттуда роги ху-ла. Слишком много всего в это время происходило в том регионе. Хотя бы вокруг нашего драгоценного бубочки.
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07.06.2020 07:56 Ответить
И как ты это хочешь выяснить? Спросишь у иранского офицера, не звонил ли ему *****? Он скажет - нет. Дальше что?
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07.06.2020 12:23 Ответить
У тебя хочу спросить.
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07.06.2020 12:25 Ответить
нет, не все.Если бы это так было как Вы пишите, то их отдали бы сразу, если скрывать нечего, то и не склоняли бы Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании "В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков."
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06.06.2020 23:51 Ответить
Ну а что может быть ещё в бортовых самописцах самолётных систем?
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06.06.2020 23:56 Ответить
Из кремля им пришла команда "не пистеть", что иранцы сбили украинский самолет из российского ЗРК "Оса" под руководством российских инструкторов.
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06.06.2020 23:43 Ответить
Эти черти похоже издеваются. Объявить их посла персоной нонграта и отозвать своего, для начала. Но у нас же мир во всём мире и очень ранимая нервная система.
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06.06.2020 23:45 Ответить
Порох разобрался-бы, но к сожалению наши смартфончики избрали телевизор вместо Президента.
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06.06.2020 23:54 Ответить
Ага, цей уже "разобрался" з вбивцями Небесної сотні, Іловайськом, Дебальцево та пожежами на арт. складах. Більше того, послав моряків до Керченської протоки на вірну на смерть, намагаючись отримати за будь-яку ціну привід для введення військового стану, щоб відтермінувати вибори. То з чим там ще має розібратись твій соєвий виродок?
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07.06.2020 01:13 Ответить
Эти полоумные, кореша беса путлера, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты.
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06.06.2020 23:46 Ответить
Яркий пример полной импотенции власти
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06.06.2020 23:46 Ответить
Ну намекают, что они сами определят виновных и "раскаются". Грубо говоря- " От@#битесь уже от нас, со своими расследованиями и ящиками."
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06.06.2020 23:49 Ответить
Слышь, какие то арабы сбили наш самолёт,а теперь килем виляют,как профурсетки куме.
-Так.Наша элита и это схавает
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07.06.2020 00:11 Ответить
Иран это по сути южный Азербаджан или на оборот и не столь важно, а с азерами я хорошо ознакомлен в период службы в армии в далёких 80, когда в соседней роте состоялся поединок в драке между азером и славянином выиграл славянин ,но когда вечером примчалась орда со всего полка ,зверей примерно 50 азеров и ещё и часть с душками от солдатских кроватей и было конечно уже не до смеха пацан и его товарищи попали жёстко под раздачу , у меня всё и просто пример , ну а дальше включайте логику
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07.06.2020 00:14 Ответить
И шо с логикой?Рашка тюрьма народов.Многие народы и их идентичность исчезает
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07.06.2020 00:18 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=IiPW7v6SWqg А кто учил азербайджанцев драться? Кацап Дуров и бакинский еврей Гусман!
В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 2393
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07.06.2020 00:25 Ответить
А шо, азера под турками драться не научились?Кинжалы в растопырку як перья у петухов,а сами под кума с вышки и главного по Гулагу мордовського лягли
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07.06.2020 00:31 Ответить
Гордится зло могуществом своим
И тем, что большинство смирилось с ним.
Но разве мы с тобой себе простим,
Когда мы злу урока не дадим? (с)
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07.06.2020 00:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=BIQV7KHy01g Дуров кстати и французов учил фехтовать
В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 258
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07.06.2020 01:12 Ответить
Ну чистая тюрьма народов.Всех накрыло эхо совка.
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07.06.2020 00:51 Ответить
Не всех и у нас есть пока ещё шансы уйти от совка безвозвратно, даже имея неперспективную зе команду , мы относительно сильны и имеем большую территорию , даже не смотря на то, что не везёт с выбором власти, главное не допустить до руля медведпупа и бойко с рабиновичем
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07.06.2020 01:02 Ответить
Не стоит крыть совком,былые связи.Я вижу,шо чёрные начинают борзеть,заручаясь поддержкой со стороны тех,хто с ними должен бороться.И судя по наблюдениям,элите важнее бабло на карманам.
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07.06.2020 01:09 Ответить
Учим все арабсий алфавит!Щоб в суде Халифата,объяснить,чому мы непроизволо летали в их небе
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07.06.2020 00:15 Ответить
Ну шо там, от красно комсольско партийной идеи,под вождизмозмо тов.Сталина мозг прошибло?Чи не?
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07.06.2020 00:57 Ответить
Я прочитал ...о скромном завершении расследования
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07.06.2020 04:42 Ответить
ракетки у нас нет да и воли пустить приветку
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07.06.2020 05:55 Ответить
Ну а шо ? З зустрічі домовин зробили шоу,відосік пильнули,й забули.Стиль Зєльонского.
https://www.president.gov.ua/news/zvernennya-prezidenta-********-shodo-situaciyi-zi-zbittyam-l-59253 Звернення Президента України щодо ситуації зі збиттям літака МАУ в Тегерані

"...Ми також домовилися про початок спільної роботи з розшифровки двох бортових самописців - «чорних скриньок».
Ми домовилися про повну юридичну та технічну взаємодію, включно з питанням отримання компенсації.
Ми домовилися, що ніхто не відкрутиться.
Офіс Генерального прокурора України порушив справу за фактом убивства громадян України.
Уряд надасть фінансову допомогу родинам загиблих.
Держава також всіляко сприятиме отриманню ними компенсацій від перевізника, страхових компаній та Ісламської Республіки Іран.

Усі винні будуть покарані.
Ми повернемо українцям не лише відчуття безпеки та справедливості, а й упевненість, що Україна завжди буде вас захищати, в якому куточку планети ви б не були...."
В Ірані заявили про швидке завершення розслідування про збитий літак МАУ: "Не вважаємо, що чорні ящики містять важливу інформацію" - Цензор.НЕТ 9996
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07.06.2020 06:14 Ответить
Чого у цього клоуна не відняти, так це те, що він здатен перетворити на цирк будь-яку подію - від інавгурації до похорон
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07.06.2020 08:12 Ответить
Для чого?Чорні скриньки потрібні для розшифровки,а не для передачі дешифровщикам через свої руки,аби бути крайніми.
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07.06.2020 08:00 Ответить
 
 