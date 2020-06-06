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Новости Силовики
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Гражданина Турции, причастного к организации нелегальной миграции в Молдове, задержали в Одесской области, - ГПСУ

Гражданина Турции, причастного к организации нелегальной миграции в Молдове, задержали в Одесской области, - ГПСУ

Военнослужащие Одесского пограничного отряда задержали мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Молдова за совершение преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, 5 июня в пункт пропуска "Черноморский морской порт" прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться в Турцию на теплоходе "Kaunas". Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова.

Правонарушителя задержали и передали представителям Нацполиции. Также об этом факте проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Интерпол объявил в розыск Абуева, подозреваемого в организации покушения на депутата Соболева

Автор: 

Госпогранслужба (6390) Интерпол (538) Молдова (1868) Одесская область (3549) правоохранительные органы (2969) силовики (2798) Турция (3374)


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06.06.2020 23:57 Ответить
Хрен з нею.
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07.06.2020 00:14 Ответить
...так,хрін би з ними всіма...то є гарна та добра ніч...
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07.06.2020 00:18 Ответить
Як то пох.Падёж скота никому не интересен
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07.06.2020 00:27 Ответить
падіж худоби "*****",цікавить?
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07.06.2020 00:36 Ответить
Чувак на теме Турция.А там падёж скота есть кому считать
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07.06.2020 00:44 Ответить
...така собі відмазка...?!
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07.06.2020 00:46 Ответить
Ну вообще фигею если честно. Интерпол внушил всем, что Украина надежная страна, если надо "потеряться". Криминал ясно рванул пересидеть, пока все не устаканится. А те, расставили в Украине конкретно плотную сеть агентуры...благо за копейки можно нанять кого угодно.
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07.06.2020 01:04 Ответить
От чогось не хочеться і співчуття висловювати. Може жінка і була адекватна та з поняттям,тому і пішла в небуття ...з таким Йолопом норковим безмізковим та жартівником-дуремаром жити. Що тут скажеш, сьогодні Трійця! В ім'я Отця,Сина та Святого Духа,нехай в Україну прийдуть Мир та Злагода,Добробут та Державність!
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07.06.2020 05:58 Ответить
 
 