Гражданина Турции, причастного к организации нелегальной миграции в Молдове, задержали в Одесской области, - ГПСУ
Военнослужащие Одесского пограничного отряда задержали мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Молдова за совершение преступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, 5 июня в пункт пропуска "Черноморский морской порт" прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться в Турцию на теплоходе "Kaunas". Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова.
Правонарушителя задержали и передали представителям Нацполиции. Также об этом факте проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.
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