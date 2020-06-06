Гражданина Турции, причастного к организации нелегальной миграции в Молдове, задержали в Одесской области, - ГПСУ

Военнослужащие Одесского пограничного отряда задержали мужчину, разыскиваемого правоохранительными органами Республики Молдова за совершение преступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ, 5 июня в пункт пропуска "Черноморский морской порт" прибыл гражданин Турции, который намеревался отправиться в Турцию на теплоходе "Kaunas". Во время пограничного контроля на него сработала база данных Интерпола. Проверив информацию, пограничники выяснили, что иностранец находится в международном розыске за организацию нелегальной миграции на территории Республики Молдова.

Правонарушителя задержали и передали представителям Нацполиции. Также об этом факте проинформировали Укрбюро Интерпола в Киеве.

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