Действия Кабмина во время карантина были на грани законности, но в ее пределах и оправданными, - Малюська
Окончательную оценку законности введения карантинных ограничений, которые правительство ввело для противодействия распространению коронавирусной инфекции, предоставит суд.
Об этом завил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.
По словам министра, относительно юридического аспекта карантина существуют три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.
"Много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным", - отметил Малюська.
Говоря о самих ограничениях, он высказал мнение, что правительство действовало на пределе своих полномочий.
"Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконности. Рисковая тактика. Ни запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - сказал он.
Малюська добавил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.
"По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику. Яркий пример этого - то, что правительство не понимает, не знает и не уверено, что решит суд. А суд может решить по-разному", - считает Малюська.
По словам министра, даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.
"Я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - подытожил глава Минюста.
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- Между нами говоря, дорогой Галилей, я и сам думаю, что она вертится. - Отец инквизитор покрутил пальцем, показывая, как вертится Земля.- Но одно дело - думаю, а другое дело - говорю. Вы ученый человек, неужели вы до сих пор не поняли разницы? - Нет, я понял, - сказал Галилей, - и именно поэтому я говорю, а не только думаю. - В таком случае говорите так, чтобы вас никто не слышал. А то ведь - я не хочу вас пугать - у вас могут произойти неприятности... Вспомните Джордано Бруно. Галилей вспомнил. "Я уже стар, - подумал он, - и у меня впереди большая работа. Это очень важная работа, и не хочется умереть, не закончив ее..." Святая церковь пышно праздновала отречение Галилея. Рекой лилось вино, приготовленное из крови спасителя. А когда был провозглашен тост за дружбу науки и религии, отец инквизитор подмигнул Галилею и шепнул: - А все-таки она вертится! https://www.livelib.ru/quote/803453-bozhestvennye-istorii-feliks-krivin (с)
Согласно решению Конституционного суда, раз льгота УЖЕ дана, за УЖЕ выполненый человеком свой воинский долг (имеется в виду о ветеранах войны (АТО , ООС)) - то отменить или ущемить его уже ЗАКОННО НЕВОЗМОЖНО , даже через какой-либо закон !
- Что ты делаешь
- Крокодилов разгоняю
- Так ведь нет крокогдилов
- Дык... Разогнал же
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Это про то, что борьба со "стррашной пандемией" была оправдана.
Чтоы доказать ,что его опасность надумана, а вы правы, нужно всего -навсего пойти в больницу и поработать там ,хотя бы ,санитаром, . Вы,наверняка,выживите заразившись,но глупости писать перестанете! Уверена...
ШАНОВНА, А ВИ САМІ БУЛИ ХОЧ В ОДНІЙ ЛІКАРНІ ? НІ ОДНОГО РЕПОРТАЖУ З "ПРЕПОВНЕНИХ" ЛІКАРЕНЬ НЕ БУЛО ПО ТБ
Є ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ КОВІД 19, ПАНДЕМІЇ НЕМАЄ
ПАНДЕМІЯ ЦЕ КОЛИ ХВОРІЄ ВЕЛИКА ЧАСТИНА ЛЮДСТВА, А НЕ ДВА МІЛІОНИ ЛЮДЕЙ НА ВСЮ ЗЕМЛЮ.
ДІЇ КАБМІНА БУЛИ НЕЗАКОННИМИ БО СУПЕРЕЧИЛИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ - КАБМІН ПІД СУД
Перед законом всі рівні