Действия Кабмина во время карантина были на грани законности, но в ее пределах и оправданными, - Малюська

Окончательную оценку законности введения карантинных ограничений, которые правительство ввело для противодействия распространению коронавирусной инфекции, предоставит суд.

Об этом завил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, относительно юридического аспекта карантина существуют три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.

"Много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным", - отметил Малюська.

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Говоря о самих ограничениях, он высказал мнение, что правительство действовало на пределе своих полномочий.

"Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконности. Рисковая тактика. Ни запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - сказал он.

Малюська добавил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

"По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику. Яркий пример этого - то, что правительство не понимает, не знает и не уверено, что решит суд. А суд может решить по-разному", - считает Малюська.

По словам министра, даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

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"Я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - подытожил глава Минюста.