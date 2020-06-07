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Новости Коронавирус и карантин
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Действия Кабмина во время карантина были на грани законности, но в ее пределах и оправданными, - Малюська

Действия Кабмина во время карантина были на грани законности, но в ее пределах и оправданными, - Малюська

Окончательную оценку законности введения карантинных ограничений, которые правительство ввело для противодействия распространению коронавирусной инфекции, предоставит суд.

Об этом завил министр юстиции Денис Малюська в интервью Радіо Свобода, передает Цензор.НЕТ.

По словам министра, относительно юридического аспекта карантина существуют три аспекта: процедура введения, законность самих ограничений и сбалансированность решений.

"Много дискуссий по поводу того, была ли полностью соблюдена легальная процедура введения карантина. Короткий ответ: в конце концов оценку даст суд. У нас есть множество исков в Окружном административном суде, где эти решения пересматриваются. Ключевой тезис, который нужно помнить: любое процедурное нарушение влечет за собой незаконность принятого решения. Это касается не только актов Кабмина, но и корпоративных решений, решений юридических лиц, других административных актов. Только существенные нарушения процедуры, которые повлияли на суть акта, могут повлечь за собой признание его незаконным", - отметил Малюська.

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Говоря о самих ограничениях, он высказал мнение, что правительство действовало на пределе своих полномочий.

"Мы прошли по самому краю полномочий. Дальше уже точно была бы незаконности. Рисковая тактика. Ни запаса мы себе не оставляли, "не дули на холодное", - сказал он.

Малюська добавил, что сбалансированность решений должен оценивать не только украинский суд, но и международные учреждения, в том числе Европейский суд по правам человека.

"По нашему мнению, сбалансированность у нас соблюдена, потому что мы в принципе применяли те же подходы, которые были применены в большинстве стран Западной Европы. Поэтому мы тоже чувствуем себя достаточно уверенно. Но у нас все-таки демократия, правовое государство, несмотря на любую критику. Яркий пример этого - то, что правительство не понимает, не знает и не уверено, что решит суд. А суд может решить по-разному", - считает Малюська.

По словам министра, даже если суд установит нарушение процедуры или Конституции при введении карантина, цель этого мероприятия была в том, чтобы защитить жизнь и здоровье людей.

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"Я не вижу особо сложных последствий, с юридической точки зрения или с точки зрения возмещения ущерба в результате оценки действий Кабмина во время карантина. Они были на грани законности, но в пределах такой законности и были сбалансированными. Поэтому у нас есть прекрасная юридическая позиция - защищать от любых исков государство и государственный бюджет. Я не думаю, что будут какие-то существенные выплаты государства в связи с карантином. А даже если они и будут, незначительные, то все равно это оправдано", - подытожил глава Минюста.

Автор: 

Кабмин (14025) карантин (16729) Малюська Денис (322) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+8
Бреше. Затягування людей силою в лікарню є порушенням Конституції України. Заборона людям старше 60 виходити з дому є дискрімінацією, порушенням Конституції.
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07.06.2020 01:02
+8
Вместо законов и конституции нам подсовывают кононы коввида19 И баранобесы поддерживают это.Но им не вдомек что забирают сначала свободу потом угодья,шерсть а там и шкуру сдерут. ,Воля або смерть' це не пусти слова були на стягах пройдишних поколинь.
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07.06.2020 05:35
+6
а чому мені скасували пільгу проїзду в міському транпорті? На якій підставі? Якщо ця пільга мені надана Законом - і зміни в Закон не вносились!
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07.06.2020 01:38
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Правила форума Совет форумчан
С Галилеем всё было не совсем так...
- Между нами говоря, дорогой Галилей, я и сам думаю, что она вертится. - Отец инквизитор покрутил пальцем, показывая, как вертится Земля.- Но одно дело - думаю, а другое дело - говорю. Вы ученый человек, неужели вы до сих пор не поняли разницы? - Нет, я понял, - сказал Галилей, - и именно поэтому я говорю, а не только думаю. - В таком случае говорите так, чтобы вас никто не слышал. А то ведь - я не хочу вас пугать - у вас могут произойти неприятности... Вспомните Джордано Бруно. Галилей вспомнил. "Я уже стар, - подумал он, - и у меня впереди большая работа. Это очень важная работа, и не хочется умереть, не закончив ее..." Святая церковь пышно праздновала отречение Галилея. Рекой лилось вино, приготовленное из крови спасителя. А когда был провозглашен тост за дружбу науки и религии, отец инквизитор подмигнул Галилею и шепнул: - А все-таки она вертится! https://www.livelib.ru/quote/803453-bozhestvennye-istorii-feliks-krivin (с)
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07.06.2020 07:18 Ответить
виноваты рептилоиды?
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07.06.2020 08:33 Ответить
вот это будет интересно... каждое из решений на отдельный суд на проверку законности, а всего их несколько десятков не меньше
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07.06.2020 00:43 Ответить
короче опять не закон а дышло
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07.06.2020 00:46 Ответить
Бреше. Затягування людей силою в лікарню є порушенням Конституції України. Заборона людям старше 60 виходити з дому є дискрімінацією, порушенням Конституції.
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07.06.2020 01:02 Ответить
а чому мені скасували пільгу проїзду в міському транпорті? На якій підставі? Якщо ця пільга мені надана Законом - і зміни в Закон не вносились!
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07.06.2020 01:38 Ответить
тому що кабмін своєю постановою порушив Конституцію, а відповідальний за це гарант.
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07.06.2020 08:59 Ответить
" і зміни в Закон не вносились" - и не могли в закон внести отмену или изменения льгот ! Так как это запрещено самим законом и Конституцией !
Согласно решению Конституционного суда, раз льгота УЖЕ дана, за УЖЕ выполненый человеком свой воинский долг (имеется в виду о ветеранах войны (АТО , ООС)) - то отменить или ущемить его уже ЗАКОННО НЕВОЗМОЖНО , даже через какой-либо закон !
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07.06.2020 13:30 Ответить
Вместо законов и конституции нам подсовывают кононы коввида19 И баранобесы поддерживают это.Но им не вдомек что забирают сначала свободу потом угодья,шерсть а там и шкуру сдерут. ,Воля або смерть' це не пусти слова були на стягах пройдишних поколинь.
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07.06.2020 05:35 Ответить
Стоит мужик на мосту и машет руками.
- Что ты делаешь
- Крокодилов разгоняю
- Так ведь нет крокогдилов
- Дык... Разогнал же
--
Это про то, что борьба со "стррашной пандемией" была оправдана.
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07.06.2020 06:30 Ответить
Отож, йшли по краю і дойшли до краю. Чи ще доходим? Бо у нас як не дно, то край.
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07.06.2020 08:27 Ответить
Умникам,которые приуменьшают опасность короновируса могу дать совет!
Чтоы доказать ,что его опасность надумана, а вы правы, нужно всего -навсего пойти в больницу и поработать там ,хотя бы ,санитаром, . Вы,наверняка,выживите заразившись,но глупости писать перестанете! Уверена...
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07.06.2020 08:45 Ответить
Вы правы. Коронавирус-очень опасная болезнь. Но дискуссия не о болезни,а о законности введения процедур "самоограничения",отмены общеобязательных налогов и льгот постановлениями Кабмина,без введения в действие закона об Чрезвычайной ситуации.
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07.06.2020 09:58 Ответить
тоы доказать ,что его опасность надумана, а вы правы, нужно всего -навсего пойти в больницу и поработать там ,хотя бы ,санитаром, .


ШАНОВНА, А ВИ САМІ БУЛИ ХОЧ В ОДНІЙ ЛІКАРНІ ? НІ ОДНОГО РЕПОРТАЖУ З "ПРЕПОВНЕНИХ" ЛІКАРЕНЬ НЕ БУЛО ПО ТБ

Є ЕПІДЕМІЯ ГРИПУ КОВІД 19, ПАНДЕМІЇ НЕМАЄ

ПАНДЕМІЯ ЦЕ КОЛИ ХВОРІЄ ВЕЛИКА ЧАСТИНА ЛЮДСТВА, А НЕ ДВА МІЛІОНИ ЛЮДЕЙ НА ВСЮ ЗЕМЛЮ.
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07.06.2020 14:01 Ответить
крапку поставить суд але не український, а скоріш за все,це буде ЄСПЛ.
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07.06.2020 08:54 Ответить
Шо то этого малюска слишком много стало на цензоре. Язык разминает перед заходом к Бубочке?
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07.06.2020 09:51 Ответить
Які ще "грані" ви тварюки видумуєте?! Є Закон і є злочин. Все. А в нас нажаль тупі людішки, які вважають себе хитрожопими живуть за поняттями, при тому, що поняття досить примітивні і такі, що потім з часом боком вилазять усім учасникам цього хитрожопого шабашу.
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07.06.2020 10:23 Ответить
А что ему ещё кудахтать-малюськать?.. Он поставлен в кабмин, чтобы прикрывать кабмин и других подельников, мочащих Украину и Свободу. Вот он и тужится, чтобы сделать фактический законодательный беспредел легитимным. Законность действий правительства опровергнет любой вменяемый юрист... "Закон" - https://maidanfire.blogspot.com/2019/03/blog-post.html
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07.06.2020 10:33 Ответить
Действия Кабмина во время карантина были на грани законности, но в ее пределах и оправданными, - Малюська Источник: https://censor.net/n3200501

ДІЇ КАБМІНА БУЛИ НЕЗАКОННИМИ БО СУПЕРЕЧИЛИ КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ - КАБМІН ПІД СУД
Перед законом всі рівні
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07.06.2020 13:57 Ответить
 
 