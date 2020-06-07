Около 5 тысяч расследований по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей ведет ГБР, - и.о. директора Соколов

Государственное бюро расследований ведет около 5 тысяч уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.

Об этом сообщил и.о. директора Госбюро расследований Александр Соколов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований", - отметил Соколов.

По итогам совещания руководители правоохранительных органов согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

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