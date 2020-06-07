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Новости Силовики
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Около 5 тысяч расследований по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей ведет ГБР, - и.о. директора Соколов

Около 5 тысяч расследований по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей ведет ГБР, - и.о. директора Соколов

Государственное бюро расследований ведет около 5 тысяч уголовных производств по фактам жестокого обращения со стороны правоохранителей, в том числе пыток.

Об этом сообщил и.о. директора Госбюро расследований Александр Соколов во время координационного совещания руководителей правоохранительных органов, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ГБР.

"В структуре Главного следственного управления и территориальных управлений ГБР созданы соответствующие подразделения, которые осуществляют досудебное расследование фактов совершения сотрудниками правоохранительных органов преступлений, в том числе касающихся жестокого обращения и пыток. Указанную категорию преступлений расследуют самые опытные следователи Государственного бюро расследований", - отметил Соколов.

По итогам совещания руководители правоохранительных органов согласовали ряд совместных действий, направленных на своевременное предупреждение, выявление, раскрытие преступлений этой категории.

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Автор: 

правоохранительные органы (2969) расследование (3040) силовики (2798) жестокость (29) ГБР (2978)


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Топ комментарии
+4
"гбр ведет расследование"--это процесс, в нашем случае , бесконечный , а нам нужен РЕЗУЛЬТАТ!

ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ 5 тысяч расследований??? Ни одного...
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07.06.2020 01:57
+4
Нічого дивного, туди психопати тільки йдуть працювати. Знаю двох колишніх беркутівців, які ********* розважатися вечорами: вдягали форму та виходили на полювання, ловили когось напідпитку та починали по-звірячому бити. Таким чином випускали пару, задовольняли свої тваринні інстинкти та ішли додому до своїх дружин та дітей, іноді спочатку до коханок, а вже потім до дружин. Тварини одним словом. Я коли про це дізналася, то навіть припинила з ними вітатися, не те шо спілкуватися.
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07.06.2020 03:13
+3
Все фигурнты-оборотни получили повышения, награды и премии. Реформа.
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07.06.2020 01:22
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Все фигурнты-оборотни получили повышения, награды и премии. Реформа.
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07.06.2020 01:22 Ответить
Их девиз таков," Бить будем сильно особенно если не понимаешь в чём смысл задержания и и на благо чего всё это делается"
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07.06.2020 01:41 Ответить
"гбр ведет расследование"--это процесс, в нашем случае , бесконечный , а нам нужен РЕЗУЛЬТАТ!

ГДЕ РЕЗУЛЬТАТ 5 тысяч расследований??? Ни одного...
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07.06.2020 01:57 Ответить
...5.(п*ять ) тисяч !? ..І скільки дійде до суду з вироками ?
Система .. ..
..*Ворон ворону око не виклює *.
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07.06.2020 03:00 Ответить
Нічого дивного, туди психопати тільки йдуть працювати. Знаю двох колишніх беркутівців, які ********* розважатися вечорами: вдягали форму та виходили на полювання, ловили когось напідпитку та починали по-звірячому бити. Таким чином випускали пару, задовольняли свої тваринні інстинкти та ішли додому до своїх дружин та дітей, іноді спочатку до коханок, а вже потім до дружин. Тварини одним словом. Я коли про це дізналася, то навіть припинила з ними вітатися, не те шо спілкуватися.
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07.06.2020 03:13 Ответить
Да-а-а. Листья дуба падают с ясеня, нихрена себе, нихрена себе. А сколько ещё не выявленых или сокрытых фактов. Не хило произошло реформирование полиции. Результаты "впечатляют".
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07.06.2020 08:22 Ответить
Ведут 5 тыщ, а доведут до суда НОЛЬ.
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07.06.2020 09:10 Ответить
Мент менту глаз не выплюет но в кабуру насрать успеет
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07.06.2020 10:36 Ответить
Щось пости зникають тут без слідів
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07.06.2020 12:09 Ответить
Це просто окозамилювання. Вести провадження по 5 тисячам справ щодо жорстокого поводження та катування з боку правоохоронців ще нічого не значит. Краще дайте звіт, у скількох справах завершено провадження і такі справи направлено до суду. А ще краще, дайте статистику, скільки справ розглянуто судами, який процент винувальних вироків та які реальні види покарання призначено
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07.06.2020 12:16 Ответить
Бесит одно. Как бандиты периодетые в форму полиции могут называться ,,Внимание: ПРАВО и дальше ХРАНИТЕЛИ? В Украине это уже похоронено!
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07.06.2020 12:57 Ответить
Слава авакову, авакову слава!
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07.06.2020 13:44 Ответить
 
 