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Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол

Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол

У правоохранителей не было оснований проверять, есть ли в Госрезерве недостачи зерна, потому что внутренние и государственные аудиты показывали, что в системе все хорошо.

Об этом в комментарии корреспонденту Укринформа заявил советник министра внутренних дел Украины Михаил Апостол, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас началась государственная аудиторская проверка предприятий Госрезерва. Как она будет проходить, не знаю. Ибо до сегодняшнего дня во время внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо. И даже если кто-то обвиняет полицию, что мол, полиция должна была контролировать эту ситуацию, то это не так. Как ее контролировать, когда, согласно документам, должно быть обоснование, основа и причина открытия определенных дел. А когда отчеты аудиторских проверок государственного предприятия показывают, что подобных оснований нет, то о каком расследовании могла идти речь?", - говорит Апостол.

Также советник министра внутренних дел сообщил, что в ближайший вторник он должен встретиться со следователем. "Лично я на этом не остановлюсь. В меру своих полномочий, с разрешения следователя, я буду обнародовать для общества важную информацию, касающуюся ситуации в Госрезерве и не только там", - добавил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СНБО: Кабмин должен обеспечить дополнительные запасы продовольствия в Госрезерве

По словам Апостола, "следствие по этому делу имеет ряд конкретных, вопиющих фактов. Но на это все нужно время - перемерить, перевесить, проверить каждую цифру. Была проведена лишь часть аудита, в пяти областях. И такой результат… Цифры просто ужасают. Но это произошло не сегодня и не вчера. Это продолжалось годами".

Напомним, на трех предприятиях Госрезерва обнаружено отсутствие почти 150 тысяч тонн зерна, которые должны были храниться на случай форс-мажорной ситуации. В то же время по документам товар на складах есть. На одном из предприятий не нашли почти 18 000 тонн зерна, на другом - почти 20 000 тонн, на третьем - 112 000 тонн.

Следователи СБУ открыли уголовное производство.

Также читайте: "Съели мыши": из Госрезерва пропало более 2700 вагонов зерна на сумму свыше 800 млн, - советник главы МВД Апостол

Автор: 

Госрезерв (57) зерно (1070) Апостол Михаил (8)


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Топ комментарии
+43
Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 2429
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07.06.2020 01:39
+37
Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 9994
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07.06.2020 01:37
+37
Угу. На цензоре недавно была новость шо один из Украинских портов увеличил отгрузки зерна за кордон в 4 раза. Слабенько работаешь, зепропагандон.
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07.06.2020 03:03
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Страница 3 из 3
Полиция не проводила проверку Госрезерва до обнаружения хищения 150 тысяч тонн зерна, так как не было оснований, - советник главы МВД Апостол - Цензор.НЕТ 4159
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07.06.2020 08:57 Ответить
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 4934
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07.06.2020 09:19 Ответить
Ви нічого не здатні розслідувати
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07.06.2020 09:13 Ответить
Шесть лет патриотизма и ни какого мошенничества.
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07.06.2020 09:49 Ответить
Ну не зря же Зеленский говорил : дайте мне только год ( и я все украду). А что же за оставшиеся 4 будет?
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07.06.2020 09:50 Ответить
Подождите,так у милиции есть разведка,которая докладывала министру о массовых хищениях. А министр не принимал мер.
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07.06.2020 10:09 Ответить
Кто не в курсе, вот так выглядит "отсутствие оснований"
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 270
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07.06.2020 10:18 Ответить
Зебилы - пройдохи и воры
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07.06.2020 10:24 Ответить
Ай, этот госрезерв разворовывают уже лет 20, при всех властях.
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07.06.2020 10:39 Ответить
Это все воробьи - они птицы прожорливые и летают над горами зерна стаями, вот и сожрали за сезон 150 000 000 кг зерна. Че на природу обижаться.
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07.06.2020 11:18 Ответить
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 8071
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07.06.2020 11:38 Ответить
Поліція не проводила перевірку Держрезерву до виявлення розкрадання 150 тисяч тонн зерна, оскільки не було підстав, - радник глави МВС Апостол - Цензор.НЕТ 8301
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07.06.2020 11:38 Ответить
йой...бубочку не восхваляють...
жах
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07.06.2020 12:17 Ответить
звідки тобі знати, новоспеченому, яким цензор був раніше?
Хіба що...
А назови свій попередній логін, до деактивації?
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07.06.2020 13:56 Ответить
А що з цукром часів Віті Ростовського? Вже знайшли чи всі з вікон повипадали?
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07.06.2020 12:10 Ответить
короче, скомуниздили по зенышку в 7 раз больше тысяч тонн, чем в Норильске разлили соляры
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07.06.2020 12:28 Ответить
Как она будет проходить, не знаю. Ибо до сегодняшнего дня во время внутренних и государственных проверок в этой системе результаты показывали, что там все хорошо.

ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Аудит,это независимая проверка.Может они не совсем понимают понятие " аудит" и "независимый"?
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07.06.2020 12:36 Ответить
Как это Государственный аудит не проводится в Государственных структурах,это нонсенс.
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07.06.2020 12:54 Ответить
А дегенераты ,поскальзываясь на зеленых соплях и в очередной раз разбивая себе рыло об дно продолжали орать "барыгапорох". Иногда хочется,что бы вы зебуины потеряли все,то есть абсолютно все,что было в вашей говеной жизни.
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07.06.2020 13:16 Ответить
Класс! Ржу-нимагу!!! Мышы рулят!!!! Даёшь мышей- в Госрезерв Украины!!!
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07.06.2020 14:46 Ответить
Обстоятельства хищения зерна из стратегических запасов Украины, начинают обрастать интереснейшими подробностями свидетельствующими о преднамеренном и спланированном характере этой операции.
Последняя инвентаризация запасов согласно акта закончилась 18 ноября 2019 г.
20 ноября 2019 г. был подписан акт инвентаризации. Нарушений не обнаружено.
Но уже 23 ноября 2019 г. вскрываются оперативные единицы хранения стратегических запасов зерна и начинается вывоз зерна.
И не надо валить с больной головы на здоровую!
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07.06.2020 17:04 Ответить
Мыши,мыши,всюду"зелененькие" мыши..Антикоррупционные органы,вас достаточно, дабы ставить мышеловки и запускать котов..,Али сами уже "позеленели"?
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07.06.2020 17:46 Ответить
Наверное стоит (для начала) вспомнить, что до сих пор не дан ответ на вопрос о том - так продавались в начале этого года или нет маски/повязки из Госрезерва…
Можно хоть «до второго пришествия Христа» умничать о том, что «Госрезерв» Украины уже давно/при любой власти - разворовывается/пополняется и существует только на бумаге (а любые проверки/аудиты всегда "благополучны")…
Вероятно было бы весьма интересно узнать кто конкретно это всё «профитькал»…
Но сейчас - точно необходимо посоветовать всяким-разным советникам главы МВД не списывать всё на «пАпередников», а почаще заглядывать в/«мониторить» FB! Там тема необходимости проверки запаса зерна в Госрезерве была весьма «весьма популярна» (https://censor.net/comments/locate/3184105/0192150b-9060-7141-9ff8-7fe4895ad96a)...
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07.06.2020 19:53 Ответить
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