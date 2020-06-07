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Новости Коронавирус и карантин
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Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА

Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 июня провел срочное онлайн-совещание во Львовской облгосадминистрации по поводу урегулирования ситуации, сложившейся в области из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовской облгосадминистрации.

"По статистике последних дней Львовщина стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР-тестирование. Чтобы не допустить реальной вспышки, необходимо действовать быстро и консолидировано", - отметил во время совещания Шмыгаль.

По словам премьер-министра, президент также держит ситуацию в регионе на своем личном контроле.

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По результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процессе тестирования.

Пресс-служба ОГА также сообщает об очередной смерти от коронавируса: "На Львовщине умер 69-летний пациент с подтвержденным COVID-19. Это уже 69-смерть от коронавирусной инфекции в регионе.

Мужчина с 26 мая находился на лечении в областной инфекционной больнице с пневмонией. Результат ПЦР-теста с подтверждением инфекции получили 29 мая. Сегодня, 6 июня, мужчина умер".

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.

Также читайте: Протестующие устроили фитнес-зал у здания обладминистрации Львова

Автор: 

карантин (16729) Львов (4582) ОГА (2388) тестирование (496) Шмыгаль Денис (2679) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Львовская область (2898)


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Топ комментарии
+6
Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА - Цензор.НЕТ 5722
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07.06.2020 02:29
+3
Пулинг, пудинг, петтинг, тролинг, боулинг - ударим иностранщиной по мове.
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07.06.2020 08:11
+2
Зебилам пора начинать пулинг-в-черепинг себе.
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07.06.2020 04:24
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Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА - Цензор.НЕТ 5722
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07.06.2020 02:29 Ответить
да уж...я еще хуже прочитала..ШМЫГАЛЬ ПОД ПУТИНГ!!!!ужос..куды крестьянину податься
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07.06.2020 05:55 Ответить
Зебилам пора начинать пулинг-в-черепинг себе.
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07.06.2020 04:24 Ответить
Инквизиция ковида шмыгаля против здравого смысла. Приплыли. За отрицвния ковида скоро будут сжигать на кострах.Где научный публичный диспут шарлатаны.?
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07.06.2020 05:08 Ответить
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07.06.2020 07:15 Ответить
пулинг -это то, что надо
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07.06.2020 07:15 Ответить
По результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Источник: https://censor.net/n3200508

Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно - по два в каждую руку. Тут-то всё и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка заверила собравшихся и лично товарища Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда.
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07.06.2020 07:17 Ответить
Пулинг, пудинг, петтинг, тролинг, боулинг - ударим иностранщиной по мове.
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07.06.2020 08:11 Ответить
Вот тебе, бабушка, и плато и пик!
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07.06.2020 08:15 Ответить
Як там не крути, але і тут винен "Шоколадний барига", бо саме він привіз до Львова велику партію імпортних, якісних тестів і завдяки їм на Львівщині виявляють таку кількість інфікованих. Як би наше МОЗ і особисто Шмигаль віднеслися відповідальніше і тестували би всю Україну якісними системами і не займалися би "бла, бла, бла...", статистика по COVID-19 по областях була би зовсім іншою...
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07.06.2020 09:10 Ответить
Нічого не виявляють. Всім, хто помер, або захворів на будь-яку хворобу, приписують COVID-19. Для статистики і подальшого залякування населення. Розсмішила заява, про померлу жінку від коронавірусу. Тільки вік цієї жінки - 78(!) років. Цікаво, де вона могла заразитись?
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07.06.2020 09:30 Ответить
1) попі..діла "по сусідськи" з колєжанкою,у якої син повернувся з заробітків..Вистачає.
2) https://censor.net/ua/user/93081, не орієнтуєшся ,то не видумуй.. Мені лише відомо кілька фактів,коли не хотіли виписувати з лікарні "ковідного "хворого ,бо зараз це надбавки на лікарню з бюджету..
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07.06.2020 10:43 Ответить
Звичайно не орієнтуюсь. У знайомого родич помер від інсульту. Вгадайте що написали медики в акті про смерть? Вірно. Помер від коронавірусу. Після скандалу, акт був переписаний. І вважаю, що така статистика повсюди. Запам'ятайте: наляканим натовпом легко керувати. І закони під шумок протягти в Парламенті зручно. Зрештою,
https://www.youtube.com/watch?v=_jqragyjfGU
https://www.youtube.com/watch?v=8kWwqmK9Kyo
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08.06.2020 11:33 Ответить
Дійсно, ніде в світі люди похилого віку не заражаються коронавірусом, а тут таке...
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07.06.2020 10:47 Ответить
Він завіз ІФА тести.
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07.06.2020 09:55 Ответить
зараз тебе "дурантинофіли""змішають з землею "
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07.06.2020 10:44 Ответить
якщо "нарід" самостійно вирішив(на львівщині) закінчити карантин,то тут тестуй,не тестуй,все одно получиш ....
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07.06.2020 10:46 Ответить
Хороший вариант, взять 1 зараженного смешать с 4 здоровыми и в итоге все будут здоровы. Вот вам и статистика улучшится. Как сказал один человек, чтобы остановить войну надо просто перестать стрелять, а чтобы остановить эпидемию надо перестать тестировать, и будет нам всем счастье. Грустно все это.))))))
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07.06.2020 09:41 Ответить
Що таке ПУЛІНГ ?!!! А нормальною мовою не можна написати ?!!! Щоб вам ті язики повіднімало , пулінги дурнуваті !!!
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07.06.2020 10:24 Ответить
тому у Франції ДІЮТЬ ЗАКОНИ ТУБОНА

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національна асамблея Франції прийняла https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%E2%84%96_75-1349_%D0%B2%D1%96%D0%B4_31_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_1975_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1 «Закон № 75-1349 від 31 грудня 1975 року стосовно використання французької мови https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_31_d%C3%A9cembre_1975_relative_%C3%A0_l%27emploi_de_la_langue_fran%C3%A7aise [fr] », відомий як «Закон Ба-Лоріоля», за прізвищами його авторів: П'єра Ба та Марка Лоріоля)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] , яким затвердила обов'язкове використання французької мови у публічному просторі, комерційній рекламі та забороняє використання будь-якого іншомовних термінів чи виразів



Тому в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 році «Закон Ба-Лоріоля» був вдосконалений Жаком Тубоном, тодішнім https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 міністром культури в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%80 Едуара Баладюра під час президентства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD Франсуа Міттерана , та прийнятий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національною асамблеєю Франції .
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07.06.2020 10:39 Ответить
Щорічно у Франції проходить нагородження титулами «Англійський попихач» та «Англійський попихач міжнародного рівня» тих високопосадовців та відомих приватних власників, які публічно ігнорують французьку мову.
Серед нагороджених титулом «Англійський попихач» були: Луї Швейцер (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault «Renault» ), компанії «Діор» та інші. «Англійський попихач міжнародного рівня» першою отримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD Ніколь Фонтен (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Європарламенту» )
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07.06.2020 10:40 Ответить
З штрафами у Зе-влади прокол..

17,34 тисячі -ЦЕ НЕРЕАЛЬНО. ДЛЯ Львівщини точно...

Штрафи мають бути 500 грн ,але штрафувати ВСІХ,хто порушує..прямо в магазинах,у ПІД"ЇЗДАХ "висоток"(громадське місце),при НАВМИСНОМУ порушенні "соціальної дистанції"..
Наприклад,ти спокійно умасці в черзі ,а до тебе якийсь пі..арас ззаду"на спину лізе."..

інакше карантин буде до Нового Року ((
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07.06.2020 10:37 Ответить
Провів совєщаніє і заодно відвідав родину...Чи відвідав родину і заодно провів совєщаніє?..Не повезло Львову з прем"єром...Тепер буде їздити сюди і знаходити якусь фігню...
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07.06.2020 10:54 Ответить
у Києві до громадських місць віднесли також зупинки громадського транспорту і церкви та 50-метрову зону навколо них, заклади торгівлі, зокрема торгові ряди і ринки, кінотеатри і прилеглу до них територію. Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки в будь-який момент можна опинитися на території, яка підпадає під визначення "громадське місце"»
https://zaxid.net/news/
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07.06.2020 13:18 Ответить
 
 