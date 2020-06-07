Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 июня провел срочное онлайн-совещание во Львовской облгосадминистрации по поводу урегулирования ситуации, сложившейся в области из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовской облгосадминистрации.

"По статистике последних дней Львовщина стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР-тестирование. Чтобы не допустить реальной вспышки, необходимо действовать быстро и консолидировано", - отметил во время совещания Шмыгаль.

По словам премьер-министра, президент также держит ситуацию в регионе на своем личном контроле.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Действия Кабмина во время карантина были на грани законности, но в ее пределах и оправданными, - Малюська

По результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процессе тестирования.

Пресс-служба ОГА также сообщает об очередной смерти от коронавируса: "На Львовщине умер 69-летний пациент с подтвержденным COVID-19. Это уже 69-смерть от коронавирусной инфекции в регионе.

Мужчина с 26 мая находился на лечении в областной инфекционной больнице с пневмонией. Результат ПЦР-теста с подтверждением инфекции получили 29 мая. Сегодня, 6 июня, мужчина умер".

Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.

Также читайте: Протестующие устроили фитнес-зал у здания обладминистрации Львова