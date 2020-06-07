Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 6 июня провел срочное онлайн-совещание во Львовской облгосадминистрации по поводу урегулирования ситуации, сложившейся в области из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Львовской облгосадминистрации.
"По статистике последних дней Львовщина стала своеобразным антирекордсменом. Вспышки не наблюдается, но количество инфицированных равномерно растет. Источником роста стал город Львов. Из-за участившихся инцидентов Львовская область обогнала Черновицкую. Кроме этого, образовалась очередь на ПЦР-тестирование. Чтобы не допустить реальной вспышки, необходимо действовать быстро и консолидировано", - отметил во время совещания Шмыгаль.
По словам премьер-министра, президент также держит ситуацию в регионе на своем личном контроле.
По результатам совещания Шмыгаль поручил рассмотреть возможность запуска пулинг-тестирования, что позволит одновременно тестировать 5 образцов отобранного материала. Подобную схему планируют начать на базе лабораторий, задействованных в процессе тестирования.
Пресс-служба ОГА также сообщает об очередной смерти от коронавируса: "На Львовщине умер 69-летний пациент с подтвержденным COVID-19. Это уже 69-смерть от коронавирусной инфекции в регионе.
Мужчина с 26 мая находился на лечении в областной инфекционной больнице с пневмонией. Результат ПЦР-теста с подтверждением инфекции получили 29 мая. Сегодня, 6 июня, мужчина умер".
Напомним, в Украине за сутки зафиксировали 550 новых случаев COVID-19. Всего - 26 514 человек в стране заболели коронавирусом, умерли - 15. Больше всего новых случаев выявили в Киеве (83), Черновицкой (66) и Львовской (65) областях.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Но настоящий взлет ее начался, когда какой-то корреспондент с ее слов (а может, и сам выдумал) тиснул в газете сенсационное сообщение, что Люшка порывает с дедовским методом доения коров и отныне берется дергать коров за четыре соска одновременно - по два в каждую руку. Тут-то всё и началось. Выступая в Кремле на съезде колхозников, Люшка заверила собравшихся и лично товарища Сталина, что с отсталой прежней технологией покончено отныне и навсегда.
2) https://censor.net/ua/user/93081, не орієнтуєшся ,то не видумуй.. Мені лише відомо кілька фактів,коли не хотіли виписувати з лікарні "ковідного "хворого ,бо зараз це надбавки на лікарню з бюджету..
https://www.youtube.com/watch?v=_jqragyjfGU
https://www.youtube.com/watch?v=8kWwqmK9Kyo
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національна асамблея Франції прийняла https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%E2%84%96_75-1349_%D0%B2%D1%96%D0%B4_31_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F_1975_%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE_%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1 «Закон № 75-1349 від 31 грудня 1975 року стосовно використання французької мови https://fr.wikipedia.org/wiki/Loi_du_31_d%C3%A9cembre_1975_relative_%C3%A0_l%27emploi_de_la_langue_fran%C3%A7aise [fr] », відомий як «Закон Ба-Лоріоля», за прізвищами його авторів: П'єра Ба та Марка Лоріоля)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A2%D1%83%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0#cite_note-2 [2] , яким затвердила обов'язкове використання французької мови у публічному просторі, комерційній рекламі та забороняє використання будь-якого іншомовних термінів чи виразів
Тому в https://uk.wikipedia.org/wiki/1994 1994 році «Закон Ба-Лоріоля» був вдосконалений Жаком Тубоном, тодішнім https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1 міністром культури в уряді https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80_%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%8E%D1%80 Едуара Баладюра під час президентства https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%B0_%D0%9C%D1%96%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD Франсуа Міттерана , та прийнятий https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97 Національною асамблеєю Франції .
Серед нагороджених титулом «Англійський попихач» були: Луї Швейцер (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/Renault «Renault» ), компанії «Діор» та інші. «Англійський попихач міжнародного рівня» першою отримала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD Ніколь Фонтен (президент https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82 «Європарламенту» )
17,34 тисячі -ЦЕ НЕРЕАЛЬНО. ДЛЯ Львівщини точно...
Штрафи мають бути 500 грн ,але штрафувати ВСІХ,хто порушує..прямо в магазинах,у ПІД"ЇЗДАХ "висоток"(громадське місце),при НАВМИСНОМУ порушенні "соціальної дистанції"..
Наприклад,ти спокійно умасці в черзі ,а до тебе якийсь пі..арас ззаду"на спину лізе."..
інакше карантин буде до Нового Року ((
https://zaxid.net/news/