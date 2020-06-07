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Новости Агрессия России против Украины Война
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Враг за сутки совершил 13 обстрелов позиций ОС: 4 воина ранены, 1 - травмирован, 1 наемник уничтожен

Враг за сутки совершил 13 обстрелов позиций ОС: 4 воина ранены, 1 - травмирован, 1 наемник уничтожен

За минувшие сутки российские наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены четверо украинских военнослужащих, еще у одного боевая травма.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил, передает Цензор.НЕТ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" на подступах к Опытному и Старогнатовке противник выпустил в сторону украинских оборонных укреплений более 30 мин калибра 120 мм. У Богдановки враг применил противотанковые ракетные комплексы, а рядом с Марьинкой, Павлополем и Авдеевкой - гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. В вечернее время агрессор применил минометы калибра 120 мм и станковые противотанковые гранатометы по украинским опорным пунктам неподалеку от Гнутово.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" по украинским позициям вблизи Орехово и трижды возле Луганского наемники вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Защитников Пивденного агрессор дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"В результате обстрелов со стороны захватчиков четыре военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а один - боевую травму", - говорится в сообщении.

По данным разведки, 6 июня украинские защитники уничтожили одного наемника.

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"С начала текущих суток российские вооруженные формирования в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" обстреляли из крупнокалиберных пулеметов наши опорные пункты неподалеку от Луганского. За текущие сутки потерь среди наших защитников нет", - добавили в штабе.

Враг за сутки совершил 13 обстрелов позиций ОС: 4 воина ранены, 1 - травмирован, 1 наемник уничтожен 01
Враг за сутки совершил 13 обстрелов позиций ОС: 4 воина ранены, 1 - травмирован, 1 наемник уничтожен 02

обстрел (26995) ранение (3379) Донбасс (26955) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Суки!!!
Горіть у пеклі москалі !!!!!!
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07.06.2020 08:31
+9
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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07.06.2020 08:36
+9
Пораненим і травмованим українським захисникам найскорішого одужання !!!
Нехай Дух Святий дарує мир і щасливу долю для всієї України...
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 2851

..
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07.06.2020 08:50
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Правила форума Совет форумчан
Суки!!!
Горіть у пеклі москалі !!!!!!
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07.06.2020 08:31 Ответить
Одужання пораненним воїнам України!!! смерть расіянсько-масковським окупантам!!!!
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07.06.2020 08:36 Ответить
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 3408
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07.06.2020 08:36 Ответить
Пораненим і травмованим українським захисникам найскорішого одужання !!!
Нехай Дух Святий дарує мир і щасливу долю для всієї України...
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 2851

..
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07.06.2020 08:50 Ответить
"...1 наемник уничтожен".
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 7152
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07.06.2020 11:28 Ответить
Одужання нашим захисникам. Бережи вас Господь, рідненькі
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07.06.2020 11:30 Ответить
Агов https://censor.net/ !!! А чому карикатури на ЗЄлю видалили ? Що ОПа вже і вас прикупила чи залякала.
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07.06.2020 13:00 Ответить
Как так происходит, что воины ВСУ получают травмы и ранения,а оккупантов убивают?
Наверное украинские бойцы целятся непосредственно в противника,а противник в руку или в ногу ?!
Я могу понять политику данного издания , но читатели тоже не дураки!
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07.06.2020 14:52 Ответить
Ворог за добу здійснив 13 обстрілів позицій ОС: 4 воїнів поранено, 1 травмовано, 1 найманця знищено - Цензор.НЕТ 3729

Убей русского!
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07.06.2020 16:46 Ответить
 
 