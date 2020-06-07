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Новости Коронавирус и карантин
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Пашинян заявил о критической ситуации с COVID-19 в Армении: "Шагаем по аду"

Пашинян заявил о критической ситуации с COVID-19 в Армении:

Ситуация с эпидемией коронавируса в Армении критическая.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, у которого также подтвержден COVID-19.

"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.

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"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.

Как сообщалось, медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 547 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 12 тыс. 547. Как сообщил в субботу армянский единый информационный центр, за сутки скончались семь пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 259 человек.

Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.

Армения (829) карантин (16729) Пашинян Никол (127) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+39
Ничего. Пашинян - ватный холуй.
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07.06.2020 08:51
+27
Зато в ООН по Украинскому вопросу голосовали против. Продолжайте в том же духе, продавцы ********** и гвоздик.
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07.06.2020 08:52
+26
Так к ***** обратитесь, он вам подкинет колонну военных грузовиков.
Проедет вдоль и поперек с флагами расеи, может полегчает.
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07.06.2020 08:54
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А у Гандона ще пірамідки остались - якщо попросять, він допоможе братам-ватникам.
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07.06.2020 09:13 Ответить
Боярышник круче
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07.06.2020 09:31 Ответить
Шаг впірьод, два назад.
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07.06.2020 09:03 Ответить
500 в день это много, учитывая что там населения примерно как в Киеве.
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07.06.2020 09:04 Ответить
Путин, введи войска!
Армении нужны новые пермяковы.
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07.06.2020 09:10 Ответить
Руский мир а где он там и песец всегда рядом Армяном поможет сырок с путинской ****** лучше чем антибиотики
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07.06.2020 09:12 Ответить
антирестная статья... ключевой цифры - сколько госпитализировано - нет. есть соображения, почему?
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07.06.2020 09:18 Ответить
https://censor.net/user/452060, до короновируса хватало мест и в реанимационном отделении тоже...
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07.06.2020 09:52 Ответить
Кто разоблачил? Сантехник, который знает, что вирус меньше отверстий в маске?
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07.06.2020 09:59 Ответить
точно не знаю, кто. я про видео, где люди в Ухане якобы падают на улицах. помнишь про такое?
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07.06.2020 10:01 Ответить
Тема для бабок на скамейке, про падающих на улице, а не для серьёзной аргументации...
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07.06.2020 10:02 Ответить
с этого ИМХО началось. глупые люди составляют большинство населения, поэтому не стоит о них говорить так пренебрежительно. это космическая сила. их чуть больше года назад оказалось 73%...
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07.06.2020 10:09 Ответить
Сейча тоже хватает мест. По-этому не надо вешать лапшу. Даже во времена так называемых пиков в Америке граждани амереканцы снимали видео с пустыми больницами и тишиной в больницах, а медсестры вылаживали видосики в тик-ток с песнями о каронавайрусе по-этому это все чушь о переполнении.
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07.06.2020 09:58 Ответить
С Арменией уже авиарейсы налажены? Ты вчера проверял больницы Армении?
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07.06.2020 10:00 Ответить
ось амереканці для своїх коронапсихозників використовують акторишків. тому Україна в цьому плані поступається США Пашинян заявив про критичну ситуацію з COVID-19 у Вірменії: "Крокуємо пеклом" - Цензор.НЕТ 8963
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07.06.2020 10:10 Ответить
Вируса нет. То фсе придумали соросята чтобы уничтожить росийские скрэпы
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07.06.2020 10:20 Ответить
Тупое объяснения. Все что вокруг слабенького вируса не соответствует уровню угрозы. Тотальная пропаганда страха, паники и нарушения прав и свобод людей. Уничтожения благосостояния простых людей. Вся эта истерия накручена заинтересованными в этом людьми. По-этому эти ваши сопли о каких то скрепах это для зомбированых разве что пойдет.
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07.06.2020 10:47 Ответить
НЕ этот Пашинян - правильный пацан и настоящий армянин!
Плоть от плоти, кровь от крови своего народа:
"поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат"
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07.06.2020 10:22 Ответить
Подозреваю что ЗЕ проездом с Омана заглянул в Армению
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07.06.2020 10:49 Ответить
А в Расєї - усе гаразд! Приєднуйтеся до них остаточно і живіть далі, як свині у колгоспі!
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07.06.2020 11:17 Ответить
Армения - население чуть менее 3 млн., полномасштабный карантин не введён "потому что его не будут соблюдать". Количество ежедневных случаев заражения (500) такое же, как в 42-миллионной Украине, которая карантин вводила.

Это всё, что нужно сказать тем, кто орёт, что от карантина только экономический вред и никакого медицинского толка.
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07.06.2020 11:24 Ответить
Говорят, что Бил Гейтс, под видом вакцинации, будет всем людям вводить чипов дейлов и ещё гайку какую то. Ужас!
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07.06.2020 12:39 Ответить
" он ее домой не отпустил в гайку быстро болтик закрутил"
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08.06.2020 06:57 Ответить
в Ирландии карантин,, в Украине быдло погнали роботать,
охметову нужна новая вилла
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07.06.2020 12:48 Ответить
мабуть, це дія найкращої у світі радянської освіти
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07.06.2020 13:07 Ответить
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