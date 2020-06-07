В Украине за сутки - 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев
По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 999 случаев COVID-19. За сутки - 485 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.
Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях заболевания COVID-19, за 5 июня – о 553 новых заболевших, 4 июня – о 588.
За сутки умерли 11 пациентов (стуками ранее - 15), всего - 788.
За последние сутки выздоровели 242 человек (сутками ранее - 440), всего - 12 054.
Всего в Украине сейчас болеет 14 157 человек, что на 232 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.
Больше всего новых случаев выявили во Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также Киеве (43).
В Херсонской области новых заболевших нет.
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"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.Источник: https://censor.net/n3200514
Ну и какой провал, если обсуждали возможность введения локдауна?
https://mir24.tv/news/16402752/obryad-izgnaniya-koronavirusa-proveli-buryatskie-shamany В республике Бурятия на борьбу с коронавирусом вышли шаманы.
Обряд «изгнания» болезни провели служители культа в Улан-Удэ, рассказывает корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.
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На youtube-канале «Отряды Путина» пhttps://tvk6.ru/publications/news/49223/ оявилось новое видео с пенсионерками, защищающими страну от https://tvk6.ru/publications/news/49222/ коронавируса . В прошлый раз женщины проводили https://tvk6.ru/publications/news/48987/ обряд по изгнанию инфекции из России, однако теперь они уверены, что Covid-19 и вовсе не существует, а новости о пандемии - выдумка американского президента.
Говорю как социолог
Да и уменьшение количества тестируемых в зависимости от дня недели это тоже по сути ручное управление статистикой.
Да и все признаки искусственного формирования общественного мнения через СМИ присутствуют
Примеров множество, и большинство неприятных
Лише на Ro//
http://www.ukrstat.gov.ua/
Державна служба статистики Україниhttp://www.ukrstat.gov.ua/ 14.05.2020 Повідомляємо, що щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті формується органами державної статистики на підставі других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті*, які надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділи реєстрації).З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та у зв'язку з необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділи реєстрації призупинили надання територіальними органами Держстату (далі -ТОД) других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті.
https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.
https://twitter.com/tZEinform/status/1269211834495774721?s=20 В Минздраве идет конкурс, кто пойдет Вове докладывать, что отмену карантина нужно отменять Историческая фраза "Б...дь нужно было их слушать!!" уже прозвучала Что, приплыли "адесситы" ?!
Дійсно з Санжарами получився у ЗЕ-влади облом..
Кадрова політика у призначенні "соросят" -непрофесіоналів(Скалецької) виявилась дебільною...
Але треба врахвати щей те,що Не було МОЖЛИВОСТІ створити карантинний режим для сотень тисяч гастарбайтерів.. Що там говорити,навіть з інфекційними лікарнями Доктор Смерть Супрун організувала на 2020 рік ПІ..ЄЦ...
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https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.
і ще раз ..Знову помянемо Американку Супрун "всє" -лабораторії створити -це не один місяць потрібно...Тим більше,коли й особливо нізвідки у час неймовірної затребуваност на них в світі..
Баста!, [05.06.20 16:58]
Вспышка коронавируса на ОАО "8 марта" в Гомеле. Заражены более ста человек.
"В Гомеле на ОАО "8 Марта" болеет больше 100 человек, - пишет читатель. - На проходной каждое утро измеряют температуру. Но с температурой 37,5 начальство пропускают. Например, пропустили коммерческого директора, который два дня находился на работе и успел заразить кучу людей!
Сегодня он на больничном уже. А люди, с которыми коммерческий директор общался, уже не пришли на работу, так как плохо себя чувствуют".
Інфікованих безсимптомних (не врахованих у статистиці)-90 відсотків..
З цих 10 відсотків з симптомами -10 важко захворіють ..З них відсотків 5-10 помре...
Багато це чи мало -оцінює кожен сам для себе...Згідно степені довіду\розуму ,безстрашності/дурості
Плоть от плоти, кровь от крови своего народа:
"поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат"
Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.