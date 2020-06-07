В Украине за сутки - 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 999 случаев COVID-19. За сутки - 485 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях заболевания COVID-19, за 5 июня – о 553 новых заболевших, 4 июня – о 588.

За сутки умерли 11 пациентов (стуками ранее - 15), всего - 788.

За последние сутки выздоровели 242 человек (сутками ранее - 440), всего - 12 054.

Всего в Украине сейчас болеет 14 157 человек, что на 232 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также Киеве (43).

В Херсонской области новых заболевших нет.

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