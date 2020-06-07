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Новости Коронавирус и карантин
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В Украине за сутки - 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев

В Украине за сутки - 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев

По состоянию на 7 июня в Украине лабораторно подтверждены 26 999 случаев COVID-19. За сутки - 485 новых случаев. 11 человек умерли от болезни.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Днем ранее сообщалось о 550 новых случаях заболевания COVID-19, за 5 июня – о 553 новых заболевших, 4 июня – о 588.

За сутки умерли 11 пациентов (стуками ранее - 15), всего - 788.

За последние сутки выздоровели 242 человек (сутками ранее - 440), всего - 12 054.

Всего в Украине сейчас болеет 14 157 человек, что на 232 больше, чем днем ранее. На протяжении двух недель, с 23 мая, этот показатель оставался в пределах между 13 и 14 тысячами.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (68) и Черновицкой (54) областях, а также Киеве (43).

В Херсонской области новых заболевших нет.

Читайте также: Львовская область обогнала Черновицкую по количеству случаев COVID-19, Шмыгаль поручил начать в регионе пулинг-тестирование, - ОГА

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+25
В Арменії карантин було фактично знято ще 4 травня. Результат не змусив себе чекати. В Україні скоро буде те ж саме, і буде продовжуватись доки бидло не зрозуміє суть карантину і власних заходів безпеки.
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07.06.2020 09:21
+9
Менша кількість нових випадків, але й пропорційно менша кількість одужавших. Просто учора був вихідний, певне зробили менше тестів - на вихідні завжди цифри менші.
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07.06.2020 09:25
+9
Эту середину не получится найти. Карантин показал, что больше 75% налогов у нас платит малый и средний бизнес, а олигархи только сказки рассказывают о своей пользе для страны. Им нужна ширма в виде работающих предпринимателей
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07.06.2020 09:36
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Правила форума Совет форумчан
В Арменії карантин було фактично знято ще 4 травня. Результат не змусив себе чекати. В Україні скоро буде те ж саме, і буде продовжуватись доки бидло не зрозуміє суть карантину і власних заходів безпеки.
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07.06.2020 09:21 Ответить
Хотел бы я тебе шею свернуть. Нг знаю, что в Москве тебя не найду
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07.06.2020 09:47 Ответить
хотел бы тебе тоже , но ты говоришь, что ты в Москве.
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07.06.2020 09:54 Ответить
Израиль доказал искусственное происхождение ковида.Из-за этого отёки и кровоизлияния.
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07.06.2020 10:30 Ответить
Почему все твои утверждения основываются на предположениях?
Потому, что ты - балабол.
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07.06.2020 09:24 Ответить
"Мы достигли критической отметки и шагаем по аду. В Армении сейчас есть около 200 больных, которые ждут очереди на госпитализацию. Система здравоохранения перегружена и не успевает госпитализировать больных. Есть случай, когда из-за запоздалого оказания медпомощи умер человек. Два случая смерти зарегистрированы, когда пациент был в общем отделении, поскольку в реанимационном отделении не было мест", - сказал Пашинян на брифинге во дворе правительственного дома.
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"Мы обсудили возможность объявления локдауна, но все же решили, что подобное решение не приведет к желаемому результату. Не только потому, что экономические последствия будут тяжелыми, а поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат", - отметил премьер Армении.
Ежедневный рост числа заражений коронавирусом более 500 человек отмечается в Армении пятый день подряд.Источник: https://censor.net/n3200514

Ну и какой провал, если обсуждали возможность введения локдауна?
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07.06.2020 09:40 Ответить
Айвазян, ты идиот? Последние несколько дней в трехмиллионной Армении от 500 до 700 случаев заболеваний в день. Это больше, чем в 40 млн Украине?
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07.06.2020 10:04 Ответить
у айвазянів свої способи на вірус (Не карантин):

https://mir24.tv/news/16402752/obryad-izgnaniya-koronavirusa-proveli-buryatskie-shamany В республике Бурятия на борьбу с коронавирусом вышли шаманы.
Обряд «изгнания» болезни провели служители культа в Улан-Удэ, рассказывает корреспондент «МИР 24» Надежда Сережкина.

---------------
На youtube-канале «Отряды Путина» пhttps://tvk6.ru/publications/news/49223/ оявилось новое видео с пенсионерками, защищающими страну от https://tvk6.ru/publications/news/49222/ коронавируса . В прошлый раз женщины проводили https://tvk6.ru/publications/news/48987/ обряд по изгнанию инфекции из России, однако теперь они уверены, что Covid-19 и вовсе не существует, а новости о пандемии - выдумка американского президента.
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07.06.2020 10:16 Ответить
В Украине за сутки - 485 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек, всего зафиксировали 26 999 случаев - Цензор.НЕТ 7202
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07.06.2020 09:25 Ответить
Менша кількість нових випадків, але й пропорційно менша кількість одужавших. Просто учора був вихідний, певне зробили менше тестів - на вихідні завжди цифри менші.
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07.06.2020 09:25 Ответить
Меньше чем вчера, но все равно много. Сейчас будем искать баланс между экономикой и эпидемией. Нужно найти золотую середину.
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07.06.2020 09:27 Ответить
Рузге, пшло вон, свинота
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07.06.2020 09:49 Ответить
Эту середину не получится найти. Карантин показал, что больше 75% налогов у нас платит малый и средний бизнес, а олигархи только сказки рассказывают о своей пользе для страны. Им нужна ширма в виде работающих предпринимателей
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07.06.2020 09:36 Ответить
Если к-во заболевших будет рано выздоровевшим, при минимальном ограничении бизнса, это и будет золотой серединой.
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07.06.2020 09:42 Ответить
Это в идеале. Но не в нашей стране, где статистику подгоняют под свои желания. Поэтому можем получить крайне некомфортную ситуацию с контролируемым чиновниками малым бизнесом, и размытой статистикой по вирусу.
Говорю как социолог
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07.06.2020 09:47 Ответить
я уверен, что статистика не подгоняется, иначе в ней нет смысла. Другое дело что проводят недостаточно тестов что бы видеть всю картину происходящего.
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07.06.2020 09:51 Ответить
Подгоняется. Вернее ей манипулируют.
Да и уменьшение количества тестируемых в зависимости от дня недели это тоже по сути ручное управление статистикой.
Да и все признаки искусственного формирования общественного мнения через СМИ присутствуют
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07.06.2020 09:57 Ответить
если бы ей манипулировали, то журналисты давно раскопали. Очень много людей завязано.
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07.06.2020 09:59 Ответить
Про 12% заполнения больниц напомнить?
Примеров множество, и большинство неприятных
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07.06.2020 10:03 Ответить
мы говорим об абсолютных показателях, а не о процентах.
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07.06.2020 10:06 Ответить
Статистика считает в %
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07.06.2020 10:09 Ответить
статистка считает как угодно.
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07.06.2020 10:13 Ответить
Когда статистика считается как угодно, это и есть подгонка ))
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07.06.2020 10:20 Ответить
...как угодно методами статистки! Не важно абсолютные или относительные данные.
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07.06.2020 10:24 Ответить
нет, это просто выходные и лаборанты - это люди, которым надо отдыхать на выходных
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07.06.2020 15:16 Ответить
Золота середина після того, як ви визнаєте відповідальність за зевибір.
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07.06.2020 09:39 Ответить
А Степанов теж найкращий міністр охорони здоров'я?
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07.06.2020 09:34 Ответить
зміна влади НІЯК не впливає на летальність вірусів..
Лише на Ro//
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07.06.2020 10:17 Ответить
Де статистика загальної смертності в Україні по місяцям? Тому без такої інформації , не вірю зеленій банді, який США заткнула рота надавши хабар 10 млн доларів на затикання рота.
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07.06.2020 09:44 Ответить
Результати пошукуРезультати веб-пошуку з посиланнями на сайти
http://www.ukrstat.gov.ua/
Державна служба статистики Україниhttp://www.ukrstat.gov.ua/ 14.05.2020 Повідомляємо, що щомісячна статистична інформація щодо кількості померлих за причинами смерті формується органами державної статистики на підставі других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті*, які надають відділи державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіональних управлінь Міністерства юстиції України (далі - відділи реєстрації).З урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (зі змінами) та у зв'язку з необхідністю вжиття відповідних заходів, під час дії карантину відділи реєстрації призупинили надання територіальними органами Держстату (далі -ТОД) других примірників актових записів цивільного стану та документів, що засвідчують випадки смерті.
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07.06.2020 09:54 Ответить
"https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384?s=20 Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" Это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии, с нарушением Закона и без тестирования.

https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.

https://twitter.com/tZEinform/status/1269211834495774721?s=20 В Минздраве идет конкурс, кто пойдет Вове докладывать, что отмену карантина нужно отменять Историческая фраза "Б...дь нужно было их слушать!!" уже прозвучала Что, приплыли "адесситы" ?!
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07.06.2020 09:52 Ответить
"https://twitter.com/tZEinform/status/1269448783894544384?s=20 Количество случаев COVID-19 растет из-за легкомысленного отношения украинцев к противоэпидемическим правилам, - Степанов" Это говорит представитель власти впустившей в страну 236 000 человек с центров эпидемии, с нарушением Закона и без тестирования


Дійсно з Санжарами получився у ЗЕ-влади облом..
Кадрова політика у призначенні "соросят" -непрофесіоналів(Скалецької) виявилась дебільною...
Але треба врахвати щей те,що Не було МОЖЛИВОСТІ створити карантинний режим для сотень тисяч гастарбайтерів.. Що там говорити,навіть з інфекційними лікарнями Доктор Смерть Супрун організувала на 2020 рік ПІ..ЄЦ...
-------------
https://twitter.com/tZEinform/status/1269479948739244032?s=20 Как мы и предполагали лабораторные центры по проведению анализов на COVID-19 вышли на предел своих возможностей (..)что Шмыгаль об этом не знает. Министр здравоохранения Степанов ему просто не докладывал.



і ще раз ..Знову помянемо Американку Супрун "всє" -лабораторії створити -це не один місяць потрібно...Тим більше,коли й особливо нізвідки у час неймовірної затребуваност на них в світі..
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07.06.2020 10:23 Ответить
Если тестировать каждую смерть то окажется что Ковид есть в 10% всех умерших. По этому это не пандемия, а афера. В реальности от ковида умирают единицы за месяц. Аферопандемия
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07.06.2020 14:12 Ответить
На ветке очередное собрание специалистов эпидемиологов.))
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07.06.2020 09:55 Ответить
є ж інші гілки.. є інші форуми..На крайняк є pornhub/
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07.06.2020 10:24 Ответить
вид такой, шо пропагандоны пали жертвой своих же призивывов к неповиновению. мечется пока только один, как бздо по шароварам, та и у того перелогиниться сил нет. ))
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07.06.2020 09:57 Ответить
Бутусову щось треба робити з навалою рузге свиней на цензорі. Мерзко читати
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07.06.2020 09:58 Ответить
Ну это и следовало ожидать. Зайдите в любой крупный офисный центр, на пром. предприятие - там все ходят без масок.
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07.06.2020 10:01 Ответить
когось "пронесе",когось -ні..

Баста!, [05.06.20 16:58]
Вспышка коронавируса на ОАО "8 марта" в Гомеле. Заражены более ста человек.
"В Гомеле на ОАО "8 Марта" болеет больше 100 человек, - пишет читатель. - На проходной каждое утро измеряют температуру. Но с температурой 37,5 начальство пропускают. Например, пропустили коммерческого директора, который два дня находился на работе и успел заразить кучу людей!
Сегодня он на больничном уже. А люди, с которыми коммерческий директор общался, уже не пришли на работу, так как плохо себя чувствуют".
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07.06.2020 10:26 Ответить
Выявленные и заболевшие - это две большие разницы.
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07.06.2020 10:19 Ответить
Выявляют антитела то есть человек бессимпомно переболел или чихнул таких 80%. Остальных ищут среди стариков с патологиями. Шарлатаны .
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07.06.2020 10:30 Ответить
інфікованих безсистемних поки що не тестують,хіба що випадково..ТЕстів НЕ НАПАСЕШСЯ..
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07.06.2020 10:31 Ответить
Даже здесь писали, как на рынке во Львове анализы брали. Ты аж захлебнулся... "безсистемних".
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07.06.2020 10:35 Ответить
Израильтяне говорят - сопли не катят. А у нас, наверное, все подряд - от поноса до...
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07.06.2020 10:40 Ответить
цифри такі.
Інфікованих безсимптомних (не врахованих у статистиці)-90 відсотків..
З цих 10 відсотків з симптомами -10 важко захворіють ..З них відсотків 5-10 помре...

Багато це чи мало -оцінює кожен сам для себе...Згідно степені довіду\розуму ,безстрашності/дурості
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07.06.2020 10:30 Ответить
Мне не чухай про ОРВИ без симптомов.
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07.06.2020 10:32 Ответить
Лікарні пусті тому ми не бачимо відео в українських змі з лікарень. Тому що їм треба організувати картинку колапсу, але вони не хочуть наймати акторів походу. Інакше це не пояснити. Все що вони можуть це зняти одного хворого дідуся і навколо нього стоять десяток медиків.
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07.06.2020 11:15 Ответить
Не, этот Пашинян - правильный пацан и настоящий армянин!
Плоть от плоти, кровь от крови своего народа:
"поскольку уверены и мониторинг показывает, что карантин не будет соблюдаться на должном уровне, который принесет желаемый результат"
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07.06.2020 10:32 Ответить
У меня родственники в Кобрине Брестской..Больницы переполнены.Люди мрут и молодые и пожилые.Люди очень надеются на Авось! Бог такой!
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07.06.2020 10:35 Ответить
Похоже в больничку нельзя ложиться
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07.06.2020 11:30 Ответить
Майже місяць щоденно в межах 500, як дозування. Співпадіння? Не думаю.
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07.06.2020 11:08 Ответить
ПЦР от 1500 гривен, все забили, тихо сидят дома и лечатся. Бесплатно ждите неделю. в частных от 2500 гривен. До хренища сейчас ковида. Не знаю какими нужно быть идиотами чтобы перенаправить 35 млрд. на строительство дорог
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07.06.2020 11:28 Ответить
Всё лечение основано на профилактике.Бережёного Бог бережёт.Лекарств,как таковых ,нет.ПЦР тесты помогают только мёртвым.,как и остальные.Сейчас смерти фильтруют крайне лукаво местные власти,чтобы выглядеть прилизанными.Как и у онкобольных ,надежда умирает последней.Будемо обережні..
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07.06.2020 12:12 Ответить
Київ потрібно закрити!
Або хоча б заборонити київським "керувальникам" визивати до себе людей з інших міст і самим їздити з перевірками.
Мало того що київська диктатура і так вже всім остогидла, так вони нині примусово сприяють розповсюдженню вірусу по всій території України.
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07.06.2020 12:32 Ответить
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..
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07.06.2020 14:58 Ответить
как всегда,провал в тестах и цифрах, на выходных и рост в рабочие дни.
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07.06.2020 15:19 Ответить
Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, но это никого не волнует
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07.06.2020 20:05 Ответить
Люди! Не втрачайте пильність, вірус нікуди не подівся, тому захворіти може кожний.
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07.06.2020 20:08 Ответить
его и небыло а так да заболеть может каждый всеравно чем вирус всеравно напишут доплаты ж за него дают
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07.06.2020 20:55 Ответить
Думаю никто из форумчан не умрет от ЭТОГО . Эта пандемия , как целлюлит - ужасно нервирует , но стоит выключить свет и на ощупь совсем ничего ! Выключение информисточников заметно снизят переживания а укрепление иммунитета продлит жизнь .
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07.06.2020 20:23 Ответить
умерли от онкологии инфркта инсульта написали от вируса
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07.06.2020 20:53 Ответить
уто и чем интересно его фиксирует лакмусовыми бумажками или так пишем вирус а бог разбереться
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07.06.2020 20:57 Ответить
надоели уже своим кармановирусом
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08.06.2020 08:27 Ответить
 
 