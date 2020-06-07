Зеленский поздравил украинцев с Троицей: Давайте не будем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника Троицы.
Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый будет отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет отмечать память родных, которых уже нет.
И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать", - сказал Зеленский.
Он выразил желание, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы: "Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше".
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христиане ходят в церьковь,
мусульмане - в мечеть,
иудеи - в синагогу
а куда ходит "советский еврей" Вова ?
правильно !!!!
в ШАУРМЯТНЮ !!!!
https://strana.ua/news/242104-pojarkov-o-zelenskom-malenkoe-ssyklivoe-krivorozhskoe-chmo-chto-skazali-na-prjamom-o-prezidente.html#_blank В эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского. На телеканале, который связывают с Петром Порошенко, этот активист ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря шоумен назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".
https://jewishnews.com.ua/politics/general-sbu-sravnil-zelenskogo-s-gitlerom#_blank 24 мая, в пятницу, издание «ПолитНавигатор» сообщило, что генерал-лейтенант СБУ, народный депутат Верховной Рады Украины 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, носящий звание Героя Украины, Григорий Омельченко в интервью телеканалу ATR сравнивает Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, а также заявляет, что у Зеленского - комплекс Наполеона.
https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119#_blank Фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе. Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119#_blank https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119
https://nv.ua/ukr/opinion/protesti-v-novih-sanzharah-chogo-ne-rozumiye-zelenskiy-vitaliy-portnikov-novini-ukrajini-50071628.html#_blank Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
а ще Хмельницькому з Лахті ,пора перестати "палитися" і приводити на Цензорі відвертоватні джерела(Страна Юа)..Тут це не "комільфо" ))
тоді У час вівиборів,ще не було Засвічену купу негідних справ Порошенко..
2) добра справа..
ОСНОВНА.
Відірвав ПИ..добратію ПОРОШЕНКО (Матьорих і досвідчених КРУПНОКАЛІБЕРНИХ злодіїв)від соски "СХЕМ".. ))
...
44)конкретніше..мала і ніби дрібязкова справа -ВИявлено крадіжки зерна з держрезерву..
Схема,створена у часи Петра...
А маски теж Порошенко покрав?
пусть гнида на общих основаниях пенсию получает
Для порохофілів(8 відсотків упоротих РЕлігійних прихильників Бариги) всі ,хто не за Пєтю -вороги України,бидло,і кремлівські холуї..
ОСь з цим Порошенко("ЄС") пішов на вибори і "успішно" їх прої..ав.
особливо гучно величина про..обу Влади Баригою відчулася на мажоритарці,куди Пєтя послав " десант" 150 чол,а повернулося лише 2..
1. Микола Княжицкий з одною з найбільш дорогих виборчих компаній...
2. Михайло Бондар (
для встреч с избирателями, рассказывал людям,
что будет преследовать злодеев, а не «укравшихлампочку»
а на самом деле просто хорошо пристроился
его, как и прочих «хенералов» не соответствует
его званиям
Стала известна дата проведения ЛГБТ-парада-2020 в Киеве - 20 июня
с наступающим праздничком вас, ЗЕльоные !!!!!
шмаркля, схоже більше на те, що твої пращури скоріше організовували Голодомор та ставили заградатряди, чим прикрашали свої оселі скошеною травою.
Тиж не Українець, а лише поц та зкацаплений махровий совок-малорос.
Коротше,віслюк, закінчуй брехати та вдавати з себе щирого українця, з тебе поганий актор, ти тільки блазень та безграмотний сцИкун, недолуга лялька в руках бородатої баби каломойші.
Це усе від любові. А Ви вірите в це
35 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.
36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:
37 ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Библия,Матфея гл.12
иначе оно породит ещё зло
как говорил высоцкий :
вор должен сидеть в тюрьме
у нас сидят только воришки
Почему наши чиновники постоянно лезут в религиозный вопрос? Хотя, о чем это я...
что ещё хочет зеленский ?
навешать лапши ? так уже навешал