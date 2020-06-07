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Зеленский поздравил украинцев с Троицей: Давайте не будем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать

Зеленский поздравил украинцев с Троицей: Давайте не будем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника Троицы.

Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый будет отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет отмечать память родных, которых уже нет.

И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать", - сказал Зеленский.

Он выразил желание, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы: "Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше".

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Зеленский поздравил украинцев с Троицей: Давайте не будем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать 01

Зеленский Владимир (20268) праздник (1691)


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Топ комментарии
+69
Где Зеленский ,а где Троица😂
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07.06.2020 09:39
+60
Понять и простить. Где то я это уже слышал.
Какая разница? Ты нам ничего не должен.
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07.06.2020 09:40
+57
"ссориться, держать зло и завидовать" - это оно о своём отношении к Порошенко.
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07.06.2020 09:43
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бугага клоун мля
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07.06.2020 13:05 Ответить
по праздникам
христиане ходят в церьковь,
мусульмане - в мечеть,
иудеи - в синагогу

а куда ходит "советский еврей" Вова ?
правильно !!!!

в ШАУРМЯТНЮ !!!!
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07.06.2020 12:24 Ответить
Зеленський привітав українців із Трійцею: Давайте не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити - Цензор.НЕТ 8900
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07.06.2020 12:27 Ответить
https://republic.com.ua/article/sergej-poyarkov-s-kakogo-hrena-zelenskij-s-nimi-na-ty.html#_blank К бойцам приехал герой сцены, хохмач на чужих шутках и хайпожер. Он приехал за лайками, за селфи-фотками и за восторгами от своего венценосного появления. Нежную психику 41-летнего ребенка тяжело травмирует отсутствие наркотической доли счастья в глазах окружающих при его появлении. Зеленского до сих пор коробит отсутствие щенячьего восторга при его появлении перед публикой. Поэтому он так болезненно и так часто ныряет в задравшую всех по частоте применения фразу «Я президент!». Зеленского бесит, что окружающие как-то в это до сих пор не очень верят. И отсюда - его собственный комплекс неполноценности заставляет декламировать «Я не лох, я президент». Он никак не может перепрыгнуть пропасть от хамовитого мальчика к отцу нации. Он до крайности инфантильно, остро воспринимает любые возражения и несогласие как личное оскорбление и посягательство на его статус.

https://strana.ua/news/242104-pojarkov-o-zelenskom-malenkoe-ssyklivoe-krivorozhskoe-chmo-chto-skazali-na-prjamom-o-prezidente.html#_blank В эфире "Прямого" канала художник Сергей Поярков на протяжении получаса грубо оскорблял президента Владимира Зеленского. На телеканале, который связывают с Петром Порошенко, этот активист ведет авторскую программу "Поярков news". В ее выпуске от 27 декабря шоумен назвал Зе "маленьким зеленым чмом" и другими нелестными эпитетами. Прошелся он и по семье президента, назвав его отца "тупым".

https://jewishnews.com.ua/politics/general-sbu-sravnil-zelenskogo-s-gitlerom#_blank 24 мая, в пятницу, издание «ПолитНавигатор» сообщило, что генерал-лейтенант СБУ, народный депутат Верховной Рады Украины 2-го, 3-го, 4-го и 5-го созывов, носящий звание Героя Украины, Григорий Омельченко в интервью телеканалу ATR сравнивает Владимира Зеленского с Адольфом Гитлером, а также заявляет, что у Зеленского - комплекс Наполеона.

https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119#_blank Фиаско Зеленского на Всемирном форуме в Давосе. Мировые лидеры, похоже, уже поняли, что Зеленский не представляет собой ничего, как политик и является крайне ограниченным человеком. https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119#_blank https://www.7kanal.co.il/News/News.aspx/216119

https://nv.ua/ukr/opinion/protesti-v-novih-sanzharah-chogo-ne-rozumiye-zelenskiy-vitaliy-portnikov-novini-ukrajini-50071628.html#_blank Українці - перша нація, яка на чесних демократичних виборах обрала президентом телевізійний персонаж, практично ожилого Міккі-Мауса.
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07.06.2020 12:28 Ответить
Омельченко ********"творчі перебільшення"..
а ще Хмельницькому з Лахті ,пора перестати "палитися" і приводити на Цензорі відвертоватні джерела(Страна Юа)..Тут це не "комільфо" ))
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07.06.2020 12:34 Ответить
https://censor.net/user/31269, а що хорошого для України зробив твій кумир? Назви бодай одну добру справу Зеленського. Тільки не Голобородька. Саме Зеленського.
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07.06.2020 12:40 Ответить
!) я за нього не голосував.. Зе мені абсолютно по..уй..Я навіть голосував за пєтю СУТО З ВДЯЧНОСТІ ЗА ТОМОС..
тоді У час вівиборів,ще не було Засвічену купу негідних справ Порошенко..

2) добра справа..
ОСНОВНА.
Відірвав ПИ..добратію ПОРОШЕНКО (Матьорих і досвідчених КРУПНОКАЛІБЕРНИХ злодіїв)від соски "СХЕМ".. ))
...
44)конкретніше..мала і ніби дрібязкова справа -ВИявлено крадіжки зерна з держрезерву..
Схема,створена у часи Петра...
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07.06.2020 12:51 Ответить
спамьте Пашку Дурака !!!!!
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07.06.2020 12:53 Ответить
О, то зерно з держрезерву Порошенко покрав? В той час як місяць тому саме ЄС кричали що зерно відвантажують а портах?- Круто.
А маски теж Порошенко покрав?
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07.06.2020 12:56 Ответить
омельченко скот, его следует лишить званий и привилегий,
пусть гнида на общих основаниях пенсию получает
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07.06.2020 12:46 Ответить
Аргументуй. Всі хто не за Зеленського для тебе ;скот;?
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07.06.2020 12:49 Ответить
ТАК. для прохоботів всі,хто не з аПЄтю -вороги..ОПЛАЧЕНА НЕНАВИСТЬ.
Для порохофілів(8 відсотків упоротих РЕлігійних прихильників Бариги) всі ,хто не за Пєтю -вороги України,бидло,і кремлівські холуї..


ОСь з цим Порошенко("ЄС") пішов на вибори і "успішно" їх прої..ав.


особливо гучно величина про..обу Влади Баригою відчулася на мажоритарці,куди Пєтя послав " десант" 150 чол,а повернулося лише 2..



1. Микола Княжицкий з одною з найбільш дорогих виборчих компаній...
2. Михайло Бондар (
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07.06.2020 13:08 Ответить
он «боролся» с коррупцией, одевал бронежилет
для встреч с избирателями, рассказывал людям,
что будет преследовать злодеев, а не «укравшихлампочку»
а на самом деле просто хорошо пристроился
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08.06.2020 07:01 Ответить
те он нехило «нагенералил», а результат деятельности
его, как и прочих «хенералов» не соответствует
его званиям
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08.06.2020 07:07 Ответить
сосите лапу, лохи ...
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07.06.2020 12:43 Ответить
Так шо, Вовка, ти вже у відставку подав?
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07.06.2020 12:44 Ответить
А ему какое дело до Православных праздников? Ты вообще от куда?
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07.06.2020 12:51 Ответить
Конечно же не будем завидовать--кот купающийся в масле и не должен...Троица есть Троица,тут и слова не уместны от клоуна,который делает страну посмешищем, теперь уже на мировой сцене, что там какой то квартал...
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07.06.2020 12:56 Ответить
Зеленський привітав українців із Трійцею: Давайте не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити - Цензор.НЕТ 1964
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07.06.2020 13:00 Ответить
3,14дарасы вечны !

Стала известна дата проведения ЛГБТ-парада-2020 в Киеве - 20 июня
с наступающим праздничком вас, ЗЕльоные !!!!!
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07.06.2020 13:11 Ответить
"хтось за прикладом пращурів прикрашав оселю..."

шмаркля, схоже більше на те, що твої пращури скоріше організовували Голодомор та ставили заградатряди, чим прикрашали свої оселі скошеною травою.

Тиж не Українець, а лише поц та зкацаплений махровий совок-малорос.
Коротше,віслюк, закінчуй брехати та вдавати з себе щирого українця, з тебе поганий актор, ти тільки блазень та безграмотний сцИкун, недолуга лялька в руках бородатої баби каломойші.
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07.06.2020 13:00 Ответить
Нажаль нікому це цій тупій жидівні ці слова кинути у пику. А то й може воно насрало у підгузок ,дуже засмутилося та на цьому грунті передоз собі зробило, та подохло нахрін! Україна б влаштувала свято точно..та святкувала б кожного року..як день самовирішення проблеми.
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07.06.2020 13:27 Ответить
"Давайте не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити" сказав чотири рази "потерпілий" Зеленський і пішов дзвонити в ДБР, щоб завели іще з десяток справ на Порошенка
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07.06.2020 13:05 Ответить
Напевно, Зеленський не тримав зла, коли писав заяви у ДБР на Марусю Звиробій, Софію Федину, Сергія Пояркова, майора ЗСУ Романа Ковальова
Це усе від любові. А Ви вірите в це
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07.06.2020 13:12 Ответить
Зеля знатный троль.
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07.06.2020 13:13 Ответить
З експромптом у нього погано. Що шефіри напишуть йому у сценарій, то і чирикає.
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07.06.2020 13:17 Ответить
Речь Чемберлена....
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07.06.2020 13:20 Ответить
Зеленський привітав українців із Трійцею: Давайте не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити - Цензор.НЕТ 6277
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07.06.2020 13:22 Ответить
,,осел Леопольд" просто. Ребята,давайте жить дружно
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07.06.2020 13:29 Ответить
Бубочка судит по себе людей, считая что все ему завидуют потому что он до кормушки дорвался.
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07.06.2020 13:58 Ответить
Ибо от избытка сердца говорят уста.
35 Добрый человек из доброго сокровища выносит доброе, а злой человек из злого сокровища выносит злое.
36 Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда:
37 ибо от слов своих оправдаешься, и от слов своих осудишься. Библия,Матфея гл.12
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07.06.2020 14:10 Ответить
Говори себе это почаще, дорогая
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07.06.2020 14:26 Ответить
зло должно быть наказано
иначе оно породит ещё зло
как говорил высоцкий :
вор должен сидеть в тюрьме
у нас сидят только воришки
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07.06.2020 14:32 Ответить
Если бы воришки... сидят участники АТО, волонтёры и активисты.
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07.06.2020 16:14 Ответить
"Каждый будет отмечать этот праздник по-своему."Зеленський привітав українців із Трійцею: Давайте не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити - Цензор.НЕТ 6358 Источник: https://censor.net/n3200517
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07.06.2020 14:51 Ответить
По данным Форбс с 2014-го по 2020-й состояние Ахметова уменьшилось в 5 раз, Пинчука-Коломойского и т.д. в 2-3 раза, и только вундеркинд Порошенко увеличил свое в 1.6 раза, т.е. оно выросло в 4 раза по сравнению со средним по рынку. Чувак, находясь на госдолжности, тупо грабил Украину, во время войны.
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07.06.2020 15:25 Ответить
Ти пиши як є- по даним російського ;форбс;.
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07.06.2020 20:48 Ответить
Якийсь-то жид вітає православних з Трійцею. Абсурд?
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07.06.2020 15:54 Ответить
"Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше". не получится сейчас изменять те свои мысли ,которыми обгаживал и Укрину и все украинское мысли лишь бы добратся во власть (чистая душа и сердце, никогда не будет обгаживать стол с которого кушает хлеб)
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07.06.2020 15:58 Ответить
Нормально,учит он как нам жить,отец нации ***,может ты выполнишь свою работу как президент,перестанешь быть зависимым от всяких беней и ахметок,заменишь дешевую демагогию реальными делами,посадишь казнокрадов и взяточников,поотменяешь идиотcкие законы принятые мразями регионалами и подонками бэпэпэшниками,создашь нормальную и понятную систему налогообложения.
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07.06.2020 15:58 Ответить
Зеленський привітав українців із Трійцею: Давайте не будемо сваритися, тримати на когось зла та заздрити - Цензор.НЕТ 6448
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07.06.2020 16:02 Ответить
Давайте не будем ссориться. Если сказали идти в российское стойло, то идите и молчите.
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07.06.2020 16:08 Ответить
Конституция Украины, ст. 35: Церква і релігійні організації в Україні відокремлені від держави, а школа - від церкви. Жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова.

Почему наши чиновники постоянно лезут в религиозный вопрос? Хотя, о чем это я...
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07.06.2020 16:46 Ответить
яка саме церква, яка релігія? різницю між релігією і вірою хоч бачиш, про що ти тут ???
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07.06.2020 23:32 Ответить
по терминологии он советского воспитания, темный лес и от бибизьяны
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08.06.2020 00:02 Ответить
Кіт Леопільд.
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07.06.2020 17:20 Ответить
кто бы мог подумать,что 2019 г. появится гнойный чирей на теле Украины не подающийся лечению...Выдавить ? Больно.Думаю ,что хирургическое вмешательство необходимо.Резать,не дожидаясь перитонита.И чем шнеллер,тем -гут.
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07.06.2020 17:29 Ответить
Молодец. Всё верно. ну а обиженных ылитных злобных 8% это не касается.
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07.06.2020 17:30 Ответить
Завидовать? Это оно о чём, о том что разбогател за год на 28 миллионов.
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08.06.2020 07:16 Ответить
по указанию Зеленского в тюрьму отправили Антоненко и Кузьменко
что ещё хочет зеленский ?
навешать лапши ? так уже навешал
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08.06.2020 07:37 Ответить
Крім нудоти і огиди ніяких відчуттів і емоцій.
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08.06.2020 09:57 Ответить
Щирі https://moonzori.com/pryvitannya-z-dnem-narodzhennya/ привітання !
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21.06.2020 23:53 Ответить
Щиро https://zdnemnarodzhennya.net/ вітаємо !
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12.07.2023 09:53 Ответить
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