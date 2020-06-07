Зеленский поздравил украинцев с Троицей: Давайте не будем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю праздника Троицы.

Об этом говорится в его сообщении в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый будет отмечать этот праздник по-своему. Кто-то, по примеру предков, украшать дом скошенной травой и зелеными ветвями. Кто-то молиться. Кто-то соберет за праздничным столом семью. Кто-то будет отмечать память родных, которых уже нет.

И что бы кто не делал в этот светлый день, верю - все мы будем придерживаться старинного народного обычая: не станем ссориться, держать на кого-то зла и завидовать", - сказал Зеленский.

Он выразил желание, чтобы в этом плане каждый новый день был, как праздник Троицы: "Потому что только с чистой душой и сердцем, без зла, обид и плохих мыслей мы с вами сможем сделать нашу страну лучше".

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