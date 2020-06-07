Родители не должны за свои средства закупать СИЗ и санитайзеры для детсадов, - Степанов

Родители не должны самостоятельно закупать необходимые для работы детских садов в условиях карантина средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также санитайзеры и термометры.

Об этом сказал на брифинге в воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников, антисептиков, масок и других средств, которые применяются в детских садиках, согласно рекомендациям Минздрава в связи с карантинными ограничениями, должны делать исключительно собственники этого учреждения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству это должны делать собственники", - сказал Степанов.

Читайте также: Как посещать детсады в условиях пандемии COVID-19 - рекомендации ЦОЗ

Министр также отметил, что требования к родителям со стороны администраций некоторых детских садов "предоставлять справки с работы и подписывать бумаги, что родители не будут иметь претензии, если ребенок заболеет COVID-19 в садике" являются незаконными.

"Что касается справок и подписания каких-то бумаг, это такая полная самодеятельность руководства садика, которая не предусмотрена ни одним нормативным актов в Украине. Я считаю, что в таких случаях нужно жаловаться собственнику садика – органам местной власти или частному владельцу", - пояснил Степанов.