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Новости Коронавирус и карантин
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Родители не должны за свои средства закупать СИЗ и санитайзеры для детсадов, - Степанов

Родители не должны за свои средства закупать СИЗ и санитайзеры для детсадов, - Степанов

Родители не должны самостоятельно закупать необходимые для работы детских садов в условиях карантина средства индивидуальной защиты (СИЗ), а также санитайзеры и термометры.

Об этом сказал на брифинге в воскресенье министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Закупки средств индивидуальной защиты для сотрудников, антисептиков, масок и других средств, которые применяются в детских садиках, согласно рекомендациям Минздрава в связи с карантинными ограничениями, должны делать исключительно собственники этого учреждения. Нигде не предусмотрено, чтобы родители сами это закупали. Согласно законодательству это должны делать собственники", - сказал Степанов.

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Министр также отметил, что требования к родителям со стороны администраций некоторых детских садов "предоставлять справки с работы и подписывать бумаги, что родители не будут иметь претензии, если ребенок заболеет COVID-19 в садике" являются незаконными.

"Что касается справок и подписания каких-то бумаг, это такая полная самодеятельность руководства садика, которая не предусмотрена ни одним нормативным актов в Украине. Я считаю, что в таких случаях нужно жаловаться собственнику садика – органам местной власти или частному владельцу", - пояснил Степанов.

детсад (428) карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) антисептик (22)


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Топ комментарии
+7
Після зашквару, де Вовік сфоткався з лікарями у захисних костюмах від Порошенка, він заборонив лікарям приймати будь-яку допомогу від ЄС.
Це при тому що 360 000 000 зібраних у своєму фонді Вовік з друзями тупо поділили і порозпихали по офшорам.
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07.06.2020 12:14
+3
Это кто кукарекает? Тот мерзавец который звиздит что врачам выплатили все надлежащие им деньги? Ты па@ла хотя бы отказался от своей зарплаты на время, пока подчиненным не заплатили, Sуки!
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07.06.2020 12:17
+3
просто сдавайте деньги и не задавайте вопросов для чего, крапка!
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07.06.2020 12:20
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Було б сказано.
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07.06.2020 12:02 Ответить
не всі батьки то знают. не всі батьки хочуть перти проти батківського комітету, який отримує від вихователів чи завідуючої партійне завдання.
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07.06.2020 13:05 Ответить
Правильно!Було б сказано, за чиї, якщо не за свої. За державні? Так державних нема! Миші з'їли!
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07.06.2020 15:12 Ответить
сделали исключение из закупок всего остального, чего должны закупать родаки для садиков и школ?
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07.06.2020 12:04 Ответить
Шторы...
Як звичайно...))
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07.06.2020 12:45 Ответить
Після зашквару, де Вовік сфоткався з лікарями у захисних костюмах від Порошенка, він заборонив лікарям приймати будь-яку допомогу від ЄС.
Це при тому що 360 000 000 зібраних у своєму фонді Вовік з друзями тупо поділили і порозпихали по офшорам.
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07.06.2020 12:14 Ответить
то не Зе напряму заборонив то Волновахська лікарня отримала від місцевих Зе-совків прочухан і заборону, хоча перед цим сама ж лікарня послала запит на маски і костюми на фонд Порошенка. Савок форевер!
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07.06.2020 13:08 Ответить
Это кто кукарекает? Тот мерзавец который звиздит что врачам выплатили все надлежащие им деньги? Ты па@ла хотя бы отказался от своей зарплаты на время, пока подчиненным не заплатили, Sуки!
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07.06.2020 12:17 Ответить
просто сдавайте деньги и не задавайте вопросов для чего, крапка!
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07.06.2020 12:20 Ответить
так, завідуючій це дуже полегшує життя і покращує матстан.
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07.06.2020 13:09 Ответить
а еще не должны сдавать на ремонты школ детсадов картошку в школу сдавать книжки за свои бабки покупать площадки за свои деньги строить....а попробуй не сдай так ребенка изгоем сделают!
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07.06.2020 12:24 Ответить
что у тебя так подгорело? ты ж никогда ни на что не сдавал
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07.06.2020 12:56 Ответить
А что все так зашабутились как бы до сегодня родаки ничего не закупали.Из ослаблениям карантина открылись фирмы и надо идти на работу а детей на кого оставить а дошкольные учреждения без этих спецсредств просто не откроют а у сраной страны денег НЕМА.И что родакам-то делать?Увольнятся или закупать то на что государство выделяет средства а денег на закупку как всегда нету.
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07.06.2020 12:33 Ответить
денег нема потому что бараны-родители выбрали долбодятла президентом ,круг замкнулся Оби-ван
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07.06.2020 12:57 Ответить
в точку!, я тоже так думаю о №5
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07.06.2020 13:02 Ответить
не потому. причина у сталій 30 річній традиції, сформованій під час лихих 90х. 2 покоління виросло на цих поборах і це норма. боротися з цим почали завдяки ГО "Батьки СОС" і завдяки ним це діло жвижеться з 2014 року. треба знати і вміти примінити закони і тоді апетити шкіл і садків пропадають
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07.06.2020 13:18 Ответить
не пишіть дурниць,дядьку, саме з 2014 року почали виділялти гроші на товари та послуги для шкіл і дитсадків тому 99 відсотків "поборів" зникли
по-друге стабільно як мінімум 50 відсотків батьків до 2014 року не сдавали і не сдають і ніхто батьків не примушує це робити
по-трете до 2014 року існували батьківські комітети які розпоряджалися цими внесками не довіряеш представнику школи будь-ласка у свій роб час чи вихідний день ідь на базар купуй сміттеві пакети,лампочки,госп мило ,чистячі чи миючі засоби та інше на що 25 років не виділяла "українська влада" та звітуй перед такими розумниками як ви які в основному називають себе малозабезпеченими та живуть у 2-3 поверхових будинках
перш ніж писати про "аппетити"....
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07.06.2020 13:54 Ответить
сам ти брєд пишешь. іди на фейсбук у ту гошку і читай з 2014. то про ти кажеш, було на пару років піхніше. і тоді почали знаючі батьки виховувати оборзівших директрис і завідувачок
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07.06.2020 14:30 Ответить
і навіть сьогодні все ще звертаються батьки до до цієї групи, бо ще не всі короновані педдипломом не допетрали, що вже ВСЬО, лафа закінчилася.
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07.06.2020 14:34 Ответить
до сраки твої групи кому потрібно крадуть в рази більше ніж було раніше тільки під кришею силових відомств через фірми силовиків
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07.06.2020 14:53 Ответить
бо у школі цьому навчають. і тому 73% обрали такого ж 73%мізкого.
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07.06.2020 15:28 Ответить
ти знаеш що таке інклюзивна освіта?
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07.06.2020 16:05 Ответить
якісь дебіли потріпали нерви кільком поряднім людям це я припускаю
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07.06.2020 14:53 Ответить
а порядні хто у тебе?
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07.06.2020 15:32 Ответить
ті хто полюдські відноситься до вчителів не дають об них ноги витирати
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07.06.2020 16:04 Ответить
ааа, це та тупорила група підтримки, які ще меньше вчителя знають, але їм теж треба до когось примкнути, бо преобладає стадний інстинкт і за якими вчителі ******* ховатися, бо дарма, що вони тупі, головне массовка.
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07.06.2020 17:17 Ответить
возьмем биомассой, називається. пофіг, що училка тупить, головне нас рать.
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07.06.2020 17:18 Ответить
мало вас тато в дитинстві по попці бив в основному все у голову прилітало,рочків три-чотири раджу вам попрацювати у школі можливо менше дурні в макітрі стане
в українському вірші 17 столітя коли хлопець жаліється на поганого вчителя який побив його лозиною пишеться "і що вчитель не дістав то батько доправив" (доопрацював вдома тобто)
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07.06.2020 17:34 Ответить
а кроме совкового говна сказать видно нічого тобі.
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07.06.2020 17:36 Ответить
в чому совок?
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07.06.2020 17:38 Ответить
ти ж тут із себ умного корчиш, а такі питання задаєш. уключи свій мозок
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07.06.2020 18:04 Ответить
краще ти купи собі мізки
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07.06.2020 19:17 Ответить
а ти вже чи ще? схоже, що ще. інакшеб як школьнік би не відповідав.
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07.06.2020 21:06 Ответить
ти брехло, якщо ти не здаєш гроші, капєц твоїй дитини ти чи не чув про "харківський торт"?
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07.06.2020 14:32 Ответить
тобі особисто шматочок не дали?
на цій історії добе попіарився брехун гончаренко
суть історії деякі батьки балуючи своїх діточок влаштовували "дні народження" та "свята" для них прямо у школі на ці свята збиралися гроші звичайно на клас знайдеться кілька хитрожопих батьків які не здають гроші потім виходить ситуація ревучої як корова дитини батька-покидька який у "моральній травмі" звинувачує вчителя з того часу з тієї історії всі школи заборонили проводити святкуваати дні народження та свята на своїй территроії школа-не кафе і не ресторан тому що бидло крайнім зробить вчителя.гондон гончаренко попіарився а вчителька втратила роботу.
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07.06.2020 14:51 Ответить
суть істрії у тому скільки про то мовчать. а щоб такого у кожній школі не було, такого немає є у кожній школі
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07.06.2020 15:31 Ответить
Студент прийшов на екзамен і отримав білет розповісти про верблюда
він почав розповідати верблюд корабель пустелі ість колючки
а препод каже да не в єтом суть скажите мне суть
а...каже студент...ссуть вони у пісок
отож і не кажи за всі школи та дитсадки ви повинні взагалі всім вчителям та вихователькам пам'ятники ставити а те що є негідні директори а президент у нас хто а депутати судді прокурори?
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07.06.2020 16:03 Ответить
ти таке ж брехливе як і пострадянські вчителі, не залежно від країни проживання.
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07.06.2020 14:41 Ответить
в чому брехня?
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07.06.2020 14:51 Ответить
усе брешеш, поки дать немає хоча б.
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07.06.2020 15:29 Ответить
усе значить нічого
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07.06.2020 15:57 Ответить
То что долбодятел не спорю а вот на счет 73% это как посмотреть.За все годы независимости собирали с родителей на что-то всегда.Родители уже знали если родительское собрание значит нужны деньги.Да и при союзе было такое но по сравнению из нынишними поборами это был мизер.
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07.06.2020 16:21 Ответить
приведи пример на что где и сколько?
и скажи что не было писем от бабушек в прокуратуру и соответствующих проверок
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07.06.2020 16:40 Ответить
Да везде и по всюду,конечно кроме элитных учебных заведений.А проверки дать ничего не могут так как родители добровольно отдавали свои деньги а квитанции им никто не выдавал.Так что нету квитанции нету и документального подтверждения.
А нету тела нету и дела.
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07.06.2020 18:49 Ответить
ти дуже далекий від цієї теми ще до 2015 року існували такі посади як голова батьківського комітету школи,голови батьківських комітетів класів казначей школи який обирався батьками йому гроші збирали через класних керівників школи і в заленожності від зібраних сумм йшов розхід щомісяця друкувалися звіти (по товарам та послугам) які підписували директор заступник голова батьківського комітету школи товари купували або представники школи або самі батьки при бажанні кожен міг прийти і перевірити договори платіжки чеки ця система була і вона працювала краще ніж те що є зараз в результаті децентралізації в школи пішли дійсно великі гроші от тоді і розпочалися справжні зловживання і ішли вони саме від перевіряючих органів які хотіли отримати відкат від тих сумм до 15 року в школі могли посадити за копійку зараз не садять за мільон,про цапів-відбувайлів я звичайно не кажу його можна знайти в будь-якому випадку тому "батьківські внески - це копійки якщо ви думаєте що ваші гроші йдуть наліво організуйте группу батьків і сходіть до директора або завідуючої дитсадком і попросіть звіт та квітанції які повинні бути але цього вже немає це заборонено законом навіть вчителю брати в руки гроші зараз все йде через благодійні внески які також можна перевірити в тому числі і через прокуратуру.кажу лише про школи та дитсадки і не маю на увазі вищу освіту дитсадочки можуть збирати гроші через те що коштів ім виділяють менше ніж школам школи можуть збирати невеликі суми у випадку поточного ремонту або адресно на щось конкретне але там йдеться про суми від 30-50 грн 1-2 рази на рік не більше.ситуація погіршилася впродовж останнього року доходи місцевих бюджетів впали.тому можливо навантаження на батьків зростатиме але діти не навчалися з січня про які побори взагалі йдеться хіба що це стосуються поточного ремонту. який збирався ще восени якщо батьки не хочуть платити будь-ласка хай хтось пофарбує наприклад підлогу і цим допоможе школі якщо ви не знаєте більше половини техперсоналу -пенсіонери вакансії скорочують і працювати по факту нікому.
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07.06.2020 19:17 Ответить
до речі про елітні "учреждения" там платять для звичайних людей великі гроші але я жодного разу не бачив щоб багаті приходили з вимогами подати звіт про щось,переходьте в безкоштовну школу та й годі.
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07.06.2020 19:21 Ответить
мозгов НЄМА у окремих представників страньі. і кількість цих представників 73%
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07.06.2020 13:11 Ответить
А может наоборот,знают гады что и так скинутся и сделают то что школам или детским садам надо.
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07.06.2020 16:23 Ответить
так знают. не знают, что уже все, потому что родители стали читать законьі и их правильно применять. и пришлось директорам вьіучиться писать запросьі в РУО, планьі, на которьіе из субвенции вьіделяют деньги. каждьій год идет отчет сколько не использовано субвенции, потому что директора не подают запросьі а доят предков.
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07.06.2020 17:26 Ответить
А также не должны на шторы,ковры,шкафы,мобщие средства,ремонты,доп.питание и другое....
Сказочники-профинансируйте их для начала, а то выделенных средств хватает едва на замену 2-4окон...
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07.06.2020 12:50 Ответить
дааа? а в одной школе в прошлом учебном собрали с предков деньги на замену окон, в єтом учебном окна поставили за деньги депутата, спонсора. кужа делись те? все у них хватает, мозгов особенно, а вот на закон не хватает.
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07.06.2020 13:13 Ответить
Моменты воровства естественно имеются. Но про один из садиков Киева,написал то, что знаю- ибо проверял документы.
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07.06.2020 17:39 Ответить
але беручі до уваги те що закупити можуть гадость для рук, то вже не знаю, що краще самому купити чи чекати, поки дитині руки бризнуть і буде реакція.
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07.06.2020 13:21 Ответить
А районом ці засоби надають?
В достатній кількості ні! Вихователі і їх помічники, які отримають мізерну платню, за свої гроші купують всю ту хрінь.
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07.06.2020 13:23 Ответить
Район тупо деньги экономит, т.к. седеть будут не они а руководители садов - у которые не распоряжаются деньгами и не могут официально купить дезинфекторы, а районо этим еще и шантажирует.
Как купить садам дезинфекторы если у них нет расчетных счетов соответственно и денег, чтоб купить что-то себе, жаловаться надо на тех кто распоряжается деньгами садов, а не не на сами сады, они выкручиваются ка могут, и наче пойдет большая волна увольнение персонала садов как это происходит сейчас в медицине.
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07.06.2020 13:59 Ответить
Так якби ти закупив та доправив до дитсадків те що необхідно Степанов, тоді б й батьки не витрачали своїх коштів.
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07.06.2020 13:29 Ответить
лохи витрачають свої на тьоток, купи своїй дитини і матимешь. роботодавець повинен за свого працівника сам відповідати. якщо цей працівник лише плачеться, то хто йому дохтор.
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07.06.2020 17:30 Ответить
"Что касается справок и подписания каких-то бумаг, это такая полная самодеятельность руководства садика, которая не предусмотрена ни одним нормативным актов в Украине." а вводить уголовную ответственность у руководителя садика если ребенок заболеет covid в садике, это нормально?

Как руководство проконтролирует, что ребенок здоров если у него нет мед образования, и справку от семейного доктора нести в садик не надо, где шлялиись и скем общались родители + ребенок передтем как прийти в сад никто не знает, и мерянье температуры не показатель т.к. она может вылезти на 3 день когда ребенок перезаразил всех детей и персонал садика, не говоря о том что термометры которые закупают в сады показывают ложную температуру на улице(при низкой температуре т.к. предназначены для эксплуатации в помещениях)?
А Степанову не приходит в голову, что садики собирают деньги на дизенфекторы, т.к. рладельцы садиков которые распоряжаются деньгами - РАЙ. Управление дошкольной освиты тупо забило покупать дизенфекторы (логика проста чем больше экономия тем больше премии они получат к новому году, да и лучше деньги спустить через проверенных поставщиков кто даст откат, ну и за наличку быстрее купить чем им поднимать жопу и проводить тендера) и вынуждают садики вымогать деньги у родителей, шантажирую руководителей садов уголовной ответственностью.
Вот и получается что руководство садов между молотом и наковальней, рай управление распоряжаясь деньгами садов покупать ничего не собирается и устно заставляя руководителей садов собирать деньги шантажируя уголовной ответственностью, родители если последуют совету Степанова и будут жаловаться собственникам садов - райуправу ничего не добьются крайнии будут руководители садов что они не смогли собрать деньги и еще на них жалуютя-круг замкнулся.

Жаловатьься надо на РАЙ управление еще выше в мерию мин освиты и т.д., что РАЙ управление (собственники садов) распоряжаясь деньгами ничего не покупают и ничего садам не помагают,а работают тупо виде ПЕРЕДАСТОВ и вынуждают сады идти на преступление - в мед учреждениях уже увольняются персонал, это ждет теперь и сады.
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07.06.2020 13:52 Ответить
а само то тьі где шлялось - твой врач вкурсах? маразматический понос
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07.06.2020 17:31 Ответить
Если бы люди слушали эту "говорящую голову" (степановский помет), то до сих пор бы ждали когда им домой принесут маски. Или помирали в больницах на "всем лекарственном обеспечении". Но этот пеньок теперь аналогичные темы развивает про "садики, которые вымогают деньги у родителей". Отлично выучился у краснопузых называть белое черным и типа "рукАвАдить". Зачот ублюдку!
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07.06.2020 15:39 Ответить
а садики вьімогают. хотя им должен обеспечить защиту работодатель, а не родители. родители должньі своего ребенка обеспечить, а не твсех тьоток.
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07.06.2020 17:35 Ответить
Понимаю, что "должен обеспечить". А стИпинав говорит, что "уже обеспечили". Ремонты, питание, достойные зарплаты воспитателям, развивающие игры и игрушки, как таковые. Да все-все-все. И шторы, кстати, если окна - по совковой привычке - выходят на юг. Но ведь нету этого. И совковая срань, а также совкодрочеры (особенно лет по 11-12) радостно "борЙУтсЬЯ с кАррупциЭй", повторяя этот бред. Привет, малец! Мамка не заругает, что ты в сети шаришься?
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08.06.2020 06:46 Ответить
есть, для тех, кто хочет, для тех есть. а когда биомассе сказали "здавайте" и они сразу здали, то зачем напрягаться? потом то меньшенство, которое за гособеспечение будет за буллено биомассой
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08.06.2020 08:29 Ответить
М.б. ты переведешь с мокшанского, что ты написал. Так есть или нет денег в садиках? А вообще мокши в Германии забывают свой язык. Их мамы в автобус содют и отправляют типа почтАй. Ибо ни по немецки, ни по-кацапски они не изьясняются. Потому особо объясни кто там чего "здал"? И куда там у тебя гособеспечение "забуллелось"?
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09.06.2020 13:20 Ответить
тьі: "но ведь нету єтого" -я говорю: есть. но только для тех, кто хочет (применяет закон), для них и есть. а когда биомассе сказали "здавайте" и они сразу здали, то зачем директрисе или заведующей напрягаться? потом то меньшенство, которое за гособеспечение по закону, будет забуллено (Bulling) биомассой, здающей деньги по первому зову.
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09.06.2020 23:30 Ответить
При этом лишняя хромосома не дает спать. И потому онЕ серут на пабликах. Типа выдаывая себя за спецов по "украинскому вопросу". А инфу им дает "соловьиный помет" по телику. Хоть и понимают через три слова, но знают, что путэн типа бох.
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09.06.2020 13:21 Ответить
 
 