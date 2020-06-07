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600 снарядов времен Второй мировой нашли в сельском парке в Винницкой области

В парковой зоне с. Спиченцы Погребищенского района Винницкой области выкопали более 600 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Саперы изъяли 414 снарядов калибра 45 мм, 213 снарядов калибра 76 мм и один минометный снаряд калибра 82 мм.

Село Спичинцы славится парком, расположенным вокруг построенного в конце 19 века дворца Собанских. Парк уже более 20 лет имеет статус объекта природно-заповедного фонда.

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600 снарядов времен Второй мировой нашли в сельском парке в Винницкой области 01

Автор: 

бомба (369) Винницкая область (1032) ГСЧС (4956)


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600 снарядів часів Другої світової знайшли в сільському парку у Вінницькій області - Цензор.НЕТ 3145
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07.06.2020 12:24 Ответить
дидываивалы-москали засрали украинскую землю
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07.06.2020 16:30 Ответить
Вроде не окснаренные...Видать саперы ещё во Вторую мировую позаботились...
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07.06.2020 17:00 Ответить
 
 