600 снарядов времен Второй мировой нашли в сельском парке в Винницкой области

В парковой зоне с. Спиченцы Погребищенского района Винницкой области выкопали более 600 артиллерийских снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Саперы изъяли 414 снарядов калибра 45 мм, 213 снарядов калибра 76 мм и один минометный снаряд калибра 82 мм.

Село Спичинцы славится парком, расположенным вокруг построенного в конце 19 века дворца Собанских. Парк уже более 20 лет имеет статус объекта природно-заповедного фонда.

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