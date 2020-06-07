"Пленки Байдена" испортят Зеленскому репутацию среди диаспоры и отношения с Белым домом, - Комарницкий

Если Владимир Зеленский не остановит расследование так называемых "пленок Байдена", он разрушит свой имидж среди украинской диаспоры и потеряет двухпартийную поддержку в ​​США.

Об этом пишет в своей статье на сайте британского издания Byline Times журналист и переводчик Стивен Комарницкий, передает Цензор.НЕТ.

Он отмечает, что президент Зеленский во время своей пресс конференции, посвященной первому году пребывания в должности, предположил, что украинское обвинение, связанное с Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, должно быть "рассмотрено". Комарницкий замечает, что Зеленский, очевидно, благословил обвинение, которое может разрушить отношения Украины с США, когда демократы придут к власти. Автор также акцентирует внимание на том, что объектом враждебности на этой пресс-конференции был Порошенко, однако Зеленский, "к удивлению журналистов, не предполагал, что Байден, возможно, не сделал ничего плохого".

Стивен Комарницкий также отмечает, что источником так называемых "пленок Деркача" стал украинский политический деятель, который закончил академию российской государственной безопасности - ФСБ - в Москве в 1993 году. Он был членом партии экс-президента Януковича. Украинская разведка рассматривает его как российского агента влияния, отмечает автор публикации.

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Комарницкий также указывает, что "пленки" не содержат никаких упоминаний ни о компании "Бурисма", ни о каких-либо коррупционных предложениях со стороны экс-вице-президента США.

Это расследование компрометирует электоральную нейтральность Украины, - пишет Стивен Комарницкий.

"По словам Роберта Уолдека, адвоката, который исследовал связи между США и Украиной для основных средств массовой информации: "Это похоже на то, что мы называем развертыванием политического сценического шоу в США". Открытие дела, которое повлияет на выборы в США, нарушает политику нейтралитета Украины. Если Зеленский не остановит этого надуманного обвинения, его имидж среди украинской диаспоры, поддержка которой часто оказывается решающей, будет серьезно подорван. Канадская группа по вопросам демократии в Украине уже сказала: "Задача президента Зеленского - поддерживать двухпартийную поддержку США для Украины. Он должен избегать вторжения в политику партий США". Они правы. Если Байден выигрывает голосование в ноябре 2020 года, Зеленский окажется перед врагом в Белом доме, а также в Кремле", - резюмирует Комарницкий.