"Пленки Байдена" испортят Зеленскому репутацию среди диаспоры и отношения с Белым домом, - Комарницкий
Если Владимир Зеленский не остановит расследование так называемых "пленок Байдена", он разрушит свой имидж среди украинской диаспоры и потеряет двухпартийную поддержку в США.
Об этом пишет в своей статье на сайте британского издания Byline Times журналист и переводчик Стивен Комарницкий, передает Цензор.НЕТ.
Он отмечает, что президент Зеленский во время своей пресс конференции, посвященной первому году пребывания в должности, предположил, что украинское обвинение, связанное с Джо Байденом и бывшим президентом Украины Петром Порошенко, должно быть "рассмотрено". Комарницкий замечает, что Зеленский, очевидно, благословил обвинение, которое может разрушить отношения Украины с США, когда демократы придут к власти. Автор также акцентирует внимание на том, что объектом враждебности на этой пресс-конференции был Порошенко, однако Зеленский, "к удивлению журналистов, не предполагал, что Байден, возможно, не сделал ничего плохого".
Стивен Комарницкий также отмечает, что источником так называемых "пленок Деркача" стал украинский политический деятель, который закончил академию российской государственной безопасности - ФСБ - в Москве в 1993 году. Он был членом партии экс-президента Януковича. Украинская разведка рассматривает его как российского агента влияния, отмечает автор публикации.
Комарницкий также указывает, что "пленки" не содержат никаких упоминаний ни о компании "Бурисма", ни о каких-либо коррупционных предложениях со стороны экс-вице-президента США.
Это расследование компрометирует электоральную нейтральность Украины, - пишет Стивен Комарницкий.
"По словам Роберта Уолдека, адвоката, который исследовал связи между США и Украиной для основных средств массовой информации: "Это похоже на то, что мы называем развертыванием политического сценического шоу в США". Открытие дела, которое повлияет на выборы в США, нарушает политику нейтралитета Украины. Если Зеленский не остановит этого надуманного обвинения, его имидж среди украинской диаспоры, поддержка которой часто оказывается решающей, будет серьезно подорван. Канадская группа по вопросам демократии в Украине уже сказала: "Задача президента Зеленского - поддерживать двухпартийную поддержку США для Украины. Он должен избегать вторжения в политику партий США". Они правы. Если Байден выигрывает голосование в ноябре 2020 года, Зеленский окажется перед врагом в Белом доме, а также в Кремле", - резюмирует Комарницкий.
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Не поляки поставили на Штаты, а Штаты поставили на традиционные антироссийские и антинемецкие настроения у польской элиты. Высокий класс амерский политических сценаристов: за Есовские (те в основном за немецкие деньги) поднять экономику Польши и одновременно получить государство с антиЕСовской и антироссийской парадигмой.
Так что тут оч четко - где хвост, а где собака...
Нужно быть более зубатыми,чем того хотят Франция и Германия.
Если вы о Польше, то да: Штатам не нужна действительно единая Европа, не нужен сильный ЕС, не нужна европейская армия. Штатам желательна рыхлая и разобщенная структура, зависящая в военном отношении от Штатов.
Вот поэтому важны частные армии для юридически филигранной войны с ихтамнетами.
1. Штатам не нужна победа Украины, им в выгоду бесконечное непоймичто на востоке.
2. Позволить себе частные армии могут только сильные государства, потому что слабые государства их же частные армии и сожрут.
4,5 тис підписників на пейсбуку..сурьозне видання..рівень..
Жена приятеля дала хорошее определение своего положения: "я у тебя единственная третья жена", похоже, так и тут.
https://www.facebook.com/ukminarchism/photos/a.1748516298763967/2675680802714174/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARD-V4R-b9N__z_BKicHWZFH1UE46am7V16wQG-4qrHPPDKii-YVhcrMfo02itoLJ7OtpC9-dLuw8OxcCOppQpkKytiD2Jo9kBecErtILqKtxQDyha5ZRB1EOu9Vhqc6hVIrttkUyR2GfJj3mQ-zYxW82vCjQph1zadQ9IuP_OXMuEmScs82f553bhiW9ewjnbs_e3eYfLcW8jjkmshfuB4l0o2PpUuVcwfQiIZ_I2ye5Jf7hYPO-qwCQMZ_csu359GcwVsTxc2QNXSs9APgvC0qLJdERfaAkH38vAv3Le6f26lXpoyUTOfmtsipH0NRdx9uu0npUU8WAJJBVcfS_ZbuPWX7kgQXpoSTta4AItZENgyzSbSxRQiMNA&__tn__=H-R 5 червня о 14:28 · https://www.facebook.com/#
Если вдруг всё чернокожее население, независимо от возраста и пола, покинет страну:
- численность населения США уменьшится на 11.3%;
- число работающих сократится на 1.4%;
- число заключённых в тюрьмах сократится на 48%;
- численность банд и других преступных группировок станет меньше на 53%;
- средний по стране IQ вырастет на 7,4%, поставив США на третье место в мире, наравне с Японией;
- средний балл SAT (2016) поднимется до 1100 баллов (сейчас он равен 1000);
- количество больных СПИДом сократится на 65%;
- количество больных хламидиозом уменьшится на 59%;
- количество больных гонореей уменьшится на 69%;
- количество больных сифилисом уменьшится на 57%;
- средний годовой доход по стране поднимется более чем на $20,000;
- число людей, живущих в условиях нищеты, сократится на 54%;
- количество бездомных сократится на 65%;
- число получателей Welfare сократится на 52%;
- Демократическая партия США потеряет 26% своих избирателей.
Автор Alina Zagorski
Они же не покупают его видосики и дебильную мадиа продукцию КОЗЕЛ!
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
То есть Комарницкий предлагает президенту нарушить закон Украины вмешаться в ход следствия.А что ещё он посоветует?
писак продажних....
стільки соросят в його уряді,
НБУ ЦІЛКОВИТО з часів демократів при владі залишилось...
..."це схоже на те, що ми називаємо розгортанням політичного сценічного шоу в США". Відкриття справи, яке вплине на вибори в США, порушує політику нейтралітету України.
НЕЛОГІЧНО.
Бо якщо немає компромату на Байдена -то як розслідування може вплинути на хід виборів ?
ЧОГО БОЯТИСЬ ?
Цель дерьмометания перед выборами - победить. А практ любое дерьмо кинутое в противника - помогает в этом. Примеров масса, напр регулярные скандалы о секс приключениях (реальных или выдуманных) этих старичков ... никакого отношения к их сегодняшней политической деятельности не имеют, а выборы подпортить вполне могут.
ЧОГО БОЯТИСЬ ?
Укр руководство - факт колониальная администрация, зависящая лично от настроения и отношения к нему шефа. Сделав неправильную ставку на будущего шефа - получишь недовольного тобой шефа, может дать пинка и заменить.
ююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю
Путин не только ему командировку выписал,он его лично за руку водил на экскурсии.
1.що це за плівки? звідки? протокольні, чи агентурні?
2.як вони потрапили до Деркача?
3.хто робив "нарізку"?
Якби були питання до плівок в світової громадькості - був би шум в ЗМІ подібно до тих протоколів, в яких Рябошапку було названо "100% мій прокурор". А його - катма. Нема нічого. Так, вряди-годи, задля красного слівця, оглядачі згадують в "місячних" оглядах подій в світі... І не більше того. Ну, і принагідно нагадують, що розкручування цього скандалу саме в Україні може змінити статус події... З усіма наслідками передовсім для України та Зеленського, зокрема.
Юрий Заславский №118"СН" с Житомирщины
А другою головною ознакою 73/43%зебіла є суцільний дебілізм, зокрема, нездатність слідкувати за новинами.
Втім,з такими типовими цинічними побрехеньками та маніпуляцііями віє касапом-провокатором. І https://censor.net/user/464690, скоріш за все, є типовим випускника ФЭДа...
https://www.forbes.com/real-time-billionaires./#532db3b4511d
О,пэтя уже на 3.