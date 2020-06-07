Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ
Бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе американский генерал Бен Ходжес убежден, что именно Черное море сейчас стало "стартовой площадкой для дестабилизирующих операций Москвы".
Об этом Ходжес рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.
По словам генерала, румынские военные уже давно называют Черное море "сирийским экспрессом России", имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию.
"Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас", - пояснил Ходжес.
Более подробно отставной американский генерал и его коллеги описали предлагаемую НАТО стратегию в недавно выпущенном аналитическом докладе "Один фланг, одна угроза, одно присутствие".
В своем новом докладе Ходжес предлагает создать форпост НАТО в Румынии и сделать из него не менее важный стратегический узел, чем нынешние базы альянса в Прибалтике и Польше.
Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер. Решить эту проблему могло бы появление базы в Румынии, а также развитие железнодорожной сети в восточной Европе, отмечается в докладе.
Представители НАТО не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать доклад Центра анализа европейской политики. Но Би-би-си удалось узнать, что содержание документа было доведено до всех представителей Североатлантического совета - основного органа принятия политических решений НАТО.
По словам Ходжеса, который присутствовал на этой закрытой для посторонних презентации доклада, представители различных стран НАТО по-разному отреагировали на предложения аналитиков. Но большинство положительно оценили идеи, изложенные в документе.
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Після перемоги над московією, в якості компенсації за збитки, що принесла їх агресія Україні, через ООН забрати собі Тамань, частину Ставропілля та Кубані (звісно без населення). Таким чином регіон Чоргого моря буде убезпечений від тих мавп з ядерним ціпком... Але то - фантастика!
А еще, камрады американцы, вас ждет Хутор Михайловский !!!!!
Это всё, что Вам нужно знать об этом американском стратеге
"Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер."
Румынские военные называют не Чёрное море экспрессом (что за бред?), а именно поток транспортных военных кораблей Новороссийск-Сирия. И чтобы остановить этот экспресс достаточно просто перекрыть Босфор.
Сильно сказано! Все, что надо было сделать военным экспертам, так передвинуть карту таким образом, чтобы Черное море стало посередине и уже нарисовалась другая геополитическая реальность. Давайте, душите кацапсин!
В начале была Странная война.
Эта война была настолько странной, что даже спустя 80 с лишним лет никто не нашел убедительного объяснения, почему осенью 1939 года Французская и Британская империи не сделали ничего, чтобы разгромить Германию. Вся история начального периода Второй мировой войны и сегодня выглядит как фактическое предательство Польши со стороны Лондона и Париж (c). Но никуда нам от себя не деться, а если деться - только в никуда. - Омар Хайям,
А все ж меряне з мокшанами це ідіоти з болот
вот китай это да, это опасный конкурент да еще и сумевший поставить сша от себя в зависимость, но тут как муж и жена живущие вместе 50 лет, вместе тошно, врозь никак, китай от сша зависит не меньше, вот и бодаются, кто в доме главный
а сирии и рф не угрожает, как и ливии, и там и там поддерживает законное правительство