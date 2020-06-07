Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ

Бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе американский генерал Бен Ходжес убежден, что именно Черное море сейчас стало "стартовой площадкой для дестабилизирующих операций Москвы".

Об этом Ходжес рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.



По словам генерала, румынские военные уже давно называют Черное море "сирийским экспрессом России", имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию.



"Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас", - пояснил Ходжес.

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Более подробно отставной американский генерал и его коллеги описали предлагаемую НАТО стратегию в недавно выпущенном аналитическом докладе "Один фланг, одна угроза, одно присутствие".

В своем новом докладе Ходжес предлагает создать форпост НАТО в Румынии и сделать из него не менее важный стратегический узел, чем нынешние базы альянса в Прибалтике и Польше.

Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер. Решить эту проблему могло бы появление базы в Румынии, а также развитие железнодорожной сети в восточной Европе, отмечается в докладе.

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Представители НАТО не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать доклад Центра анализа европейской политики. Но Би-би-си удалось узнать, что содержание документа было доведено до всех представителей Североатлантического совета - основного органа принятия политических решений НАТО.

По словам Ходжеса, который присутствовал на этой закрытой для посторонних презентации доклада, представители различных стран НАТО по-разному отреагировали на предложения аналитиков. Но большинство положительно оценили идеи, изложенные в документе.