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Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ

Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить

Бывший командующий американскими сухопутными войсками в Европе американский генерал Бен Ходжес убежден, что именно Черное море сейчас стало "стартовой площадкой для дестабилизирующих операций Москвы".

Об этом Ходжес рассказал в интервью BBC, передает Цензор.НЕТ.

По словам генерала, румынские военные уже давно называют Черное море "сирийским экспрессом России", имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию.

"Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас", - пояснил Ходжес.

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Более подробно отставной американский генерал и его коллеги описали предлагаемую НАТО стратегию в недавно выпущенном аналитическом докладе "Один фланг, одна угроза, одно присутствие".

В своем новом докладе Ходжес предлагает создать форпост НАТО в Румынии и сделать из него не менее важный стратегический узел, чем нынешние базы альянса в Прибалтике и Польше.

Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер. Решить эту проблему могло бы появление базы в Румынии, а также развитие железнодорожной сети в восточной Европе, отмечается в докладе.

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Представители НАТО не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать доклад Центра анализа европейской политики. Но Би-би-си удалось узнать, что содержание документа было доведено до всех представителей Североатлантического совета - основного органа принятия политических решений НАТО.

По словам Ходжеса, который присутствовал на этой закрытой для посторонних презентации доклада, представители различных стран НАТО по-разному отреагировали на предложения аналитиков. Но большинство положительно оценили идеи, изложенные в документе.

НАТО (9970) Черное море (1476) Ходжес Бен (167)


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Топ комментарии
+20
Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ - Цензор.НЕТ 4484
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07.06.2020 13:38
+12
"В мнене є мрія" (с) В оригіналі то було ""I Have A Dream"...
Після перемоги над московією, в якості компенсації за збитки, що принесла їх агресія Україні, через ООН забрати собі Тамань, частину Ставропілля та Кубані (звісно без населення). Таким чином регіон Чоргого моря буде убезпечений від тих мавп з ядерним ціпком... Але то - фантастика!
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07.06.2020 13:38
+12
Оцінкована вата
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07.06.2020 14:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"В мнене є мрія" (с) В оригіналі то було ""I Have A Dream"...
Після перемоги над московією, в якості компенсації за збитки, що принесла їх агресія Україні, через ООН забрати собі Тамань, частину Ставропілля та Кубані (звісно без населення). Таким чином регіон Чоргого моря буде убезпечений від тих мавп з ядерним ціпком... Але то - фантастика!
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07.06.2020 13:38 Ответить
...час плине стрімко...я впевнений: Азов буде нашим внутрішнім українським морем!
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07.06.2020 15:46 Ответить
)))))
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07.06.2020 21:15 Ответить
даа...это не газпром
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07.06.2020 16:21 Ответить
А чого це без населення.Менi конче потрiбно парочка рабiв.
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07.06.2020 20:52 Ответить
Ну один ты уже есть.
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07.06.2020 21:16 Ответить
На південне узбережжя Білого моря
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08.06.2020 10:27 Ответить
Ходжес призвал НАТО разместить новые базы, ракеты и корабли в Черном море: Нужно остановить "сирийский экспресс" РФ - Цензор.НЕТ 4484
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07.06.2020 13:38 Ответить
Гарна форма для кацапського солдата.
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07.06.2020 14:04 Ответить
Оцінкована вата
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07.06.2020 14:06 Ответить
Не соответствует действительности
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09.06.2020 15:14 Ответить
Похоже Турцию в НАТО уже не считают своей
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07.06.2020 13:39 Ответить
за второй срок рыжий окончательно похорнит этот древний альянс
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07.06.2020 14:26 Ответить
Вэлком !!!
А еще, камрады американцы, вас ждет Хутор Михайловский !!!!!
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07.06.2020 13:40 Ответить
...и хутор Редьки
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07.06.2020 13:47 Ответить
он что, ближе к Москве ?
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07.06.2020 14:13 Ответить
""Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион."
Это всё, что Вам нужно знать об этом американском стратеге
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07.06.2020 13:40 Ответить
А нет, не всё!
"Сейчас быстро перебросить личный состав и технику НАТО из Германии в Румынию практически невозможно из-за Карпатских гор. А перемещение группировок Альянса через Польшу осложняется тем, что в стране очень много озер."
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07.06.2020 13:49 Ответить
А в Бразилии очень много диких абизьян! (с)
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07.06.2020 14:09 Ответить
В Росії теж.
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07.06.2020 14:14 Ответить
"По словам генерала, румынские военные уже давно называют Черное море "сирийским экспрессом России", имея в виду поток российских военных кораблей, перевозящих технику, боеприпасы и солдат из России в Сирию."
Румынские военные называют не Чёрное море экспрессом (что за бред?), а именно поток транспортных военных кораблей Новороссийск-Сирия. И чтобы остановить этот экспресс достаточно просто перекрыть Босфор.
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07.06.2020 13:45 Ответить
...твоим стратегическим диваном перекроет?
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07.06.2020 13:46 Ответить
Нет конечно. Только база в Румынии может остановить транспортный корабль в Босфоре!
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07.06.2020 13:48 Ответить
...понятно, вопросов больше нет
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07.06.2020 13:59 Ответить
Нужно ещё американские базы поставить на границе Ростовской и Белгородской областях, НАТО здесь доверять нельзя , так НАТО защищает буферная Украина.
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07.06.2020 13:49 Ответить
украина защищает только саму себя
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07.06.2020 14:29 Ответить
"Если вы посмотрите на любую НАТОвскую карту Европы, Черное море расположено где-то в нижнем правом углу. И именно так к нему и относились - как к периферии. Но если подвинуть карту так, что Черное море будет посередине - это даст совсем другой взгляд на регион. И именно такой взгляд мы считаем верным сейчас"

Сильно сказано! Все, что надо было сделать военным экспертам, так передвинуть карту таким образом, чтобы Черное море стало посередине и уже нарисовалась другая геополитическая реальность. Давайте, душите кацапсин!
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07.06.2020 13:50 Ответить
Приятно слушать адекватных людей.Нужно неандернтальцев и орду вернуть туда ,где они опять буду просить зерно и окорочка.Поребрик ,по другому не понимает.Тут куча помощников у США буде.
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07.06.2020 13:51 Ответить
Так они вроде экспортируют зерно сейчас. Читал, что русня основной наш конкурент на рынке пшеницы.
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07.06.2020 13:53 Ответить
можно список помощников ? только реальных помощников, а не два негра и два азиата для создания видимости интернациональности
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07.06.2020 16:26 Ответить
Наиболее реальное объяснение событиям осени 1939-го(2014 г) состоит в том, что Британия хотела вести войну с Германией штыками поляков и французов, а французы не хотели загребать жар своими руками в пользу Лондона.
В начале была Странная война.
Эта война была настолько странной, что даже спустя 80 с лишним лет никто не нашел убедительного объяснения, почему осенью 1939 года Французская и Британская империи не сделали ничего, чтобы разгромить Германию. Вся история начального периода Второй мировой войны и сегодня выглядит как фактическое предательство Польши со стороны Лондона и Париж (c). Но никуда нам от себя не деться, а если деться - только в никуда. - Омар Хайям,
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07.06.2020 13:51 Ответить
Объяснение простое. В 30-е годы в Европа и Сталин играли в увлекательную игру - направь Гитлера к соседу. Сначала побждал Сралин, во втором раунде он продул, а потом уже все спохватились.
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07.06.2020 13:57 Ответить
Можно еще "кубанским" партизанам завалить Керченский мост и "сирийский экспресс" начнёт рассыпаться.
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07.06.2020 13:53 Ответить
А как рухнувший Керченский мост помешает судоходству из Новороссийска?
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07.06.2020 13:59 Ответить
по просьбе трудовых коллективов надо просто перестать озабоченному западу покупать расейскую нефть и газ, а не двигать карты туды-сюды..
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07.06.2020 14:05 Ответить
Точно! Но карты двигать проще и дешевле!
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07.06.2020 14:08 Ответить
угу, то то германия пообещала санкции наложить на американский LNG
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07.06.2020 16:27 Ответить
Гарна ідея - кацапам під боком буде те завдяки чому вони виправдовували захват Криму
А все ж меряне з мокшанами це ідіоти з болот
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07.06.2020 14:06 Ответить
Бывший командующий американскими сухопутными войскамиИсточник: https://censor.net/n3200538.... все понятно
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07.06.2020 14:17 Ответить
на жаль,поки що нічого обговорювати.. думки на різні теми Не уповноважених осіб не є офіційною позицією країни..
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07.06.2020 14:50 Ответить
Цыплят по осени считают.Украина ещё не сказала своего слова.Томагавкам и Першингам - самое место в Украине.Выборы в США пройдут и Всё завертится.Маск не зря хвастается своими батутами.
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07.06.2020 14:49 Ответить
Ходжес закликав НАТО розмістити нові бази, ракети та кораблі в Чорному морі: Потрібно зупинити "сирійський експрес" РФ - Цензор.НЕТ 2945
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07.06.2020 14:50 Ответить
Микроскоп надо было ещё лет десять назад сдвигать вправо, тогда гораздо раньше заметили бы расползание кремлёвской бациллы.
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07.06.2020 15:15 Ответить
тю, вы таки не понимаете ситуации, для америки рф малый политИк, практически никакой политИк, рф не имеет возможности влиять на сша ни экономически, ни политически, ни даже в военном плане, подлодки я яо ? да бох с ними, пусть плавают, ядерное равновесие давно установлено и дети кремлевских бонз так же радиоактивным пеплом дышать не научились еще, поэтому на рф все больше по старой традиции прут, из боязни коммунистов

вот китай это да, это опасный конкурент да еще и сумевший поставить сша от себя в зависимость, но тут как муж и жена живущие вместе 50 лет, вместе тошно, врозь никак, китай от сша зависит не меньше, вот и бодаются, кто в доме главный
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07.06.2020 16:34 Ответить
Однако Китай не угрожает ни Украине, ни Сирии, ни Ливии и пальцы веером не расшиперивает по поводу вяличия.
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07.06.2020 21:36 Ответить
ну да, зато закусывается с индией, тайванем, наложил лапу на гонконг, финансово захапавыет африку, в общем у него просто свой круг интересов
а сирии и рф не угрожает, как и ливии, и там и там поддерживает законное правительство
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08.06.2020 08:34 Ответить
Та Чорне море чуть ближе к Раше, чем к США. Кто бацилла, спорно, хотя бесспорно.
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09.06.2020 15:22 Ответить
Пожалуй, вы не будете отрицать, что оно находится на одинаковом расстоянии до Раши и до альянса стран НАТО. А это уже совсем близко к Америке. Да, и если без порно, то бацилла лезет в Чёрное море именно с кремлёвских берегов и, далее, по Средиземному морю.
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09.06.2020 17:28 Ответить
НАТО это США, остальные шелуха из под ногтей
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09.06.2020 18:13 Ответить
Было бы опрометчиво, с вашей стороны, считать Турцию за "шелуху".
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09.06.2020 18:16 Ответить
У Турции нет ни одной подлодки, потешная армия. Там что-то уничтожила у Хавтара
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09.06.2020 18:28 Ответить
Будя лепить горбатого. Турция входит в альянс НАТО и имеет достаточно мощный ВМФ. А что касается Хафтара, так про него в Ливии скоро забудут и вам об этом тоже известно.
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09.06.2020 18:52 Ответить
Повтою, что Турция В ЧМ никто, ну может для грузин с болгарами
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10.06.2020 15:46 Ответить
Повторять можете для ватников, для меня не надо.
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10.06.2020 19:15 Ответить
Достатньо було б 15-ть тисяч американців з Німеччини перекинути в Україну.А оплату знімати з офшорних рахунків українських мародерів шоколадно-колорадних та зелено-каломойних-тоді навіть НАТО не треба-європейці й так не хочут 2%-и від ВВП платити в цю структуру.
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08.06.2020 01:12 Ответить
старик отдохни
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09.06.2020 18:42 Ответить
 
 