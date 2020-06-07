Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, - ЦОЗ
По темпам распространения онкологических заболеваний Украина занимает второе место среди европейских стран.
Сейчас в Украине около 1 миллиона человек с онкологическими заболеваниями, которые прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.
Вместе с тем, в центре заявили, что количество людей, возвращающихся к нормальной жизни после лечения онкологических заболеваний увеличивается с каждым годом.
"Сейчас на учете в стране почти 1 миллион людей с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии", - говорится в сообщении.
Для лучших результатов лечения необходимо улучшить качество жизни. То есть если человек избегает вредных привычек, придерживается здорового питания, физически активный и внимательно следит за состоянием своего здоровья, то риск рецидива значительно ниже.
- Нужно поддерживать связь с врачом и обязательно сообщать, если появились новые симптомы, беспокоит боль, усталость или бессонница. И конечно, совсем не стоит пропускать плановые обследования. Это поможет выявить ранние признаки рака и предупредить другие сопутствующие заболевания.
- Подвижный образ жизни улучшает результаты лечения и снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и эндометрию (слизистой оболочки матки). Важно предварительно проконсультироваться с врачом и постепенно увеличивать активность.
- Избыточный вес увеличивает риск рецидива. Эксперты рекомендуют потреблять фрукты, овощи и цельные зерна, но в любом случае о рацион необходимо проконсультироваться с врачом. Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса. Ограничьте потребление пищи с высоким содержанием жира, крахмала или сахара.
- Для профилактики рака нельзя использовать биологически активные добавки.
- ВОЗ сообщает, что по всему миру 22% онкобольных умирают от рака, возникшего вследствие курения. Отказавшись от курения, человек уменьшает риск развития рака на 70%.
- Употребление алкоголя может повысить уровень эстрогенов в крови, что теоретически может увеличить риск рецидива.
- Людям, которые преодолели рак, важно контролировать свое время проведения на солнце, особенно с 10:00 до 16:00. Необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем SPF с уровнем защиты не менее 30.
Напомним, 7 июня отмечается Международный день людей, переболевших раком.
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Чернобыль форева
здоровье не купишь, но и за дарма его не поддержишь
про экологию, воду и продукты...это отдельная песня...печальная...
Но что нам рак, что нам жизни людей, если мы идем в ЕС.
Даешь дальнейшее повышение тарифов и цен, даешь еще большее расслоение общества на бедных и богатых, чтобы было как в ЕС, а на все остальное - плевать.
Вряд ли вас это сильно утешит, но в Германии это тоже большая редкость, по крайней мере для клиента обычной страховой кассы. Узких специалистов и хорошего оборудования хватает, а вот врачей, которые видят реаль человека с именно его болячками - как всегда мало. И к ним не попасть - уже всё забито.
Не валяться на пляже, если не намазался солнцезащитным кремом. "Загар" - прямая дорога к меланоме.
Женщинам: проверяться на папилломавирус; делать маммографию, и следить за возможными симптомами рака яичников (его очень трудно обнаружить на начальной стадии, но если удаётся - излечение возможно).
Других достижений нет
Ви вдумайтесь яка це страшна цифра.І всі було похрін.Головне вірус.Значна частина з цього мільйона все одно не виживе.
Где в статье написано, что рак заразен?
Если рано утром, когда солнце ещё не встало, смотреть в сторону Мариуполя, то отчётливо видно, как оттуда прут не просто облака, а целые циклоны грязного дымагана. Это Смертьинвест, прошедший якобы "суперскую экомодернизацию" повышает качество жизни Ахметова. Мэр Мариуполя, вадик бойченко, этот восторженный щенок на ахметовской псарне, взахлёб накладывает лапшу про экологические стандарты, но факты говорят другое: мариупольский регион - лидер по оконкологии (возможно, даже Кривой Рог опережает).
Щорічна декларація за 2019 рік - декларант Бойченко Вадим Сергійович
Джерело: https://declarations.com.ua/declaration/nacp_cf46ea7d-aac8-4109-84e4-1ccc6ede9590
Друга причина, безконтрольне примінення гідронізованих жирів, молоко і мясозамінників, склад на етикетці нічого не вартий ніхто це не котролює
Третя дизельні двигуни особливо маршруток і камазів, за день в місті зустріти десяток таких... після яких вулиця опиняється в тумані, депутати і міністри думають що фільтра в авто їх спасуть)))