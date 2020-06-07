Украина занимает второе место в Европе по темпам распространения рака, - ЦОЗ

По темпам распространения онкологических заболеваний Украина занимает второе место среди европейских стран.

Сейчас в Украине около 1 миллиона человек с онкологическими заболеваниями, которые прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ.

Вместе с тем, в центре заявили, что количество людей, возвращающихся к нормальной жизни после лечения онкологических заболеваний увеличивается с каждым годом.

"Сейчас на учете в стране почти 1 миллион людей с онкологической патологией, которые успешно прошли лечение и находятся в состоянии ремиссии", - говорится в сообщении.

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Для лучших результатов лечения необходимо улучшить качество жизни. То есть если человек избегает вредных привычек, придерживается здорового питания, физически активный и внимательно следит за состоянием своего здоровья, то риск рецидива значительно ниже.

Нужно поддерживать связь с врачом и обязательно сообщать, если появились новые симптомы, беспокоит боль, усталость или бессонница. И конечно, совсем не стоит пропускать плановые обследования. Это поможет выявить ранние признаки рака и предупредить другие сопутствующие заболевания.

Подвижный образ жизни улучшает результаты лечения и снижает риск рецидива рака молочной железы, толстой кишки и эндометрию (слизистой оболочки матки). Важно предварительно проконсультироваться с врачом и постепенно увеличивать активность.

Избыточный вес увеличивает риск рецидива. Эксперты рекомендуют потреблять фрукты, овощи и цельные зерна, но в любом случае о рацион необходимо проконсультироваться с врачом. Избегайте продуктов с высокой степенью переработки и красного мяса. Ограничьте потребление пищи с высоким содержанием жира, крахмала или сахара.

Для профилактики рака нельзя использовать биологически активные добавки.

ВОЗ сообщает, что по всему миру 22% онкобольных умирают от рака, возникшего вследствие курения. Отказавшись от курения, человек уменьшает риск развития рака на 70%.

Употребление алкоголя может повысить уровень эстрогенов в крови, что теоретически может увеличить риск рецидива.

Людям, которые преодолели рак, важно контролировать свое время проведения на солнце, особенно с 10:00 до 16:00. Необходимо ежедневно использовать солнцезащитный крем SPF с уровнем защиты не менее 30.

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Напомним, 7 июня отмечается Международный день людей, переболевших раком.