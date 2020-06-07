Германия не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения COVID-19
Граждане Германии могут отправляться на отдых за границу после снятия ограничений, но при этом не должны рассчитывать на какие-либо кампании по их эвакуации, включая и случаи заболевания COVID-19.
Об этом заявил министр иностранных дел Гайко Маас изданию Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.
"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.
При этом он заверил, что дипломатические миссии ФРГ за рубежом, конечно же, всегда готовы предоставить консульскую поддержку в чрезвычайных ситуациях.
Маас, говоря о постепенном открытии границ, призвал соотечественников к максимальной осторожности, соблюдать правила гигиены и держать дистанцию.
Ныне речь идет об открытии границ в пределах ЕС. Когда будут сняты запреты на поездки в и из третьих стран, пока непонятно, это "зависит от течения пандемии".
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И я об этом писал, предлагал делать это в Украине, но к сожалению украинская власть глупее, чем в Германии.
😁
А то носяться з цими туристами як з "писаною торбою".
а вот решение немецких властей разумное. все очень просто, не фиг шастать во время пандемии китайской заразы. нашастал себе приключение на свою жопу , решай проблему за свой счет. ))))) а ото наши дегенераты туристы в разгар пандемии в мире горящие путевки скупали и ехали отдыхать, а потом орали, заберите нас домой, типа бабок уже нет , спасите, помогите)))
а мозги то где были у имбецилов? хотя о чем это я)))))