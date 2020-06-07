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Новости Коронавирус и карантин
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Германия не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения COVID-19

Германия не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения COVID-19

Граждане Германии могут отправляться на отдых за границу после снятия ограничений, но при этом не должны рассчитывать на какие-либо кампании по их эвакуации, включая и случаи заболевания COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Гайко Маас изданию Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.

При этом он заверил, что дипломатические миссии ФРГ за рубежом, конечно же, всегда готовы предоставить консульскую поддержку в чрезвычайных ситуациях.

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Маас, говоря о постепенном открытии границ, призвал соотечественников к максимальной осторожности, соблюдать правила гигиены и держать дистанцию.

Ныне речь идет об открытии границ в пределах ЕС. Когда будут сняты запреты на поездки в и из третьих стран, пока непонятно, это "зависит от течения пандемии".

Германия (6939) карантин (16729) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Как же нам повезло, что мы в Украине живём, а не в какой-то сраной Германии.
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07.06.2020 14:35
+10
"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.

И я об этом писал, предлагал делать это в Украине, но к сожалению украинская власть глупее, чем в Германии.
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07.06.2020 14:39
+10
Богатая цивилизованная Германия не забирает, а наш зелено-опый всех попривозил за бюджетные деньги,зато масок в аптеках не было 2 месяца и сейчас еще стоят в 10 раз дороже, чем до карантина, а заболевшие врачи лечатся за свои деньги, потому что зеленый Степанов постоянно брешет, что все лечатся за госсредства от коронавируса. Сплошное бессовестное психопатическое вранье.
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07.06.2020 14:58
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Как же нам повезло, что мы в Украине живём, а не в какой-то сраной Германии.
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07.06.2020 14:35 Ответить
Богатая цивилизованная Германия не забирает, а наш зелено-опый всех попривозил за бюджетные деньги,зато масок в аптеках не было 2 месяца и сейчас еще стоят в 10 раз дороже, чем до карантина, а заболевшие врачи лечатся за свои деньги, потому что зеленый Степанов постоянно брешет, что все лечатся за госсредства от коронавируса. Сплошное бессовестное психопатическое вранье.
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07.06.2020 14:58 Ответить
нищеброды.Ничего их Украина будет собирать,мы можем себе это позволить.
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07.06.2020 14:36 Ответить
"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.

И я об этом писал, предлагал делать это в Украине, но к сожалению украинская власть глупее, чем в Германии.
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07.06.2020 14:39 Ответить
Пиарятся за наш счет
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07.06.2020 14:42 Ответить
Ржу, молодцы немцы. Теперь все будут сидеть дома )))
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07.06.2020 14:40 Ответить
Нехай наших "туристів" заберуть..
😁
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07.06.2020 14:46 Ответить
Вірна постановка питання.
А то носяться з цими туристами як з "писаною торбою".
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07.06.2020 14:47 Ответить
Согласен, жизнь утопающих в руках утопленников.
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07.06.2020 14:58 Ответить
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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07.06.2020 15:01 Ответить
Учись, бубенчик. А ты все микробы в страну завез. Хотя, тебе ж это на руку.
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07.06.2020 15:04 Ответить
он обещал вернуть украинцев он сделал, а у словия не бьіло, что здоровьіх.
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07.06.2020 18:16 Ответить
Это точно.
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07.06.2020 18:49 Ответить
😂😂😂😂😂 Некоторым эта новость как серпом...
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07.06.2020 15:04 Ответить
правильно. некуй шастать. высшая расса решила что она бессмертна.
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07.06.2020 15:21 Ответить
в уркаине даже Ембраер ахмета, кошку з Китая мог забрать..плять ,фрицы некуй их пускать и в Минск с заразой рашистского вируса....потом заразу не вывести как кровопролитный конфликт в Украине.
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07.06.2020 15:44 Ответить
Почему то вспомнилась патетическая заметка Бутусова , времен Санжар, что Украине надо завозить к себе всех больных соотечественников , будь то "сибирская язва" или "бубонная чума".
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07.06.2020 18:22 Ответить
страна правящих идиотов завезла в Украину за счет бюджета 400 тыс потенциально зараженных без всяких карантинных отсидок и контроля. и кто назовет этих правяшщих дегенератов умными. ))))) теперь у них эпидемия и карантин))))

а вот решение немецких властей разумное. все очень просто, не фиг шастать во время пандемии китайской заразы. нашастал себе приключение на свою жопу , решай проблему за свой счет. ))))) а ото наши дегенераты туристы в разгар пандемии в мире горящие путевки скупали и ехали отдыхать, а потом орали, заберите нас домой, типа бабок уже нет , спасите, помогите)))
а мозги то где были у имбецилов? хотя о чем это я)))))
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07.06.2020 22:43 Ответить
 
 