Германия не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения COVID-19

Граждане Германии могут отправляться на отдых за границу после снятия ограничений, но при этом не должны рассчитывать на какие-либо кампании по их эвакуации, включая и случаи заболевания COVID-19.

Об этом заявил министр иностранных дел Гайко Маас изданию Bild am Sonntag, передает Цензор.НЕТ.

"Каждый, кто заразится во время отпуска, не может рассчитывать на то, что мы вернем его в Германию... Федеральное правительство не сможет летом снова отправлять самолеты, чтобы привезти немецких отдыхающих домой", - сказал Маас.

При этом он заверил, что дипломатические миссии ФРГ за рубежом, конечно же, всегда готовы предоставить консульскую поддержку в чрезвычайных ситуациях.

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Маас, говоря о постепенном открытии границ, призвал соотечественников к максимальной осторожности, соблюдать правила гигиены и держать дистанцию.

Ныне речь идет об открытии границ в пределах ЕС. Когда будут сняты запреты на поездки в и из третьих стран, пока непонятно, это "зависит от течения пандемии".