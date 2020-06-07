Временный морг для жертв коронавируса под Парижем закрыли из-за спада эпидемии
Морг, оборудованный неподалеку от Парижа на территории склада одного из крупнейших европейских продуктовых оптовых рынков, решили закрыть.
Об этом сообщили в префектуре полиции Парижа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Решение закрыть морг приняли, поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы работают в обычном режиме.
Временный морг на территории одного из складов крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Ренжисе неподалеку от Парижа был открыт 3 апреля. Его пришлось открыть из-за того, что похоронные службы не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.
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В морге в Ренжисе гробы хранили в ожидании похорон и кремации. Временный морг мог вместить до 20 тысяч гробов.
По данным властей, тела умерших во время пандемии прекратили отправлять в этот морг с 13 мая.
Всего во Франции жертвами пандемии коронавируса стали более 29 тысяч человек.
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есть информация, что в то время, когда итальянских больных пафосно возили лечить в Германию, совсем недалеко итальянские больницы стояли совсем пустые.
видел заметку про очереди "скорых" в Киеве. в Киеве, Карл, в Киеве!
https://censor.net/user/95229
В Швейцарии число болеющих уже долгое время снижается
07.04 там было 12728 болеющих. Сейчас болеют 435
Всего умерло 1921.
В Швеции число болеющих долгое время возрастает
07.04 там было 6897 болеющих. Сейчас болеют 30003.
Всего умерло 4639.
Вывод - Швеция хуже справляется с эпидемией, чем Швейцария.
https://censor.net/comments/locate/3200404/019214**-e48d-7276-ad37-9676a9225938https://censor.net/user/452060
ключевое слово "хуже". вполне могу представить себе того, кто так считает... я так не считаю.