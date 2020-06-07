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Новости Коронавирус и карантин
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Временный морг для жертв коронавируса под Парижем закрыли из-за спада эпидемии

Временный морг для жертв коронавируса под Парижем закрыли из-за спада эпидемии

Морг, оборудованный неподалеку от Парижа на территории склада одного из крупнейших европейских продуктовых оптовых рынков, решили закрыть.

Об этом сообщили в префектуре полиции Парижа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Решение закрыть морг приняли, поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы работают в обычном режиме.

Временный морг на территории одного из складов крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Ренжисе неподалеку от Парижа был открыт 3 апреля. Его пришлось открыть из-за того, что похоронные службы не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.

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В морге в Ренжисе гробы хранили в ожидании похорон и кремации. Временный морг мог вместить до 20 тысяч гробов.

По данным властей, тела умерших во время пандемии прекратили отправлять в этот морг с 13 мая.

Всего во Франции жертвами пандемии коронавируса стали более 29 тысяч человек.

Также на Цензор.НЕТ: Германия не будет забирать своих туристов из-за рубежа в случае заражения COVID-19

Автор: 

карантин (16729) Париж (415) Франция (3500) морг (43) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
снова нет самой важной цифры и не зря. как только она появится так сразу и станет мухлёж явным. ибо количество смертей "с вирусочком" никогда не превышала половины среднего количества смертей.
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07.06.2020 14:43
+3
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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07.06.2020 15:00
+2
І всім стане ясно що це все світова змова і Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G!
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07.06.2020 14:57
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Правила форума Совет форумчан
снова нет самой важной цифры и не зря. как только она появится так сразу и станет мухлёж явным. ибо количество смертей "с вирусочком" никогда не превышала половины среднего количества смертей.
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07.06.2020 14:43 Ответить
А по какой причине временный морг открывали?
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07.06.2020 14:47 Ответить
запугать народ надо было. а чё?
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07.06.2020 14:52 Ответить
Временный морг на территории одного из складов крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Ренжисе неподалеку от Парижа был открыт 3 апреля. Его пришлось открыть из-за того, что похоронные службы не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.Источник: https://censor.net/n3200548
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07.06.2020 14:57 Ответить
дык... с этого всё и начиналось. была бы цифра - сразу было бы ясно, очереди катафалков являются постановочными или нет.
есть информация, что в то время, когда итальянских больных пафосно возили лечить в Германию, совсем недалеко итальянские больницы стояли совсем пустые.
видел заметку про очереди "скорых" в Киеве. в Киеве, Карл, в Киеве!
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07.06.2020 15:13 Ответить
Какойсмысл приводить Вам цифры, если реакция будет примерно такой?

https://censor.net/user/95229

В Швейцарии число болеющих уже долгое время снижается
07.04 там было 12728 болеющих. Сейчас болеют 435
Всего умерло 1921.
В Швеции число болеющих долгое время возрастает
07.04 там было 6897 болеющих. Сейчас болеют 30003.
Всего умерло 4639.
Вывод - Швеция хуже справляется с эпидемией, чем Швейцария.
https://censor.net/comments/locate/3200404/019214**-e48d-7276-ad37-9676a9225938https://censor.net/user/452060

ключевое слово "хуже". вполне могу представить себе того, кто так считает... я так не считаю.
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07.06.2020 16:12 Ответить
не приводите. и то верно - верующим в вирус всемогущий цифры не нужны.
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07.06.2020 16:17 Ответить
І всім стане ясно що це все світова змова і Білл Гейтс під супроводом рептилоїдів хоче всім увести з вакциною чіп і керувати людьми через мережу 5G!
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07.06.2020 14:57 Ответить
https://censor.net/user/111138 Звісно можна насміхатися,бо чіпування наприклад повна маячня.Але чому Біл Гейтс говорив ще давно за віруси? Він ж з іт сфери.
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07.06.2020 15:16 Ответить
билл на один доллар вложений в производство вакцин получает 19 долларов отдачи. такой вот "благодетель"
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07.06.2020 16:03 Ответить
Оптимистично...
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07.06.2020 14:43 Ответить
Кремлеботы ведут информвционную войну против Украины приуменьшая опасность коронавируса. Будьте внимательны,носите маску придерживайтесь дистанции. Те кто выжил после болезни имеют целый букет проблем со здоровьем,так что все серьезно..👆
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07.06.2020 15:00 Ответить
И подконтрольные РФ итальянские СМИ больше не крутят с утра до вечера бесконечные, наводящие ужас, ролики с сотнями, тысячами гробов... Когда все закончится, свиное рыло Раиси окажется повсюду: от Парижа с Мадридом, до китайского Уханя.
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07.06.2020 15:39 Ответить
 
 