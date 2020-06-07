Временный морг для жертв коронавируса под Парижем закрыли из-за спада эпидемии

Морг, оборудованный неподалеку от Парижа на территории склада одного из крупнейших европейских продуктовых оптовых рынков, решили закрыть.

Об этом сообщили в префектуре полиции Парижа, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Решение закрыть морг приняли, поскольку эпидемиологическая обстановка в регионе продолжает улучшаться, а похоронные службы работают в обычном режиме.

Временный морг на территории одного из складов крупнейшего в Европе продовольственного рынка в Ренжисе неподалеку от Парижа был открыт 3 апреля. Его пришлось открыть из-за того, что похоронные службы не могли своевременно организовать похороны и кремацию жертв коронавируса на пике пандемии.

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В морге в Ренжисе гробы хранили в ожидании похорон и кремации. Временный морг мог вместить до 20 тысяч гробов.

По данным властей, тела умерших во время пандемии прекратили отправлять в этот морг с 13 мая.

Всего во Франции жертвами пандемии коронавируса стали более 29 тысяч человек.

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