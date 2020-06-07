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Новости Коронавирус и карантин
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Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт

Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Скотта, у США есть доказательства действий Китая, направленных на препятствование Западу в создании вакцины от коронавируса.

"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее", - сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Вакцина против коронавируса может не дать длительного иммунитета, - главный инфекционист США Фаучи

По словам политика, Китай не хочет, чтобы Соединенные Штаты создали вакцину первыми, поскольку является "противником американцев и, думаю, демократии во всем мире". Скотт предполагает, что если Китай сможет создать вакцину раньше других стран, то не станет ею делиться.

При этом сенатор не ответил на вопрос, какими доказательствами помех со стороны Китая располагают Соединенные Штаты.

Также на Цензор.НЕТ: В Минобороны РФ объявили о начале испытаний российской вакцины от коронавируса на военных

В то же время, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил в воскресенье на брифинге, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от Covid-19, опираясь на уже существующее взаимодействие по ее разработке.

Разработка вакцины "по-прежнему является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса", подчеркнул министр.

Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Китай (2946) США (26511) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+15
Что за бред, как Китай может помешать работе сотен лабораторий.
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07.06.2020 15:23
+14
Вполне может быть правдой. От китайцев всего можно ожидать. Их этика не знает милосердия. А Трампа они ненавидят, потому что он хочет вернуть производства в США.
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07.06.2020 15:25
+11
убийство странное произошло. В Штатах убили ученого, который занимался коронавирусом. Причем убил китаец.
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07.06.2020 15:29
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https://www.youtube.com/watch?v=IZNbaMG5Dq0 Что происходит в США. Версия
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07.06.2020 15:22 Ответить
Версия имеет место быть.
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07.06.2020 15:41 Ответить
не проще ли прочитать на сайте автора?
он пожертвований не принимает, так что че слушать ролик того который тупо читает чужую работу то?
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07.06.2020 17:15 Ответить
Что за бред, как Китай может помешать работе сотен лабораторий.
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07.06.2020 15:23 Ответить
пробираются туды по ночам и ссут в пробирки....
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07.06.2020 15:25 Ответить
Кибер-атаки, хакеры, порча информации.
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07.06.2020 15:25 Ответить
Так это раша а не Китай.
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07.06.2020 18:02 Ответить
убийство странное произошло. В Штатах убили ученого, который занимался коронавирусом. Причем убил китаец.
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07.06.2020 15:29 Ответить
Там странная история, убитый ученый китаец, предполагаемый убийца тоже китаец найден мертвым.
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07.06.2020 15:36 Ответить
Што за исторея? Када?
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07.06.2020 16:18 Ответить
Ничего странного. Обычная работа ФСБ - убить, отравить, спровоцировать беспорядки.
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07.06.2020 18:05 Ответить
Вот посмотришь на лицо сенатора и новость уже можно не читать.Сразу все становится понятным😄
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07.06.2020 15:23 Ответить
хм... а у нас на выборах ты тоже "по фотокарточке" голосуешь?
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07.06.2020 17:59 Ответить
Нет.Если что,это была ирония.Кому не понять😂
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07.06.2020 19:56 Ответить
Плохому танцору китайцы мешают
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07.06.2020 15:23 Ответить
Щось я нічого не зрозумів. Ладно, Китай заразив увесь світ. Але як він може мішати зробити вакцину в США? Нехай роблять у нас, якщо їм дома мішають.
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07.06.2020 15:24 Ответить
Рівень розвитку не сенаторський. Таке буває.

Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт - Цензор.НЕТ 8150
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07.06.2020 15:29 Ответить
помішує хоча б тим шо послав всіх вна Путіна, коли просили допустити вірусологів до осередку, бі, більше - начисто зніс ринок в Ухані, мало не напалмом - "іщі-свіщі".
так що.... тупо за таке можна автоматично вішати провину на тов. Сі і партію червонодупих рабів
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07.06.2020 17:18 Ответить
Вполне может быть правдой. От китайцев всего можно ожидать. Их этика не знает милосердия. А Трампа они ненавидят, потому что он хочет вернуть производства в США.
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07.06.2020 15:25 Ответить
уже не вернет. на фоне короны обвалился фондовый рынок, и китайцы скупили почти все.
не ту страну назвали израилем.
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07.06.2020 15:32 Ответить
подождите, Европа оговтается. В северной Италии на них злые, как собаки. Призывают не покупать ничего китайского.
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07.06.2020 15:34 Ответить
ну значит нас ждет бум развития производства.
ведь в мире почти все китайское.
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07.06.2020 15:36 Ответить
не знаю, что на ждет... специалисты-то вымерли
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07.06.2020 15:37 Ответить
нас
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07.06.2020 15:38 Ответить
или выехали. что практически то-же самое.
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07.06.2020 15:39 Ответить
так ти ідійот ....США виробляє продукції на 51% більше ніж камуняцький китай... А доля камуняк китайських в світі лише 6% (доля США 9%!!)
а те що ти використовуєш лише китайське лайно це твоє власне горе..
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07.06.2020 17:13 Ответить
Что-то давно не видел в магазине ничего Made in USA. Что там ещё может экспортировать эта страна, кроме Боингов (где пятки им давит Эйрбас) и и процессоров Интел (здесь не поспоришь Штаты безусловные лидеры)?
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07.06.2020 17:21 Ответить
та не трожь хавноу. не будет смердеть. эта умница покупает штатовский товар. ему в дурку.
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07.06.2020 17:26 Ответить
Тобі=тупорилому=голодупому якісні товари "дарагіі" тому у тебе все що ні є =лайно китайське
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09.06.2020 15:39 Ответить
Странная у вас информация, не соответствует действительности.
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07.06.2020 16:19 Ответить
Шо ты мелеш дебил
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07.06.2020 16:58 Ответить
За руки хватают?
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07.06.2020 15:25 Ответить
Вакцина уже проходит испытания во многих странах в том числе и на людях, о каком саботаже он говорит.
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07.06.2020 15:27 Ответить
Китай - это Китай . Они жрут всякое дерьмо . Традиция у них такая . Для них короновирус временное неудобство , для остального мира - трагедия .
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07.06.2020 15:28 Ответить
все основные пандемии вышли из Китая. При этом киатйцев меньше не становится.
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07.06.2020 15:30 Ответить
Они с этим борются .
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07.06.2020 15:40 Ответить
Основные пандемии вышли из лабораторий недостраны бензоколонки.
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07.06.2020 18:11 Ответить
Китайцев так много потому что они пользуются китайскими презервативами.
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07.06.2020 20:47 Ответить
Не для того кятай вирус создавал и выпускал, чтобы кто то создал вакцину.
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07.06.2020 15:30 Ответить
Эта гадость создавалась в российской Параше. И тролли из этой помойки это подтверждают, активно лоббируя китайское происхождение вируса. Видимо у путлера подгорает. Если источник найдут, а его обязательно найдут. Мало империи зла не покажется!
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07.06.2020 18:20 Ответить
Американский китаец доктор Бинг Лю, который занимался исследованием коронавируса в университете Питтсбурга, был вчера застрелен другим китайцем по имени Хао Гу, при этом Хао Гу застрелился едва отъехав от дома убитого им Лю. Лю и Гу хорошо знали друг друга, при этом Лю был доцентом кафедры системной биологии и якобы находился на грани важного открытия, касающегося клеточных механизмов COVID-19... https://www.dailymail.co.uk/news/article-8290203/Mystery-coronavirus-researcher-37-verge-significant-findings-killed-murder-suicide.html?fbclid=IwAR27FmDmxhQnjQLVaU0wMpbSAWgbZj5GbxhMehDQYh60A-AmnFbbhD0CH_s Mystery as Chinese coronavirus researcher, 37, at University of Pittsburgh Medical Center is killed in murder-suicide while on verge of 'significant findings'
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07.06.2020 15:32 Ответить
_Вот те раз! А до этого в Штатах вальнули исполн. директора воза, вирусолога, аккурат перед прессухой на которой обещал сенсацию за корону рассказать. По оф. версии во время завтрака подавился, после чего взял и помер...
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07.06.2020 16:25 Ответить
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07.06.2020 18:08 Ответить
Верю верю. А немцам китай не мешает? Просто я не слышал что им ктото мешает?
Вангую что именно сша первыми найдут вакцину и будут на этом зарабатывать😷
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07.06.2020 15:32 Ответить
Может как то без китайцев получится у американцев. Хотя..., не, не получится.
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07.06.2020 15:32 Ответить
Знову індійська "вакцина"??
Проходили...
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07.06.2020 15:37 Ответить
Поганому тянцюристові багато чого заважає...
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07.06.2020 15:39 Ответить
А у кого-то были сомнения? Китай по сути - огромная страна-паразит, способная лишь тупо копировать (воровать интеллектуальные достижения) других стран. Кто-нибудь назовите что-то равноценное торговым маркам Мерседес, Тойота, Филипс и проч. Нет. Все - подделки, причем. зачастую. криворукие. Китай - страна, перерабатывающая исчезающие ресурсы на токсичный ширпотреб, захламляющий весь остальной мир.
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07.06.2020 15:44 Ответить
Так во всем мире куча фанбоев Китая, которые свято верят в коммунизм.
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07.06.2020 16:33 Ответить
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07.06.2020 18:09 Ответить
Республіканці молодці.
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07.06.2020 15:48 Ответить
если китайцы действительно мешают сделать впопыхах эту экспериментальную вакцину на основе абсолютно новой непроверенной РНК-технологии (не для спасения людей, а для очередного наполнения карманов ее разработчиков), то только честь им и хвала

кстати, эти разработчики уже заявили, что при массовой поголовной (как ими планируется) вакцинации людей планеты, примерно 1 или 2 миллиона людей умрет от побочек
удачной вакцинации, подопытные морские свинки
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07.06.2020 15:50 Ответить
Давно создана и успешно используются вакцина от кори. А вирус кори это РНК-содержащий вирус. Так что Вы там о "абсолютно новой непроверенной РНК-технологии"?
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07.06.2020 16:46 Ответить
ты абсолютно не разбираешься в том, что пишешь
удачной вакцинации, аутист

хотя на 100% уверен, что ты вакцинироваться от коронавируса не будешь
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07.06.2020 18:41 Ответить
Я приветствую критику, но только конструктивную. Ее в Вашем посте 0%.
И мне все равно в чем там Вы уверены или нет.
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07.06.2020 18:50 Ответить
вакцинироваться от короны будешь, аутист?
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07.06.2020 19:12 Ответить
Скорей всего буду, еда для вирусов.
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07.06.2020 19:46 Ответить
Республиканцы,как и их рыжий идол все больше и больше напоминают,коррумпированную кацапскую рашу-парашу,тем то же все мешают,Украина,которая хочет вырваться,Грузия,Сирия и даже Илон Маск и тот мешает развиваться роскосмосу!
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07.06.2020 15:59 Ответить
Скорее всего никакой вакцины не будет...какая есть вакцина от гриппа?? Люди легко повторно заболевают коронавирусом, сообщений об этом масса..т.е иммунитет к нему не вырабатываеца.
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07.06.2020 16:00 Ответить
вот ведь злые китайцы, пробираются в американские лаборатории и подмешивают хлорку в пробы
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07.06.2020 16:16 Ответить
Очевидно что вирус боевой ....а значит,что занимаясь созданием монстра ,одновременно занимаются созданием противоядия . Да ,утечка скорее случайна и "преждевременна" ,но работы- то велись. Потому не удивительно ,что "хозяева" раньше других объявят победу.
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07.06.2020 16:29 Ответить
***** на очередном параде победобесия и объявит.
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07.06.2020 18:31 Ответить
Вирус искусственно создан в Китае ,считают израильские учёные.Многие испытывавют вакцину.Но всё это блеф.Предохраняться надо.
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07.06.2020 16:53 Ответить
Миша! Лапти под лавку спрячь! "Один мой знакомый, тоже ученый..." Дальше знаешь.
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07.06.2020 18:27 Ответить
Да! Предохраняться!

Презерватив на голову, и не снимать пока тело не остынет!
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07.06.2020 19:12 Ответить
свєт на щотчику отлючають у лаболаторі?
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07.06.2020 18:02 Ответить
https://censor.net/user/470772 У вас проблемы
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07.06.2020 18:57 Ответить
Перенесли практически все производства во всех возможных сферах в Китай и еще удивляются, что Китай получил бесконечные возможности для манипуляций!
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07.06.2020 20:29 Ответить
А "ВЕКТОР" в Новосибирске ещё не создал вакцину от covid-19?
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07.06.2020 21:41 Ответить
 
 