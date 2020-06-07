Китай нарочно мешает США создать вакцину от коронавируса, - сенатор Скотт

Американский сенатор-республиканец Рик Скотт обвинил Китай в саботаже создания вакцины от COVID-19 западными странами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Скотта, у США есть доказательства действий Китая, направленных на препятствование Западу в создании вакцины от коронавируса.

"Мы должны создать эту вакцину. К сожалению, у нас есть доказательства того, что коммунистический Китай пытается саботировать нашу работу или же замедлить ее", - сказал он.

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По словам политика, Китай не хочет, чтобы Соединенные Штаты создали вакцину первыми, поскольку является "противником американцев и, думаю, демократии во всем мире". Скотт предполагает, что если Китай сможет создать вакцину раньше других стран, то не станет ею делиться.

При этом сенатор не ответил на вопрос, какими доказательствами помех со стороны Китая располагают Соединенные Штаты.

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В то же время, министр науки и технологий КНР Ван Чжиган заявил в воскресенье на брифинге, что Китай будет укреплять международное сотрудничество в будущих клинических испытаниях вакцины от Covid-19, опираясь на уже существующее взаимодействие по ее разработке.

Разработка вакцины "по-прежнему является основной стратегией в сфере наших усилий по преодолению нового коронавируса", подчеркнул министр.