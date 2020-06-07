5 620 40
Из более 40 тыс. тестов на антитела к коронавирусу 1 624 - позитивные, - Степанов
В ходе ИФА-тестирования у 1 624 украинцев удалось обнаружить антитела к коронавирусу. Всего было сделано свыше 40 тысяч тестов.
Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.
"На сегодняшний день у нас сделано около 40 600 тестов, из которых положительных результатов, если мне не изменяет память, 1 624", - сказал он.
Степанов отметил, что до появления коронавируса в Украине не было ИФА тест-систем.
"После того, как были сделаны соответствующие тест-системы, они сразу же появились на рынке Украины. Это произошло несколько недель назад. Мы начали использовать", - рассказал он.
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🤔
Министр здравоохранения мог бы позволить себе сообщить, какие именно антитела (острые или хронические) он имел в виду.
У нас, в Украине, люди бедные, поэтому редко ездят даже внутри страны, не говоря о выезде заграницу. Поэтому вирус распространяется медленно.
Они начинают вырабатываться когда иммунная система опознаёт что причиной болезни является короновирус, и начинает его целенаправленной искать и помечать антителами, для того чтоб его опознавали и уничтожали лейкоциты.
Эти антитела скорее всего будут у того кто переболел (на сколько долго - вопрос пока открыт). Хотя около 12% переболевших их так и не получают. (видимо иммунитет справляется даже не опознав вирус, чисто мерами широкого спектра)
У того кто болеет - они появятся не сразу, но будут до конца болезни и на какое то время останутся после неё.
Если антитела есть и болезнь продолжается, человек становится значительно менее заразным. Ибо часть вирусов выходит из его организма - помеченными, и если они попадут в другой организм - их быстренько найдут и уничтожат ориентируясь на метки.
випадку...
😇
По этим результатам около 4% и скорее всего столь завышенная цифра связана с тем, то много тестируемых имели контакты с заболевшими, но не имеют симптомов и обратились для проверки
По данным тестирования в России - 43%. (и учтите что РФ на втором месте в мире по количеству тестов, так что данные достаточно обьективные)
Могу понять сокрытие числа заражений.
Но занижать количество болеющих без симптомов - смысла не вижу (уж скорее завысить)
Однако судя по результату исследования - он есть менее чем у 5%.
Антитела не очень то надёжно. Часть людей болеет вообще без появления антител. К тому же, если у человека есть антитела G - не понятно есть ли в данный момент вирус. А антитела М перестают вырабатываться ещё до выздоровления.