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Новости Коронавирус и карантин
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Из более 40 тыс. тестов на антитела к коронавирусу 1 624 - позитивные, - Степанов

Из более 40 тыс. тестов на антитела к коронавирусу 1 624 - позитивные, - Степанов

В ходе ИФА-тестирования у 1 624 украинцев удалось обнаружить антитела к коронавирусу. Всего было сделано свыше 40 тысяч тестов.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас сделано около 40 600 тестов, из которых положительных результатов, если мне не изменяет память, 1 624", - сказал он.

Степанов отметил, что до появления коронавируса в Украине не было ИФА тест-систем.

"После того, как были сделаны соответствующие тест-системы, они сразу же появились на рынке Украины. Это произошло несколько недель назад. Мы начали использовать", - рассказал он.

Читайте также: В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу, - Гинзбург

карантин (16729) тестирование (496) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Тобто перехворіло десь 3 %, отже чекаємо другої, третьої , ....., хвилі карантину, втратою економіки та зростанням обуренням людей тупістю та бездіяльностю влади.
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07.06.2020 15:41
+2
Сегодня был на главном пляже Днепра . Всем пох.. . Людей много , отпуск в Турции под вопросом .
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07.06.2020 15:32
+2
Статистика: умирает 9 из 10 после аппарата ИВЛ.
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07.06.2020 15:47
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"Удалось"??
🤔
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07.06.2020 15:30 Ответить
Сегодня был на главном пляже Днепра . Всем пох.. . Людей много , отпуск в Турции под вопросом .
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07.06.2020 15:32 Ответить
новость ни о чем.
Министр здравоохранения мог бы позволить себе сообщить, какие именно антитела (острые или хронические) он имел в виду.
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07.06.2020 15:31 Ответить
1624/40600 x 100=4% - печально((
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07.06.2020 15:36 Ответить
Люди переболели бессимптомно можно добавлять в случаи ковида 19 которыми кормит степаша каждый день на своих брифингах. Но конференции незвисимой боится. А карантин то не настоящий.
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07.06.2020 15:39 Ответить
та можно вообше все с фанаря писать перепроверить нечем и негде и некому и только заносы принимать за
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07.06.2020 19:59 Ответить
Тобто перехворіло десь 3 %, отже чекаємо другої, третьої , ....., хвилі карантину, втратою економіки та зростанням обуренням людей тупістю та бездіяльностю влади.
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07.06.2020 15:41 Ответить
Скорей всего меньше - 0.5 - 1.5 процента.
У нас, в Украине, люди бедные, поэтому редко ездят даже внутри страны, не говоря о выезде заграницу. Поэтому вирус распространяется медленно.
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07.06.2020 16:37 Ответить
нет никакого вируса физчески это манипуляция или точнее это первый политический- ментальный вирус уж больно вовремя и удобно для чиновников повился а разгонять тему начали теже сайты что про биткоин гнали проверить и перепроверить нечем и некому своих лабораторий и специалистов нет вся тема висит на доверии
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07.06.2020 20:04 Ответить
1000% этот коронавирус может уже гуляет не первый год. Просто сейчас начали его искать с помощью тестов которые реагируют на любую х..рню отсюда и безсимптомные.
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07.06.2020 20:38 Ответить
Раньше просто они не додумали искать птичьи и свинные гриппы с помощью ПЦР. А сейчас нашли идеальный ключ для аферы. Ненадёжные тесты ПЦР которые реагируют не на вирус а на кусочек какого-то генома. А коронавирусов всегда было 5-20% отсюда и результаты тестов 5-20% от всего количества позитивные
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07.06.2020 20:42 Ответить
И не просто так изначально команда спаивать трупы в крематориях. Заметать следы. Плюс запрещали делать вскрытие тел погибших. Потом в Германии в Гамбурге сделали вскрытие 40 тел и оказалось что все умершие умерли совсем от других причин!
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07.06.2020 20:43 Ответить
Від "лікування" більше вмирають...як не дивно..
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07.06.2020 15:42 Ответить
Статистика: умирает 9 из 10 после аппарата ИВЛ.
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07.06.2020 15:47 Ответить
На ИВЛ попадают только в критическом состоянии, когда люди сами не могут дышать. Даже в тяжелых состояниях избегают интубации.
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07.06.2020 16:31 Ответить
Без этого аппарата из того контингента умирает 10 из 10.
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07.06.2020 17:22 Ответить
А как это перевести на нормальный, понятный язык? Позитивный - это есть устойчивость к короновирусу или подтверждение того, что человек носитель этой заразы?
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07.06.2020 15:47 Ответить
Носитель ( болеет). На данный Момент человек способен передавать вирус другим людям
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07.06.2020 15:52 Ответить
Нет. Человек либо болеет уже некоторое время (минимум 5-6 дней) либо уже переболел.
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07.06.2020 16:32 Ответить
Вероятно имеются в виду антитела G.

Они начинают вырабатываться когда иммунная система опознаёт что причиной болезни является короновирус, и начинает его целенаправленной искать и помечать антителами, для того чтоб его опознавали и уничтожали лейкоциты.

Эти антитела скорее всего будут у того кто переболел (на сколько долго - вопрос пока открыт). Хотя около 12% переболевших их так и не получают. (видимо иммунитет справляется даже не опознав вирус, чисто мерами широкого спектра)
У того кто болеет - они появятся не сразу, но будут до конца болезни и на какое то время останутся после неё.
Если антитела есть и болезнь продолжается, человек становится значительно менее заразным. Ибо часть вирусов выходит из его организма - помеченными, и если они попадут в другой организм - их быстренько найдут и уничтожат ориентируясь на метки.
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07.06.2020 16:09 Ответить
По концентрации IgG можно судить об иммунитете человека против кори, свинки, краснухи, гепатита B, ветрянки и других инфекционных болезней[13]
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07.06.2020 20:45 Ответить
Кожний носить Смерть на своїх плечах, до зручного для неї
випадку...
😇
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07.06.2020 15:54 Ответить
Этот тест как соцопрос. Имеет смысл только в случае репрезентативной выборки. Тогда он даёт ответ на вопрос - сколько уже % переболело в том числе и безсимптомно. Если выборка не случайна (скажем сами обращаются с подозрением), то инфы этот тест не несёт, так как выдаст результат в несколько раз выше реальной цифры.
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07.06.2020 15:57 Ответить
По моим оценкам на основе официальных данных в Украине около 200 тыс вирус уже подцепили. Это около 0.5% от населения.
По этим результатам около 4% и скорее всего столь завышенная цифра связана с тем, то много тестируемых имели контакты с заболевшими, но не имеют симптомов и обратились для проверки
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07.06.2020 16:10 Ответить
Даже по зебильей статистике в Украине переболело и выздоровело 12 тысяч человек. Зачем делать 40 тысяч! тестов здоровым людям и какие антитела они пытаются обнаружить у тех кто не болел?)
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07.06.2020 16:06 Ответить
Особенность этого вируса - 80-90% переносят вирус вообще без симптомов. Но антитела на вирус (и иммунитет) они уже имеют. Этот тест как раз и определяет наличие антител
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07.06.2020 16:12 Ответить
80-90%

По данным тестирования в России - 43%. (и учтите что РФ на втором месте в мире по количеству тестов, так что данные достаточно обьективные)
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07.06.2020 16:16 Ответить
В России исправляют статистику в угоду властей, так что, никаких точных данных о том сколько болеет и сколько переболело или умерло нет. Те данные, что рисуют фантазии чекистов.
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07.06.2020 16:35 Ответить
Я могу понять резон скрывать количество смертей.
Могу понять сокрытие числа заражений.

Но занижать количество болеющих без симптомов - смысла не вижу (уж скорее завысить)
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07.06.2020 16:43 Ответить
Дело в том что обычные ПЦР тесты люди ждут от 5 до 8 дней А тут такая забота про антитела 10 к 1 что обьяснение намного проще. Rому -то просто нужно освоить бюджет на слабополезные IFA
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07.06.2020 16:22 Ответить
Им очень важно узнать, у какого процента населения есть иммунитет. Если будет более чем у половины - карантин наверное станет не нужен.

Однако судя по результату исследования - он есть менее чем у 5%.
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07.06.2020 16:12 Ответить
З понад 40 тис. тестів на антитіла до коронавірусу 1 624 - позитивні, - Степанов - Цензор.НЕТ 5149
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07.06.2020 16:09 Ответить
И шо бы мы без Падлашека делали......?
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07.06.2020 16:35 Ответить
ПЦР тесты ищут конкретно геном вируса.

Антитела не очень то надёжно. Часть людей болеет вообще без появления антител. К тому же, если у человека есть антитела G - не понятно есть ли в данный момент вирус. А антитела М перестают вырабатываться ещё до выздоровления.
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07.06.2020 17:19 Ответить
О да тут ватный кружок образовался.Коцапы унижаться приползли.Исправляем😂🌷
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07.06.2020 17:15 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2020/06/7/7254833/ Серологічне тестування, проведене у невеликому муніципалітеті в італійській провінції Бергамо, виявило антитіла до коронавірусу у 37% місцевих жителів. Як пише "Європейська правда", про це йдеться в публікації італійського видання Corriere Della Sera. Сан-Джованні-Б'янко - муніципалітет з населенням 4800 людей у провінції Бергамо в Ломбардії, північному регіоні Італії, що найбільше постраждав під час епідемії. Муніципалітет вирішив провести тестування на антитіла, аби довідатись, скільки мешканців інфікувались коронавірусом. У тестуванні, що стартувало 25 травня, взяв участь 1441 доброволець, старший за 18 років. Перші результати показали, що у 37% з них був позитивний результат тесту на антитіла. Середній вік жителів з позитивним результатом тесту - 54 роки. 70% з них вказали на наявність симптомів коронавірусу. "Це цифра, яку ми очікували, враховуючи велику кількість смертей", - заявив мер муніципалітету Марко Мілезі. У березні минулого року в Сан-Джованні-Б'янко померли дві людини, в березні цього року - 47, більше, ніж за весь 2019 рік.
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07.06.2020 17:57 Ответить
Когда уже эта тема вообще исчезнет из нашей жизни?
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07.06.2020 18:07 Ответить
 
 