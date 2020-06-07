Из более 40 тыс. тестов на антитела к коронавирусу 1 624 - позитивные, - Степанов

В ходе ИФА-тестирования у 1 624 украинцев удалось обнаружить антитела к коронавирусу. Всего было сделано свыше 40 тысяч тестов.

Об этом во время сегодняшнего брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"На сегодняшний день у нас сделано около 40 600 тестов, из которых положительных результатов, если мне не изменяет память, 1 624", - сказал он.

Степанов отметил, что до появления коронавируса в Украине не было ИФА тест-систем.

"После того, как были сделаны соответствующие тест-системы, они сразу же появились на рынке Украины. Это произошло несколько недель назад. Мы начали использовать", - рассказал он.

Читайте также: В Киеве начато ИФА-тестирование медиков на антитела к коронавирусу, - Гинзбург