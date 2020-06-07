Украина хочет оживить "нормандский формат", но не видит конструктива со стороны РФ, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии конструктивных действий с российской стороны в вопросах возобновления переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом глава МИД написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны… На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.

Также на Цензор.НЕТ: Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата"

Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.