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Украина хочет оживить "нормандский формат", но не видит конструктива со стороны РФ, - Кулеба

Украина хочет оживить

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии конструктивных действий с российской стороны в вопросах возобновления переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Об этом глава МИД написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.

"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны… На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - отметил Кулеба.

Как сообщалось, 30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.

Также на Цензор.НЕТ: Захарова назвала "вбросом" слова Кулебы о встрече глав МИД "нормандского формата"

Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Автор: 

россия (95418) Кулеба Дмитрий (2880) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+5
Мертве може оживляти тільки Бог.
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07.06.2020 17:04
+5
Что наконец-то до зелебобов стало доходить,что минская балалайка это только повод для рашки затягивать время и ничего не выполнять?И то что двухсотить сепарню невзирая на всякие перемирья, как это делалось до Зели,это единственный правильный вариант.
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07.06.2020 17:15
+4
Вернитесь к вопросу ядерного оружия.
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07.06.2020 17:09
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Мертве може оживляти тільки Бог.
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07.06.2020 17:04 Ответить
Вернитесь к вопросу ядерного оружия.
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07.06.2020 17:09 Ответить
ніхто не дозволить..
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07.06.2020 17:22 Ответить
А если блейфануть ?
Они ведь Украину не защитили , а ракетную промышленность угробили
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07.06.2020 17:35 Ответить
враховуючи хронічну залежність від зовнішніх запозичень можу припустити, що цього просто не дозволять..хто платить, той і танцює..(
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07.06.2020 17:39 Ответить
Что наконец-то до зелебобов стало доходить,что минская балалайка это только повод для рашки затягивать время и ничего не выполнять?И то что двухсотить сепарню невзирая на всякие перемирья, как это делалось до Зели,это единственный правильный вариант.
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07.06.2020 17:15 Ответить
поки гладкий зхудне, то худий помре..
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07.06.2020 17:18 Ответить
Росія гладка?
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07.06.2020 17:23 Ответить
дивлячись з ким порівнювати..
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07.06.2020 17:26 Ответить
Дайош Франкенштейна!!
🤣
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07.06.2020 17:17 Ответить
Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 2090
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07.06.2020 17:39 Ответить
Это конец
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07.06.2020 17:50 Ответить
За вашим твердженням, Україна хоче надати ососбливий статус ордло. То хто ж хоче "оживить нормандский формат"? Україна, чи Зелнський з єрмаком, тараном, кулебою та іншими сепаро- ватними "сотоваріщамі"
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07.06.2020 17:53 Ответить
Особливий статус клоаці ОРДЛО дала перша мінська домовленність сивочолого гетьмана. Саме з того часу. Раніше то були просто окуповані території України.
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07.06.2020 18:02 Ответить
Та ви шо? Серйозно? Відкрию вам велику таємницю. Той "особливий статус тимчасово окупованих територій" закінчився 31.12. 2019
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07.06.2020 18:11 Ответить
И шо?Мордва убралась?Петю нагнули в Минске,на какой то гибридный непонятный бред
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07.06.2020 18:56 Ответить
Приклади, по факту "нагинання", приведете?
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07.06.2020 19:39 Ответить
на тот момент такие как ты были несгибаемые и уже устали от войны.Не хотели защищаться, ждали что бы другие погибали. З 6 лет войны погибли самые лучшие, поэтому и выбрали себе клоуна себе подобного.
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07.06.2020 20:19 Ответить
Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5346
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07.06.2020 17:54 Ответить
Это новость? Раньше этого никто не знал? Хотели выдумать велосипед?
Умный учится на чужих ошибках, зеленые дураки не учатся ни на чужих, ни на своих...
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07.06.2020 18:06 Ответить
странно,не то,что не видят конструктора от рф ,а то,что после всего все ещё надеялся увидеть.
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07.06.2020 18:29 Ответить
Удивляет, что взрослые люди из трех стран, идут на поводу у кремлевских террористов, ищите разные конфигурации для переговоров, чтобы прекратить войну, хотя для этого существует единственное решение, начистить рыло кремлевскому мяснику, либо задавить беса економическими санкциями, больше ничего не надо, плешивый дегенерат первый начнет конкретные переговоры, другого варианта не существует.
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07.06.2020 18:30 Ответить
Якщо хтось думає, що хтось буде 6 років допомагати оживляти мертвонароджене - той, мабуть, просто віслюк.
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07.06.2020 18:52 Ответить
Вот он - конструктив для работы с *********** и ОРДЛО, который подходит для любых форматов:
Україна хоче оживити "нормандський формат", але не бачить конструктиву з боку РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8109
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07.06.2020 19:01 Ответить
А что дали Украине эти форматы нормандские и минские?Кроме односторонних обязательств ни хрена.Да и из дохлым трусливым правительством никто и договариваться не желает.Пока наши АТОшники реально давали ***** то все бежали с нами договариваться а как стало ООС то мы стали как тряпка как для мирового сообщества так и для *********.
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07.06.2020 19:05 Ответить
Как-то удивлённо он сделал заявление.
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07.06.2020 19:08 Ответить
По мнению американского аналитика Пола Гобла, нехватка воды в Крыму создала серьезный кризис в сфере общественного здравоохранения на полуострове.
Если не решить вопрос водоснабжения Крыма, Запад может выдвинуть новые требования России о возврате полуострова Украине.
Пол Гобл обращает внимание на то, что подобные заявление ранее звучали от российских и украинских официальных лиц. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новую военную акцию против Украины.
«Нельзя исключать возможность того, что Москва нанесет именно такой военный удар, тем более, что российские власти в настоящее время могут рассчитывать на то, что остальной мир будет отвлечен пандемией коронавируса. Более того, Москва могла бы полагать, что она сможет представить любой такой шаг как «гуманитарный» жест, а не как явную военную агрессию» - считает автор статьи опубликованной на The Jamestown Foundation.
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07.06.2020 19:59 Ответить
мертві бджоли не гудуть,а гудуть-то тихо-тихо.
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08.06.2020 01:24 Ответить
оживляющая вода для куйла ,находится в Будапеште, а не в Минске ,или во хранции ,или еще где то там ..
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07.06.2020 20:08 Ответить
Война до победного конца.
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07.06.2020 20:54 Ответить
Народжене при обманці ще й досі існує?У вас або розуму немає,або ви зрадники свого народу(якщо звісно це український,а не єврейський)
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08.06.2020 01:21 Ответить
Пане Кулеба! Прив'яжіть до ноги гирю в 16 кіло й потребуйте від неї конструктиву! І ... різниці між рф і гирею Ви не побачите!
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08.06.2020 12:20 Ответить
 
 