Украина хочет оживить "нормандский формат", но не видит конструктива со стороны РФ, - Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии конструктивных действий с российской стороны в вопросах возобновления переговоров в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ) по урегулированию ситуации на Донбассе.
Об этом глава МИД написал в Твиттере, информирует Цензор.НЕТ.
"Вместе с партнерами Украина стремится оживить нормандский формат и достичь мира, но пока не видит никакой взаимной конструктивности с российской стороны… На этой неделе не менее 9 украинских солдат были ранены на линии фронта. К счастью, никто не погиб в бою", - отметил Кулеба.
Как сообщалось, 30 апреля в формате видеоконференции состоялась встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ Дмитрия Кулебы, Хайко Мааса, Жан-Ив Ле Дриана и Сергея Лаврова.
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Лидеры "нормандской четверки" - президенты Украины, Франции, РФ Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель в последний раз встретились на саммите в Париже 9 декабря 2019 года и пришли к ряду договоренностей относительно мирного урегулирования конфликта на Донбассе.
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Они ведь Украину не защитили , а ракетную промышленность угробили
🤣
Умный учится на чужих ошибках, зеленые дураки не учатся ни на чужих, ни на своих...
Если не решить вопрос водоснабжения Крыма, Запад может выдвинуть новые требования России о возврате полуострова Украине.
Пол Гобл обращает внимание на то, что подобные заявление ранее звучали от российских и украинских официальных лиц. Чтобы получить доступ к водоснабжению, Москва может начать новую военную акцию против Украины.
«Нельзя исключать возможность того, что Москва нанесет именно такой военный удар, тем более, что российские власти в настоящее время могут рассчитывать на то, что остальной мир будет отвлечен пандемией коронавируса. Более того, Москва могла бы полагать, что она сможет представить любой такой шаг как «гуманитарный» жест, а не как явную военную агрессию» - считает автор статьи опубликованной на The Jamestown Foundation.