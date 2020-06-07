Американскому подростку, 10 часов убиравшему улицы после протестов, подарили красный Mustang и стипендию в колледже
Антонио Гвин приступил к уборке в Буффало, штат Нью-Йорк, в 2 часа ночи, когда прекратились протесты, а закончил после обеда. Община решила его отблагодарить.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.
Антонио рассказал журналистам, что один из проспектов города после акции протеста был завален стеклом и прочим мусором. Молодой человек понимал, что утром многим людям придется ехать по этой улице на работу, и решил расчистить дорогу.
После того, как об Антонио рассказали американские СМИ, община решила его отблагодарить.
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Так, один из неравнодушных Мэтт Блок решил подарить парню свой красный Mustang 2004 года. Оказалось, что мать парня, которая умерла два года назад, тоже ездила именно на красном Mustang. Поэтому парень был очень рад получить подарок.
Другой бизнесмен решил предоставить Антонио год бесплатного страхования авто.
В Медальському колледже в Буффало после того, как услышали об истории подростка, предложили ему полную стипендию на обучение бизнесу. Парень, который до этого не собирался в колледж, теперь планирует открыть собственный бизнес по уборке.
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По словам Гвина, он не в первый раз помогает другим, потому что ему это нравится, но впервые получил такую поддержку.
"Я ценю все, что другие сделали для меня", — сказал Антонио.
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На уровне "Зеленский покупал продукты в супермаркете"
После таких событий, начинаешь думать, что апартеид был не так уж и плох...
Не знаешь-учись, интернет тебе в помощь.
Или тебе лишь бы ляпнуть, блеснув поверхностной начитанностью?
И без оскорблений, проше пана.
зеленский наш президент
а порошенко его друх
НЕТ!!!
Отговорка на менталитет.
Не думаю что белому что-то перепало бы.
А ждал гарбичкомпани
А нигер решил посильно помочь...
Это плохой поступок?
Или он поставил яшик и ждал типоаюв????
никто, это природа. а сколько бедных, неполноценных, больных, дебилов, инвалидов! они тоже должны бузить и убивать, агрессивно себя вести? недовольных много всегда и везде - разведенные, вдовы, одинокие, бездетные. они тоже должны бузить, нападать на счасливых и доволных. Это - людская зависть, большой грех. Этому учит церковь, понастроили церквей - и никакого толку.
А у нас жлобьё нагребёт на "схемах" и потом закапывает трехлитровые банки на даче.
Совковая "благотворительность" ...
Помогать бедным - учат с малых лет, это хороший тон,
и самая мощная благотворительность в мире именно в Америке.