РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6746 посетителей онлайн
Новости
36 113 138

Американскому подростку, 10 часов убиравшему улицы после протестов, подарили красный Mustang и стипендию в колледже

Американскому подростку, 10 часов убиравшему улицы после протестов, подарили красный Mustang и стипендию в колледже

Антонио Гвин приступил к уборке в Буффало, штат Нью-Йорк, в 2 часа ночи, когда прекратились протесты, а закончил после обеда. Община решила его отблагодарить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Антонио рассказал журналистам, что один из проспектов города после акции протеста был завален стеклом и прочим мусором. Молодой человек понимал, что утром многим людям придется ехать по этой улице на работу, и решил расчистить дорогу.

После того, как об Антонио рассказали американские СМИ, община решила его отблагодарить.

Читайте на Цензор.НЕТ: Протесты в США поддерживает контролируемая Москвой группа влияния в Гане, - CNN

Так, один из неравнодушных Мэтт Блок решил подарить парню свой красный Mustang 2004 года. Оказалось, что мать парня, которая умерла два года назад, тоже ездила именно на красном Mustang. Поэтому парень был очень рад получить подарок.

Другой бизнесмен решил предоставить Антонио год бесплатного страхования авто.

В Медальському колледже в Буффало после того, как услышали об истории подростка, предложили ему полную стипендию на обучение бизнесу. Парень, который до этого не собирался в колледж, теперь планирует открыть собственный бизнес по уборке.

Также на Цензор.НЕТ: Армия, полиция и тероборона объединились для наведения порядка на улицах США. ВИДЕО

По словам Гвина, он не в первый раз помогает другим, потому что ему это нравится, но впервые получил такую поддержку.

"Я ценю все, что другие сделали для меня", — сказал Антонио.

Автор: 

подростки (437) протест (5857) США (26511)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+44
Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі - Цензор.НЕТ 2420
показать весь комментарий
07.06.2020 17:50
+40
Пока убирал, состарился
показать весь комментарий
07.06.2020 17:33
+37
курс ограблений беременных в перечень обязательных предметов войдет?
показать весь комментарий
07.06.2020 18:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Флойд по суті став сакральною жертвою і розмінною монетою в майбутніх президентських виборах.Про його смерть нагадають в самий непідходящий момент і Байден виграє вибори.Все просто.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:23 Ответить
флойд бандит, 5 судимостей, одна из последних 5 лет, за воровство под видом водопроводчика ворвался в дом со своими друзьями бандитами, в доме была беременная женщина, которой флойд к животу приставил пистолет на случай, если она начнет кричать. какая он жертва??? при задержании он был под кокаином и амфетамином
показать весь комментарий
07.06.2020 18:48 Ответить
Это у чернокожих такие культурные традиции. Нельзя судить людей только за то что у них другие культурные особенности! Ты что, расист?
показать весь комментарий
07.06.2020 23:46 Ответить
Его Байден убил? Как Петя своего брата?
показать весь комментарий
07.06.2020 19:05 Ответить
Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі - Цензор.НЕТ 4373
показать весь комментарий
07.06.2020 20:39 Ответить
показать весь комментарий
07.06.2020 21:27 Ответить
Да кто бы сомневался, что негро-********* за дырляндияю топят. Хотя в самой дырляндии этих извращенцев давно бы на подвал отправили.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:52 Ответить
А тем временем вся краина с замираникм в сердце наблюдает за тем, как нарик-зеленьський ест, пьет, сидит без маски в кафе, болтает игровым пичендалами нправо-налево в велосипедном седле, стреляет из лука, бегант в красных трусах, петляет по фонтанам, ездит за ленкины шии в Оман, глядит ***** в кгаз, строит рожи и по-еврейски, а шо, на всякий случай, поздравляет украинцев с православными праздниками. Короче говоря, он учится быть президентом.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:41 Ответить
Хорошее время для пиара
показать весь комментарий
07.06.2020 18:45 Ответить
Казки від діда Панаса.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:49 Ответить
Это низкопробная американская пропаганда.
На уровне "Зеленский покупал продукты в супермаркете"
показать весь комментарий
07.06.2020 19:03 Ответить
душещіпатєльная історія
показать весь комментарий
07.06.2020 19:23 Ответить
А семье чернокожего полицейского, которого убили мародеры, хоть соболезнование выразят?
После таких событий, начинаешь думать, что апартеид был не так уж и плох...
показать весь комментарий
07.06.2020 20:13 Ответить
Апартеид был в ЮАР.
Не знаешь-учись, интернет тебе в помощь.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:38 Ответить
Я где то сказал что апартеид был в США?
Или тебе лишь бы ляпнуть, блеснув поверхностной начитанностью?
показать весь комментарий
07.06.2020 22:18 Ответить
Апартеид был только в ЮАР.
И без оскорблений, проше пана.
показать весь комментарий
07.06.2020 22:31 Ответить
а он и не писал, что апартеид был в США. Хотя в Штатах что-то вроде этого было, просто апартеидом не называли. Ну и рабство было. Англосаксы навозили "черного дерева", а теперь люди вынуждены расхлебывать.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:10 Ответить
Здесь говорят на африкаанс!
показать весь комментарий
08.06.2020 14:02 Ответить
апартеид был хорош тем что запрещал диким животным жить вместе с цивилизованными людьми . никто не знает но негры не относящиеся к дикарям и ведущие себя вменяемо жили при апартеиде вместе с белыми без всяких дискриминаций .
показать весь комментарий
08.06.2020 07:27 Ответить
и даже лучше развивались, потому что были строгие законы.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:10 Ответить
Хороший хлопчик! На вулицях після пограбувань було страшне!
показать весь комментарий
07.06.2020 20:25 Ответить
в Украине можно получить звание лоха
зеленский наш президент
а порошенко его друх
показать весь комментарий
07.06.2020 21:12 Ответить
В Украине такая сказка возможна?
НЕТ!!!
Отговорка на менталитет.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:35 Ответить
Ну да, ни разу не пропаганда и не попытка отбелить образ черных погромщиков и мародеров.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:54 Ответить
Дайте угадаю... Этот труженник - чернокожий?
Не думаю что белому что-то перепало бы.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:43 Ответить
Белый не взял в руки веник и мешки
А ждал гарбичкомпани
А нигер решил посильно помочь...
Это плохой поступок?
Или он поставил яшик и ждал типоаюв????
показать весь комментарий
07.06.2020 23:52 Ответить
это сраная показуха . заодно показать кто себя хорошо ведет тому в жизни улыбается судьба . равно как и показуха со смертью Флойда . Нужна была причина начать бардак грабежи и погромы . Неделю назат страну облетело видео где в доме для престарелых в Далласе 20 летный черный избивает в кровь беззащитного белого старика . Тот не может сопротивляться и плачет лицо в крови . черный сопровождает избиение расистскими фразочками . Ни одна либеральная скотина не завопила о расизме . что вы все сдохли интернационалисты гребаные .
показать весь комментарий
08.06.2020 07:09 Ответить
В Детройте.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:42 Ответить
темнокожие бесятся и злобствуют, потому что они темнокожие. кто в этом виноват?
никто, это природа. а сколько бедных, неполноценных, больных, дебилов, инвалидов! они тоже должны бузить и убивать, агрессивно себя вести? недовольных много всегда и везде - разведенные, вдовы, одинокие, бездетные. они тоже должны бузить, нападать на счасливых и доволных. Это - людская зависть, большой грех. Этому учит церковь, понастроили церквей - и никакого толку.
показать весь комментарий
08.06.2020 13:53 Ответить
Американському підліткові, що 10 годин прибирав вулиці після протестів, подарували червоний Mustang і стипендію у коледжі - Цензор.НЕТ 9738
показать весь комментарий
08.06.2020 07:12 Ответить
полно видео, где белые убирают после погромов, но им ничего не подарили.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:12 Ответить
Парень, конечно, молодец. Самый ценный подарок это стипендия в колледже, что позволит ему получить бесплатно высшее образование. Годовая оплата страховки автомобиля, тоже неплохо, а вот красный Мустанг 2004 года (скорее всего простая версия) - ценность $600-$700. Неверно в статье приорететы расставлены в плане подарков, поставив на первое место самый дешёвый. Ну, кому, что важнее и вожделённее.
показать весь комментарий
08.06.2020 00:05 Ответить
Защитники чернокожих ведут себя хуже африканских обезьян.
показать весь комментарий
08.06.2020 02:21 Ответить
Вот что такое Америка, полно честных лтзывчивых богатых людей.
А у нас жлобьё нагребёт на "схемах" и потом закапывает трехлитровые банки на даче.
Совковая "благотворительность" ...
показать весь комментарий
08.06.2020 09:51 Ответить
Отзывчивых.
Помогать бедным - учат с малых лет, это хороший тон,
и самая мощная благотворительность в мире именно в Америке.
показать весь комментарий
08.06.2020 09:53 Ответить
Ой! А где-то фаны убирали срач на трибунах после матча...
показать весь комментарий
08.06.2020 14:03 Ответить
антимайдановец!)
показать весь комментарий
08.06.2020 14:08 Ответить
Страница 2 из 2
 
 