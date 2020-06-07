Американскому подростку, 10 часов убиравшему улицы после протестов, подарили красный Mustang и стипендию в колледже

Антонио Гвин приступил к уборке в Буффало, штат Нью-Йорк, в 2 часа ночи, когда прекратились протесты, а закончил после обеда. Община решила его отблагодарить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на CNN.

Антонио рассказал журналистам, что один из проспектов города после акции протеста был завален стеклом и прочим мусором. Молодой человек понимал, что утром многим людям придется ехать по этой улице на работу, и решил расчистить дорогу.

После того, как об Антонио рассказали американские СМИ, община решила его отблагодарить.

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Так, один из неравнодушных Мэтт Блок решил подарить парню свой красный Mustang 2004 года. Оказалось, что мать парня, которая умерла два года назад, тоже ездила именно на красном Mustang. Поэтому парень был очень рад получить подарок.

Другой бизнесмен решил предоставить Антонио год бесплатного страхования авто.

В Медальському колледже в Буффало после того, как услышали об истории подростка, предложили ему полную стипендию на обучение бизнесу. Парень, который до этого не собирался в колледж, теперь планирует открыть собственный бизнес по уборке.

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По словам Гвина, он не в первый раз помогает другим, потому что ему это нравится, но впервые получил такую поддержку.

"Я ценю все, что другие сделали для меня", — сказал Антонио.