РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6788 посетителей онлайн
Новости Российские террористы сбили Боинг
1 997 15

Следующий блок слушаний по делу MH17 в Нидерландах начнется 8 июня, - суд

Следующий блок слушаний по делу MH17 в Нидерландах начнется 8 июня, - суд

Во время второго блока слушаний - с 8 июня по 3 июля - суд в Амстердаме подведет итоги уже рассмотренного и обсудит, что было расследовано с тех пор.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Гаагского суда.

Отмечается, прокуратура несколько дней посвятит освещению хода расследования. Кроме того, защита и адвокаты родственников получат возможность обратиться к суду.

В конце этих слушаний суд примет необходимые решения и начнет готовиться к следующему блоку слушаний, запланированному на 31 августа 2020 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ создала в Европе сеть агентов влияния для дискредитации расследования JIT о катастрофе MH17

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

В Амстердаме 8 марта 2020 года согласован и утвержден обновленный список членов JIT от Украины. От Офиса генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

9 марта в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17. Не явился ни один из подозреваемых. Однако прокурор Фердинандуссе сообщил, что физическое отсутствие обвиняемых в зале суда или их отказ участвовать в судебном процессе не помешает установить правду в деле MH17 и вынести справедливый приговор.

Также читайте: Гиркин признался в интервью Гордону в том, в чем его обвиняют по делу МН17, - представитель Bellingcat Грозев

По его словам, четверо подозреваемых сыграли ключевую координирующую роль в транспортировке, установке "Бука" и вывозе его обратно в Россию. Таким образом они были настолько вовлечены в процесс поражения самолета ракетой, что фактически несут за это ответственность.

23 марта 2020 года прошло последнее заседание в рамках первого блока слушаний в уголовном процессе MH17.

Автор: 

Нидерланды (1575) суд (25085) Боинг-777 Malaysia Airlines (1371)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
такими темпами куйло може і сам здохнути у своєму пацючиному бункері..
показать весь комментарий
07.06.2020 18:37
+5
***** зажимают по всем направлениям. Бацка и тот послал его на три буквы.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:39
+3
Наступний блок слухань у справі MH17 у Нідерландах розпочнеться 8 червня, - суд - Цензор.НЕТ 1562
показать весь комментарий
07.06.2020 19:37
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
такими темпами куйло може і сам здохнути у своєму пацючиному бункері..
показать весь комментарий
07.06.2020 18:37 Ответить
так ни у кого нет претензий к уйлу. Почитай статью - суд судит 4 подозреваемых - частных лиц. Раша и уйло к делу никак не относятся.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:35 Ответить
це погано..(
показать весь комментарий
08.06.2020 10:23 Ответить
***** зажимают по всем направлениям. Бацка и тот послал его на три буквы.
показать весь комментарий
07.06.2020 18:39 Ответить
Что слышу я? Какое слово ты сказала! О, радость! Жизнь моя! Ты прежнею Татьяной стала!
показать весь комментарий
07.06.2020 18:47 Ответить
Удивил ,собственно, меня ты цитатой из Онегина. Я ж всегда последовательна
показать весь комментарий
07.06.2020 18:56 Ответить
оказывается, есть точки соприкосновения в антипатиях... мне нравится, когда they call a spade a spade... mmmwwwa!
показать весь комментарий
07.06.2020 19:31 Ответить
Наступний блок слухань у справі MH17 у Нідерландах розпочнеться 8 червня, - суд - Цензор.НЕТ 1562
показать весь комментарий
07.06.2020 19:37 Ответить
Да люди вже не ті, і суди не ті, і все якось через жопу.....
показать весь комментарий
07.06.2020 19:50 Ответить
Антуан де Сент-Экзюпери?
показать весь комментарий
07.06.2020 20:20 Ответить
А коли були ті?
показать весь комментарий
07.06.2020 20:20 Ответить
серія 20025 сезон 40015...кацапи лаптєм сльозу підтирають від очікування
показать весь комментарий
07.06.2020 20:44 Ответить
я думаю они перестали смотреть, им эта Санта-Барбара надоела.
показать весь комментарий
07.06.2020 23:34 Ответить
Иран смотрит на это и тоже заднюю даёт.
показать весь комментарий
07.06.2020 21:16 Ответить
шел 2045 год. Суд в Нидерландах проводил 1987 заседание по делу сбитого Боинга, а упоротые заходились в экзальтации "Ну все, тепер Рашці точно кінець!"
показать весь комментарий
07.06.2020 23:32 Ответить
 
 