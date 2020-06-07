Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого вблизи Тегерана в январе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в переписке с Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена ​​в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - написал Енин.

Он считает, что "хорошим жестом" была бы передача Украине бортовых самописцев.

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Заместитель министра заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.

"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговорах от Украины не будет", - заявил Енин.

Он добавил, что требование украинской стороны к Ирану просто: "как техническое, так и уголовное расследование должны соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности".

"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи своим иранским коллегам. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с Конституцией", - заявил Енин.

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Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

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6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.