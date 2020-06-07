Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин
Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого вблизи Тегерана в январе.
Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в переписке с Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.
"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - написал Енин.
Он считает, что "хорошим жестом" была бы передача Украине бортовых самописцев.
Заместитель министра заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.
"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговорах от Украины не будет", - заявил Енин.
Он добавил, что требование украинской стороны к Ирану просто: "как техническое, так и уголовное расследование должны соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности".
"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи своим иранским коллегам. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с Конституцией", - заявил Енин.
Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.
Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.
СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.
Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.
6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.
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Иллюстрация к выражению "кинуть через х2й"
Эй, Бутусов, поскроль страницу комментариев, как вот тебе думается, все ли нормально с этими комментаторами? Или может, все же, малость перестарались, учитывая, что новость вообще зеленского не затрагивает? Раньше вы хоть как-то пытались фильтровать шлак ботнетов.
Я мав щастя запросити в гості в Україну досить солідну людину з Тегерану. Він погостив в нашій країні , ми відвідали Донецьк, Дніпро і Киів. І він був дуже здивований нашому терпінню: держава, що дала світові прекрасних людей в науці і техніці, створила чудові зразки космічних і военних ракет, постійно виступає в ролі нікчемного злидня. То найбідніша , то найприниженіша.
Хто вас так виховав? - запитав він мене. На що я сказав йому, що і Ісламська республіка Іран стане безликою, якщо не захистить свій народ від пострадянського, агресивного російського шовінізму.
На сьогодні, на жаль, ми майже не спілкуємося, але він неодноразово дякував мені за чітку оцінку «дружби з великим народом».
МЗС повинен працювати переконливо. Кожне зібрання всяких ООН , ОБСЄ повинно починатися з термінової заяви української делегації про фактичний стан справ, а не «слюнявити» перед різного роду збоченцями.