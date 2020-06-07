РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5004 посетителя онлайн
Новости Крушение самолета МАУ в Иране
5 582 125

Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин

Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин

Иран до сих пор не ответил на ноту Украины об урегулировании всех вопросов по делу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого вблизи Тегерана в январе.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в переписке с Радіо Свобода, информирует Цензор.НЕТ.

"Первая нота с нашими требованиями и предложение для урегулирования всех вопросов была направлена ​​в Иран еще 11 января. Это озвучивал и президент Украины Владимир Зеленский. По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа. В этой ноте также говорилось и о готовности Украины провести переговоры с Ираном. Ответа нет. Есть только высказывания в прессе относительно готовности", - написал Енин.

Он считает, что "хорошим жестом" была бы передача Украине бортовых самописцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина отправит черные ящики самолета МАУ на расшифровку во Францию, - Енин

Заместитель министра заверил, что Украина не будет задерживать переговоры с Ираном.

"Я уверен, что к моменту получения письменного ответа от Ирана на нашу январскую ноту, президент уже создаст делегацию Украины. Задержки в начале переговорах от Украины не будет", - заявил Енин.

Он добавил, что требование украинской стороны к Ирану просто: "как техническое, так и уголовное расследование должны соответствовать базовым принципам беспристрастности, независимости и прозрачности".

"Поэтому наши следственные органы и органы прокуратуры постоянно направляют запросы о предоставлении правовой помощи своим иранским коллегам. Когда завершать следствие, будет зависеть от прокуратуры, которая является независимой в соответствии с Конституцией", - заявил Енин.

Также читайте: Сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана, - посол Моради

Напомним, самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился ориентировочно в 6:00 по тегеранскому времени (около 4:30 по киевскому) в среду, 8 января 2020 года, после взлета из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. На борту находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе - граждане Канады и Ирана.

Утром 11 января Иран признал, что самолет украинских авиалиний был сбит по ошибке иранскими военными.

СМИ сообщали, что Иран склоняет Украину к подписанию меморандума о взаимопонимании. В нем нашей стране предлагается признать случившееся "человеческой ошибкой" и отказаться от судебных исков в обмен на выплату компенсации и обнародование данных черных ящиков.

Позже стало известно, что Иран решил не передавать Украине самописцы сбитого авиалайнера МАУ. МИД вызвал посла Моради. Посол Ирана заявил, что сообщения о том, что Иран не хочет отдавать Украине черные ящики самолета "МАУ", не соответствуют официальной позиции Тегерана.

Читайте: Иран официально не информировал Украину об ответственных за сбивание самолета МАУ у Тегерана, - Енин

6 июня заместитель министра иностранных дел по международным и правовым вопросам Мохсен Бахарванд заявил, что дело о сбитом в январе 2020 года под Тегераном самолете Международных авиалиний Украины почти закончено.

Автор: 

Иран (1782) МАУ (329) Енин Евгений (328)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+33
Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин - Цензор.НЕТ 1575
показать весь комментарий
07.06.2020 19:32
+26
Официальный Иран не отвечает на запросы Украины, есть только заявления в СМИ относительно готовности сотрудничать, - Енин - Цензор.НЕТ 7307
показать весь комментарий
07.06.2020 19:44
+26
Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін - Цензор.НЕТ 954
показать весь комментарий
07.06.2020 19:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
жрёт и развлекается
показать весь комментарий
07.06.2020 20:36 Ответить
Сегодня Иранцы не допустили инспекцию МАГАТЭ на объекты которые их интересовали,Натаньягу требует усилений санкций.А что скажет Зеленский?
показать весь комментарий
07.06.2020 20:37 Ответить
Бубочке некогда, нужно новый видосик пилить, да и за тот самолет наверняка уже и уплачено давно, так что для вавия неактуально
показать весь комментарий
08.06.2020 00:14 Ответить
Дадут Зеле мешок урюка и пошлют.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:39 Ответить
Официальный Иран вынужден плясать под дудку Вована. Слишком сильно они связаны. Единственный выход указать дату, после которой идет совместное обращение в суд, даже если после этого Иран вернет все, стороны вправе требовать моральную компенсацию.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:41 Ответить
По состоянию на сегодня, а это 5 месяцев, мы не получили никакого официального ответа

Иллюстрация к выражению "кинуть через х2й"
показать весь комментарий
07.06.2020 20:41 Ответить
Я думаю, пора предпринять что-то кардинальное. Например, выразить твёрдую уверенность в дружеских отношениях с братским народом Ирана. Или даже сказать многозначительно, что у нас есть план Б. А если что, то и В.
показать весь комментарий
07.06.2020 20:45 Ответить
Зря вы так...Некогда булавоносцу ,с хамоном разбирается ,из лука почти попал , Ленка из-за карантина перестала быть первой красавицей и непонятная" троица" ?? Кто они такие ? В квартале не играли. Передохнет и снимет видосик!
показать весь комментарий
07.06.2020 20:54 Ответить
разорвать дипотношения с черножопыми бармалеями - от них все равно никакой пользы
показать весь комментарий
07.06.2020 21:02 Ответить
от через таких у нас проблеми в усьому. А нічого, що ми їм літаки Антонова продаємо? Турбоатом має контракти, Крюківський вагонобудівний мав контракти? Америкоси торгують з усіма, якщо їм є від того вигода. А ми просто так раз і розірвати.
показать весь комментарий
09.06.2020 07:36 Ответить
Проблемы у нас из-за таких, как ты, *********, отсасывающих у ниггеров и бармалеев
показать весь комментарий
12.06.2020 13:55 Ответить
Зеленый ответОфіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін - Цензор.НЕТ 8676
показать весь комментарий
07.06.2020 21:04 Ответить
може нота не по-формі? Чи у нас немає юристів відповідного профіля? То найняти! І, взагалі, як такі питання вирішуюця?
показать весь комментарий
07.06.2020 21:14 Ответить
це ж якась ганьба. Хто винен і шо робити? З самого початку позиція влади відносно того боїнга була ганебною - миттєво заявлено про технічні проблеми та категорично відкинуто версію теракту. Коли керівництрво інших країн вже на весь світ волало про ракетну атаку, сцикло "не вірило" та вигоражувало "кремльовських стрілків". Послали якусь дивну комісію, шо путалась там під ногами, і іранці їх просто налаяли як шибеників та прогнали. Зараз Зє!льопуха продовжує ту ж лінію на бездіяльність
показать весь комментарий
07.06.2020 21:26 Ответить
Офіційний Іран не відповідає на запити України, є тільки заяви в ЗМІ щодо готовності співпрацювати, - Єнін - Цензор.НЕТ 7824
показать весь комментарий
07.06.2020 21:22 Ответить
очень удачное по батькові
показать весь комментарий
07.06.2020 22:25 Ответить
а чему удивляться. о монику ВСЕ вытирают ноги, ну и об у..., ну вы поняли, тоже
показать весь комментарий
07.06.2020 22:22 Ответить
В чому справа? Грохнуть іранський літак,або три для паритету!
показать весь комментарий
08.06.2020 09:39 Ответить
Мля, какой кошмар, Цензор...
Эй, Бутусов, поскроль страницу комментариев, как вот тебе думается, все ли нормально с этими комментаторами? Или может, все же, малость перестарались, учитывая, что новость вообще зеленского не затрагивает? Раньше вы хоть как-то пытались фильтровать шлак ботнетов.
показать весь комментарий
08.06.2020 13:10 Ответить
Якщо ми хочемо , щоб люди сприймали нас як державу, як народ, що має місце в світовій політиці, в світовій економіці, то необхідно бути Державою.
Я мав щастя запросити в гості в Україну досить солідну людину з Тегерану. Він погостив в нашій країні , ми відвідали Донецьк, Дніпро і Киів. І він був дуже здивований нашому терпінню: держава, що дала світові прекрасних людей в науці і техніці, створила чудові зразки космічних і военних ракет, постійно виступає в ролі нікчемного злидня. То найбідніша , то найприниженіша.
Хто вас так виховав? - запитав він мене. На що я сказав йому, що і Ісламська республіка Іран стане безликою, якщо не захистить свій народ від пострадянського, агресивного російського шовінізму.
На сьогодні, на жаль, ми майже не спілкуємося, але він неодноразово дякував мені за чітку оцінку «дружби з великим народом».
МЗС повинен працювати переконливо. Кожне зібрання всяких ООН , ОБСЄ повинно починатися з термінової заяви української делегації про фактичний стан справ, а не «слюнявити» перед різного роду збоченцями.
показать весь комментарий
08.06.2020 15:47 Ответить
Все потому что Иран не воспринимает серьезно Украину как государство и ее откровенно слабого Президента.
показать весь комментарий
08.06.2020 19:36 Ответить
после того как украина слила на начальном этапе конфиденциальную информацию - ничего иного и не ожидается
показать весь комментарий
09.06.2020 06:21 Ответить
Страница 2 из 2
 
 